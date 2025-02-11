Central MN Wrestling Ratings
GRANITE CITY SPORTS WRESTLING
Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central MN Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.
FEBRUARY 6th STATE RATINGS
CLASS AA TEAMS
BECKER BULLDOGS (6AA) NO. 4A
121 Boston Kuschel No. 2A
127 Bennett Kujawa No. 2A
145 Landen Kujawa No. 2A
172 Owen Angell No. 2A
LITTLE FALLS FLYERS (7AA) No. 6AA
145 Noah Cameron No. 7AA
160 Beau Robinson No. 8AA
215 Ivan Petrich No. 4AA
PIERZ PIONEERS (7AA) No. 8AA
107 Kyle Stangl No. 1AA
133 Carter Young No. 10AA
172 Jayden Zajac No. 9AA
FOLEY FALCONS (6AA)
139 Wyatt Wahl No. 9AA
CLASS A TEAMS
HOLDINFORD HUKSERS (7A) No. 3A
127 Wyatt Pilarski No. 6A
133 Wyatt Novitzki No. 3A
145 Masyn Patrick No. 1A
152 William Pilarksi No. 9A
160 Simon Boeckman No. 3A
172 Luke Bieniek No. 1A
189 Jaxon Barktowicz No. 2A
215 Kolten Harren No. 6A
PAYNESVILLE AREA (5A) No. 7A
107 Tyson Meagher No. 7A
114 Jamison Meagher No. 6A
121 Roman Roberg No. 8A
189 Peyton Hemmesch No. 3A
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS (5A) LEAN/MEAN A
107 Noah Jensen No. 6A
160 Brett DeRoo No. 2A
189 Hunter Laage No. 9A
215 Carson Gilbert (No. 1A)
ROYALTON-UPSALA
285 Brandon Mugg (No. 2A)
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES
285 Nick Becker No. 9A
CLASS AAA TEAMS
ST. CLOUD TECH (8AAA)
127 Jack Hamak No. 9AAA
215 Sutton Kenning No. 1AAA