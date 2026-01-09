Paynesville Invitational Wrestling Meet Scheduled For Friday

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS INVITATIONAL

FRIDAY JANUARY 9th

FIELD HOUSE

 

TEAMS:

RED ROCK CENTRAL

PAYNESVILLE AREA  (NO. 7A)

EDEN-VALLEY-WATKINS EAGLES

MELROSE/SAUK CENTRE

MILACA

SARTELL

DELANO 

ZIMMERMAN

WADENA/DEER CREEK

PIERZ (NO. 9AA)

NEW LONDON-SPICER

QUAD COUNTY

SPRINGFIELD

 

VARSITY (BOYS/GIRLS) Start at 12:00 

107 LBS

Noah Bartkowicz, Sartell (No. 6AAA)

Tyson Meagher, Paynesville (No. 3A)

 

114 LBS

Jayce Gruber, Sartell (No. 9AAA)

Rylan Gruber, Pierz (No. 6AA)

 

121 LBS

Jamison Meagher Paynesville (No. 4A)

 

127 LBS

Roman Roberg Paynesville (No. 10A)

 

139 LBS

Link Toops Pierz (No. 9AA)

 

145 LBS

Carter Young Pierz (No. 6AA)

 

152 LBS

Mason Hanson Paynesville (No. 8AA) 

Tate Olson Delano (No. 7AA)

 

189 LBS

Jayden Zajac Pierz (No. 4AA) 

Jeff Ritter Delano (No. 8AA)

 

285 LBS

Sawyer Schendel, Milaca (No. 1AA)

Payton Allen, Sartell (No. 5AAA)

Nick Becker, Eden Valley-Watkins (No. 1A)

