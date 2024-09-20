Clearwater River Cats Town Ball Schedule

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Dejan Stanisavljevic

CLEARWATER RIVER CATS

TOURNAMENT SCHEDULE

Saturday Sept. 21st

10 AM CLEARWATER RIVER CATS  vs. CENTRAL VALLEY LEAGUE

12 PM MIDWAY SNURDBIRDS vs. ST. AUGUSTA GUSSIES

1 PM ST. AGUSTA GUSSIES vs ALBERVILLE ANGLERS

4 PM  ALBERTVILLE ANGLERS vs. MIDWAY SNURDBIRDS

Sunday 22nd

11 AM CLEARWATER RIVER CATS vs. POOL 3

1 PM  CLEARWATER RIVER CATS/CENTRAL VALLEY Loser vs. Pool 2

3 PM CLEARWATER RIVER CATS/ CENTRAL VALLEY  Winner vs. Pool 1 FOR CHAMPIONSHIP

(Pool) MIDWAY SNURDBIRDS, ALBERTVILLE ANGLERS and ST. AUGUSTA GUSSIES

 

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Categories: Sports, town ball

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