The State Track and Field meet will take place Thursday-Saturday at St. Michael-Albertville High School. Central Minnesota athletes set to compete include the following:

Sauk Rapids-Rice

High Jump - Spencer Ackerman

Shot Put - Brody Owings

110 Hurdles - Andrew Scapanski

100M Dash - Connor Winkelmann

200M Dash - Evan Hardy & Connor Winkelman

4x100M - Evan Hardy, Joe Hoffman, My Kha Phan, Connor Winkelman

400M Dash - Brooke Schoenecker

Long Jump & Triple Jump - Andrew Theis

Cathedral

Girls 4 x 800 relay - Katelyn Waldoch, Kaylee Prom, Lilly Jamison, and Rosalie Schad Girls 4 x 200 relay - Amelia Newiger, Aubrey Lesnau, Julia Vega, and Erika Salaski. Erika Salaski - 100 and 200 Julia Vega - 400

Tech

Long Jump - Lauren Gazdzik

Wheelchair 100M, 400M, shot put and discus - Liyun Nelson

Girls 4X8 Relay - Maren Nelson, Izzie Frantesl, Reese Ruska, Mallory White

800M - Landon Lowe

Apollo

800M - Zilli Lenzner

Sartell-St. Stephen

Sienna Schmitz 100m, 200m, long jump Will Hemmesch & Michel Kulu 110m Hurdles Cami Weber, Mollie Statsick, Lola Zabel, Sienna Schmitz 4x100m Relay Xavia Finnern Shot Put Ally Tromburg Triple Jump Camden Eagle Triple Jump Andrew Siats Pole Vault

St. John's Prep

1600M , 3200M, - Margaret Duffy

1600M - Claudia Ruzanic

3200M - Will Vix