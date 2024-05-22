Central MN High School Baseball Standings

Central MN High School Baseball Standings

Mike Bowman - Unsplash

SECTION 6AA BASEBALL STANDINGS

PIERZ PIONEERS 8-2 15-3

FOLEY FALCONS 8-2 13-4

HOLDINGFORD HUSKERS 8-1 15-3

ALBANY HUSKIES 4-6 11-6

EVW EAGLES 7-2 14-5

CATHEDRAL CRUSADERS 2-6 10-8

STAPLES-MOTLEY 4-0 12-4

WDC WOLVERINES 1-4   9-8

MELROSE DUTCHMEN 4-2 12-7

SPECTRUM STING 0-0   9-8

ANNANDALE LIGHTNING 0-2   5-13

OSAKIS SILVERSTREAKS 2-5   5-9

KIMBALL AREA CUBS 3-7   6-12

ROYALTON ROYALS 3-7   5-14

SC MAINTREETERS 0-7   5-15

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE BASEBALL STANDINGS

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 12-2 16-4

HOLDINGFORD HUSKERS 11-3 15-3

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 11-3 14-5

BBE JAGUARS   9-5 12-6

MAPLE LAKE IRISH   6-8   7-13

ROYALTON ROYALS   4-10   5-14

KIMBALL AREA CUBS   3-11   6-12

ACGC FALCONS   0-14   1-18

GRANITE RIDGE CONFERENCE BASEBALL STANDINGS

PIERZ PIONEERS 11-2   15-3

FOLEY FALCONS     9-2   13-4

ALBANY HUSKIES     9-4   11-6

LITTLE FALLS FLYERS     8-5     6-6

CATHEDRAL CRUSADERS     7-6   10-8

MORA MUSTANGS     4-9     9-10

PEQUOT LAKES PATRIOTS     2-10     4-6

MILACA-FC WOLVES     0-12     2-15

CENTRAL LAKES CONFERENCE BASEBALL STANDINGS

ALEXANDRIA CARDINALS   13-3     12-6

ST. CLOUD CRUSH     8-4     12-5

WILLMAR CARDINALS     7-7       9-7

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES     6-6       8-9

ROCORI SPARTANS     6-6       8-7

BRAINERD WARRIORS     5-8       5-11

SAUK RAPIDS-RICE STORM     4-8       5-11

FERGUS FALLS OTTER     3-8       5-10

 

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Categories: high school sports, Sports

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