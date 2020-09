Friday Night Baseball Recap And Schedule

UNDER THE LIGHTS ON FRIDAY NIGHT

This fall Friday night is for baseball and not football! Great night of baseball “Under The Lights On Friday Night!” High School Fall Ball with a League of 16 Teams from around the Central MN Area. There will be featured game of the week.

STARZ OF TOMMORROW BASEBALL ACADEMY (The Academy help put this together for the High School players!)

WEEK 2 SCHEDULE

Friday, September 11th 5:00 PM

DOUBLEHEADERS (5:30 Start Time/Two 7 Inning Games)

DIVISION 1

Starz 1 Combo Red vs. Hutchinson

Joe Faber Field

5001 Veteran's Dr, St. Cloud, MN, 56303

Willmar vs.St. Cloud

Bill Taunton Stadium

1401 22nd St SW, Willmar, MN 56201

Big Lake vs. Cold Spring

Bob Cross Field

901 1st St S Sauk Rapids, MN 56379

DIVISION 2

Eden Valley-Watkins vs. Kimball

Eden Valley Field

475 Church St S, Eden Valley, MN 55329

Elrosa vs.Cold Spring

Saints Field

404 2nd Avenue , Elrosa, 56325

Monticello vs. Starz Combo Red

Clipper Field

161 School Ave Watkins, MN 55389

Alexandria vs. Buffalo

Knute Nelson Field

305 5th Ave W, Alexandria, MN 56308

Starz Combo White vs. Starz Combo Black

Whitney Field

2129 Stockinger Dr, St Cloud, MN 56303

LAST WEEKS RESULTS

Hutchinson sweeps Willmar, 5-2, 7-6

Silver Slugger: Griffin Telecky

Hard Hat Grinder: Sergio Fernandez

Dealer: Wyatt Reece

Cold Spring sweeps St. Cloud 5-2, 12-6

Silver Slugger: Conner Clark

Hard Hat Grinder: Brady Schaefer

Dealer: Brady Kenning

Big Lake & Team Starz split DH 7-2, 8-3

Silver Slugger: Elian Mezquita

Hard Hat Grinder: Jack Schaefer

Dealer: Brandon Stearns

Division II results and award winners:

BBE and Kimball split DH 4-1, 7-2

Silver Slugger: Jacob Walz

Hard Hat Grinder: Skylar Gruba

Dealer: Levi Lambert

Eden Valley Watkins splits with Cold Spring 8-4, 6-4

Silver Slugger: Steven Rothstein

Hard Hat Grinder: Hunter Heidgerken

Dealer: Noah Gieslinger

Alexandria sweeps Team Starz 10-2, 2-1

Silver Slugger: Max Hess

Hard Hat Grinder: Cam Jensen

Dealer: Matthew Hornstein

Monticello sweeps Buffalo 11-1, 11-8

Silver Slugger: Carson Wolkerstorfer, Evan Forsyth

Hard Hat Grinder: Carter Krippner, Jayden Ingram

Dealer: Logan Rabb, Max Harke