Local Talent Takes Center Stage At The State Track And Field
The State Track and Field meet will take place Thursday-Saturday at St. Michael-Albertville High School. Central Minnesota athletes set to compete include the following:
Sauk Rapids-Rice
High Jump - Spencer Ackerman
Shot Put - Brody Owings
110 Hurdles - Andrew Scapanski
100M Dash - Connor Winkelmann
200M Dash - Evan Hardy & Connor Winkelman
4x100M - Evan Hardy, Joe Hoffman, My Kha Phan, Connor Winkelman
400M Dash - Brooke Schoenecker
Long Jump & Triple Jump - Andrew Theis
Long Jump & Triple Jump - Andrew Theis
Cathedral
Girls 4 x 800 relay - Katelyn Waldoch, Kaylee Prom, Lilly Jamison, and Rosalie Schad
Girls 4 x 200 relay - Amelia Newiger, Aubrey Lesnau, Julia Vega, and Erika Salaski.
Erika Salaski - 100 and 200
Julia Vega - 400
Tech
Long Jump - Lauren Gazdzik
Wheelchair 100M, 400M, shot put and discus - Liyun Nelson
Girls 4X8 Relay - Maren Nelson, Izzie Frantesl, Reese Ruska, Mallory White
800M - Landon Lowe
Wheelchair 100M, 400M, shot put and discus - Liyun Nelson
Girls 4X8 Relay - Maren Nelson, Izzie Frantesl, Reese Ruska, Mallory White
800M - Landon Lowe
Apollo
800M - Zilli Lenzner
Sartell-St. Stephen
Sienna Schmitz 100m, 200m, long jump
Will Hemmesch & Michel Kulu 110m Hurdles
Cami Weber, Mollie Statsick, Lola Zabel, Sienna Schmitz 4x100m Relay
Xavia Finnern Shot Put
Ally Tromburg Triple Jump
Camden Eagle Triple Jump
Andrew Siats Pole Vault
St. John's Prep
1600M , 3200M, - Margaret Duffy
1600M - Claudia Ruzanic
3200M - Will Vix
1600M - Claudia Ruzanic
3200M - Will Vix