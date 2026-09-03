Labor Day Weekend Town Ball State Tourney Schedule
STATE TOURNAMENT SCHEDULE
LABOR DAY WEEKEND
SATURDAY SEPT. 5TH/SUNDAY SEPT. 6TH
SEMIFINALS/CHAMPIONSHIPS
CLASS A
(SEMIFINALS)
SARTELL MUSKIES vs. ST. PATRICK IRISH
Saturday 1:30 NEW PRAGUE
CLASS B
SEMIFINALS
ST. MARTIN MARTINS vs. DELANO ATHLETICS
Saturday 11:00 Jordan
COLD SPRING SPRINGERS vs. PLATO BLUE-JAYS
Saturday 4:00 Shakopee
SOBIESKI SKIS vs. JORDAN BREWERS
Saturday 6:30 Shakopee
CLASS C
SEMIFINALS
RICHMOND ROYALS vs. FAIRMONT MARTINS
FRIDAY 7:30 Chaska
LUXEMBURG BREWERS vs. STARBUCK STARS
FRIDAY 7:30 New Prague
ELROSA SAINTS vs. GLENCOE BREWERS
Friday 7:30 Shakopee
Come with us as we visit Sauk Rapids in pictures
Sauk Rapids in pictures new and old.