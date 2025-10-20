Prep Football Preview – Tuesday, October 21st, 2025
The prep football playoffs begin Tuesday for several teams throughout central Minnesota. Here is a look at the quarterfinal matchups for October 21st.
CLASS AA
SECTION 5AA
#7 ACGC (0-8) @ #2 Cathedral (5-3) (St. John's Univ.) 7 PM
The Crusaders beat ACGC 49-8 in week two.
#6 Kerkhoven-Murdock-Sunburg (1-7) @ #3 Redwood Valley (6-2)
Redwood Valley won the teams' regular season matchup 45-0 in week two.
Winners meet on Saturday at high seed.
#5 Paynesville (4-4) @ #4 Kimball (3-5)
Kimball beat Paynesville 46-0 in week two.
Winner plays at Eden Valley-Watkins (6-2) on Saturday at 2 p.m..
SECTION 6AA
#7 Menahga (0-8) @ #2 Holdingford (8-0)
#6 Wadena-Deer Creek (2-6) @ #3 Staples-Motley (7-1)
#5 Royalton (3-5) @ #4 Osakis (7-1)
#1 Pillager (8-0) BYE
CLASS AAA
SECTION 6AAA
#6 Apollo (0-8) @ #3 Melrose (4-4)
#7 Montevideo (0-8) @ #2 Litchfield (5-3)
#5 Sauk Centre (0-8) @ #4 New London-Spicer (3-5)
#1 Albany (7-1) BYE
CLASS AAAA
SECTION 2AAAA
#6 New Ulm (2-6) @ #3 Willmar (5-3)
Winner plays at #1 ROCORI (7-1) Saturday afternoon.
#5 St. Peter (7-1) @ #4 Hutchinson (4-4)
Winner plays at #1 Marshall on Saturday night.
SECTION 8AAAA
#5 Detroit Lakes (1-7) @ #4 Tech (2-6)
The Tigers beat the Lakers 28-20 in week four.
Winner plays at #1 Fergus Falls on Saturday
#6 Little Falls (2-6) @ #3 Princeton (2-6)
Winner plays at #2 Becker on Saturday
CLASS AAAAA
SECTION 8AAAAA
#5 Sauk Rapids-Rice (1-7) @ #4 Brainerd (3-5)
The Warriors beat the Storm 49-14 in week three.
Winner plays at #1 Alexandria on Saturday evening.
#3 Sartell (4-4) @ #2 Bemidji (4-4) ** SATURDAY, 10.25**