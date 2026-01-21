Local Teams Showcase Talent In Thrilling Wrestling Night

Local Teams Showcase Talent In Thrilling Wrestling Night

PAYNESVILLE AREA “BULLDOGS” QUADRANGULAR

TUESDAY JANUARY 20TH

START TIME: 4:00

(NOTE UPDATED RATINGS WILL BE POSTED ON THURSDAY JANUARY 22ND)

 

BENSON BRAVES (Section 5A)

BERTHA-HEWITT/VERNDALE RAIDERS (Section 6A/Lean and Mean)

MINNEOTA VIKINGS (5A) No. 5A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS (5A) No. 7A

 

FIRST ROUND:

Paynesville and Minneota Benson and Bertha-Hewitt

Senior Night Presentation: Should take about 10 minutes

SECOUND ROUND:

Paynesville and Benson Minneota and Bertha-Hewitt

THIRD ROUND:

Paynesville and Bertha-Hewiit Minneota and Benson

 

MINNEOTA 45 PAYNESVILLE 14

107 LBS Tyson Meagher (PAY) Fall Heydan Danielson (MIN) 3:02

114 LBS Hunter Danielson (MIN) Dec. Nolan Roberg (PAY) 8-5

121 LBS Jamison Meagher (PAY) Maj. Dec. Landon Pohlen (MIN) 10-1

127 LBS Roman Roberg (PAY) Maj.. Dec. Quinton Anderson (MIN) 11-0

133 LBS Eli Farsi (MIN) Fall Braydon Kierstead Hahn (PAY) 3:07

139 LBS Blake Mead (MIN) Dec. Devon Schmidt (PAY) 9-6

145 LBS Owen Myrvik (MIN) Dec. Nicholas Utsch (PAY) 4-2

152 LBS Adam DeVlaminick (MIN) Tech. Fall Brighton Frenchick (PAY) 3:07

160 LBS Mason Javers (MIN) Fall Mason Hanson (PAY) 1:41

172 LBS Brock Fier (MIN) Fall Alex Weber (PAY) 1:14

189 LBS Randy Sorensen (MON) Fall Daniel Flint (PAY) :50

215 LBS Carson Javers (MIN) Sam Brick (PAY)

285 LBS Cael Fier (MIN) Fall Brice Messer (PAY) 2:27

 

BERHTA-HEWITT/VERNDALE 25 BENSON 30

107 LBS Roger Oyster (BH/V/PP) Carson Olson (BEN)

114 LBS Adam Grabow (BH/V/PP) Dec. Jack Cook (BEN) 10-3

121 LBS Bentley Ascheman (BEN) Dec. Isaiah Duberowski (BH/V/PP) 7-3

127 LBS Merrick Hoffman (BH/V/PP) Dec. Coy Kobberman (BEN) 4-1

133

139 Wyatt Jares (BH/V/PP Fall Tate Kobbermann (BEN) 1:31

145 Max Nygaard (BEN) Dec. Justin Olson (BH/V/PP) 4-0

152 Hudson Truax (BH/V/PP) Fall Jackson Johnson (MIN) 1:27

160 Gage Barthel (BEN) Maj. Dec. Arian Whitcup (BEN) 10-0

172 Darin Hippe (BEN) Maj. Dec.Tanner Schulke (BH/V/PP) 13-3

189 Adrian Young (BEN) Won by Forfeit

215 Double Forfeit

285 Neal DeMarcus (BEN) Fall Oliver Willis (BH/V/PP) 5-1

 

PAYNESVILLE 50 BENSON 15

107 LBS Tyson Meagher (PAY) Won by Forfeit

114 LBS Nolan Roberg (PAY)Dec. Jack Cook (BEN) 9-7

121 LBS Jamison Meagher (PAY) Fall Bentley Ascheman (BEN) 1:16

127 LBS Roman Roberg (PAY) Fall Gavin Olson (BEN) 1:23

133 LBS Devon Schmidt (PAY) Won by Forfeit

139 LBS Brayden Kierstead-Hahn (PAY) Maj. Dec. Tate Kobbermann (BEN) 14-2

145 LBS Max Nygaard (BEN) Fall Nicolas Utsch (PAY) 1:11

152 LBS Mason Hanson (PAY) Fall Ethan Tolifson (BEN) 1:10

160 LBS Alex Weber (PAY) Maj. Dec. Arian Whitcup (BEN) 8-0

172 LBS Daniel Flint (PAY) Dec. Davin Hippe (BEN) 9-8

189 LBS Adrian Young (BEN) Fall Luthan Rien (PAY) 1:39

215 LBS Sam Brick (PAY) Won by Forfeit

285 LBS DeMarcus Neal (BEN) Dec. Brice Messer (PAY) 5-1

 

