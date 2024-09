Clearwater River Cats Town Ball Fall Tournament

CLEARWATER RIVER CATS TOWN BALL FALL TOURNEY

TEAMS:

Pool A:

Albertville Anglers

Midway Snurdbirds

North Stars

Pool B:

St. Augusta Gussies

Central Valley League

Clearwater River Cats

9-8 (AT LUXEMBURG)

St. Augusta v Clearwater 12pm

CV v Albertville 2:30pm (exh)

9-15 (AT CLEARWATER)

St. Augusta v CV 12pm

CW v Albertville 3pm (exh)

9-21 (AT CLEARWATER)

NS v Albertville 10am

Midway v Albertville 12pm

CW v CV 2pm

Midway v NS 4pm

9-22 (AT CLEARWATER)

A3 v B3 11am

A2 v B2 1pm

A1vB13pm Championship