Prep Wrestling Report: January 13th, 2020

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Tigers and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Foley Falcons and the Becker Bulldogs moved from the Granite Ridge into the Mississippi 8 Conference. From the Central Minnesota Conference the Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs, Holdingford Huskers and now added the Paynesville Bulldogs. The Royalton/Upsala Royals have moved from the Park Region Conference into the Central Minnesota Conference.

Will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all twelve teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at www.theguillotine.com and more info on our local teams on my blog site:https://minnesotamatrats.wordpress.com for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

FOLEY FALCONS

The No. 5AA ranked Falcons won five duals during the week, they went 3-0 at the Zimmerman Thunder” quadrangular. They defeated Granite Ridge Conference foe Zimmerman 50-21, AA Lean and Mean Watertown-Mayer 46-23 and Rockford 71-0. Daniel Halvorson (138), Connor Thorsten (160) and Hunter Gorecki (195/220) all went 3-0, Alex Jennissen (126), Sutherlin Schmit(170/182) and Levi Henry (182/195) all went 2-1 and Greg Miller (220) and Elijah Novak (285) both went 2-0. The Falcons earned second place at the St. Cloud Tech “Kiffmeyer” Duals with big wins over St. Cloud Tech 30-27 and AAA Lean and Mean Hastings 43-28. They were defeated by the No. 4AAA ranked New Prague 56-18 in the championship. Connor Thorsten went 3-0 (160), Logan Thorsten (145) went 2-0 and Isaiah Fitch (152), Sutherlin Schmit (182) and Elijah Novack (285) all went 2-1. The Falcons were without several of the starting wrestlers for the Kiffmeyer duals. Special Note: Connor Thorsten 160 Pounds Won his 100th Career Match.

BECKER BULLDOGS

The No. 7AA ranked Bulldogs defeated Section 6AA Lean and Mean Delano 59-15 and AA Lean and Mean Mora 52-18 at their triangular. Kaden Rish (106), Ethan Duncombe (113), Ethan Anderson (126), Jake Nelson (132), Lukas Paulson (138), Adam Jurek (160), Kylen Rish (170) and Caden Dewall (182) all went 2-0 at their triangular.

ST. CLOUD TECH TIGERS

The Tigers had two big Central Lakes Conference wins at their triangular; they defeated Rocori 46-24 and Alexandria 46-23. Andy Johnson (145/152), Logan Hanson (170), Taylor Hugg (182), Hunter Haupert (220) and Aaron Voigt (285) all went 2-0 at the triangular. The Tigers went 2-1 at the Kiffmeyer duals with big wins over Apple Valley 47-25 and cross town rivals Sauk Rapids-Rice Storm 48-28. They dropped their quarterfinal dual to No. 5AA ranked Foley 30-27. Jaxon Kenning (113), NIck Hamak (120), Taylor Hugg (182) and Hunter Haupert (220) all went 3-0, Aaron Voigt (285) went 2-0 and Aidan Orth (132), Andy Johnson (152) and Jack Latterell (160) all went 2-1 at the Kiffmeyer. Special Note: Taylor Hugg 182 Pounds Won his 100th Career Match.

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs had a big week, as they went 8-0 in duals with a couple of huge wins. They defeated Section 4A and Central Minnesota Conference rivals Howard Lake/Waverly-Winsted 51-18 with a overall great team performance. It ended with Ace Meyers fall over last year’s state qualifier, that totally brought the crowd and the team to their feet! They went 3-0 at the Osakis “Silverstreak” Duals; they defeated a very good Canby team 39-28, United Clay Becker 63-12 and Osakis 65-9. Gavin Winter (120), Alex Nelson (132), Cody Leither (145), Logan Kuseske (152), Zach Holtz (160), Ashton Hanan (170), Austin Donnay (182) and Carter Holtz all went 3-0 and Brett Schiefelbein (138), Nick Bowen (220) and Ace Meyer (285) all 2-1 at Osakis. The Cubs capped off their big week with four more big wins at the Royalton/Upsala “Royal” Duals. They defeated Section 7A power Blackduck/Cass Lake-Bena 46-26, AAA Irondale 53-23, AA Rocori 55-15 and AAA Minnetonka 45-22. Gavin Winter (120) (19-1), Zach Holtz (160) (21-0), Ashton Hanan (170) (19-1), Carter Holtz (195/220) (19-1), Nick Bowen (195/220) (8-2) all went 4-0. Blake Brutger (113) (9-8), Alex Nelson (132) (13-4), Brett Schelfelbein (138) (12-11), Cody Leither (145) (13-5) and Ace Meyer (285) (14-7) all went 3-1. Jack Bollman (106) (9-12) and Austin Donnay (182) (16-6) both went 2-2 at the Royal duals. The Cubs are now 13-1 on the season in dual meet meets and 2-1 in the Central Minnesota Conference. Special Notes; Cody Leither (145) won his 60th Career Match and Ashton Hanan (170) won his 50th Career Match.

ALBANY HUSKIES

The Huskies had a good week; they went 3-0 at the Monticello “Magic”Quadrangular. They had big wins over Section 6AA rival Monticello 62-15, Howard Lake/Waverly-Winsted 46-27 and St. Agnes 70-9. Devin Hansen (106), Dustin Schmitt (113), Peyton Krumrei (132), William Mergen (138), Hunter Tate (160) and Peyton Linn (170) all went 3-0. Tate Hoffarth (145) and Declan Crumley (152) both went 2-1 and Tom Blattner (195) and Aaron Ainali (285) both went 2-0. The Huskies had a good tournament performance with 99.5 points at the Elk River “Elks” Tournament. They had eight place winners in this eleven team field of teams. Tate Hoffarth (145) (15-9) and Peyton Linn (1700 (16-6) both earned second place and Dustin Schmitt (120) (18-6) earned third place. William Mergen (138) 16-8) and Tom Blattner (195) (14-9) both earned fourth place, Joseph Schmitt (126) (6-3) and Hunter Tate (160) (16-10) both earned fifth place and Peyton Krumrei (132) (18-9) took sixth place.

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres split duals at the Bemidji “Lumberjack” triangular; they defeated AA Dilworth-Glendon-Felton 48-30 and they were defeated by AAA Lean and Mean Section 8AAA rivals Bemidji 45-19. Spencer Johnson (113), Andy Heckman (120), Dutch Nordby (126), Sam Fernholz (138/145) and Jack Engle (182/195) all went 2-0 at the triangular. The Sabres had a very good tournament performance with 189.5 points and seventeen place winners to earn second place a the Paynesville “Bulldog” tournament. Ashton Lipinski (132) (16-6), Jack Engle (182) (17-5), Sam Fernholz (138) (20-4) and Dutch Nordby (126) (8-4) all earned championships. Spencer Johnson (113) (13-6), Andy Heckman (120) (10-10) and Ayden Frauenholtz (106) (8-8) all earned second. Kade Hendrickson (126) (9-8), Dylan Joyce (145) (8-7), Austin Frauenholtz (170) and Logan Rodebush (160) all earned fourth place. Zach Rudolph (132), William Budge (145), Dagan LaSart (152) and Aidan Toivola (160) all earned fifth place. Dylan Welle (170) and Brett Thayer (285) both took sixth place.

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm were defeated by AAA Lean and Mean, Section 8AAA and Central Lakes Conference rival Willmar 51-18. The Storm went 1-2 at the Kiffmeyer duals with a big win over Lakeville South 37-36. They dropped duals to No. 4AAA ranked New Prague 62-12 and to cross town rival Conference and Section rivals St. Cloud Tech 46-28. Hunter Farnick (285) went 3-0, Alex Diederich (106), Sawyer Simmons (132) and Jared Spohn (126) all went 2-1 at the Kiffmeyers.

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs went 2-1 at the Bold “Warrior” triangular; with wins over a pair of Section 5A rivals: Osakis 58-24 and Quad County 54-18. They dropped a close one to Section 5A rival BOLD 38-36. Craig Schmitz (126), Riley Messer (145) and Spencer Eisenbraun (182) all went 3-0 at the quadrangular. The Bulldogs earned third place at their Bulldog Invitational with 138 points and twelve place winners. Craig Schmitz (126) (18-8), Weston Roberg (170) (18-8), Brandon Schlangen (285) (17-6), Spencer Eisenbraun (182) (14-12) and Shawn Pinske (195) (10-2) all earned second place. Riley Messer (145) (17-10) earned third place and Aaron Mages (138) and Jose Anaya (120) earned fourth and Rene Quinteani Ho-Hernandez (120) (11-10) all earned fifth place and Brandon Hess (106) (8-14) and Jacob Utsch (126) both took sixth place.

