Highlighting The All Tournament Team For Sauk Valley Baseball
2025 All TOURNAMENT TEAM SELECTIONS
CLASS A
Jason Axelberg, Monticello Polecats
Marcus Wohl Moorhead Brewers
Jacoby Nold Moorhead Mudcats
Andrew Deters Sartell Muskies
Brock LerfaldAlexandria Black Sox
Will Zellmann Bemidji Bucks
CLASS B
Ethan Knutson Albertville Anglers
Brady Klehr Cold Spring Springers
Ben Alvord St. Joseph Joes
Cayden Behrmann Sartell Stone Poneys
Luke Pakkala Sauk Rapids Cyclones
CLASS C
Ryan Groskreutz Becker Bandits
Jackson Phillip Clear Lake Lakers
Andy Nefs Clearwater River Cats
2025 STATE TOURNAMENT DRAFTEES
Cold Spring Springers: Noah Jensen Sauk Rapids Cyclones
Quamba Cubs: Jackson Phillip Clear Lake Lakers
Cameron Fischer Becker Bandits
Mora Blue Devils: Ryan Groskreutz Becker Bandits
Jake Carper Clearwater River Cats