Highlighting The All Tournament Team For Sauk Valley Baseball

photo courtesy of Mike Golombiecki and the Sauk Valley League

2025 All TOURNAMENT TEAM SELECTIONS

CLASS A

Jason Axelberg, Monticello Polecats

Marcus Wohl Moorhead Brewers

Jacoby Nold Moorhead Mudcats

Andrew Deters Sartell Muskies

Brock LerfaldAlexandria Black Sox

Will Zellmann Bemidji Bucks

CLASS B

Ethan Knutson Albertville Anglers

Brady Klehr Cold Spring Springers

Ben Alvord St. Joseph Joes

Cayden Behrmann Sartell Stone Poneys

Luke Pakkala Sauk Rapids Cyclones

CLASS C

Ryan Groskreutz Becker Bandits

Jackson Phillip Clear Lake Lakers

Andy Nefs Clearwater River Cats

2025 STATE TOURNAMENT DRAFTEES

Cold Spring Springers:  Noah Jensen Sauk Rapids Cyclones

Quamba Cubs: Jackson Phillip Clear Lake Lakers

Cameron Fischer Becker Bandits

Mora Blue Devils: Ryan Groskreutz Becker Bandits

Jake Carper Clearwater River Cats

 

Categories: Sports, town ball

