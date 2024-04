2023-2024 Central MN Wrestling Recap

CENTRAL LAKES CONFERENCE

ROCORI SPARTANS 7-0 24-8

WILLMAR CARDINALS 6-1 20-12

BRAINERD WARRIORS 5-2 16-18

ALEXANDRIA CARDINALS 4-3 22-12

ST. CLOUD CRUSH 3-4 8-19

SARTELL-ST. STEPHEN SABERS 2-5 7-12

SAUK RAPIDS-RICE STORM 1-6 1-18

FERGUS FALLS OTTERS 0-7 1-23

ROCORI ALL CONFERENCE

107 Davey Maldonado

114 Zac Humbert

127 Kameron Moscho

145 Jack Major

160 Evan Moscho

172 Nathan Soldner

189 Mason Orth

285 Grady Minnerath

Honorable Mention

121 Mason Moscho

215 Christian Rodriguez

WILLMAR ALL CONFERENCE

145 Sulley Anez

139 Conlan Carlson

133 Cavin Carlson

160 Cameren Champagne

172 Steven Cruze

114 Logan Fagerlie

121 Wyatt Cruz

Honorable Mention

215 Ramero Trevino

BRAINERD ALL CONFERENCE

114 Ben Rodriguez

160 Lukas Lind

139 Easton Dircks

215 Ethan Kosloski

Honorable Mention

127 Nolan Jukish

152 Elijah Germann

189 Shane Carlson

ALEXANDRIA ALL CONFERENCE

121 Nolan Fettig

127 Mason McGrane

189 Pablo Garcia

215 Luke Maanum

ST. CLOUD CRUSH ALL CONFERENCE

121 Jack Hamak 5-2

160 Tanner Hugg 5-2

Honorable Mention

107 Grady Doering 4-2

172 Jaxon Kenning. 4-0

189 Sutton Kenning 4-0

215 BT Teboh 4-3

SARTELL-ST. STEPHEN ALL CONFERENCE

107 Jayce Gruber

152 Aidan Halvorson

215 Peyton Allen

285 Jordan Gulden

SAUK RAPIDS-RICE ALL CONFERENCE

133 Jack Barz

172 Christian Nelson

Honorable Mention

139 Vance Bartz

FERGUS FALLS ALL CONFERENCE

127 Kass Hartwell

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 6-0 23-3

HOLDINGFORD HUSKERS 5-1 36-4

ROYALTON-UPSALA ROYALS 4-2 16-5

ATWATER-COSMOS-GROVE CITY FALCONS 3-3 27-16

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 2-4 19-10

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 1-5 17-15

KIMBALL AREA CUBS 0-6 2-18

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA All Conference

139 Ryan Jensen

145 Brett DeRoo

172 Max Hanson

Honorable Mention

285 Harley Webber

HOLDINGFORD All Conference

121 Wyatt Pilarski

127 Wyatt Novitzki

145 William Pilarski

160 Drew Lange

215 Jaxon Bartkowicz

Honorable Mention

107 Casey Knettel

172 Luke Bieniek

139 Masyn Patrick

152 Simon Boeckman

ROYALTON-UPSALA All Conference

285 Brandon Mugg

Honorable Mention

127 Spencer Novitzki

145 Parker Dietman

152 Sawyer Simmons

PAYNESVILLE AREA All Conference

Jamison Meagher, Roman Roberg, Peyton Hemmesch

Honorable Mention

Mason McNab

EDEN VALLEY-WATKINS Honorable Mention

139 Brayden Kramer

215 Sonnie DeHeer

GRANITE RIDGE CONFERENCE

LITTLE FALLS FLYERS 5-0 19-6

PIERZ PIONEERS 3-2 21-10

FOLEY FALCONS 3-2 19-13

MORA MUSTANGS 2-3 14-14

MILACA-FAITH CHRISITAN WOLVES 2-4 7-15

ALBANY HUSKIES 0-5 1-18

LITTLE FALLS ALL CONFERENCE

107 Seth Ramsdell

114 Ryan Vogt

121 Cayden Neisen

139 Joey Wilczek

145 Noah Cameron

160 Beau Robinsn

189 Hank LeClair

215 Ivan Petrich

PIERZ ALL CONFERENCE

107 Kyle Stangl

114 Gauge Johnson

133 Carter Young

152 Chase Becker

172 Jayden Zajac

189 Caleb Koch

Honorable Mention All-Conference

121 Link Toops

139 Connor Hennessy

145 Liam Hennessy

160 Brayden Melby

285 Jack Byker

MORA ALL CONFERENCE

127 Mason Nelson

139 Nathan Nelson

145 Brock Folkema

