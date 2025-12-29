Central Minnesota Prep Wrestling Preview &#8211; January 2nd/3rd, 2026

Roger Mischke

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA

JAGUAR WRESTLING TOURNAMENT

FRIDAY JANUARY 2ND

2:30 Wrestling Starts

 

TEAMS:

WATERTOWN-MAYER ROYALS No. 6AA

MARSHALL TIGERS AA Lean and Mean

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

LONG PRAIRIE-GREY EAGLE-BROWERVILLE THUNDER

MILACA-WOLVES

OSAKIS SILVERSTREAKS

OTTERTAIL CENTRAL

PIPESTONE ARROWS

RED ROCK CENTRAL FALCONS

SIBLEY EAST WOLVERINES

 

107 LBS

Micah Donahue, WTM No. 8AA

114 LBS

Noah Jensen, BBE No. 2A

121 LBS

Joel Friederichs, WTM No. 1AA

Lincoln Christenson, Marshall No. 2AA

127 LBS

Titan Friederichs, WTM No. 1AA

Keynan Coeuquyt, Marshall No. 8AA

Blake Fischer, Osakis No. 10A

133 LBS

Brodie Pachan, LPGE/B No. 8A

Sully Marx, WTM No. 10AA

Ashton Pastian, Osakis No. 10A

152 LBS

Caleb Mead, WTM No. 1AA

172 LBS

Tucker Hagen, Osakis No. 9A

285 LBS

Sawyer Schendel, Milaca No. 1AA

Nick Becker, EVW No.1 A

 

TOM KEATING MEMORIAL WRESTLING TOURNAMENT

SATURDAY, JAN 3rd 

FOLEY INTERMEDIATE SCHOOL FIELD HOUSE

WRESTLING BEGINS AT 9:30

 

TEAMS:

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTING 

FOLEY FALCONS NO. 10AA

KERKHOVEN-MURDOCK-SUNBERG FIGHTING SAINTS

MILACA FAITH CHRISTIAN WOLVES

NEW ULM EAGLES NO. 2AA

ORONO SPARTANS

PRINCETON TIGERS

ROYALTON-UPSALA ROYALS

ST. MICHAEL-ALBERTVILLE KNIGHTS NO. 3A

TOTINO GRACE EAGLES NO. 12AA

 

114 LBS 

Regan Johnson, New Ulm (10AA) 11th

121 LBS 

Brett Kiecker, Orono (4AA) 12th

127 LBS 

Logan Refsnider, Totino Grace (6AA) 10th

133 LBS 

Jackson Refsnider, Totino Grace (3AA) 12th

139 LBS

Kane Johnson, New Ulm (5AA) 11th

145 LBS 

Elijah Rieser, New Ulm (6AA) 12th

Wyatt Wall, Foley (7AA) 12th

160 LBS

Hunter Wilhelmi, Foley (6AA) 12th

172 LBS

Payton Herbst, Totino Grace (4AA) 12th

189 LBS

William Gutormson, Foley (5AA) 12

Lane Ruch, New Ulm (9AA) 11th

Jake Leners, Royalton-Upsala (4A) 12th

215 LBS

Joe Kruse, Totino Grace (3AA)

285 LBS

Sawyer Schendel, Milaca (1AA) 10th

Emerson Johnson, New Ulm (7AA) 12th

 

