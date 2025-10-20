Prep Football Preview &#8211; Tuesday, October 21st, 2025

Prep Football Preview – Tuesday, October 21st, 2025

The prep football playoffs begin Tuesday for several teams throughout central Minnesota. Here is a look at the quarterfinal matchups for October 21st.

CLASS AA 

SECTION 5AA

#7 ACGC (0-8) @  #2 Cathedral (5-3) (St. John's Univ.) 7 PM 

The Crusaders beat ACGC 49-8 in week two. 

#6 Kerkhoven-Murdock-Sunburg (1-7) @ #3 Redwood Valley (6-2) 

Redwood Valley won the teams' regular season matchup 45-0 in week two. 

Winners meet on Saturday at high seed.

#5 Paynesville (4-4) @ #4 Kimball (3-5)

Kimball beat Paynesville 46-0 in week two. 

Winner plays at Eden Valley-Watkins (6-2) on Saturday at 2 p.m..

 

SECTION 6AA 

#7 Menahga (0-8) @  #2 Holdingford (8-0)

#6 Wadena-Deer Creek (2-6) @ #3 Staples-Motley (7-1)

#5 Royalton (3-5) @ #4 Osakis (7-1)

#1 Pillager (8-0) BYE

 

CLASS AAA 

SECTION 6AAA 

#6 Apollo (0-8) @ #3 Melrose (4-4)

#7 Montevideo (0-8) @ #2 Litchfield (5-3)

#5 Sauk Centre (0-8) @ #4 New London-Spicer (3-5)

#1 Albany (7-1) BYE

 

CLASS AAAA 

SECTION 2AAAA

#6 New Ulm (2-6) @ #3 Willmar (5-3)

Winner plays at #1 ROCORI (7-1) Saturday afternoon. 

#5 St. Peter (7-1) @ #4 Hutchinson (4-4)

Winner plays at #1 Marshall on Saturday night. 

 

SECTION 8AAAA 

#5 Detroit Lakes (1-7) @ #4 Tech (2-6)

The Tigers beat the Lakers 28-20 in week four. 

Winner plays at #1 Fergus Falls on Saturday

#6 Little Falls (2-6) @ #3 Princeton (2-6)

Winner plays at #2 Becker on Saturday 

 

CLASS AAAAA 

SECTION 8AAAAA

#5 Sauk Rapids-Rice (1-7) @ #4 Brainerd (3-5)

The Warriors beat the Storm 49-14 in week three. 

Winner plays at #1 Alexandria on Saturday evening. 

#3 Sartell (4-4) @ #2 Bemidji (4-4) ** SATURDAY, 10.25** 

