Central MN Wrestling Update

CLASS AAA TEAMS

ST. CLOUD CRUSH

The Crush went 1-2 at the Holdingford Huskers Duals; they defeated Spectrum 43-30. They were defeated by No. 3A ranked Holdingford 63-0 and by No. 10A ranked Paynesville Area 54-22. Jack Hamak, Noah Neuman, Tanner Hugg and Noah Orth all went 2-1. The Crush were defeated by three ranked AAA foes Cambridge-Isanti 46-14, Forest Lake 54-16 and Andover 58-12 at the Cambridge Bluejacket Duals. Tanner Hugg went 3-0 and Jack Hamak went 2-1. The Crush were without their two state ranked wrestlers.

SAINT CLOUD CRUSH 43 SPECTRUM 30

107 Grady Doering (SCC) Maj. Dec. Kyce Villarreal (SPEC) 10-2

114 Cooper Reemts (SPEC) Fall Gil Andreas Rafols (SCC) 1:56

121 Jack Hamak (SCC) Fall Drew Anderley (SPEC) 4:34

127 Andre Ringwelski (SPEC) Fall Mustafa Abshir (SCC) 3:39

133 Elijah Chickering (SPEC) Won by Forfeit

139 Ethan Lunning (SCC) Fall Ty Erickson (SPEC) 1:15

145 Noah Neuman (SCC) Fall Aiden Sund (SPEC) :31

152 Ethan Schmidt (SPEC) Won by Forfeit

160 Orion Grimm (SPEC) Fall Daniel Hughes (SCC) 1:48

172 Tanner Hugg (SCC) Fall Emery Deusterman (SPEC) 4:20

189 Diego Hennes (SCC) Won by Forfeit

215 Batuo Teboh (SCC) Fall Joe Hanson (SPEC) 5:26

285 Noah Orth (SCC) Dec. Henry Christopherson (SPEC) 3-1 OT

CAMBRIDGE-ISANTI 46 ST. CLOUD CRUSH 46-14

107 Brady Huntley (CBI) Maj. Dec. Grady Doering (SCC) 13-4

114 Double Forfeit

121 Leo Edblad (CBI) Fall Gil Andreas Rafols (SCC) 1:39

127 Jack Hamak (SCC) Maj. Dec. Ben Westover (CBI) 14-2

133 Reshard Cronemiller (CBI) Won by Forfeit

139 Brock Brown (CBI) Won by Forfeit

145 Noah Neuman (SCC) Fall Keith Hout (CBI) 4:00

152 Double Forfeit

160 Tanner Hugg (SCC) Maj. Dec. Quinton Harcey (CBI) 17-6

172 Shawn Henderson (CBI) Won by Forfeit

189 Jarred Goodman (CBI) Won by Forfeit

215 Dillon Sommerfeld (CBI) Fall Batuo Teboh (SCC) 1:54

285 Brady Andersen (CBI) Fall Noah Orth (SCC) :17

ANDOVER 58 SAINT CLOUD CRUSH 12

107 TJ Combs (AND) Fall Grady Doering (SCC) 4:46

114 Gil Andreas Rafols (SCC) Fakk Callan Wohlers (AND) 1:54

121 Brandon Board (AND) Maj. Dec. Jack Hamak (SCC) 9-1

127 Elias Houle (AND) Won by Forfeit

133 Noah Borg (AND) Won by Forfeit

139 Levi Honzik (AND) Won by Forfeit

145 Brandon Seburg (AND) Won by Forfeit

152 Sam Braaten (AND) Dec. Noah Neuman (SCC) 3-0

160 Ben Hyland (AND) Dec. Ethan Brott (SCC) 6-1

172 Tanner Hugg (SCC) Fall Jaxon Lucas (AND) 1:16

189 George Johnson (AND) Fall Batuo Teboh (SCC) 2:57

215 Tramaine Davis (AND) Won by Forfeit

285 Jack Pena (AND) Fall Noah Orth (SCC) 1:49

FOREST LAKE 54 SAINT CLOUD CRUSH 16

107 Grady Doering (SCC) Dec. Kaden Clark (FL) 12-7

114 Devin Struntz (FL) Fall Gil Andreas Rafols (SCC) :42

121 Jack Hamak (SCC) Tech. Fall Evan Yang (FL)

127 Grant Marr (FL) Won by Forfeit

133 Kody Kohoutek (FL) Won by Forfeit

139 Parker Lyden (FL) Won by Forfeit

145 Jackson Marr (FL) Fall Noah Neuman (SCC) 2:43

152 Aidan Wasilk (FL) Fall Ethan Brott (SCC) :55

160 Tanner Hugg (SCC) Maj. Dec. Cullen Christenson (FL) 11-3

172 Hunter Harms (FL) Won by Forfeit

189 Batuo Teboh (SCC) Maj. dec. Nate Schleif (FL) 14-3

215 Brandson Grams (FL) Won by Forfeit

285 Mark Rendl (FL) Fall Noah Orth (SCC) :09

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres were defeated by a two Section 8AAA and Conference rivals at the Brainerd “Warriors” Triangular.. They were defeated by AAA Lean and Mean Brainerd 54-18 and No. 9AAA ranked Willmar 53-12. The Sabres earned five medals at the New London-Spicer “Wildcats” invitational. Jordan Gulden (285) earned a fourth place medal, Jack Pesta (127), Aidan Halvorson (152) and Cyrus Post (189) all earned fifth place medals and Sam Connor (215) took sixth place.

