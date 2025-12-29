Central Minnesota Prep Wrestling Preview – January 2nd/3rd, 2026
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA
JAGUAR WRESTLING TOURNAMENT
FRIDAY JANUARY 2ND
2:30 Wrestling Starts
TEAMS:
WATERTOWN-MAYER ROYALS No. 6AA
MARSHALL TIGERS AA Lean and Mean
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES
LONG PRAIRIE-GREY EAGLE-BROWERVILLE THUNDER
MILACA-WOLVES
OSAKIS SILVERSTREAKS
OTTERTAIL CENTRAL
PIPESTONE ARROWS
RED ROCK CENTRAL FALCONS
SIBLEY EAST WOLVERINES
107 LBS
Micah Donahue, WTM No. 8AA
114 LBS
Noah Jensen, BBE No. 2A
121 LBS
Joel Friederichs, WTM No. 1AA
Lincoln Christenson, Marshall No. 2AA
127 LBS
Titan Friederichs, WTM No. 1AA
Keynan Coeuquyt, Marshall No. 8AA
Blake Fischer, Osakis No. 10A
133 LBS
Brodie Pachan, LPGE/B No. 8A
Sully Marx, WTM No. 10AA
Ashton Pastian, Osakis No. 10A
152 LBS
Caleb Mead, WTM No. 1AA
172 LBS
Tucker Hagen, Osakis No. 9A
285 LBS
Sawyer Schendel, Milaca No. 1AA
Nick Becker, EVW No.1 A
TOM KEATING MEMORIAL WRESTLING TOURNAMENT
SATURDAY, JAN 3rd
FOLEY INTERMEDIATE SCHOOL FIELD HOUSE
WRESTLING BEGINS AT 9:30
TEAMS:
ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTING
FOLEY FALCONS NO. 10AA
KERKHOVEN-MURDOCK-SUNBERG FIGHTING SAINTS
MILACA FAITH CHRISTIAN WOLVES
NEW ULM EAGLES NO. 2AA
ORONO SPARTANS
PRINCETON TIGERS
ROYALTON-UPSALA ROYALS
ST. MICHAEL-ALBERTVILLE KNIGHTS NO. 3A
TOTINO GRACE EAGLES NO. 12AA
114 LBS
Regan Johnson, New Ulm (10AA) 11th
121 LBS
Brett Kiecker, Orono (4AA) 12th
127 LBS
Logan Refsnider, Totino Grace (6AA) 10th
133 LBS
Jackson Refsnider, Totino Grace (3AA) 12th
139 LBS
Kane Johnson, New Ulm (5AA) 11th
145 LBS
Elijah Rieser, New Ulm (6AA) 12th
Wyatt Wall, Foley (7AA) 12th
160 LBS
Hunter Wilhelmi, Foley (6AA) 12th
172 LBS
Payton Herbst, Totino Grace (4AA) 12th
189 LBS
William Gutormson, Foley (5AA) 12
Lane Ruch, New Ulm (9AA) 11th
Jake Leners, Royalton-Upsala (4A) 12th
215 LBS
Joe Kruse, Totino Grace (3AA)
285 LBS
Sawyer Schendel, Milaca (1AA) 10th
Emerson Johnson, New Ulm (7AA) 12th