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers had a good week; they went 3-0 at the Spectrum “Sting” Quadrangular. They defeated Spectrum 54-17, Richfield 64-12 and Mound-Westonka in a close one 36-32. Cohl Clear (120), Luke Bieniek (126), William Pilarski (106/113), James Welle (145), Tate Lange (170) and Max Secord (195) all went 3-0. Drew Lange (106) and Chase Boeckman (160) both went 2-0, Sam Harren (220), Michael Miller (152) and Gabe Urbanski (182) all went 2-1 at the Spectrum quadrangular. The Huskers earned fourth place at the Paynesville “Bulldog” tournament with 131 points and thirteen place winners. Tate Lange (160) (21-4) won their lone championship and James Welle (145 (8-10) and Lance

Harren (160) both earned second place. Sam Harren (195) (15-8), Max Secord (182) (10-5) and Michael Miller (152) (11-10) all earned third place. Brandon Doll (285) (12-9) and William Pilarski (106) (6-5) both earned fourth place, Luke Bieniek (126) (6-6) and Gage Urbanski (170) (4-7) both earned fifth place and Cohl Clear (120) took sixth place.

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles won two duals at the Sibley East “Wolverine” Triangular; they defeated Section 4A rivals: Sibley East 39-33 and Norwood Young America 60-22. Teagyn Ludwig (106-/113), Gavin Mathies (152), Sam Nistler (160), Armando Walker (195), Sonnie DeHeer (220) and Austin Schlangen (285) all went 2-0 at the triangular. The Eagles earned 114 points with nine place winners at the Paynesville “Bulldog” tournament. Austin Schlangen (285) (15-8) and Teagyn Ludwig (106) (17-6) both earned championships. Sam Nistler (152) (13-9) earned second place and Taylor Ludwig (138) (19-4) earned third place. Carter Mathies (182) (13-12) and Sonnie DeHeer (195) (8-5) and Connor Lincoln (132) all earned fourth place and Ian Nistler (160) and Isaac Ortiz (145) both took sixth place.

ROCORI SPARTANS

The Spartans dropped a pair of duals to Central Lakes Conference rivals; St. Cloud Tech 46-24 and to Alexandria 38-26. The Spartans did drop four duals at the Royalton/Upsala “Royal” Duals. They lost a close one to Irondale 31-27, Blackduck-Cass Lake-Bena 45-27, Kimball Area 55-15 and Fosston-Bagley 50-28. Evan Moscho (126) and Austin Moscho (152) both went 4-0, Jack Major (106) went 3-1, Mason Orth (160) went 2-0 and Carter Thelen (132) and Ben Primus (195) both went 2-2.

TECH TIGERS “KIFFMEYER” DUALS

FOLEY 30 SAINT CLOUD TECH TIGERS 27

106 Jaden Dombrovski (SCT) Dec. Cyler Ruhoff (FOL) 10-3

113 Jaxon Kenning (SCT) Tech. Fall Trey Emmerich (FOL) No Time Given

120 Nick Hamak (SCT) Dec. Evan Miller (FOL) 5-0

126 Caden Ruhoff (FOL) Fall Tyler Kayfes (SCT) 1:15

132 Aidian Orth (SCT) Dec. Evan Milejczak (FOL) 9-5

138 Daniel Halverson (FOL) Maj. Dec. Brett Kayfes (SCT) 10-1

145 Micheal Rothfork (FOL) Dec. Andy Johnson (SCT) 4-0

152 Isaiah Fitch (FOL) Maj. Dec. Jack Latterell (SCT) 11-2

160 Michael Moulzolf (FOL) Won by Forfeit

170 Connor Thorsten (FOL) Maj. Dec. Logan Hanson (SCT) 9-1

182 Taylor Hugg (SCT) Maj. Dec. Sutherlin Schmit (FOL) 9-0

195 Hunter Gorecki (FOL) Dec. Tucker Hugg (SCT) 4-0

220 Hunter Haupert (SCT) Won by Forfeit

285 Aaron Voigt (SCT) Dec. Elijah Novak (FOL) 2-2 OT

FOLEY 43 HASTINGS 28

106 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Creed Peterson (HAST) 12-3