WILLMAR 53 SARTELL-ST. STEPHEN 12

107 Jayce Gruber (SSS) Won by Forfeit

114 Logan Fagerlie (WIL) Tech. Fall Chloe Wehry (SSS) 5:11

121 Wyatt Cruze (WIL) Won by Forfeit

127 Isaac Cayle (WIL) Dec. Jack Pesta (SSS) 11-7

133 Cavin Carlson (WIL) Fall Jeremy Miller (SSS) 1:37

139 Ivan Mares (WIL) Tech. Fall Nathan Tangen (SSS) 4:00

145 Conlan Carlson (WIL) Fall Barett Leblanc (SSS) 2:30

152 Sully Anez (WIL) Fall Aidan Halvorson (SSS) 3:31

160 Cameren Champagne (WIL) Maj. Dec. Michael Hamak (SSS) 12-4

172 Steven Cruze (WIL) Won by Forfeit

189 Sky Hansen (WIL) Dec. Cyrus Post (SSS) 4-2 OT

215 Ramero Trevino (WIL) Dec. Peyton Allen (SSS) 8-3

285 Jordan Gulden (SSS) Fall Daunte Castellano (WIL) 5:20

BRAINERD 54 SARTELL-ST. STEPHEN 18

107 Jayce Gruber (SSS) Dec. Crewe Dahlheimer (BRA) 7-4

114 Ben Rodriguez (BRA) Fall Chloe Wehry (SSS) :54

121 Jackson Berhow (BRA) Won by Forfeit

127 Jack Pesta (SSS) Won by Forfeit

133 Jackson Loreno (BRA) Fall Jeremiah Miller (SSS) 4:54

139 Jackson Loreno (BRA) Fall Nathan Tangen (SSS) :59

145 Easton Dircks (BRA) Fall Michael Kulu (SSS) 2:33

152 Elijah Germann (BRA) Fall Barett Leblanc (SSS) 1:08

160 Lukas Lind (BRA) Fall Aidan Halvorson (SSS) 3:06

172 Gabe Jukish (BRA) Fall Michael Hamak (SSS) 3:09

189 Shane Carlson (BRA) Fall Cyrus Post (SSS) 1:27

215 Peyton Allen (SSS) Dec. Ethan Kosloski (BRA) 9-3

285 Jordan Gulden (SSS) Fall Carson Faehnrich (BRAI) 3:35

CLASS AA TEAMS

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs defeated a pair of foes at the their home triangular, they beat St. Francis 55-14 and Chisago Lakes 56-12. Bennett Kajawa (114),Boston Kuschel (107), Kaden Nicolas (139), Logan Travis (160) and Owen Angell (172) all went 2-0. The Bulldogs earned ten medals at the Hutchinson “Tigers” Invitational for 120.5 points. Kaden Nicolas (139) earned a championship medal, Boston Kuschel (107) and Bennett Kujawa (114) both earned second place medals. Andrew Fischer (127), Logan Jarvis (160) and Aiden Conley (189) all earned fourth place medals. Jacob Williams (107) and Tyler Hall (127) both earned fifth place and Jackson Fischer (127) and Owen Angell (172) both took sixth place. The Bulldogs are without four of their starters for these events.

BECKER 43 ST. FRANCIS 14

107 Boston Kuschel (BEC) Dec. Ashton Charmoli (STF) 4-0

114 Jacob Williams (BEC) Won by Forfeit

121 Bennett Kujawa (BEC) Fall Shaun Pearson (STF) 2:47

127 Tegan Sherk (STF) Tech. Fall Jackson Fischer (BEC)

133 Caden Borgen (STF) Dec. Tyler Hall (BEC) 7-5

139 Kaden Nicolas (BEC) Maj. Dec. Gunner Hostetter (STF) 14-6

145 Landen Kujawa (BEC) Fall Kenny Ferrario (STF) 1:35

152 Landen Kujawa (BEC) Won by Forfeit

160 Logan Jarvis (BEC) Fall William Romero (STF) 3:43

172 Owen Angell (BEC) Fall Dominik Crow (STF) :37

189 Aydan Carlson (STF) Fall Gus Baldry (BEC) :27

215 Aiden Golley (BEC) Won by Forfeit

285 Nathan Smith (BEC) Won by Forfeit

BECKER 56 CHISAGO LAKES 12

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Conner Aspenson (CL) :38

114 Bennett Kujawa (BEC) Won by Forfeit

121 Andrew Fischer (BEC) Maj. Dec/ Lucas Yang (CL) 11-2

127 Jackson Fischer (BEC) Fall Sam Bird (CL) 2:33

133 Gavin Ratz (BEC) Maj. Dec. Franklin Stark (CL) 11-2

139 Kaden Nicolas (BEC) Fall Aydin Lemke (CL) 2:25

145 Drew May (BEC) Fall Braxton Bender-Ehlke (CL) 2:56

152 Michael Amos (CL) Dec. Jake Rosenow (BEC) 11-4

160 Logan Jarvis (BEC) Fall Diesel Lundeen (CL) 1:06

172 Owen Angell (BEC) Won by Forfeit

189 Gus Baldry (BEC) Fall Xavier Bradley-Peel (CL) 2:56

215 Connor Frederixon (CL) Dec. Aiden Golley (BEC) 7-0

285 Logan Bender (CL) Won by Forfeit

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers went 2-1 at the Bemidji quadrangular with wins over former Central Lakes foes Fergus Falls 64-12 and Sauk Rapids-Rice 54-18. They were defeated by Bemidji 31-27. Seth Ramsdell (107), Ryan Vogt (114), Cayden Neisen (121), Noah Cameron (145), Beau Robinson (160) and Ivan Petrich (215) all went 3-0. Hayden Ramsdell (127), Caden Peacock, Chaston Gwost and Alex Schmitz (285) all went 2-1. The Flyers earned ten medals for 149 points to earn third place at the Eastview “Lightning” Invitational. Ryan Vogt (114) and Ivan Petrich (215) both earned second place medals and Beau Robinson (160) earned a third place medal. Seth Ramsdell (107), Caden Neisen (121), Hayden Ramsdell (127) Joey Wilczek (139) all earned fourth place medals. Aiden Mordlie (285) earned fifth place and Noah Cameron (145) and Alex Schmitz (285) both took sixth place.