Honorable Mention

133 Stratton Nelson

160 Carter Gmahl

285 Curtis Maegi

FOLEY ALL CONFERENCE

160 Alex Jennissen

121 Cyler Ruhoff

133 Wyatt Wall

189 Josiah Peterson

MILACA-FC ALL CONFERENCE

215 Jack Hanson

285 Sawyer Schendel

ALBANY ALL CONFERENCE

152 Owen Carlson

160 Mason Plumski

MISSISSIPPI 8 CONFERENCE

BECKER BULLDOGS 8-0 24-1-1

CAMBRIDGE-ISANTI BLUEJACKETS 7-1 28-14

BIG LAKE HORNETS 6-2 11-8

PRINCETON TIGERS 5-3

ST. FRANCIS FIGHTING SAINTS 4-4 8-19

MONTICELLO MAGIC 3-5 5-19

NORTH BRANCH VIKINGS 2-6 12-9

CHISAGO LAKES WILDCATS 2-6 6-18

ZIMMERMAN THUNDER 0-8 4-16

BECKER ALL CONFERENCE

107 Boston Kuschel

114 Bennett Kujawa

139 Kaden Nicolas

145 Landen Kujawa

152 Drew May

160 Logan Jarvis

172 Owen Angell

CAMBRIDGE-ISANTI ALL CONFERENCE

152 Maverick Henderson

114 Leo Edblad

107 Brady Huntley

285 Brady Anderson

121 Wyatt Wald

189 Jarred Goodman

Honorable Mention

145 Keith Hout

160 Quinton Harcey

BIG LAKE ALL CONFERENCE

107 Kale Westgaard

127 Cash Stortz

172 CJ Mikely

189 Carson Gellerman

ST. FRANCIS ALL CONFERENCE

Ashton Charmoli,

Caden Borgen

Tegan Sherk

Gunner Hostetter

Aydan Carlson

Honorable Mention

Shaun Pearson

William Romero

NORTH BRANCH ALL CONFERENCE

152 Evan Pommier

215 Karson Gariepy

GREAT RIVER CONFERENCE

MILLE LACS AREA RAIDERS 5-0 30-2

OGILVIE LIONS 4-1 16-10

RUSH CITY/BRAHAM 3-2 17-6

PROCTOR_HERMANTOWN 2-6 4-11

CLOQUET/ESKO/CARLTON 1-4 1-13

MILLE LACS All Conference

107 Vincent Schmit

121 Zach Remer

127 Donovan Schmid

139 Justus Spengler

OGILVIE All Conference

133 Deegan Birkaker

145 Hayden Bolling

285 Dylan Smith

RUSH CITY/BRAHAM All Conference

152 Isaiah Coolidge

172 Jesse Eklund

CLOQUET/ESKO/CARLTON All Conference

114 Aiden Theisen

160 Warren Hietala

PROCTOR-HERMANTOWN All Conference

189 Zak McPhee

WRIGHT COUNTY CONFERENCE

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTNING 9-0 27-5

NEW LONDON-SPICER WILDCATS 8-1 22-6

WATERTOWN-MAYER ROYALS 7-2 19-10

HUTCHINSON TIGERS 5-4 14-9

HOWARD LAKE-WAVERLY-WINSTED 5-4 18-14

MOUND WESTONKA WHITE HAWKS 5-4 13-11

DELANO TIGERS 3-6 10-12

GLENCOE-SILVER LAKE/LESTER PRAIRE 2-7 8-18

DASSEL-COKATO/LITCHFIELD 1-8 7-22

ROCKFORD ROCKETS 0-9

ANNANDALE-MAPLE LAKE ALL CONFERENCE

114 Cassen Brumm

139 Shay McClory

145Cole LaFave

152 Jack Nilson

215 Nathan Klatt

HONORABLE MENTION

107 Brayden Fobbe

121 Porter Pribyl

127 Ayden Fitzgerald

NEW LONDON-SPICER ALL CONFERENCE

152 Everett Halverson

285 Marshel Johnson

HONORABLE MENTION

133 Isaiah Nelson

172 Brody Duke

WATERTOWN-MAYER ALL CONFERENCE

114 Joel Friederichs

121 Titan Friederichs

125 Kaleb Mead

139 Parker Jackson

172 Bryce Burkett

HONORABLE MENTION

152 Jack Entinger

145 Isaiah Mead

HUTCHINSON ALL CONFERENCE

139 Raydon Bipes

HONORABLE MENTION

107 Judah Perrault

127 Logan Schwanz

HOWARD LAKE-WAVERLY-WINSTED ALL CONFERENCE

107 Ryker Clobes

121 Raydon Graham

189 Charlie Mumford

HONORABLE MENTION

114 Gabriel Michels

172 Tyler Graczyk

215 Colton Long

285 Matthew Busse

MOUND-WESTONKA ALL CONFERENCE

133 Cole Munsterteiger

145 Jack Nelson

160 Cooper Rowe

HONORABLE MENTION

215 John Seemann

DELANO

Honorable Mention

160 Cael Olson

ROCKFORD

HONORABLE MENTION

189 William Graunke

285 Nathan Woodard