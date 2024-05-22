Central MN High School Baseball Standings
SECTION 6AA BASEBALL STANDINGS
PIERZ PIONEERS 8-2 15-3
FOLEY FALCONS 8-2 13-4
HOLDINGFORD HUSKERS 8-1 15-3
ALBANY HUSKIES 4-6 11-6
EVW EAGLES 7-2 14-5
CATHEDRAL CRUSADERS 2-6 10-8
STAPLES-MOTLEY 4-0 12-4
WDC WOLVERINES 1-4 9-8
MELROSE DUTCHMEN 4-2 12-7
SPECTRUM STING 0-0 9-8
ANNANDALE LIGHTNING 0-2 5-13
OSAKIS SILVERSTREAKS 2-5 5-9
KIMBALL AREA CUBS 3-7 6-12
ROYALTON ROYALS 3-7 5-14
SC MAINTREETERS 0-7 5-15
CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE BASEBALL STANDINGS
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 12-2 16-4
HOLDINGFORD HUSKERS 11-3 15-3
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 11-3 14-5
BBE JAGUARS 9-5 12-6
MAPLE LAKE IRISH 6-8 7-13
ROYALTON ROYALS 4-10 5-14
KIMBALL AREA CUBS 3-11 6-12
ACGC FALCONS 0-14 1-18
GRANITE RIDGE CONFERENCE BASEBALL STANDINGS
PIERZ PIONEERS 11-2 15-3
FOLEY FALCONS 9-2 13-4
ALBANY HUSKIES 9-4 11-6
LITTLE FALLS FLYERS 8-5 6-6
CATHEDRAL CRUSADERS 7-6 10-8
MORA MUSTANGS 4-9 9-10
PEQUOT LAKES PATRIOTS 2-10 4-6
MILACA-FC WOLVES 0-12 2-15
CENTRAL LAKES CONFERENCE BASEBALL STANDINGS
ALEXANDRIA CARDINALS 13-3 12-6
ST. CLOUD CRUSH 8-4 12-5
WILLMAR CARDINALS 7-7 9-7
SARTELL-ST. STEPHEN SABRES 6-6 8-9
ROCORI SPARTANS 6-6 8-7
BRAINERD WARRIORS 5-8 5-11
SAUK RAPIDS-RICE STORM 4-8 5-11
FERGUS FALLS OTTER 3-8 5-10