BEMIDIJI 31 LITTLE FALLS 27

107 Seth Ramsdell (LF) Tech. Fall Oscar Hanks (BEM) 4:00

114 Ryan Vogt (LF) Dec. Levi Mellema (BEM) 6-5

121 Cayden Neisen (LF) Maj. Dec. Natasha Severson (BEM) 14-5

127 Gabriel Morin (BEM) Maj. Dec. Hayden Ramsdell (LF) 12-1

133 Brody Castonguay (BEM) Fall Leighton Odegard (LF) :59

139 Nick Strand (BEM) Dec. Joey Wilczek (LF) 3-2

145 Noah Cameron (LF) Fall Maya Schmidt (BEM) :13

152 Alec Newby (BM) Fall Caden Peacock (LF) :11

160 Beau Robinson (LF) Dec. Talen Fairbanks (BEM) 5-1

172 Ricky Wuori Jr. (BEM) Won by Forfeit

189 Kohen Donat (BEM) Dec. Chaston Gwost (LF) 6-4

215 Ivan Petrich (LF) Fall Joseph Frenzel (BEM) :23

285 Parker Orvik (BEM) Dec. Alexander Schmitz (LF) 3-0

LITTLE FALLS 54 SAUK RAPIDS-RICE 18

107 Seth Ramsdell (LF) Won by Forfeit

114 Ryan Vogt (LF) Dec. Baylee Ness (SRR) UTB 8-7

121 Cayden Neisen (LF) Fall Dylan Gapinski (SRR) :31

127 Hayden Ramsdell (LF) Dec. John (Carter) Pesta (SRR) 5-4

133 Alex Walden (SRR) Fall Karter Brigmon (LF) 3:38

139 Jack Barz (SRR) Fall Joey Wilczek (LF) 5:40

145 Noah Cameron (LF) Won by Forfeit

152 Caden Peacock (LF) Won by Forfeit

160 Beau Robinson (LF) Won by Forfeit

172 Chris Smith (SRR) Won by Forfeit

189 Chaston Gwost (LF) Fall Christian Nelson (SRR) 3:24

215 Ivan Petrich (LF) Fall Carter Koltes (SRR) :18

285 Alexander Schmitz (LF) Won by Forfeit

LITTLE FALLS 64 FERGUS FALLS 12

107 Seth Ramsdell (LF) Fall Levi Budke (FF) 2:36

114 Ryan Vogt (LF) Maj. Dec. Jack Brunn (FF) 12-1

121 Cayden Neisen (LF) Won by Forfeit

127 Hayden Ramsdell (LF) Won by Forfeit

133 Ayden Moen (FF) Fall Karter Brigmon (LF) :46

139 Joey Wilczek (LF) Won by Forfeit

145 Noah Cameron (LF) Won by Forfeit

152 Caden Peacock (LF) Fall Isaac Longoria (FF) 1:39

160 Beau Robinson (LF) Fall Antonio Parker (FF) 4:01

172 Kenneth Vogel (FF) Won by Forfeit

189 Chaston Gwost (LF) Fall William Baez (FF) 1:58

215 Ivan Petrich (LF) Won by Forfeit

285 Alexander Schmitz (LF) Fall Paulo Carrillo (FF) 1:46

ROCORI SPARTANS

FOLEY FALCONS

The Falcons went 2-1 at the DC/LITCH quadrangular, they defeated DC/LITCH 55-6 and Morris Area 43-23 and they were defeated by New Ulm 37-20. Cyler Ruhoff, Wyatt Wall, Alex Jennissen and Josiah Peterson all went 3-0 and Zane Moulzolf and Walker Harms both went 2-1.

FOLEY 55 DCL 6

107 Jake Drexler (FOL) Maj. Dec. Xander Horwath (DCL) 13-5

114 Zane Moulzolf (FOL) Dec. Sullivan Decker (DCL) 4-0

121 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Ryan Block (DCL)

127 Cayden Hansmeier (FOL) Dec. Evan Block (DCL) 6-4

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Gavin Terning (DCL)

139 Hunter Wilhelmi (FOL) Fall Sullivan Scherping (DCL)

145 Eli Brunn (FOL) Fall Branden Aho (DCL)

152 Brody Kipka (FOL) Dec. Calvin Rannow (DCL) 13-6

160 Alex Jennissen (FOL) Fall Jake Decker (DCL)

172 Keagon Frisbie (FOL) Fall Max Clemen (DCL)

189 Walker Harris (FOL) Dec. Johnny Berg (DCL) 8-4

215 Josiah Peterson (FOL) Maj. Dec. OJ Winston (DCL) 10-2

285 Luis Serrato (DCL) Fall Declan John (FOL)

NEW ULM AREA 37 FOLEY 20

107 Regan Johnson (NU) Dec. Jake Drexler (FOL) 9-4

114 Kane Johnson (NU) Fall Zane Moulzolf (FOL) 5:45

121 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Alex Portner (NU) 11-1

127 Elijah Rieser (NU) Maj. Dec. Cayden Hansmeier (FOL) 13-2

133 Wyatt Wall (FOL) Dec. Braxton Kiecker (NU) 8-2

139 Noah Brunn (FOL) Dec. Candon Briggs (NU) 3-2

145 Winsten Nienhaus (NU) Fall Blake Herbst (FOL) :59

152 Lane Ruch (NU) Maj. Dec. Brody Kipka (FOL) 9-1

160 Alex Jennissen (FOL) Tech. Fall Noah Engel (NU)

172 Wyatt Pollard (NU) Tech. Fall Walker Harris (FOL)

189 Jamisen Frederickson (NU) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 13-12

215 Josiah Peterson (FOL) Tech. Ethan Lieb (NU)

285 Evan Thompson (NU) Fall Declan John (FOL) 1:47

FOLEY 43 MAHACA 23

107 Beau Haugen (MAHACA) Dec. Jake Drexler (FOL) 9-6

114 Zane Moulzolf (FOL) Won by Forfeit

121 Cyler Ruhoff (FOL) Won by Forfeit

127 Casey Raths (MAHACA) Won by Forfeit

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Xavier Kleindl (MAHACA)

139 Tyler Wilhelmi (FOL) Fall Jarret Payne (MAHACA) 1:34

145 Grayson Gibson (MAHACA) Maj. Dec. Blake Herbst (FOL) 10-1

152 Andrew Marty (MAHACA) Maj. Dec. Wyatt Lueck (FOL) 10-1

160 Alex Jennissen (FOL) Won by Forfeit

172 Walker Harris (FOL) Fall Conner Duncan (MAHACA) 1:38

189 Keagan Frisbie (FOL) Dec. Connor Olson (MAHACA) 4-0

215 Josiah Peterson (FOL) Tech. Fall Isaac Lhokta (MAHACA)

285 Preston Henrichs (MAHACA) Fall DeClan John (FOL) 1:03

PIERZ PIONEERS

The Pioneers defeated a pair of Section 7AA rivals at their home triangular, they had a huge win over Grand Rapids 30-14 and Hibbing 53-13. Evan Kraska, Kyle Stangl (114), Link Toops, Carter Young (133), Chase Becker (152), Brayden Melby (160) and Caleb Koch all went 2-0. The Pioneers earned ten medals for 126 points to earned fourth place at the New London-Spicer “Wildcats” Invitational. The Pioneers were short four starters for this event. Kyle Stangl (114), Carter Young (133) and Chase Becker (152) all earned second place medals. Hunter Przybilla (127), Brayden Melby (160), Wyatt Dingmann (215) and Jack Byker (285) all earned third place medals. Henry Hoffman (215) earned fifth place and Trent Jensen (121) and Bradly Tanner (172) both took sixth place.