113 Peyton Erickson (HAST) Fall Trey Emmerich (FOL) 1:03

120 Evan Miller (FOL) Fall Skylar Little Soldier (HAST) 4:30

126 Josh Route (HAST) Dec. Caden Ruhoff (FOL) 9-8

132 Cole Rudnitski (FOL) Fall Aiden Erickson (HAST) 1:13

138 John Kendall (HAST) Maj. Dec. Daniel Halverson (FOL) 13-5

145 Logan Thorsten (FOL) Dec. Nolan Myers (HAST) 8-1

152 Isaiah Fitch (FOL) Fall Grady Hansen (HAST) 3:14

160 Connor Thorsten (FOL) Fall Mukhtar Ali (HAST) 3:43

170 Sutherlin Schmit (FOL) Fall Samuel O`Connor (HAST) 1:34

182 Isaac Fritz (HAST) Fall Levi Henry (FOL) 3:32

195 Justin Tverberg (HAST) Dec. Max Henne (FOL) 7-5 OT

220 Brady Schiller (HAST) Won by Forfeit

285 Elijah Novak (FOL) Won by Forfeit

NEW PRAGUE 56 FOLEY 18

106 Koy Buesgens (NP) Won by Forfeit

113 Colton Bornholdt (NP) Won by Forfeit

120 Colby Dunkel (NP) Won by Forfeit

126 Joey Novak (NP) Fall Caden Ruhoff (FOL) 1:18

132 Ryan Wagner (NP) Maj. Dec. Cole Rudnitski (FOL) 11-3

138 Nick Novak (NP) Tech. Fall Daniel Halverson (FOL)

145 Logan Thorsten (FOL) Dec. Luke Dorweiler (NP) 12-6

152 Max Scheffler (NP) Fall Isaiah Fitch (FOL) 5:41

160 Connor Thorsten (FOL) Dec. Jay Skogerboe (NP) 9-4

170 Sutherlin Schmit (FOL) Fall Ethan Gregory (NP) 1:58

182 Jake Trachte (NP) Fall Max Henne (FOL) :50

195 William Busch (NP) Tech. Fall Levi Henry (FOL)

220 Jarek Tikalsky (NP) Won by Forfeit

285 Elijah Novak (FOL) Won by Forfeit

TECH 47 APPLE VALLEY 25

106 Austin Laudenbach (AV) Maj. Dec. Jaden Dombrovski (SCT) 11-0

113 Jaxon Kenning (SCT) Fall Tyler Laudenbach (AV) 2:34

120 Nick Hamak (SCT) Dec. Jayden Haueter (AV) 2-0

126 Tyler Kayfes (SCT) Fall Ian Häupter (AV) 3:29

132 Aidian Orth (SCT) Dec. Marcell Booth (AV) 8-3

138 Cade Sungaard (AV) Fall Brett Kayfes (SCT) 1:49

145 Andy Johnson (SCT) Tech. Fall Jabril Ali (AV) No Time Given

152 Jack Latterell (SCT) Fall Eric Fernandez (AV) 1:45

160 Hunter Aceret (AV) Won by Forfeit

170 Dylan Anderson (AV) Fall Logan Hanson (SCT) 1:56

182 Taylor Hugg (SCT) Won by Forfeit

195 Conner Elliott (AV) Dec. Tucker Hugg (SCT) 2-1

220 Hunter Haupert (SCT) Fall Joey Anderson (AV) :41

285 Aaron Voigt (SCT) Won by Forfeit

TECH 48 SAUK RAPIDS-RICE 28

106 Alex Diederich (Sauk Rapids-Rice) ove

113 Jaxon Kenning (SCT) Fall Sean Cristopherson (SRR) 1:43

120 Nick Hamak (SCT) Fall Brayden Ness (SRR) 3:46

126 Jared Spohn (SRR) Fall Tyler Kayfes (SCT) :47

132 Sawyer Simmons (SRR) Fall Aidian Orth (SCT) 2:47

138 Andrew Wollak (SRR) Fall Brett Kayfes (SCT) 2:27

145 Logan Lunceford (SCT) Fall Graham Doherty (SRR) 4:36

152 Andy Johnson (SCT) Dec. Dante Haywood (SRR) 5-3

160 Jack Latterell (SCT) Fall Aiden Kortuem (SRR) 1:07

170 Logan Hanson (SCT) Dec. Cole Ackerman (SRR) 9-5

182 Taylor Hugg (SCT) Fall Matt Krepp (SRR) 3:08

195 Tucker Hugg (SCT) Won by Forfeit

220 Hunter Haupert (SCT) Fall Dane Dingmann (SRR) :10

285 Hunter Farnick (SSR) Maj.Dec. Carlos Agee (SCT) 16-2

NEW PRAGUE 62 SAUK RAPIDS-RICE 12

106 Koy Buesgens (NP) Tech. Fall Alex Diederich (SRR) No Time Given

113 Colton Bornholdt (NP) Fall Logan Culbertson (SRR) :32

120 Colby Dunkel (NP) Fall Brayden Ness (SRR) 1:39

126 Joey Novak (NP) Maj. Jared Spohn (SRR) 11-0

132 Ryan Wagner (NP) Dec. Sawyer Simmons (SRR) 15-8

138 Nick Novak (NP) Maj. Dec. Andrew Wollak (SRR) 11-0

145 Luke Dorweiler (NP) Maj. Dec. Dante Haywood (SRR) 10-2

152 Max Scheffler (NP) Fall Graham Doherty (SRR) 2:23

160 Jay Skogerboe (NP) Won by Forfeit

170 Cole Ackerman (SRR) Fall Ethan Gregory (NP) 1:07

182 Jake Trachte (NP) Fall Matt Krepp (SRR) 1:51

195 William Busch (NP) Fall Aden Rollins (SRR) 1:17

220 Jarek Tikalsky (NP) Fall Dane Dingmann (SRR) 1:16

285 Hunter Farnick (SRR) Fall Evan Anderson (NP) 1:49

SAUK RAPIDS-RICE 37 LAKEVILLE SOUTH 36

106 Alex Diederich (SRR) Tech. Fall Bo Bischof (LS) No Time Given

113 Sean Cristopherson (SRR) Fall Nick Thomas (LS) 3:48

120 Brayden Ness (SRR) Default Kaleb Airaudi (LS)

126 Jared Spohn (SRR) Tech. Fall Peyton Hermann (LS) No Time Given

132 Sawyer Simmons (SRR) Dec. Theron Wendt (LS) 8-5

138 Ryan Cripe (LS) Dec. Andrew Wollak (SRR) 8-5

145 Hank English (LS) Fall Dante Haywood (SRR) 4:51

152 Brice Bischof (LS) Fall Graham Doherty (SRR) :48

160 Max Yule (LS) Fall Aiden Kortuem (SRR) 1:39

170 Willie Bastyr (LS) Fall Matt Krepp (SRR) 2:11

182 Cole Ackerman (SRR) Fall Carter Bertram (LS) :43

195 Garrett Savard (LS) Dec. Aden Rollins (SRR) 2-1

220 Jonas Pearson (LS) Fall Dane Dingmann (SRR) 3:49

285 Hunter Farnick (SRR) Fall Elliott Bratsch (LS) 2:34

ZIMMERMAN “THUNDER” QUADRANGULAR

FOLEY 71 ROCKFORD 0

106 Double Forfeit

113 Double Forfeit

120 Trey Emmerich (FOL) Fall Hunter Hannegrefs (ROCK) :33

126 Alex Jennissen (FOLE) Fall William Graunke (ROCK) :37

132 Evan Milejczak (FOL) Fall Harrison Brun (ROCK) :13

138 Daniel Halverson (FOL) Fall Evan Hubbs (ROCK) :31

145 Micheal Rothfork (FOL) Won by Forfeit

152 Alex Vait (FOL) Won by Forfeit

160 Connor Thorsten (FOL) Won by Forfeit

170 Sutherlin Schmit (FOL) Tech. Fall Ryan Storlien (ROCK)

182 Levi Henry (FOL) Won by Forfeit

195 Hunter Gorecki (FOL) Won by Forfeit

220 Greg Miller (FOL) Won by Forfeit

285 Elijah Novak (FOL) Won by Forfeit

FOLEY 46 WATERTOWN-MAYER 23

106 Jonah Hamberger (WM) Won by Forfeit

113 Tanner Hilten (WM) Won by Forfeit

120 Aaron Bury (WM) Maj. Dec. Trey Emmerich (FOL) 10-2

126 Alex Jennissen (FOL) Dec. Bryce Burkett (WM) 4-3

132 Austin Gabbert (WMML) Maj. Dec. Cole Rudnitski (FOL) 13-4

138 Daniel Halverson (FOL) Fall Jaden Palmer (WM) :45

145 Logan Thorsten (FOL) Fall Colin Sullivan (WM) 4:44

152 Isaiah Fitch (FOL) Fall Jonah Blakstad (WMML) :47

160 Connor Thorsten (FOL) Maj. Dec. Tanner Burmeister (WM) 16-5

170 Andy Knutson (FOL) Dec. Hunter Stein (WM) 7-0

182 Ashton Congdon (WM) Dec. Sutherlin Schmit (FOL) 7-4

195 Levi Henry (FOL) Fall Jackson Drahos (WM) 3:21

220 Hunter Gorecki (FOL) Fall Andrew Quast (WM) :56

285 Elijah Novak (FOL) Won by Forfeit

FOLEY 50 ZIMMERMAN 21

(Granite Ridge Conference Dual)

106 Ryley Chapman (ZIM) Dec. Cyler Ruhoff (FOL) 13-6

113 Kellen Martin (ZIM) Won by Forfeit

120 Sam Miller (ZIM) Fall Trey Emmerich (FOL) 1:00

126 Joe Montplaisir (ZIM) Dec. Alex Jennissen (FOL) 8-4

132 Caden Ruhoff (FOL) Fall Jon Weiser (ZIM) :52

138 Daniel Halverson (FOL) Won b Forfeit

145 Logan Thorsten (FOL) Won by Forfeit

152 Isaiah Fitch (FOL) Tech. Fall Steven Weiser (ZIM)

160 Connor Thorsten (FOL) Fall Sam Freeberg (ZIM) 3:34

170 Sutherlin Schmit (FOL) Dec. Ryan Bouley (ZIMM) 11-7

182 Aiden Pardino (ZIM) Dec. Levi Henry (FOL) 7-2

195 Hunter Gorecki (FOL) Won by Forfeit

220 Greg Miller (FOL) Fall Kameron Arieta (ZIM) :30

285 Elon Johnson (FOL) Fall Tylor Clapp (ZIM) :55

TECH TIGERS TRIANGULAR

(Central Lakes Conference Dual)

TECH 46 ALEXANDRIA AREA 23

106 Jaden Dombrovski (SCT) Maj. Dec. Mason Mcgrane (ALEX) 13-0

113 Blaze Nelson (ALEX) Jaxon Kenning (SCT) 4-2

120 Kelly Johnson (ALEX) Fall Nick Hamak (SCT) 3:02

126 AJ Sparr (ALEX) Dec. Mahamat Hissein (SCT) 7-5

132 Ryan Borris (ALEX) Tech. Fall Brett Kayfes (SCT)

138 Cole Vatnsdal (ALEX) Fall Aidian Orth (SCT) 4:55

145 Mason Thompson (SCT) Won by Forfeit

152 Andy Johnson (SCT) Dec. Mason Teaser (ALEX) 3-2

160 Jack Latterell (SCT) Dec. JP Rodel (ALEX) 9-3

170 Logan Hanson (SCT) Fall Cody Richardson (ALEX) 3:45

182 Taylor Hugg (SCT) Won by Forfeit

195 Tucker Hugg (SCT) Won by Forfeit

220 Hunter Haupert (SCT) Won by Forfeit

285 Aaron Voigt (SCT) Won by Forfeit

TECH 46 ROCORI 24

(Central Lakes Conference Dual)

106 Jack Major (ROC) Dec. Jaden Dombrovski (SCT) 2-0

113 Jaxon Kenning (SCT) Won by Forfeit

120 Nick Hamak (SCT) Maj. Dec. Aaron Baisley (ROC) 9-0

126 Mahamat Hissein (SCT) Won by Forfeit

132 Aidian Orth (SCT) Dec. Evan Moscho (ROC) 7-6

138 Carter Thelen (ROC) Fall Mason Thompson (SCT) :05

145 Andy Johnson (SCT) Maj. Dec. Carter Thelen (ROC) 13-0

152 Ryan Kunz (ROC) Fall Logan Lunceford (SCT) 3:52

160 Austin Moscho (ROC) Fall Jack Latterell (SCT) 2:00

170 Logan Hanson (SCT) Fall Ben Hansen (ROC) 1:12

182 Taylor Hugg (SCT) Tech. Fall Ryan Rose (ROC) 5:21

195 Ben Primus (ROC) Dec. Tucker Hugg (SCT) 4-1

220 Hunter Haupert (SCT) Won by Forfeit

285 Aaron Voigt (SCT) Won by Forfeit

BECKER “BULLDOGS” TRIANGULAR

BECKER 52 MORA 18

106 Kaden Rish (BEC) Fall Nathan Reller (MOR) 4:28

113 Ethan Duncombe (BEC) Maj. Dec. Anthony Nelson (MOR) 11-1

120 Avery Nelson (MOR) Fall Ryan Boecker (BEC) 2:29

126 Ethan Anderson (BEC) Dec. Brock Folkema (MOR) 5-0

132 Jake Nelson (BEC) Dec. Connor Gmahl (MOR) 6-1

138 Lukas Paulson (BEC) Dec. Cody Haggberg (MOR) 8-2

145 Tucker Hass (MOR) Fall Ryan Nelson (BEC) 1:58

152 Adam Jurek (BEC) Dec. Parker Voss (MOR) 6-1

160 Kylen Rish (BEC) Fall Jared Gates (MOR) 3:58

170 Dylan Weber (BEC) Fall Caleb Cook (MOR) 5:02

182 Caden Dewall (BEC) Fall Do Adams (MOR) 5:28

195 Tanner Grangruth (MOR) Fall Reid Kraus (BEC) 3:04

220 Dylan Kolby (BEC) Fall Josh Gardner (MOR) 2:50

285 Brayden Weber (BEC) Fall Nolan Berry (MOR) :26

BECKER 59 DELANO 15

(Section 6AA Dual)