MINNEOTA 55 BERTHA-HEWITT/VERNDALE/PP 14

107 LBS Heydan Danielson (MIN) Fall Adam Grabow (BH/V/PP) 4:51

114 LBS Hunter Danielson (MIN) Fall Nikolai Veronen (BH/V/PP) 1:55

121 LBS Quinten Anderson (MIN) Isaiah Duberounki (BH/V/PP)

127 LBS Merrick Hoffman (BH/V/PP) Maj. Dec. Quinton Anderson (MIN) 9-1

133 LBS Wyatt Jares (BH/V/PP) :19

139 LBS Juston Olson (BH/V/PP) Tech. Fall Owen Myrvik (MIN) 2:49

145 LBS Hudson Truax (BH/V/PP) Tech. Fall Brycen Myrvik (MIN) 2:32

152 LBS Adam DeVlaminick (MIN) Maj. Dec. Preston Captain (BH/V/PP) 13-2

160 LBS Mason Javers (MIN) Tech. Fall Gage Bartel (BH/V/PP) 5:02

172 LBS Brock Frier (MIN) Fall Tanner Schulke (BH/V/PP) 1:50

189 LBS Randy Sorensen (MIN) Won by Forfeit

215 Cael Fier (MIN) Won by Forfeit

285 LBS Carson Javers (MIN) Fall Oliver Willis (BH/V/PP) 1:11

 

PAYNESVILLE 46 BH/VPP 19

107 LBS Tyson Meagher (PAY) Tech. Fall Adam Grabow (BH/V/PP) 3:05

114 LBS Nolan Roberg (BH/V/PP) Fall Nikolas Hagen (BH/V/PP) 2:56

121 LBS Jamison Meagher (PAY) Tech. Fall Micah Stanley (BH/V/PP) 3:02

127 LBS Nolan Roberg (PAY) Dec. Merrick Hoffman (BH/V/PP) 8-7

133 LBS Wyatt Jares (BH/V/PP) Fall Brayden Kierstead-Hahn (PAY) 1:44

139 LBS Justin Olson (BH/V/PP) Maj. Dec. Devon Schmidt (PAY) 12-2

145 LBS Hudson Truax (BH/V/PP) Tech. Fall Nicholas Utsch (PAY) 1:57

152 LBS Mason Hansen (PAY) Fall Preston Captain (BH/V/PP) 3:44

160 LBS Gage Bartel (BH/V/PP) Maj. Dec. Alex Weber (PAY) 11-2

172 LBS Daniel Flint (PAY) Dec. Tanner Schulke (BH/V/PP) 8-5

189 LBS Lathan Rein (PAY) Won by Forfeit

215 LBS Sam Brick (PAY) Won by Forfeit

285 LBS Brice Messer (PAY) Won by Forfeit

 

MINNEOTA 64 BENSON 5

107 LBS Hayden Danielson (MIN) Won by Forfeit

114 LBS Hunter Danielson (MIN) Fall Jack Cook (BEN) 1:21

121 LBS Landon Pohlen (MIN) Tech. FallBentley Ascheman (BEN) 2:39

127 LBS Gavin Olson (BEN) Tech. Fall Quinton Anderson (MIN) 5:42

133 LBS Won by Forfeit

139 LBS Owen Myecik (MIN) Fall Tate Kobbermann (BEN) :45

145 LBS Adam DeVlaminick (MIN) Dec. Max Nygard (BEN) 4-2

152 LBS Bryce Myhre (MIN) Fall Elton Tolifson (BEN) 2:46

160 LBS Mason Javers (MIN) Tech. Fall Arion Whitcup (BEN) 2:49

172 LBS Brock Fier (MIN) Fall Darin Hippe (BEN) :59

189 LBS Sam Myhre (MIN) Dec. Adrian Young (BEN) 4-3

215 LBS Cael Fier (MIN) Won by Forfeit

285 LBS (MIN) Taylor Ellingson (BEN)

