Central MN Town Ball Standings

LEAGUE STANDINGS (6/25)

CENTRAL VALLEY LEAGUE

NORTH

KIMBALL EXPRESS 7-2

LUXEMBURG BREWERS 7-3

EDEN VALLEY HAWKS 3-6

ST. AUGUSTA GUSSIES 0-9

SOUTH

COLD SPRING ROCKIES 7-2

WATKINS CLIPPERS 5-3

ST. NICHOLAS NICKS 5-6

PEARL LAKE LAKERS 2-6

STEARNS COUNTY LEAGUE

STEARNS COUNTY NORTH

GREENWALD CUBS 6-3

SPRING HILL CHARGERS 5-4

NEW MUNICH SILVER STREAKS 5-5

ELROSA SAINTS 3-6

MEIRE GROVE GROVERS 1-7

STEARNS COUNTY SOUTH

ST. MARTIN MARTINS 9-1

RICHMOND ROYALS 6-3

FARMING FLAMES 4-3

LAKE HENRY LAKERS 5-5

ROSCOE RANGERS 3-7

SAUK VALLEY LEAGUE

WEST

ST. JOSEPH JOES 5-2

SARTELL MUSKIES 4-2

SARTELL STONE PONEYS 5-3

CLEAR LAKE LAKERS 3-4

SAUK RAPIDS CYCLONES 1-7

EAST

MONTICELLO POLECATS 6-1

CLEARWATER RIVER CATS 5-4

BECKER BANDITS 3-4

ALBERTVILLE ANLGERS 0-5

COUNTY LINE LEAGUE

REGAL EAGLES 7-2

STARBUCK STARS 6-2

PAYNESVILLE PIRATES 5-3

ATWATER CHUCKERS 5-3

NEW LONDON-SPICER TWINS 2-6

NORWAY LAKE-SUNBURG LAKERS 0-9

VICTORY LEAGUE

SOUTH/WEST DIVISION

AVON LAKERS 9-1

ST. STEPHEN STEVES 8-2

SOBIESKI SKIS 7-3

UPSALA BLUE JAYS 6-5

OPOLE BEARS 6-6

NORTH/EAST DIVISION

BUCKMAN BILLY GOATS 12-0

NISSWA LIGHTNING 9-1

FOLEY LUMBERJACKS 9-2

FORT RIPLY REBELS 7-4

PIERZ BREWERS 7-5

PIERZ LAKERS 5-6