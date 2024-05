MN Junior College Baseball Awards

CENTRAL DIVISION FINALS STANDINGS

ALEX. TECH COLLEGE LEGENDS 17-3 27-12

ST. CLOUD TCC CYCLONES16-432-12

RIDGEWATER CC WARRIORS 12-8 17-18

CL CC BRAINERD RAIDERS 7-13 9-24

MN. SC FERGUS FALLS SPARTANS 5-15 7-29

ANOKA-RAMSEY CC GOLDEN RAMS 3-17 6-26

Central All-Division Team

FIRST TEAM

Infielders

Sam Holthaus SCTCC

Nolan Eischens RIDGEWATER

Terrance Moody SCTCC

Carter Lang ALEX. LEGENDS

Brady Goebel ALEX. LEGENDS

Jacob Conteras GOLDEN RAMS

Jacob Merrill ALEX. LEGENDS

Cayden Hansen STCC

Isaac Hamann MN. STATE FF

Chuck Hackett ALEX. LEGENDS

Andrew Prieve RIDGEWATER

Tanner Olson RIDGEWATER

Outfielders

Levi Lampert ALEX. LEGENDS

Sam Etterman RIDGEWATER

Josmer Ortiz Aponte SCTCC

Elian Mezquita SCTCC

Josh Kossan CL BRAINERD RAIDERS

Max Reis SCTCC

Justin Walters CL BRAINERD RAIDERS

Max Athmann RIDGEWATER

Catchers

Caden Lang RIDGEWATER

Reece Berberich SCTCC

Felix Porras ALEX. LEGENDS

DH

Jaden Drill ALEX. LEGENDS

Alejandro Diaz SCTCC

Pitchers

Cayden Hansen SCTCC

Luke Saulters ALEX. LEGENDS

Kai Mayfield ALEX. LEGENDS

Levi Lampert ALEX. LEGENDS

Sam Etterman RIDGEWATER

Cole Fuchs SCTCC

Carson Reeve SCTCC

Ethan Bulthuis RIDGEWATER

Gavin Gast CL BRAINERD RAIDERS

COACH OF THE YEAR

JASON FISCHER ALEX. LEGENDS

PLAYER OF THE YEAR

LEVI LAMBERT ALEX. LEGENDS