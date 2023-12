High School Sports Results Wednesday December 27

Cathedral-Girls-Basketball-Court2 loading...

Girls Basketball:

Crusader Christmas Classic

Cathedral 63, Concordia Academy 32

(Ellie Voth had 18 points and Ella Voit added 16 points for Cathedral).

Litchfield 56, Melrose 54

Boys Basketball:

Crusader Christmas Classic

Cathedral 81, Concordia Academy 60

Melrose 59, Litchfield 47

Thursday's Schedule:

Boys Hockey:

Granite City Showcase (@ MAC)

Litchfield vs. Monticello, 11:30am

Sauk Rapids-Rice vs. Mankato East, 1:45

Cathedral vs. Bemidji, 5:00

St. Cloud Crush vs. Sartell-St. Stephen, 7:15

Girls Basketball:

Crusader Christmas Classic (@ Cathedral HS)

Melrose vs. Concordia Academy, 2:00

Cathedral vs. Litchfield, 5:30

Boys Basketball:

Crusader Christmas Classic (@ Cathedral HS)

Concordia Academy vs. Melrose, 3:30

Cathedral vs. Litchfield, 7:00