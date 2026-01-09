Paynesville Invitational Wrestling Meet Scheduled For Friday
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS INVITATIONAL
FRIDAY JANUARY 9th
FIELD HOUSE
TEAMS:
RED ROCK CENTRAL
PAYNESVILLE AREA (NO. 7A)
EDEN-VALLEY-WATKINS EAGLES
MELROSE/SAUK CENTRE
MILACA
SARTELL
DELANO
ZIMMERMAN
WADENA/DEER CREEK
PIERZ (NO. 9AA)
NEW LONDON-SPICER
QUAD COUNTY
SPRINGFIELD
VARSITY (BOYS/GIRLS) Start at 12:00
107 LBS
Noah Bartkowicz, Sartell (No. 6AAA)
Tyson Meagher, Paynesville (No. 3A)
114 LBS
Jayce Gruber, Sartell (No. 9AAA)
Rylan Gruber, Pierz (No. 6AA)
121 LBS
Jamison Meagher Paynesville (No. 4A)
127 LBS
Roman Roberg Paynesville (No. 10A)
139 LBS
Link Toops Pierz (No. 9AA)
145 LBS
Carter Young Pierz (No. 6AA)
152 LBS
Mason Hanson Paynesville (No. 8AA)
Tate Olson Delano (No. 7AA)
189 LBS
Jayden Zajac Pierz (No. 4AA)
Jeff Ritter Delano (No. 8AA)
285 LBS
Sawyer Schendel, Milaca (No. 1AA)
Payton Allen, Sartell (No. 5AAA)
Nick Becker, Eden Valley-Watkins (No. 1A)