High School Sports Schedule Friday/Saturday

Friday January 2

Boys Hockey:
Becker-Big Lake at Rochester Mayo
Little Falls at Prairie Center

Girls Basketball:
Sartell-St. Stephen at Cambridge-Isanti
KMS at Paynesville
Sauk Centre at Holdingford

Boys Basketball:
Rockford at Milaca
Paynesville at KMS

Saturday January 3

Boys Hockey:
Roseau at St. Cloud Icebreakers
Sartell-St. Stephen at Buffalo

Girls Hockey:
Sartell-Sauk Rapids at Bemidji
Willmar at River Lakes

Girls Basketball:
Zimmerman at Sauk Rapids-Rice
Pillager at ROCORI