106 Kaden RIsh (BEC) Dec. Cael Olson (DEL) 12-6

113 Ethan Duncombe (BEC) Won by Forfeit

120 Ryan Boecker (BEC) Won by Forfeit

126 Ethan Anderson (BEC) Won by Forfeit

132 Jake Nelson (BEC) Won by Forfeit

138 Lukas Paulson (BEC) Won by Forfeit

145 Ryan Nelson (BEC) Won by Forfeit

152 Cleve Scherer (DEL) Fall Isaac Regel (BEC) :103

160 Adam Jurek (BEC) Won by Forfeit

170 Kylen Rish (BEC) Won by Forfeit

182 Caden Dewall (BEC) Maj. Dec. Eric Rasmussen (DEL0 16-4

195 Reid Kraus (BEC) Maj. Dec. Easton Beniek (DEL) 11-2

220 Edward Hajas (DEL) Dec. Brayden Weber (BEC) 4-1

285 Matt Baker (DEL) Won by Forfeit

OSAKIS “SILVERSTREAKS” DUALS

KIMBALL AREA 39 CANBY 28

106 Lane Fink (CANB) Fall Jack Bollman (KIM) 3:33

113 Nick Wagner (CANB) Maj. Dec. Blake Brutger (KIM) 13-4

120 Gavin Winter (KIM) Fall Lincoln Fink (CANB) :21

126 Jake Wagner (CANB) Fall Chase Anderson (KIM) 3:43

132 Alex Nelson (KIM) Fall Jacob Conner (CANB) 2:42

138 Brett Schiefelbein (KIM) Dec. Tanner Drietz (CANB) 13-7

145 Cody Leither (KIM) Dec. Parker Viessman (CANB) 6-3

152 Logan Kuseske (KIM) Dec. Clayton Drietz (CANB) 6-2

160 Zack Holtz (KIM) Fall Hunter Cleveland (CANB) :39

170 Ashton Hanan (KIM) Default Kalib Greenman (CANB)

182 Austin Donnay (KIM) Dec. Parker Verheist (CANB) 7-1

195 Carter Holtz (KIM) Dec. Josh Steffen (CANB) 7-4

220 Shane Noyes (CANB) Fall Nicholas Bowen (KIM) 1:27

285 Denver Noyes (CANB) Fall Ace Meyer (KIM) :38

KIMBALL AREA 63 UNITED CLAY BECKER 12

106 Taylor Johnson (UCB) Dec. Jack Bollman (KIM) 6-3

113 Blake Brutger (KIM) Won by Forfeit

120 Gavin Winter (KIM) Fall Jackson Mikkelson (UCB) :50

126 Sam Helgeson (UCB) Fall Chase Anderson (KIM) 1:07

132 Alex Nelson (KIM) Fall Grady Hines (UCB) :3

138 Brett Schiefelbein (KIM) Won by Forfeit

145 Cody Leither (KIM) Fall Xavier Strehlow (UCB) :56

152 Jacob Beauadine (UCB) Dec. Logan Kuseske (KIM) 5-0

160 Zack Holtz (KIM) Fall Ethan Anderson (UCB) 1:01

170 Ashton Hanson (KIM) Fall Carson Haare (UCB) 3:39

182 Austin Donnay (KIM) Fall Tyson Haugrud (UCB) :54

195 Nicholas Bowen (KIM) Fall Troy Hiemenz (UCB) :39

220 Carter Holtz (KIM) Dec. Wyatt Dunham (UCB) 7-2

285 Ace Meyer (KIM) Won by Forfeit

KIMBALL ARE 65 OSAKIS 9



106 Jack Bollman (KIM) Maj. Jacob Taplin (OSK) 15-2

113 Logan Grove (OSK) Fall Blake Brutger (KIM) 1:58

120 Gavin Winter (KIM) Fall Gaven Cimbura (OSK) 2:05

126 Chase Anderson (KIM) Fall Ryan Manders (OSK) 4:04

132 Alex Nelson (KIM) Maj. Dec. Carsten Jacobson (OSK) 17-3

138 Nathan Kulzer (OSAK) Dec. Brett Schiefelbein (KIM) 7-2

145 Cody Leither (KIM) Fall Kale Drevlow (OSK) 1:12

152 Logan Kuseske (KIM) Dec. Tyson Hagedon (OSK) 9-2

160 Zack Holtz (KIM) Won by Forfeit

170 Ashton Hanan (KIM) Won b Forfeit

182 Austin Donnay (KIM) Fall Nathan Bjerk (OSK) 1:45

195 Carter Holtz (KIM) Won by Forfeit

220 Nicholas Bowen (KIM) Won by Forfeit

285 Ace Meyer (KIM) Won by Forfeit

ROYALTON/UPSALA “ROYAL” DUALS

KIMBALL AREA. 46 BLACKDUCK/CASS LAKE-BENA 26

106 Donovan Schmid (BCLB) Maj. Dec. Jack Bollman (KIM) 17-9

113 Eli Sharbono (BCLB) Maj. Dec. Blake Brutger (KIM) 8-0

120 Gavin Winter (KIM) Fall Shayne Svedberg (BCLB)

126 Trevor Janssen (BCLB) Fall Chase Anderson (KIM)

132 Alex Nelson (KIM) Maj. Dec. Christian Pater (BCLB) 14-4

138 Brett Schiefelbein (KIM) Dec. Landon Gross (BCLB) 3-2

145 Trenton Juelson (BCLB) Fall Logan Kuseske (KIM)

152 Cody Leither (KIM) Won by Forfeit

160 Zach Holtz (KIM) Won by Forfeit

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Gavyn Dickinson (BCLB)

182 Mason Smid (BCLB) Fall Austin Donnay (KIM)

195 Carter Holtz (KIM) Fall Colter Humphrey (BCLB)

220 Nick Bowen (KIM) Decl Therese Goodman (BCLB) 8-3

285 Ace Meyer (KIM) Fall Jacob Nattrass (BCLB)

KIMBALL AREA 53 IRONDALE 23

106 Jack Bollman (KIM) Fall Clayton Solborg (IRON)

113 Blake Brutger (KIM) Dec. Calvin Brinkman (IRON) 8-1

120 Gavin Winter (KIM) T Fall Carson BockenHauer (IRON)

126 Michael Rassmussen (IRON) T Fall Chase Anderson (KIM)

132 Charlie Dojan T Fall Alex Nelson (KIM)

138 Brett Schielbein (KIM) Fall Antonio Jensen (IRON)

145 Cody Leither (KIM) Dec. Chris Zumiga (IRON) 8-3

152 Ashton Singer (IRON) Fall Logan Kuseske (KIM)

160 Zach Holtz (KIM) Fall Eric Bratsch (IRON)

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Chris Curtiss (IRON)

182 Austin Donnay (KIM) Fall Anthony Medelkoch (IRON)

195 Nick Bowen (KIM) Fall David Baek (IRON)

220 Carter Holtz (KIM) Fall Tomas Spepulveda (IRON)

285 Marvin Lamin (IRON) Fall Ace Meyer (KIM)

KIMBALL 55 ROCORI 15

106 Jack Major (ROC) Dec. Jack Bollman (KIM) 12-10

113 Blake Butger (KIM) Fall Aaro Bailey (ROC)

120 Gavin Winter (KIM) Won by Forfeit

126 Evan Moscho (ROC) Fall Chase Anderson (KIM)

132 Alex Nelson (KIM) Dec. Carter Thelen (ROC) 4-2

138 Brett Schiefelbein (KIM) Dec. Luke Hemmesch (ROC) 8-2

145 Cody Leither (KIM) Tech. Fall Ryan Kunz (ROC)

152 Austin Moscho (ROC) Fall Logan Kuseske (KIM)

160 Zach Holtz (KIM) Won by Forfeit

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Mathew Goebel (ROC)

