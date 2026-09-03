Labor Day Weekend Town Ball State Tourney Schedule

Labor Day Weekend Town Ball State Tourney Schedule

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STATE TOURNAMENT SCHEDULE

LABOR DAY WEEKEND

SATURDAY SEPT. 5TH/SUNDAY SEPT. 6TH

SEMIFINALS/CHAMPIONSHIPS

CLASS A

(SEMIFINALS)

SARTELL MUSKIES vs. ST. PATRICK IRISH

Saturday 1:30 NEW PRAGUE

CLASS B

SEMIFINALS

ST. MARTIN MARTINS vs. DELANO ATHLETICS

Saturday 11:00 Jordan

COLD SPRING SPRINGERS vs. PLATO BLUE-JAYS

Saturday 4:00 Shakopee

SOBIESKI SKIS vs. JORDAN BREWERS

Saturday 6:30 Shakopee

CLASS C

SEMIFINALS

RICHMOND ROYALS vs. FAIRMONT MARTINS

FRIDAY 7:30 Chaska

LUXEMBURG BREWERS vs. STARBUCK STARS

FRIDAY 7:30 New Prague

ELROSA SAINTS vs. GLENCOE BREWERS

Friday 7:30 Shakopee

Come with us as we visit Sauk Rapids in pictures

Sauk Rapids in pictures new and old.
Categories: Sports, town ball

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