PIERZ 53 HIBBING 13

107 Evan Kraska (PIE) Maj. Dec. Clayton Horst (HIB) 8-0

114 Kyle Stangl (PIE) Fall Nick Stahlboerger (HIB) 4:27

121 Link Loops (PIE) Fall Lennon Nelson (HIB) 2:14

127 Nehimia Figueroa (HIB) Dec. Gauge Johnson (PIE) 4-2

133 Carter Young (PIE) Won by Forfeit

139 Cash Fussy (PIE) Won by Forfeit

145 Connor Hennessy (PIE) Maj. Dec. Aaron Rolf (HIB) 14-3

152 Chase Becker (PIE) Fall Evan Hanson (HIB) 1:04

160 Brayden Melby (PIE) Dec. Preston Thronson (HIB) 9-2

172 Cooper Hendrickson (HIB) Maj. Dec. Bradly Tanner (PIE) 18-9

189 Caleb Koch (PIE) Fall Braxton Kintner (HIB) :34

215 Wyatt Dingmann (PIE) Fall Jayden Perry-Mattson (HIB) 2:32

285 Ian Larrabee (HIB) Fall Jack Byker (PIE) :52

PIERZ 39 GRAND RAPIDS 22

107 Evan Kraska (PIE) Fall Dalton Hutchinson (GR) 1:59

114 Kyle Stangl (PIE) Fall Holden Brink (GR) 3:50

121 Link Toops (PIE) Dec. Joey Seeley (GR) 7-6

127 Asher Brenden (GR) Dec. Hunter Przybilla (PIE) 7-4

133 Christian Jelle (GR) Tech. Fall Cash Fussy (PIE) 2:33

139 Carter Young (PIE) Dec. Jack Wolf (GR) 5-0

145 Justin Jobe (GR) Tech. Fall Connor Hennessy (PIE) 3:43

152 Chase Becker (PIE) Fall Warren Ritter (GR) 2:37

160 Tanner Morlan (GR) Fall Brecken Andres (PIE) 1:28

172 Brayden Melby (PIE) Fall Weston Danielson (GR) 3:45

189 Bradly Tanner (PIE) Won by Forfeit

215 Caleb Koch (PIE) Dec. Jaxon Thompson (GR) (Dec 11-10)

285 Joe Berg (GR) Dec. Wyatt Dingmann (PIE) (Dec 12-8)

ALBANY HUSKIES

The Huskies earned nine medals for 113.5 points at the New London-Spicer “Wildcats” Invitational to earned fifth place. Mason Plumski (160) earned a championship medal and Nathan Kollmann (121) and Connor Plumski (172) both earned second place medals. Owen Carlson (152) earned a third place medal and Zach Gruber (189) earned a fourth place medal. Colton Carlson (107), Blake Iverson (127), Bert Schulte (133) and Dylan Hoffarth (139) all took sixth place.

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm went 1-2 with a big win over Fergus Falls 47-24. They were defeated by Bemidji 69-0 and Little Falls 47-24. Jack Barz (139) went 2-0 for the Storm. The Storm earned four medals at the Eastview “Lightning” Invitational, Vance Bartz (133) and Jack Barz (139) both earned second place medals, Carter Koltes (215) earned fifth place and Carter Pesta (127) took sixth place.

SAUK RAPIDS-RICE 47 FERGUS FALLS 24

107 Levi Budke (FF) Fall McKenzie Wagman-Kelley (SRR) 1:08

114 Bryce Ness (SRR) Tech. Fall Jack Brunn (FF)

121 Dylan Gapinski (SRR) Won by Forfeit

127 Brody Schraut (SRR) Won by Forfeit

133 John (Carter) Pesta (SRR) Won by Forfeit

139 Ayden Moen (FF) Fall Alex Walden (SRR) 2:28

145 Jack Barz (SRR) Won by Forfeit

152 Isaac Longoria (FF) Fall Canden Carlson (SRR) :38

160 Antonio Parker (FF) Fall Carter McClure (SRR) :33

172 Christian Nelson (SRR) Dec. Kenneth Vogel (FF) 15-10

189 Isaac Thiele (SRR) Fall William Baez (FF) 1:47

215 Carter Koltes (SRR) Won by Forfeit

285 Trenton Minars (SRR) Dec. Paulo Carrillo (FF) 2-0

BEMIDJI 69 SAUK RAPIDS-RICE 0

107 Luke Kleefeld (BEM) Won by Forfeit

114 Levi Mellema (BEM) Won by Forfeit

121 Casey Sisneros (BEM) Fall Dylan Gapinski (SRR) 1:46

127 Gabriel Morin (BEM) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 3:42

133 Brody Castonguay (BEM) Fall Alex Walden (SRR) 1:41

139 Rhylund Olson (BEM) Won by Forfeit

145 Lincoln Schmitt (BEM) Won by Forfeit

152 Evan Kelly (BEM) Won by Forfeit

160 Trenten Fredriksen-Holm (BEM) Won by Forfeit

172 Ricky Wuori Jr. (BEM) Fall Chris Smith (SRR) 3:03

189 Joseph Frenzel (BEM) Fall Christian Nelson (SRR) 1:32

215 Kohen Donat (BEM) Dec. Carter Koltes (SRR) 5-1

285 Double Forfeit

CLASS A TEAMS

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars defeated three foes at the Eden Valley-Watkins “Eagles” Quadrangular. They defeated conference rivals EVW 45-9, Osakis 46-15 and LeSeur-Henderson 48-21. Andrew Spanier and Maximus Hanson and Carson Gilbert all went 3-0, Noah Welte, Noah DeRoo, Louie Tensen, Brett DeRoo and Hunter Laage all went 2-1 and Ryan Jensen, Tanner Viessman and Ethan Mueller all went 2-0. The Jaguars earned thirteen medals for 199.5 points to earn second place at the New London-Spicer “Wildcats” Invitational. Ryan Jensen (139), Tanner Viessman (145), Brett DeRoo (152), Maximus Hanson (172) and Carson Gilbert (215) all earned championships. Ethan Mueller (160) earned second place, Noah Welte (114), Jace Mueller (121) and Hunter Laage (189) all earned third place. Noah DeRoo (121) earned fourth place, Noah Jensen (107), Louie Jensen (133) and Andrew Spanier (145) all earned fifth place.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 48 LSH 24

