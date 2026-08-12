Town Ball Upcoming Schedule
TOWN BALL REGIONAL
THURSDAY AUGUST 13TH TRU SATURDAY AUGUST 15TH
(STATE QUALIFIERS)
CLASS A
SECTION 5
FRIDAY AUGUST 14TH
SARTELL MUSKIES vs. HIBBING MINERS (7:30)
SATURDAY AUGUST 15
MOORHEAD MUDCATS vs. HINCKLEY KNIGHTS
CLASS B
DISTRICT 1
FRIDAY AUGUST 14TH
SAUK RAPIDS CYCLONES vs. PRINCETON PANTHERS 7:30
SATURDAY AUGUST 15TH
COLD SPRING SPRINGERS vs. ISANTI REDBIRDS 10:30
ALBERTVILLE ANGLERS vs. ST. JOSEPH JOES 1:30
WINNERS play at 4:30 (STATE BIRTH)
CLASS B
DISTRICT 4
FRIDAY AUGUST 14TH
AVON LAKERS vs. NISSWA LIGHTNING 6:00
FOLEY LUMBERJACKS vs. BUCKMAN BILLYGOATS 8:30
SATURDAY AUGUST 15TH
SOBIESKI SKIS vs. BUCKMAN BILLYGOATS 10:30
CLASS B
DISTRICT 6
FRIDAY AUGUST 14TH
ST. MARTIN MARTINS vs. MAPLE LAKE LAKERS 7:30
SATURDAY AUGUST 15TH
KIMBALL EXPRESS vs. LORETTO LARKS 4:00
CLASS C
SECTION 1
CLEARWATER RIVERCATS vs. vs. ST. FRANCIS 11:00
CLASS C
SECTION 6
THURSDAY AUGUST 13th
PEARL LAKE LAKERS vs. HOWARD LAKE ORPHANS 7:30
FRIDAY AUGUST 14TH
LUXEMBURG BREWERS vs. ST. NICHOLAS NICKS 7:30
SATURDAY AUGUST 15TH
PL LAKERS/HL ORPHANS winner vs. LUX/St. Nick winner 2:00
SATURDAY AUGUST 15th
COLD SPRING ROCKIES vs,. LITCHFIELD BLUES 5:00
CLASS C
SECTION 8
SATURDAY AUGUST 15th
NEW MUNICH SILVERSTREAKS vs. STARBUCK STARS 1:00
ELROSA SAINTS vs. FARMING FLAMES 3:30
RICHMOND ROYALS vs. ATWATER CHUCKERS 6:0
CLASS C
SECTION 9C
FRIDAY AUGUST 14TH
OPOLE BEARS vs. RANDALL CUBS 8:30