182 Austin Donnay (KIM) Maj. Dec. Ryan Rose (ROC)

195 Carter Holtz (KIM) Maj. Dec. Ben Primus (ROC) 16-3

220 Nick Bowen (KIM) Won by Forfeit

285 Ace Meyer (KIM) Fall Connor Stang (ROC)

KIMBALL AREA 45 MINNETONKA 22

106 Jack Bollman (KIM) Fall Charlie Palm (MIN)

113 Blake Brutger (KIM) Dec. Peter Barrett (MIN) 11-5

120 Gavin Winter (KIM) Tech. Fall Cory Joos (MIN)

126 Alex Shanesy (MIN) Dec. Chase Anderson (KIM) 10-8

132 Alex Nelson (KIM) Dec. Diego Pitt (MIN) 9-1

138 Marco Christianson (MIN) Maj. Dec. Brett Scheifelbein (KIM) 15-1

145 Gabe Schumacher (MIN) Fall Cody Leither (KIM)

152 Andrew Sanders (MIN) Fall Logan Kuseske (KIM)

160 Zach Holtz (KIM) Fall Dylan Pitt (MIN)

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Dominick Scantena (MIN)

182 Tyler McReavy (MIN) Dec. Austin Donnay (KIM) 12-6

195 Carter Holtz (KIM) Maj. Dec. Quinn Sell (MIN) 19-6

220 Nick Bowen (KIM) Fall Eric Benson (MIN)

285 Ace Meyer (KIM) Fall Dalton Lohrenz (MIN)

ROYALTON/UPSALA 24 MINNETONKA 43

106 Michael Zimmerman (R/U) Dec. Charley Palm (MIN) 5-2

113 Peter Barrett (MIN) Fall John Bzdok (R/U) 2:55

120 Will Gorecki (R/U) Fall Cory Joos (MIN) 1:33

126 Alex Shanesy (MIN) Won by Forfeit

132 Diego Pitt (MIN) Won by Forfeit

138 Jacob Leibold (R/U) Maj. Dec. Marco Christiansen (MIN) 14-3

145 Gabe Schumacher (MIN) Dec. Brayden Conrad (R/U) 6-4

152 Aiden Olson (R/U) Fall Andrew Sanders (MIN) 1:43

160 Gabe Gorecki (R/U) Tech. Fall Dylan Pitt (MIN) 4:00

170 Dominick Scantena (MIN) Dec. Isaac Kasella (R/U) 4-2

182 Tyler McReavy (MIN) Fall Austin Wensmann (R/U) :35

195 Eric Benson (MIN) Dec. Matthew Kasella (R/U) 9-6

220 Quinn Sell (MIN) Maj. Dec. Gage Louden (R/U) 13-4

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Dalton Lorenz (MIN) :56

ROYALTON/UPSALA 36 FOSSTON -BAGLEY 31

106 Michael Zimmerman (R/U) Won by Forfeit

113 John Bzdok (R/U) Aiden Wolf (F/B) 2:55

120 Will Gorecki (R/U) Dec. Keegan Senger (F/B) 9-6

126 Zach Thompson (F/B) Won by Forfeit

132 Mason Erickson (F/B) Won b Forfeit

138 Jacob Leibold (R/U) Maj. Dec. Keegan Larson (FB) 15-1

145 Brayden Conrad (R/U) Fall Kaden Sanford (F/B) 1:42

152 Dane Schoenborn (F/B) Fall Aiden Olson (R/U) 1:16

160 Carter Sorenson (F/B) Tech. Fall Gabe Gorecki (R/U) 5:37

170 Henry Burrack (F/B) Maj. Dec. Isaac Kasella (R/U) 10-0

182 Jacob Lomen (F/B) Maj. Dec. Austin Wensmann (R/U) 16-3

195 Matthew Kasella (R/U) Fall Evan Chalich (F/B) :52

220 Gage Louden (R/U) Dec. Tristan McCoy (F/B) 9-6

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Axel Munter (F/B) 2:36

IRONDALE 31 ROCORI 27

106 Jack Major (ROC) Dec. Matthew Arens (IRON) 9-6

113 Calvin Brinkman (IRON) Dec. Aaron Moscho (ROC) 5-0

120 Carson BockenHauer (IRON) Won by Forfeit

126 Evan Moscho (ROC) Tech Fall Michael Rassmussen (IRON 6:00

132 Carter Thelen (ROC) Dec. Römer Pugh (IRON) 16-11

138 Charlie Dolan (IRON) Won by Forfeit

145 Ryan Kunz (ROC) Won by Forfeit

152 Austin Moscho (ROC) Fall Ashton Singer (IRON) 3:28

160 Mason Orth (ROC) Dec. Eric Bartsch (IRON) 9-3

170 Chris Curtis (IRON) Dec. Ben Hansen (ROC)

182 Ryan Rose (ROC) Fall Anthony Medelkoch (IRON) 1:57

195 Ben Primus (ROC) Fall David Baek (IRON) :52

220 Tomas Spepulveda (IRON) Won by Forfeit

285 Marvin Lamin (IRON) Won by Forfeit

ROYALTON/UPSALA 60 RUSH CITY/BRAHAM 15

106 Caleb Johnson (R/B) Dec. Michael Zimmerman (R/U) 7-5

113 John Bzdok (R/U) Fall Gavon Schroeder (R/B) :56

120 Will Gorecki (R/U) Dec. Isaak Coolidge (R/B) 11-7

126 Luke Gould (R/B) Won by Forfeit

132 Landon Umbreit (R/B) Won by Forfeit

138 Jacob Leibold (R/U) Fall Carson Shockman (R/B) :47

145 Brayden Conrad (R/U) Fall Jesse Eklund (R/B) :25

152 Aiden Olson (R/U) Fall Dulton Bengtson (R/B) :26

160 Will Gorecki (R/U) Won by Forfeit

170 Isaac Kasella (R/U) Fall Jace Allerton (R/B) 1:31

182 Austin Wensmann (R/U) Dec. Samson Hageman (R/B) 6-2

195 Mathew Kasella (R/U) Won by Forfeit

220 Gage Louden (R/U) Fall Mason Londgren (R/B) 3:58

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Austin Sterling (R/B) 1:20

ROYALTON/UPSALA 46 IRONDALE 27

106 Matthew Arens (IRON) Dec. Micheal Zimmerman (R/U) 8-4

113 John Bzdok (R/U) Dec Calvin Brinkman (IRON) 12-6

120 Will Gorecki (R/U) Fall Carson Bachenhauer (MIN) 2:33

126 Mike Rasmusen (IRON) Won by Forfeit

132 Antonio Jensen (IRON) Won by Forfeit

138 Jacob Liebold (R/U) Dec. Charlie Dolan (MIN) 6-2

145 Brayden Conrad (R/U) Fall Chris Zuniga (IRON) 1:02

152 Ashton Singer (IRON) Fall Aiden Olson (R/U) 3:52

160 Gabe Gorecki (R/U) Fall Eric Bartsch (IRON) 1:04

170 Chris Curtiss (IRON) Fall Isaac Kasella (R/U) 2:59

182 Austin Wensmann (R/U) Maj. Dec. Anthony Medelkoch (IRON) 10-2

195 Mathew Kasella (R/U) Fall David Baek (IRON) 1:42

220 Gage Louden (R/U) Fall Tomas Spepulveda (IRON) :25

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Marvin Lamin (IRON) 1:19

IRONDALE 31 ROCORI 27

106 Jack Major (ROC) Dec. Matthew Arens (IRON) 9-6

113 Calvin Brinkman (IRON) Dec. Aaron Moscho (ROC) 5-0

120 Carson BockenHauer (IRON) Won by Forfeit

126 Evan Moscho (ROC) Tech Fall Michael Rassmussen (IRON 6:00

132 Carter Thelen (ROC) Dec. Römer Pugh (IRON) 16-11

138 Charlie Dolan (IRON) Won by Forfeit

145 Ryan Kunz (ROC) Won by Forfeit

152 Austin Moscho (ROC) Fall Ashton Singer (IRON) 3:28

160 Mason Orth (ROC) Dec. Eric Bartsch (IRON) 9-3

170 Chris Curtis (IRON) Dec. Ben Hansen (ROC)

182 Ryan Rose (ROC) Fall Anthony Medelkoch (IRON) 1:57

195 Ben Primus (ROC) Fall David Baek (IRON) :52

220 Tomas Spepulveda (IRON) Won by Forfeit

285 Marvin Lamin (IRON) Won by Forfeit

BLACKDUCK/CASS LAKE-BENA 45 ROCORI 27

106 Jack Major (ROC) Dec. Donovan Schmid (BDCLB) 4-2

113 Eli Sharbono (BDCLB) Won by Forfeit

120 Shayne Svedberg (BDCLB) Fall Aaron Bailey (ROC) 3:16

126 Evan Moscho (ROC) Fall Cody Headbird (BDCLB) 2:28

132 Trevor Janssen (BDCLB) Won by Forfeit

138 Christian Pater (BDCLB) Fall Carter Thelen (ROC) :24

145 Landon Gross (BDCLB) Dec. Ryan Kunz (ROC) 7-2

152 Austin Moscho (ROC) Dec. Trenten Juelson (BDCLB) 14-7