107 Noah Jensen (BBE) Tech. Fall William Osborne (LSH) 16-0

114 Noah Welte (BBE) Won by Forfeit

121 Waylon Thieke (LSH) Fall Noah DeRoo (BBE) :33

127 Colton Wilson (LSH) Fall Dylan Koob (BBE) :41

133 Louie Tensen (BBE) Fall Nick Larson (LSH) :40

139 Colton Wilson (LSH) Won by Forfeit

145 Andrew Spanier (BBE) Fall Mason Johnson (LSH) 4:33

152 Brett DeRoo (BBE) Fall Luke Miller (LSH) :47

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Sam Wagner (LSH) 3:02

172 Maximus Hanson (BBE) Maj. Dec. Wyatt Genelin (LSH) 11-2

189 Hunter Laage (BBE) Fall Ty Boisjolie (LSH) :15

215 Carson Gilbert (BBE) Dec. George Doherty (LSH) 7-2

285 Carter Nelson (LSH) Won by Forfeit

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 46 OSAKIS. 15

107 Blake Fischer (OSK) Dec. Noah Jensen (BBE) 8-2

114 Ashton Pastian (OSK) Dec. Noah Welte (BBE) 10-5

121 Zachery Bruder (OSK) Fall Jace Mueller (BBE) 3:52

127 Noah DeRoo (BBE) Dec. Kellan George (OSK) 3-1

133 Louie Tensen (BBE) Fall Christian Nathe (OSK) 1:38

139 Ryan Jensen (BBE) Maj. Dec. Jacob Taplin (OSK) 11-0

145 Andrew Spanier (BBE) Fall Simon Jacobson (OSK) 1:48

152 Tanner Viessman (BBE) Tech. Fall Tucker Hagen (OSK) 19-1

160 Gaven Cimbura (OSK) Dec. Brett DeRoo, (BBE) 6-2

172 Ethan Mueller (BBE) Fall Mazin Al-Ameri (OSK) :23

189 Maximus Hanson (BBE) Fall Andrew Ziesmer (OSK) :56

215 Hunter Laage (BBE) Maj. Dec. Conner Koep (OSK) 13-1

285 Carson Gilbert (BBE) Fall Zachary Winkle (OSK) 5:31

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 42 EDEN VALLEY-WATKINS 12

107 Brody Sieben (EVW) dec Noah Jensen (BBE) 6-4

114 Noah Welte (BBE) Won by Forfeit

121 Noah DeRoo (BBE) Won by Forfeit

127 Jace Mueller (BBE) Dec. Rick Vaquera Valencia (EVW) 11-10

133 Brayden Kramer (EVW) Fall Louie Tensen (BBE) 5:44

139 Ryan Jensen (BBE) Won by Forfeit

145 Andrew Spanier (BBE) Fall Ryder Schmidt (EVW) 3:44

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Carter Scheeler (EVW) 2:50

160 Brett DeRoo (BBE) Dec. Isaac Ortiz (EVW) 10-6

172 Ethan Mueller (BBE) Fall Thomas Thompson (EVW) 1:09

189 Maximus Hanson (BBE) Maj. Dec. Treyce Ludwig (EVW) 13-5

215 Sonnie DeHeer (EVW) Dec. Hunter Laage (BBE) 5-0

285 Carson Gilbert (BBE) Tech. Fall Nick Becker (EVW) 17-2

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers had a big week, they defeated No. 12A ranked BHVPP 46-14 and Wadena-Deer Creek 62-3 at their home triangular. Wyatt Novitzki, Masyn Patrick, Will Pilarski, Simon Boeckman, Drew Lange, Jaxon Bartkowicz and Toby Phillipp all went 2-0. Special Note: Drew Lange 172 lbs Won his 200th Career Match. The Huskers defeated Class A Lean and Mean Minneota 56-10, St. Cloud Crush 63-0 and Spectrum 73-0 in their home quadrangular. Lane Patrick, Wyatt Pilarski, Wyatt Novitzki, Simon Boeckman, Luke Bieniek, Drew Lange, Jaxon Bartkowicz and Tony Phillip all went 3-0. Noah Perowitz went 2-1 and Masyn Patrick, Evan Litchy and William Pilarksi all went 2-0.

HOLDINGFORD 46 BHV/PP 14

107 Mason Hoffman (BHVP) Dec. Casey Knettel (HOLD) 6-4

114 Hudson Truax (BHVP) Tech. Fall Teagun Burg (HOLD)

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Isaac Grabow (BHVP) 13-2

127 Wyatt Novitzki (HOLD) Dec. Orran Hart (BHVP) 8-2

133 Justin Olson (BHVP) Won by Forfeit

139 Masyn Patrick (HOLD) Dec. Evan Jares (BHVP) 5-3

145 William Pilarski (HOLD) Dec. Tanner Schulke (BHVP) 6-0

152 Simon Boeckman (HOLD) Won by Forfeit

160 Luke Bieniek (HOLD) Dec. David Revering (BHVP) 8-7

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Evan Lichy (HOLD) Fall Zach Mrnak (BHVP) 2:52

215 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

285 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Braden Shamp (BHVP) 4:37

HOLDINGFORD 62 WADENA-DEER CREEK 3

107 Carson Reis (HOLD) Maj. Dec. Noah Stroeing (WDC) 12-4

114 Lane Patrick (HOLD) Fall Logan Seelhammer (WDC) 1:09

121 Teagun Burg (HOLD) Fall Tashaun Anderson (WDC) 2:39

127 Noah Perowitz (HOLD) Dec. Hudson Schultz (WDC) 6-2

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Maj. Dec. James Seelhammer (WDC) 16-3

