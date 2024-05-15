Central MN High School Baseball Standings
CENTRAL LAKES CONFERENCE STANDINGS
ALEXANDRIA CARDINALS 10-3 11-5
ST. CLOUD CRUSH 8-4 10-5
WILLMAR CARDINALS 7-6 9-6
SARTELL-ST. STEPHEN SABRES. 6-5 8-7
ROCORI SPARTANS 6-6 7-7
BRAINERD WARRIORS 3-7 3-10
SAUK RAPIDS-RICE STORM 4-8 4-11
FERGUS FALLS OTTERS 2-7 3-9
CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 11-2 15-3
HOLDINGFORD HUSKERS 11-3 13-3
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 10-3 11-5
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 8-4 11-5
MAPLE LAKE IRISH 5-7 6-11
ROYALTON ROYALS 4-9 5-12
KIMBALL AREA CUBS 3-11 4-11
ATWATER-COSMOS-GROVE CITY FALCONS 0-13 0-15
GRANITE RIDGE CONFERENCE
PIERZ PIONEERS 10-2 13-12
ALBANY HUSKIES 9-3 10-4
FOLEY FALCONS 7-2 10-3
LITTLE FALLS FLYERS 7-6 10-6
ST. CLOUD CATHEDRAL CRUSADERS 7-5 9-7
MORA MUSTANGS 4-8 7-8
PEQUOT LAKES PATRIOTS 2-10 4-12
MILACA-FC WOLVES 0-12 1-14