160 Mason Orth (ROC) Fall Gage Dunn (BDCLB) 5:54

170 Matthew Goebel (ROC) Dec. Gavyn Dickinson (BDCLB) 3-1

182 Mason Smid (BDCLB) Fall Ryan Rose (ROC) 2:42

195 Ben Primus (ROC) Fall Colter Humphrey (BDCLB) 4:42

220 Tyreese Goodman (BDCLB) Won by Forfeit

285 Jacob Nattrass (BDCLB) Fall Connor Stang (ROC) 2:35

FOSSTON-BAGLEY 50 ROCORI 28

106 Aiden Wolf (F/B) Fall Jack Major (ROC) :48

113 Keegan Senger (F/B) Fall Aaron Bailey (ROC) 1:39

120 Zach Thompson (F/B) Won by Forfeit

126 Evan Moscho (ROC) Won by Forfeit

132 Carter Thelen (ROC) Fall Mason Erickson (F/B) 1:59

138 Luke Hemmesch (ROC) Fall Keegan Larson (F/B) :57

145 Ryan Kunz (ROC) Fall Kaden Sandford (F/B) 3:14

152 Austin Moscho (ROC) Dec. Dane Schoenborn (F/B) 12-1

160 Carter Sorenson (F/B) Tech. Fall Grady Minnerath (ROC) 4:23

170 Henry Burrack (F/B) Fall Ben Hanson (ROC) 1:22

182 Evan Chalich (F/B) Won by Forfeit

195 Jacob Lomen (F/B) Dec. Ben Primus (ROC) 11-5

220 Tristan McCoy (F/B) Won by Forfeit

285 Axel Munter (F/B) Won by Forfeit

HOWARD LAKE/WAVERLY/WINSTED LAKERS VS. KIMBALL AREA CUBS

(9-1 Overall/2-0 CMC) (5-1 Overall/1-1 CMC)

(Section 4A Dual/Central MN Conference Dual)

KIMBALL AREA 51 HLWW 18

106 Caleb Boese (HLWW) Fall Jack Bollman (KIM) 1:10

113 Blake Brutger (KIM) Fall Porter Mathison (HLWW) 1:08

120 Gavin Winter (KIM) Fall Ellie Gillespie (HLWW) :14

126 Mitch Mallak (HLWW) Dec. Lucas Jurek (KIM) 4-2 OT

132 Alex Nelson (KIM) Dec. Wiley Wiegert (HLWW) 3-1

138 Brett Schiefelbein (KIM) Dec. Eric Williams (HLWW) 12-5

145 Collin Boese (HLWW) Fall Cody Leither (KIM) 3:34

152 Remington Albright (HLWW) Dec. Logan Kuseske (KIM) 10-5

160 Zach Holtz (KIM) Fall Liam Eberhard (HLWW) 1:28

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Isaac Busse (HLWW) 2:33

182 Austin Donnay (KIM) Dec. Ryan Tuchtenhagen (HLWW) 7-6

195 Nick Bowen (KIM) Fall Colton Long (HLWW) 2:51

220 Carter Holz (KIM) Won by Forfeit

285 Ace Meyer (KIM) Fall Danny Mosford (HLWW) 1:16

SPECTRUM “STING” QUADRANGULAR

HOLDINGFORD 36 MOUND-WESTONKA 32

106 Drew Lange (HOLD) Dec/ Jack Nelson (MOWE) 7-4

113 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

120 Cohl Clear (HOLD) Fall Maguire Musselman (MOWE) :25

126 Luke Bieniek (HOLD) Dec. Artie Witschorik (MOWE) 4-2

132 Roo Wheeler (MOWE) Won by Forfeit

138 Noah Lietzau (MOWE) Maj. Dec. Wesley Kraemer (HOLD) 11-3

145 James Welle (HOLD) Dec. Tyler Stevenson (MOWE) 11-10

152 Seth Anderson (MOWE) Maj. Dec. Michael Miller (HOLD) 12-3

160 Chase Boeckman (HOLD) Fall Devon Wilson-Noethe (MOWE) :39

170 Tate Lange (HOLD) Dec. Dylan Helman (MOWE)12-8

182 Lance Munsterteiger (MOWE) Fall Gabe Urbanski (HOLD) 1:30

195 Maxwell Secord (HOLD) Won by Forfeit

220 Sam Dioszeghy (MOWE) Fall Sam Harren (HOLD) 2:56

285 Ryan Fitz (MOWE) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 64 RICHFIELD 12



106 Drew Lange (HOLD) Fall Jafari Vanier (RICH) :38

113 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

120 Cohl Clear (HOLD) Won by Forfeit

126 Luke Bieniek (HOLD) Fall Cole Linders (RICH) 4:05

132 John Hughes (RICH) Fall Wesley Kraemer (HOLD) 3:44

138 Double Forfeit

145 James Welle (HOLD) Fall Jace Pulkrabek (RICH) :32

152 Michael Miller (HOLD) Fall Tritian Zornes (RICH) 2:11

160 Chase Boeckman (HOLD) Fall John Woida (RICH) :11

170 Tate Lange (HOLD) Won by Forfeit

182 Gabe Urbanski (HOLD) Maj. Dec. Davion Taylor (RICH) 9-1

195 Maxwell Secord (HOLD) Fall Steven Cooper (RICH) :19

220 Sam Harren (HOLD) Fall Joseph Thompson (RICH) :09

285 Juan De Dios-Molina (RICH) Fall Brandon Doll (HOLD) :45

HOLDINGFORD 54 SPECTRUM 17



106 William Pilarski (HOLD) Dec. Addan Schmidt (SPEC) 2-0

113 Gavin Gould (SPEC) Won by Forfeit

120 Cohl Clear (HOLD) Maj. Dec. Edwin Markey (SPEC) 13-3

126 Luke Bieniek (HOLD) Fall Tyler Murset (SPEC) 1:05

132 Double Forfeit

138 Logan Schumacher (SPEC) Tech. Fall Wesley Kraemer (HOLD)

145 James Welle (HOLD) Tech. Fall Thomas DeBoer (SPEC) No Time Given

152 Michael Miller (HOLD) Fall Timothy Erickson (SPEC) :22

160 Lance Harren (HOLD) Fall Ari Wilson (SPEC) :21

170 Tate Lange (HOLD) Won by Forfeit

182 Gabe Urbanski (HOLD) Won by Forfeit

195 Maxwell Secord (HOLD) Fall Warren Schwieger (SPEC) 1:09

220 Sam Harren (HOLD) Fall Joesph Kettelholdt (SPEC) :10

285 Andrew DeBoer (SPEC) Fall Brandon Doll (HOLD) 3:15

WILLMAR 51 SAUK RAPIDS-RICE 18

(Section 8AAA Dual/Central Lakes Conference Dual)

106 Conlan Carlson (WIL) Dec. Alex Diederich (SRR) 14-7

113 Ivan Ciriaco-Mares (WIL) Fall Sean Crhstopherson (SRR) 5:24

120 Steven Cruze (WIL) Dec. Brayden Ness (SRR) 7-2

126 Jared Spohn (SRR) Fall Marco Sanhez (WIL) :16

132 Caden Carlson (WIL) Dec. Sawyer Simmons (SRR) 5-0

138 Jack Roehl (WIL (Dec. Andrew Wollak (SRR) 2-1

145 Josh Miley (WIL) Won by Forfeit

152 Braden Erickson (WIL) Fall Graham Doherty (SRR) 1:04

160 Joe Kallevig (WIL) Fall Aiden Kostüme (SRR) 1:46

170 Ethan Roux (WIL) Cole Eckerman (SRR) 10-8

182 Matt Krepp (SRR) Won by Forfeit

195 Kaden Streed (WIL) Fall Aden Rollins (SRR) 2:58

220 Mason Swanson (WIL) Fall Dane Dingmann (SRR) 1:24

285 Hunter Farnick (SRR) Fall Peter Coverdell (WIL) 2:09

BEMIDJI “LUMBERJACKS” TRIANGULAR

SARTELL-ST. STEPHEN 48 DILWORTH-GLYNDON FELTON

106 Ayden Frauenholtz (SSS) over Joey Arends (DGF) :59

113 Spencer Johnson (SSS) Fall Bodey Devries (DGF) :22

120 Andy Heckman (SSS) Fall Dylan Bitker (DGF) 1:01

126 Dutch Nordby (SSS) Fall Dawson Zutz (DGF) 1:48

132 Kade Hendrickson (SSS) Dec. Camden Mustachia (DGF) 9-3

138 Ashton Lipinski (SSS) Fall Colton Zutz (DGF) 2:47

145 Sam Fernholz (SSS) Dec. Zander Jenson (DGF) 13-6

152 Dylan Joyce (SSS) Won by Forfeit

160 Carter Schmidt (DFG) Fall Logan Rodebush (SSS) 2:36

170 Cade Sogge (DGF) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 1:20

182 Jack Engle (SSS) Fall Logan Tucker (DGF) 3:52

195 Preston Johnson (DGF) Fall Richard Emslander (SSS) :52

220 Hunter Fischer (DGF) Won by Forfeit

285 Carter Steen (DGF) Fall Bret Thayer (SSS) 3:17

BEMIDJI 45 SARTELL-ST. STEPHEN 19

(Section 8AAA Dual/Central Lakes Conference Dual)