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Mason Brauch (WDC) 3:41

145 William Pilarski (HOLD) Fall Gideon Pinnella (WDC) 1:59

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Kylan Benning (WDC) 1:37

160 Grant Welle (HOLD) Dec. Eli Benning (WDC) 9-6

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Grant Seelhammer (WDC) Dec. Evan Lichy (HOLD) 12-9

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Toby Phillipp (HOLD) Fall Jayden Nelson (WDC) 1:46

HOLDINGFORD 63 SAINT CLOUD CRUSH 0

107 Casey Knettel (HOLD) over Grady Doering (SCC) (MD 14-2)

114 Lane Patrick (HOLD) over Gil Andreas Rafols (SCC) (MD 11-2)

121 Wyatt Pilarski (HOLD) over Jack Hamak (SCC) (Dec 3-1)

127 Wyatt Novitzki (HOLD) over Mustafa Abshir (SCC) (Fall 1:29)

133 Noah Perowitz (HOLD) Won by Forfeit

139 Masyn Patrick (HOLD) over Ethan Lunning (SCC) (Fall 0:24)

145 William Pilarski (HOLD) over Noah Neuman (SCC) (MD 11-0)

152 Simon Boeckman (HOLD) over Jaden Dombrovski (SCC) (Inj. [time])

160 Luke Bieniek (HOLD) over Tanner Hugg (SCC) (Dec 5-3)

172 Drew Lange (HOLD) over Diego Hennes (SCC) (Fall 1:44)

189 Evan Lichy (HOLD) over Batuo Teboh (SCC) (Fall 4:53)

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Toby Phillipp (HOLD) over Noah Orth (SCC) (Dec 2-1)

HOLDINGFORD 73 SPECTRUM 0

107 Carson Reis (HOLD) Dec. Kyce Villarreal (SPEC) (Dec 6-4)

114 Lane Patrick (HOLD) Fall Cooper Reemts (SPEC) :57

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Drew Anderley (SPEC) :57

127 Noah Perowitz (HOLD) Tech. Fall Andre Ringwelski (SPEC)

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech. Fall Elijah Chickering (SPEC)

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Ty Erickson (SPEC) :42

145 William Pilarski (HOLD) Fall Aiden Sund (SPEC) 1:12

152 Simon Boeckman (HOLD) Won by Forfeit

160 Luke Bieniek (HOLD) Fall Addan Schmidt (SPEC) 2:42

172 Drew Lange (HOLD) Fall Emery Deusterman (SPEC) :38

189 Evan Lichy (HOLD) Won by Forfeit

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Joe Hanson (SPEC) 1:20

285 Toby Phillipp (HOLD) Fall Henry Christopherson (SPEC) 6:02

HOLDINGFORD 56 MINNEOTA 10

107 Kaden Lasnetski (MIN) Maj. Dec. Casey Knettel (HOLD) 13-0

114 Lane Patrick (HOLD) Dec. Blake Mead (MIN) 4-2

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Quinton Anderson (MIN) 15-3

127 Adam Devlaeminck (MIN) Fall Noah Perowitz (HOLD) 1:59

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Won by Forfeit

139 Masyn Patrick (HOLD) Maj. Dec. Mason Javers (MIN) 21-7

145 William Pilarski (HOLD) Fall Bretten Coequyt (MIN) 1:11

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Brock Fier (MIN) 5:42

160 Luke Bieniek (HOLD) Fall Alex Depestel (MIN) 2:50

172 Drew Lange (HOLD) Fall Noah Gorecki (MIN) 3:26

189 Kolton Harren (HOLD) Fall Kyson Arndt (MIN) 4:01

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Ryan Meagher (MIN) :38

285 Toby Phillipp (HOLD) Dec. Kyler Lozinski (MIN) 3-0

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals had a good week with a pair of wins over AA foes at the Milaca “Wolves” triangular. They defeated Milaca-Faith Christian 63-9 and Mora 46-15. Marcus Hayes (114), Brenden Mack , Spencer Novitzki (127), Nick Leibold (172), Jake Leners (189), Kaden Holm (215) and Brandon Mugg (285) all went 2-0. The Royals had a very good team performance, they earned sixteen medals for 179 points to earn second place at the Grand Rapids “Skip Nolan” Invitational. Sawyer Simmons (152) and Kaden Holm (215) both earned championship medals and Nick Leibold (172), Jake Leners (189) and Brandon Mugg (285) all earned second place medals. Andrew Hayes (107), Marcus Hayes (114), Parker Dietman (145) and Bryce Biniek (160) all earned third place medals. Lane Olson (139), Brayden Leners (215) and Rex Renoir (285) all earned fourth place medals. Spencer Novitzki (127), Brady Yourczek (152) and Brady Pekarek (189) all earned fifth place and Damien Bishop (160) took sixth place.

