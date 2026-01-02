High School Sports Schedule Friday/Saturday
Friday January 2
Boys Hockey:
Becker-Big Lake at Rochester Mayo
Little Falls at Prairie Center
Girls Basketball:
Sartell-St. Stephen at Cambridge-Isanti
KMS at Paynesville
Sauk Centre at Holdingford
Boys Basketball:
Rockford at Milaca
Paynesville at KMS
Saturday January 3
Boys Hockey:
Roseau at St. Cloud Icebreakers
Sartell-St. Stephen at Buffalo
Girls Hockey:
Sartell-Sauk Rapids at Bemidji
Willmar at River Lakes
Girls Basketball:
Zimmerman at Sauk Rapids-Rice
Pillager at ROCORI
Forrest City in Pictures
Gallery Credit: Jay Caldwell, Townsquare St. Cloud