106 Brody Castonguay (BEM) Fall Ayden Frauenholtz (SSS) 5:28

113 Spencer Johnson (SSS) Fall JD Kondos (BEM) 5:44

120 Andy Heckman (SSS) Dec. Coy Olsen (BEM) 5-0

126 Dutch Nordby (SSS) Maj. Dec. Seth Sisneros (BEM) 15-5

132 Joe Hudson (Bemidji) Dec. Ashton Lipinski (SSS) 13-7

138 Sam Fernholz (SSS) Dec. Dane Jorgensen (BEM) 6-2

145 Thade Osborn (BEM) Dec. Dylan Joyce (SSS) 5-0

152 Darren Roth (BEM) Fall Dagan LaSart (SSS) 1:51

160 Aidan Helwig (BEM) Dec. Logan Rodebush (SSS) 6-2

170 Colton Hinrichs (BEM) Fall Dylan Welle (SSS) 1:04

182 Justin Nelson (BEM) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 1:04

195 Jack Engle (SSS) Dec. Nate Schwinghammer (BEM) 8-1

220 Caleb Bahr (BEM) Fall Richard Emslander (SSS) 1:23

285 Chase Smith (BEM) Fall Bret Thayer (SSS) 1:13

MONTICELLO “MAGIC” QUADRANGULAR

(Section 6AA Dual)

ALBANY 62 MONTICELLO 15

106 Quinn McCalla (MONT) Tech. Fall Owen Carlson (ALB) No Time Given

113 Devin Hansen (ALB) Maj. Dec. Marcus Guertin (MONT) 15-4

120 Dustin Schmitt (ALB) Fall Griffen Fieldseth (MONT) 3:23

126 Nelson Anderson (MONT) Maj. Dec. Joseph Schmitt (ALB) 10-2

132 Petyon Krumrei (ALB) Won by Forfeit

138 William Mergen (ALB) Fall Jacob Cole (MONT) :36

145 Tate Hoffarth (ALB) Maj. Dec. Alex Fearing (MONT) 9-1

152 Declan Crumley (ALB) Fall Mason Smith (MONT) 4:42

160 Hunter Tate (ALB) Fall Mason Bauer (MONT) :24

170 Peyton Linn (ALB) Fall Jeremiah Schmidt (MONT) :12

182 David Bushman (ALB) Fall John Humphreys (MONT) 1:43

195 Thomas Blattner (ALB) Won by Forfeit

220 Jesse Midas (MONT) Won by Forfeit

285 Aaron Ainali (ALB) Won by Forfeit

ALBANY 46 HOWARD LAKE-WAVERLY/WINSTED 27

106 Caleb Boese (HLWW) Fall Owen Carlson (ALB) :39

113 Devin Hansen (ALB) Won by Forfeit

120 Dustin Schmitt (ALB) Fall Porter Matheson (HLWW) 2:48

126 Casey Diers (HLWW) Dec. Joseph Schmitt (ALB) 7-2

132 Petyon Krumrei (ALB) Dec. Mitchell Mallak (HLWW) 6-3

138 William Mergen (ALB) Fall Brandon Knott (HLWW) 1:33

145 Collin Boese (HLWW) Fall Tate Hoffarth (ALB) 5:36

152 Declan Crumley (ALB) Maj. Dec.Remington Albright (HLWW) 9-1

160 Hunter Tate (ALB) Fall Isaac Busse (HLWW) :51

170 Peyton Linn (ALB) Fall Liam Eberhard (HLWW) :46

182 Ryan Tuchtenhagen (HLWW) Fall David Bushman (ALB) 1:13

195 Thomas Blattner (ALB) Dec. Colton Long (HLWW) (Dec 5-0)

220 Danny Mosford (HLWW) Fall Jacob Adrian (ALB) :36

285 Aaron Ainali (ALB) Won by Forfeit

ALBANY 70 ST. AGNES 9

106 Owen Carlson (ALB) Fall Owen Brooker (STAG) :10

113 Devin Hansen (ALB) Fall Ben Wolf (STAG) :09

120 Dustin Schmitt (ALB) Fall David Lopez (STAG) :09

126 Joseph Schmitt (ALB) Maj. Dec. Johnny Cummings (STAG) 9-0

132 Petyon Krumrei (ALB) Fall Luke Scott (STAG) :41

138 William Mergen (ALB) Fall Davey McLaughlin (STAG) :50

145 Tate Hoffarth (ALB) Fall Jonah Petric (STAG) :51

152 Gabe Scott (STAG) Dec. Declan Crumley (ALB) 11-4

160 Hunter Tate (ALB) Fall Matthew Jurek (STAG) 1:58

170 Peyton Linn (ALB) Fall Isaac Schmidt (STAG) 1:11

182 Edmund Schmitz (STAG) Fall David Bushman (ALB) 3:36

195 Thomas Blattner (ALB) Won by Forfeit

220 Jacob Adrian (ALB) Fall Daniel Romero (STAG) :05

285 Aaron Ainali (ALB) Won by Forfeir

SIBLEY EAST “WOLVERINE” TRIANGULAR

January 9, 2020

(Section 4A Dual)

EDEN VALLEY-WATKINS 60 NORWOOD YOUNG AMERICA 22

106 Gabriel Michels (NYA) Fall Brayden Kramer (EVW) 5:20

113 Teagyn Ludwig (EVW) Fall Caleb Bohlman (NYA) :15

120 Carter Storms (NYA) Fall Trey Ludwig (EVW) 1:50

126 Conner Lincoln (EVW) Fall Reese Lentsch (NYA) 1:43

132 Terrance Eddings (NYA) Fall Jackson Geislinger (EVW) :57

138 Taylor Ludwig (EVW) Won by Forfeit

145 Isaac Ornz (EVW) Fall Riley Letsch (NYA) 1:33

152 Calvin Mathies (EVW) Fall Blake Kimpling (NYA) 1:19

160 Sam Nistler (EVW) Won by Forfeit

170 Ian Nistler (EVW) Fall Lucas Urness (NYA) 5:36

182 Sean Weckman (NYA) Maj. Dec. Carter Mathies (EVW) 9-0

195 Armando Walker (EVW) Fall Nick Christianson (NYA) 3:30

220 Sonnie Deheer (EVW) Fall Jake Thimsen (NYA) 5:34

285 Austin Schlangen (EVW) Fall Sean Franck (NYA) :34

EDEN VALLEY-WATKINS 39 SIBLEY EAST 33

(Section 4A Dual)

106 Teagyn Ludwig (EVW) Fall Logan Steele (SE) 2:20

113 Wyatt Taylor (SE) Maj. Dec. Treyce Ludwig (EVW) 12-0

120 Derek Steele (SE) Won by Forfeit

126 Drayden Morton (SE) Tech. Fall Conner Lincoln (EVW) 5:00

132 Riley Drexler (SE) Fall Jackson Geislinger (EVW) 3:12

138 Taylor Ludwig (EVW) Fall Josh Sotelo (SE) :08

145 Lincoln Carpenter (SE) Fall Isaac Ortiz (EVW) 1:43

152 Gavin Mathies (EVW) Dec. Jathen Mendoza (SIEA) 8-5

160 Sam Nistler (EVW) over Aaron Elseth (SE) :19

170 Ben Quast (SE) Fall Ian Nisler (EVW) 1:09

182 Carter Mathies (EVW) Dec. Felix Medrano (SE) 6-1

195 Armando Walker (EVW) Fall McCabe Voight (SE) 3:43

220 Sonnie DeHeer (EVW) Dec. Omar Martinez (SE) 3-2)

285 Austin Schlangen (EVW) Won by Forfeit

BOLD “WARRIORS” QUADRANGULAR

PAYNESVILLE 54 QUAD COUNTY 15

(Section 5A Dual)

