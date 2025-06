The State Track and Field meet will take place Tuesday-Thursday at St. Michael-Albertville High School. The St. Cloud metro area will be well represented.

Cathedral

4x800 Katelyn Waldoch, Emma Jamison, Lilly Jamison, Cece Jamison

4x400 Amelia Newiger, Emma Jamison, Cece Jamison, Aubrey Lesnau

4x200 Amelia Newiger, Aubrey Lesnau, Julia Vega, Erika Salaski

Erika Salaski - 100 and 200

Julia Vega - 200 and 400

Aubrey Lesnau - 400

Katie Reuter - 800

Abby Hughes - Shot Put

Sauk Rapids-Rice:

Kade Lovell, 400 Meter Dash

Evan Hardy, 100 Meter Dash

Connor Winkelman, 100 Meter Dash

Evan Hardy, 200 Meter Dash

Evan Hardy, Connor Winkelman, Luke Loidolt, Owen Symanietz, 4x100 Relay

(My Kha Phan is going to state as an alternate for the 4x100 relay team.)

Spencer Ackerman, High Jump

Sartell-St. Stephen:

Sienna Schmitz - 100m, 200m

Mollie Statsick - 200m

Zoe Lain - 400m

Lexi Mentzer - Triple Jump

Kellen Granroth - High Jump

Cayden Carlson - High Jump

Ola Adetunji - Discus

Girls 4x400m Relay - Sienna Schmitz, Mollie Statsick, Sawyer Timmer, Zoe Lain

Boys 4x400m Relay - Wyatt Zimny, Frankie Steil, Landon Kimble, Jay Weitgenant

Zili Lenzner and Ethan Kunstleban (photo courtesy of District 742) Zili Lenzner and Ethan Kunstleban (photo courtesy of District 742) loading...

St. Cloud Apollo

Zili Lenzner - 800 Meter

Ethan Kunstleben - long jump

Albany:

Boys 4X100 relay - Ray Van Heel, Nate Downes, Jake Garding, and Keegan Eibensteiner

High Jump - Keegan Eibensteiner, Hailee Stich, and Layla Wenderski