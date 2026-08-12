Town Ball Upcoming Schedule

Town Ball Upcoming Schedule

Mike Bowman - Unsplash

TOWN BALL REGIONAL

THURSDAY AUGUST 13TH TRU SATURDAY AUGUST 15TH

(STATE QUALIFIERS)

CLASS A

SECTION 5

FRIDAY AUGUST 14TH

SARTELL MUSKIES vs. HIBBING MINERS (7:30)

SATURDAY AUGUST 15

MOORHEAD MUDCATS vs. HINCKLEY KNIGHTS

 

CLASS B

DISTRICT 1

FRIDAY AUGUST 14TH

SAUK RAPIDS CYCLONES vs. PRINCETON PANTHERS 7:30

SATURDAY AUGUST 15TH

COLD SPRING SPRINGERS vs. ISANTI REDBIRDS 10:30

ALBERTVILLE ANGLERS vs. ST. JOSEPH JOES 1:30

WINNERS play at 4:30 (STATE BIRTH)

 

CLASS B

DISTRICT 4

FRIDAY AUGUST 14TH

AVON LAKERS vs. NISSWA LIGHTNING 6:00

FOLEY LUMBERJACKS vs. BUCKMAN BILLYGOATS 8:30

SATURDAY AUGUST 15TH

SOBIESKI SKIS vs. BUCKMAN BILLYGOATS 10:30

 

CLASS B

DISTRICT 6

FRIDAY AUGUST 14TH

ST. MARTIN MARTINS vs. MAPLE LAKE LAKERS 7:30

SATURDAY AUGUST 15TH

KIMBALL EXPRESS vs. LORETTO LARKS 4:00

 

CLASS C

SECTION 1

CLEARWATER RIVERCATS vs. vs. ST. FRANCIS 11:00

 

CLASS C

SECTION 6

THURSDAY AUGUST 13th

PEARL LAKE LAKERS vs. HOWARD LAKE ORPHANS 7:30

FRIDAY AUGUST 14TH

LUXEMBURG BREWERS vs. ST. NICHOLAS NICKS 7:30

SATURDAY AUGUST 15TH

PL LAKERS/HL ORPHANS winner vs. LUX/St. Nick winner 2:00

SATURDAY AUGUST 15th

COLD SPRING ROCKIES vs,. LITCHFIELD BLUES 5:00

 

CLASS C

SECTION 8

SATURDAY AUGUST 15th

NEW MUNICH SILVERSTREAKS vs. STARBUCK STARS 1:00

ELROSA SAINTS vs. FARMING FLAMES 3:30

RICHMOND ROYALS vs. ATWATER CHUCKERS 6:0

 

CLASS C

SECTION 9C

FRIDAY AUGUST 14TH

OPOLE BEARS vs. RANDALL CUBS 8:30

Categories: northwoods league baseball, town ball

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