106 Brandon Hess (PAY) Maj. Dec. Tarrick Rupp (QC) 8-0

113 Hunter Wilke (QC) Dec. Caden Sankoh (PAY) 7-2

120 Rene Quintanilla-Hernandez (PAY) Won by Forfeit

126 Jose Anaya (PAY) Maj. Dec. Chase Corner (QC) 12-4

132 Craig Schmitz (PAY) Maj. Dec. Luke Kluver (QC) 14-0

138 Abel Chaparro (Quad County) Dec. Trent Soine (PAY) 7-2

145 Javier Jackson (QC) Dec. Aaron Mages (PAY) 6-4

152 Riley Messer (PAY) Fall Richard Vaughn (QC) :17

160 Jack Howard (QC) Won by Forfeit

170 Chase Viessman (PAY) Fall Clayton Wintz (QC) :16

182 Weston Roberg (PAY) Won by Forfeit

195 Spencer Eisenbraun (PAY) Won by Forfeit

220 Shawn Pinske (PAY) Won by Forfeit

285 Brandon Schlangen (PAY) Won by Forfeit

BOLD 38 PAYNESVILLE 36

(Section 5A Dual)

106 Caden Sankoh (PAY) Fall Brady Kiecker (BOLD) :06

113 Brandon Hess (PAY) Fall Gavin Hammerschmidt (BOLD) 3:19

120 Austin Kiecker (BOLD) Fall Rene Quintanilla-Hernandez (PAY) 3:03

126 Rylan Gass (BOLD) Dec. Jose Anaya (PAY) 10-6

132 Craig Schmitz (PAY) Fall Stevie McMath (BOLD) 2:16

138 Aaron Mages (PAY) Fall Tanner Weidauer (BOLD) 3:21

145 Connor Plumley (BOLD) Fall Trent Soine (PAY) 3:14

152 Riley Messer (PAY) Fall Neil Young (BOLD) :57

160 Jordan Amberg (BOLD) Tech. Fall Chase Viessman (PAY) No Time Given

170 Anthony Maher (BOLD) Dec. Weston Roberg (PAY) 9-3

182 Blake Flann (BOLD) Won by Forfeit

195 Spencer Eisenbraun (PAY) Fall Gavin Moudry (BOLD) 2:59

220 Tim Peppel (BOLD) Fall Shawn Pinske (PAY) 2:08

285 Brady Ridler (BOLD) DEC. Brandon Schlangen (PAY) 10-3

PAYNESVILLLE 52 OSAKIS 24

(Section 5A Dual)

106 Caden Sankoh (PAY) Fall Jacob Taplin (OSK) 5:09

113 Logan Grove (OSK) Fall Brandon Hess (PAY) :22

120 Rene Quintanilla-Hernandez (PAY) Won by Forfeit

126 Jose Anaya (PAY) Maj. Dec. Gaven Cimbura (OSK) 17-5

132 Craig Schmitz (PAY) Fall Ryan Manders (OSK) :17

138 Nathan Kulzer (OSK) Fall Trent Soine (PAY) 1:10

145 Kale Drevlow (OSK) Fall Aaron Mages (PAY) 2:47

152 Tyson Hagedon (OSK) Fall Vaughn McCray (PAY) 4:54

160 Riley Messer (PAY) Won by Forfeit

170 Chase Viessman (PAY) Fall Ryan Milhausen (OSK) 4:37

182 Weston Roberg (PAY) Fall Nathan Bjerk (OSK) 2:38

195 Spencer Eisenbraun (PAY) Won by Forfeit

220 Shawn Pinske (PAY) Won by Forfeit

285 Brandon Schlangen (PAY) Won by Forfeit

CURRENT RATINGS

TECH TIGERS

Taylor Hugg No. 6AAA #182

Isaiah Green No. 3AAA. #220

Aaro Voigt No. 10AAA. #285

SAUK RAPIDS-RICE STROM

Jared Spohn No. 9AAA. #126

SARTELL-ST. STEPHEN SABERS

Spencer Johnson No. 10AAA. #113

FOLEY FALCONS (No. 5AA)

Levi Jacobson No. 5AA. #113

Logan Thorsten No. 4AA #145

Isaiah Fitch No. 9AA #152

Connor Thorsten No. 6AA #160

Hunter Gorecki No. 7AA #195

Elijah Novak No. 4AA #285

BECKER BULLDOGS (No. 7AA)

Ethan Anderson No. 7AA #126

Jake Nelson No. 6AA #132

Lukas Paulson No. 3AA #138

Caden Dewall No. 8AA #170

Brayden Weber No. 4AA #220

ROCORI SPARTANS

Austin Moscho No. 6AA. #145

Ben Primus No. 10AA #195

ALBANY HUSKIES

Peyton Krumrei No. 10AA. #138

KIMBALL AREA CUBS (LEAN and MEAN)

Gavin Winter No. 6 #120

Zach Volta No. 3 #160

Ashton Hanan No.5 #170

Carter Holtz No. 4 #195

ROYALTON/UPSALA ROYALS

Jacob Leibold No. 7. #138

Matthew Kasella No. 10 #195

Mason Novitzki No. 10. #285

EDEN VALLEY-WATKINS

Taylor Ludwig No. 9. #138

UPCOMING EVENTS:

TUESDAY JANUARY 14th

FOLEY “FALCONS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: Aitkin Gobblers, BHV/PP, Pierz Pioneers, Foley Falcons

SCM TRIANGULAR (5:00)

Teams: Kimball Area Cubs, Morris Area Tigers, SCM

THURSDAY JANUARY 16th

ROCORI “SPARTANS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Brainerd Warriors, KMS Fighting Saints, Rocori Spartans

WILLMAR “CARDINALS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Sartell-St. Stephen Sabres, Fergus Falls Otters, Willmar Cardinals

ROYALTON/UPSALA “ROYALS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: Aitkin Gobblers, Blackduck/Cass Lake-Bena Bears, Mille Lacs Raiders, R/U Royals

ST. FRANCIS “FIGHTING SAINTS” TRIANGULAR (4:30)

Teams: Becker Bulldogs, North Branch Vikings, St. Francis Fighting Saints

SILBEY EAST “WOLVERINE” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Kimball Area Cubs, St. Peter Saints, Sibley East Wolverines

TECH TIGERS @ SAUK RAPIDS-RICE STORM (6:00)

RUSH CITY/BRAHAM TIGERS @ HOLDINGFORD HUSKERS (6:00)

ZIMMERMAN THUNDER @ ALBANY HUSKIES (7:00)

FRIDAY JANUARY 17th

NEW LONDON-SPICER WILDCAT TOURNAMENT (3:30)

Teams: Albany Huskies, Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguars, Eden Valley-Watkins Eagles, Glencoe-Silver Lake/Lester Prairie Panthers, New London-Spicer Wildcats, New York Mills Eagles, Ortonville Trojans, Pierz Pioneers, Sauk Centre/Melrose

NORTH BRANCH “VIKINGS” TOURNAMENT

Teams: Delano Tigers, Hibbing Bluejackets. Milaca-FC Wolves, North Branch Vikings, Paynesville Bulldogs, Pine City/Hnckley Dragons, Rush City/Braham Tigers, Virginia

SATURDAY JANUARY 18th

CAMBRIDGE-ISANTI “BLUE JACKET” DUALS (9:00)

Teams: Cambridge-Isanti Blue Jackets, Eagan Wildcats, Forest Lake Rangers, Sartell-St. Stephen Sabres, Princeton Tigers, Prior Lake Lakers

HOWARD LAKE WINSTED WAVERLY “LAKERS” TOURNAMENT (9:00)

Teams: Annandale/Maple Lake Lightning, Robbinsdale Armstrong Falcon, Bold Warriors, Dilworth-Glyndon-Felton Rebels, Holdingford Huskers, Howard Lake-Waverly-Winsted Lakers, Minneapolis Edison Tommies, Minneapolis Washburn The Millers, Monticello Magic, Mound-Westonka White Hawks, Rockford Rockets, Rocori Spartans, St. Agnes, Spectrum Sting, Zimmerman Thunder

HUTCHINSON “TIGERS” TOURNAMENT (10:00)

Teams: Albert Lea Tigers, Hutchinson Tigers, Jackson County Central Rebels, Mahtomedi Zephyrs, Marshall Tigers, Mounds View Mustangs, Royalton/Upsala Royals, Waseca Bluejays, Watertown-Mayer Royals, Willmar Cardinals

EASTVIEW LIGHTNING” TOURNAMENT (10:00)

Teams: Centennial Titans, Coon Rapids Cardinals, Eastview Lightning, Faribault Falcons, Farmington Tigers, Rochester Century Panthers, Rosemount Wolverines, Sauk Rapids-Rice Storm, Scott West Panthers, Wayzata Trojans, Winona Win-Hawks, Woodbury Rogers

OSSEO “ORIOLES” DUALS (9:00)

Teams: Buffalo Bison, Elk River Elks, Goodhue Wildcats, Little Falls Flyers, Maple Grove Crimson, Osseo Orioles, Rogers Royals, St. Cloud Tech Tigers

