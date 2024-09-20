Clearwater River Cats Town Ball Schedule
CLEARWATER RIVER CATS
TOURNAMENT SCHEDULE
Saturday Sept. 21st
10 AM CLEARWATER RIVER CATS vs. CENTRAL VALLEY LEAGUE
12 PM MIDWAY SNURDBIRDS vs. ST. AUGUSTA GUSSIES
1 PM ST. AGUSTA GUSSIES vs ALBERVILLE ANGLERS
4 PM ALBERTVILLE ANGLERS vs. MIDWAY SNURDBIRDS
Sunday 22nd
11 AM CLEARWATER RIVER CATS vs. POOL 3
1 PM CLEARWATER RIVER CATS/CENTRAL VALLEY Loser vs. Pool 2
3 PM CLEARWATER RIVER CATS/ CENTRAL VALLEY Winner vs. Pool 1 FOR CHAMPIONSHIP
(Pool) MIDWAY SNURDBIRDS, ALBERTVILLE ANGLERS and ST. AUGUSTA GUSSIES