ROYATON-UPSALA 46 MORA 15

107 Andrew Hayes (R/U) Fall Carter Hill (MOR) :40

114 Marcus Hayes (R/U) Maj. Dec. Braydin Eakmen (MOR) 10-0

121 Brenden Mack (R/U) Fall Allen Cruz-Batista (MOR) 1:56

127 Mason Nelson (MOR) Won by Forfeit

133 Spencer Novitzki (R/U) Dec. Stratton Nelson (MOR) 7-1

139 Nathan Nelson (MOR) Dec. Lane Olson (R/U) 7-2

145 Brock Folkema (MOR) Dec. Parker Dietman (R/U) 10-3

152 Brady Yourczek (R/U) Won by Forfeit

160 Carter Gmahl Jr (MOR) Dec. Sawyer Simmons (R/U) 7-1

172 Nicholas Leibold (R/U) Dec. Jared Yates (MOR) 3-1

189 Jake Leners (R/U) Won by Forfeit

215 Kaden Holm (R/U) Fall Ben Barnes (MOR) :25

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Curtis Maegi (MOR) :16

ROYALTON-UPSALA 69 MILACA-FAITH CHRISTIAN 6

107 Kaysen Van Der Zwaag (MFC) Dec. Andrew Hayes (R/U) 6-2

114 Marcus Hayes (R/U) Maj. Dec. Robert Gerisch (MFC) 10-2

121 Brenden Mack (R/U) Fall Cole Hawker (MFC) 2:41

127 Lincoln Starr (MFC) Won by Forfeit

133 Spencer Novitzki (R/U) Fall Nolen Barke (MFC) 2:00

139 Lane Olson (R/U) Fall Rollie Steinbrecher (MFC) 2:20

145 Parker Dietman (R/U) Tech. Fall Austin Halgren (MFC) 5:28

152 Sawyer Simmons (R/U) Won by Forfeit

160 Bryce Binek (R/U) Won by Forfeit

172 Nicholas Leibold (R/U) Fall Tommy Smith (MFC) 1:50

189 Jake Leners (R/U) Fall Carson Ash (MFC) 1:33

215 Kaden Holm (R/U) Fall Jack Hanson (MFC) 4:24

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Sawyer Schendel (MFC) 1:02

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs went 3-0 at the home quadrangular, they defeated two section 5A foes BOLD 54-19 and Quad County 64-6 and Osakis 50-17. Isaac Mergen, Grant Wendlandt and Peyton Hemmesch all went 3-0, Mason McNab, Mitch Blonigen, Brandon Hess and Daniel Flint all went 2-1 and Devon Schmidt went 2-0. The Bulldogs went 2-1 at the Holdingford duals, with wins over Monticello 70-0 and St. Cloud Crush 54-22. They were defeated by Class A Lean and Mean Minneota 35-17. Mason McNab and Peyton Hemmesch both went 3-0, Jamison Meagher, Mitch Blonigen, Grant Wendlandt and Daniel Flint all went 2-1 and Seth Vearrier went 2-0.

PAYNESVILLE AREA 54 BOLD 19

107 Edgar Kopel (BOLD) Dec. Roman Roberg (PAY) 4-1

114 Devon Schmidt (PAY) Fall Ava Kiecker (BOLD)

121 Mason McNab (PAY) Fall Keaton Marwede (BOLD)

127 Isaac Mergen (PAY) Fall Wyatt Collins (BOLD)

133 Nicholas Utsch (PAY) Fall Bryce Henslin (BOLD)

139 Preston Welling (PAY) Fall Trey Zamarron (BOLD)

145 Brady Kiecker (BOLD) Maj. Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 9-1

152 Austin kiecker (BOLD) Fall Brandon Hess (PAY)

160 Grant Wendlandt (PAY) Won by Forfeit

172 Daniel Flint (PAY) Fall Gabe Bergstrom (BOLD)

189 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

215 Hayden Edwards (BOLD) Fall Sam Brick (PAY)

285 Grant Miller (PAY) Fall Emmitt Flann (BOLD)

PAYNESVILLE AREA 64 QUAD COUNTY 6

107 Brighton Frenchick (PAY) Won by Forfeit

114 Mario Gradillas (QC) over Carson Suchy (PAY) 6-2

121 Alex Weber (PAY) Won by Forfeit

127 Mason McNab (PAY) Won by Forfeit

133 Isaac Mergen (PAY) over James Hardin (QC)

139 Mason Hansen (PAY) over Tyler Larson (QC)

145 Mitchell Blonigen (PAY) over Jaxon Jansen (QC)

152 Brandon Hess (PAY) over Gage Wilke (QC)

160 Grant Wendlandt (PAY) over Owen Chervany (QC)

172 Daniel Flint (PAY) over Andy Osorio (QC)

189 Peyton Hemmesch (PAY) over Jacob Savig (QC)

215 Sam Brick (PAY) over Breck Martin (QC) 8-0

285 Jasen Jansen (QC) over Kevin Raya-Botello (PAY) 6-2

PAYNESVILLE 50 OSAKIS 17

107 Blake Fischer (OSK) Dec. Roman Roberg (PAY) 3-2

114 Devon Schmidt (PAY) Fall Ashton Pastian (OSK)

121 Zackery Bruder (OSK) Dec. Mason McNab (PAY) 6-5

127 Isaac Mergen (PAY) Fall Kellan George (OSK)

133 Braydon Kierstead-Hahn (PAY) Maj. Dec. Christian Nathe (OSK) 12-3

139 Jacob Taplin (OSK) Tech. Fall Preston Welling (PAY)

145 Mitchell Blonigen (PAY) Fall Simon Jacobson (OSK)

152 Brandon Hess (PAY) Maj. Dec. Tucker Hagen (OSK) 15-4

160 Gaven Cimbura (OSK) Fall Daniel Flint (PAY)

172 Grant Wendlandt (PAY) Fall Mazin Al-Ameri (OSK)

189 Seth Vearrier (PAAR) Won by Forfeit

215 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Conner Koep (OSK)

285 Kevin Raya-Botello (PAY) Fall Zachary Winkle (OSK)

PAYNESVILLE AREA 70 MONTICELLO 0

107 Jamison Meagher (PAY) Fall Myles Stachowski (MONT)

114 Carson Suchy (PAY) Won by Forfeit

121 Mason McNab (PAY) Won by Forfeit

127 Alex Weber (PAY) Won by Forfeit

133 Braydon Kierstead-Hahn (PAY) Fall Keegan Elfstrom (MONT)

139 Preston Welling (PAY) Dec. Nicholas Friedrichs (MONT) 7-4

145 Mitchell Blonigen (PAY) Fall Rafe Brown (MONT)

152 Brandon Hess (PAY) Maj. Dec. Mason Brown (MONT) 9-0

160 Grant Wendlandt (PAY) Fall Vinny Alm (MONT)

172 Daniel Flint (PAY) Dec. Joseph Gleason (MONT) 6-5

189 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Cale Holthaus (MONT)

215 Sam Brick (PAY) Won by Forfeit

285 Kevin Raya-Botello (PAY) Fall Ben Bauer (MONT)

MINNEOTA 35 PAYNESVILLE AREA 17

107 Blake Mead (MIN) Fall Jamison Meagher (PAY)

114 Devon Schmidt (PAY) Dec. Kaden Lasnetski (MIN) 6-5

121 Mason McNab (PAY) Dec. Quinton Anderson (MIN) 5-0

127 Randy Sorensen (MIN) Fall Isaac Mergen (PAY)

133 Adam Devlaeminck (MIN) Dec. Braydon Kierstead-Hahn (PAY) 9-2

139 Mason Javers (MIN) Dec. Mason Hansen (PAY) 7-1

145 Brock Fier (MIN) Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 4-0

152 Destin Fier (MIN) Tech. Fall Brandon Hess (PAY)

160 Alex Depestel (MIN) Fall Daniel Flint (PAY)

172 Grant Wendlandt (PAY) Dec. Noah Gorecki (MIN) 7-3

189 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Kyson Arndt (MIN)

215 Seth Vearrier (PAY) Dec. Ryan Meagher (MIN) 3-2

285 Kyler Lozinski (MIN) Dec. Kevin Raya-Botello (PAY) 3-1�� OT/PAAR Penalty -1)

PAYNESVILLE AREA 54 SAINT CLOUD CRUSH 22

107 Jamison Meagher (PAY) Fall Grady Doering (SCC) 1:44

114 Roman Roberg (PAY) Fall Gil Andreas Rafols (SCC) 3:33

121 Mason McNab (PAY) Won by Forfeit

127 Jack Hamak (SCC) Maj. Dec. Isaac Mergen (PAY) 15-5

133 Nicholas Utsch (PAY) Fall Mustafa Abshir (SCC) 4:58

139 Mason Hansen (PAY) Fall Ethan Lunning (SCC) :51

145 Mitchell Blonigen (PAY) Won by Forfeit

152 Noah Neuman (SCC) Fall Brandon Hess (PAY) 3:18

160 Daniel Flint (PAY) Fall Daniel Hughes (SCC) 1:23

172 Tanner Hugg (SCC) Fall Grant Wendlandt (PAY) 1:46

189 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

215 Seth Vearrier (PAY) Fall Batuo Teboh (SCC) 5:04

285 Noah Orth (SCC) Fall Grant Miller (PAY) 5:14

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles were defeated in three duals at their home quadrangular, they were defeated by No. 2A ranked and conference rivals BBE 45-9, Osakis 40-36 and by Section 4A rivals Lesuer-Henderson 33-28. Brayden Kramer, Ryder Schmidt, Carter Scheeler, Isaac Ortiz, Treyce Ludwig and Sonnie DeHeer all went 2-1. The Eagles earned four medals at the New London-Spicer “Wildcats” Invitational for 58 points. Sonnie DeHeer (215) and Nick Becker (285) both earned second place medals, Ricky Valencia (127) earned a fourth place medal and Isaac Ortiz (160) earned fifth place.

OSAKIS 40 EDEN VALLEY-WATKINS 36

107 Blake Fischer (OSK) Maj. Dec. Brody Sieben (EVW) 12-4

114 Ashton Pastian (OSK) Fall Cason DeMarais (EVW) :30

121 Kellan George (OSK) Won by Forfeit

127 Zackery Bruder (OSK) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) :39

133 Brayden Kramer (EVW) Fall Christian Nathe (OSK) 2:55

139 Jacob Taplin (OSK) Won by Forfeit

145 Ryder Schmidt (EVW) Fall Simon Jacobson (OSK) 5:50

152 Carter Scheeler (EVW) Fall Lukas Duchene (OSK) 2:44

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Tucker Hagen (OSK) 1:01

172 Gaven Cimbura (OSK) Fall Thomas Thompson (EVW) 5:15

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Andrew Ziesmer (OSK) 1:58

215 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Conner Koep (OSK) 3:11

285 Zachary Winkle (OSK) Fall Nick Becker (EVW) 3:21

LSH 33 EDEN VALLEY-WATKINS 28

107 William Osborne (LSH) Dec. Brody Sieben (EVW) 13-7

114 Cason DeMarais (EVW) Won by Forfeit

121 Robert Riemann (LSH) Fall Zachary Heinen (EVW) 5:17

127 Waylon Thieke (LSH) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 3:08

133 Colton Wilson (LSH) Won by Forfeit

139 Dalton Wilson (LSH) Fall Brayden Kramer (EVW) 3:58

145 Ryder Schmidt (EVW) Dec. Mason Johnson (LSH) 8-4

152 Carter Scheeler (EVW) Maj. Dec. Luke Miller (LSH) 16-8

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Sam Wagner (LSH) 2:53

172 Wyatt Genelin (LSH) Fall Thomas Thompson (EVW) 1:12

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Ty Boisjolie (LSH) :40

215 George Doherty (LSH) Dec. Sonnie DeHeer (EVW) 5-3

285 Nick Becker (EVW) Fall Carter Nelson (LSH) 3:46

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs earned five medals for 51 points at the New London-Spicer “Wildcats” Invitational. Mark Scheifelbein (139) earned the third place medal, Karson Schmidt (107) and William Serbus (133) both earned fourth place medals, Ryder Schwieters (114) earned fifth place and James Schiefelbein (145) took sixth place.

UPCOMING EVENTS

TUESDAY JANUARY 23rd

Big Lake Hornets @ Rocori Spartans (6:00) (Section 6AA Dual)

THURSDAY JANUARY 25th

EDEN VALLEY-WATKINS “EAGLES” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Paynesville Area, Pierz, Eden Valley-Watkins

LITTLE FALLS “FLYERS” TRIANGULAR (5:00)

ST. CLOUD CRUSH vs. HUTCHINSON (5:00)

ROYALTON-UPSALA “ROYALS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: Aitkin, Blackduck/Cass Lake-Bena, Mill Lacs, R/U (Section 7A Duals)

MONTICELLO “MAGIC” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Moorhead, Sartell, Monticello

SAUK RAPIDS-RICE “STORM” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Alexandria, Willmar, Sauk Rapids-Rice

FRIDAY JANUARY 26th

FRIDAY JANUARY 26th

CROSBY-IRONTON “RANGERS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Holdingford, Ogilvie, Proctor, Crosby-Ironton

BECKER “BULLDOGS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Forest Lake, Howard Lake/Winsted/Waverly, Becker

PEQUOT LAKES/PINE RIVER/BACKUS “ROAD CREW INVITE (4:00)

Teams: Brainerd, Cambridge-Isanti, Marshall, Pierz, PLPRB

WILLMAR “CARDINALS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Bemidji, St. Cloud Crush, Willmar

NORTH BRANCH “VIKINGS” INVITATIONAL (5:00)

Teams: Delano, Edina,Fridley,Little Falls, Rush City/Braham, Sartell, Washington Technology Magnet, North Branch

CANBY “LANCERS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Belgrade-Brooten-Elrosa, Minneota, Canby