Area Prep Wrestling Rankings &#8211; January 23rd, 2026

Area Prep Wrestling Rankings – January 23rd, 2026

Getty Images

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING UPDATE

AREA STATE RANKED WRESTLERS

JANUARY 23rd

HOLDINGFORD HUSKERS No.3A

107 LBS Joel Theis No. 7A

133 LBS Wyatt Pilarski No. 4A

145 LBS Lane Patrick No.6A

160 LBS Masyn Patrick No. 2A

172 LBS Simon Boeckman No. 2A

189 LBS Kolton Harren No. 4A

215 LBS Jaxon Bartkowicz Non 1A

 

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS No. 6A

107 LBS Tyson Meagher No. 3A

121 LBS Jamison Meagher No. 3A

127 LBS Roman Roberg No. 10A

 

BELGRADE-BROOTEN-ELOSA. JAGUARS

114 LBS Noah Jensen No. 2A

KIMBALL AREA CUBS

160 LBS Mark Schiefelbein No. 3A

 

EDEN VALLEY-WATKINS

285 LBS Nick Becker No. 1A

 

ROYALTON-UPSALA ROYALS

189 LBS Jake Leners No. 5A

 

BECKER BULLDOGS NO. 3AA

107 LBS Harper Hamacher No. 7AA

127 LBS Jacob Williams No. 6AA

133 LBS Boston Kuschel No. 8AA

139 LBS Bennett Kujuwa No. 2AA

145 LBS Levi Thompson No. 8AA

160 LBS Brayden Boots No. 5AA

 

PIERZ PIONEERS No. 8AA

114 LBS Rylan Gruber No. 6AA

127 LBS Gauge Johnson No. 10AA

139 LBS Link Toops No. 9AA

145 LBS Carter Young No. 5AA

172 LBS Jayden Zajac No. 6AA

 

LITTLE FALLS FLYERS No. 10AA

121 LBS Hayden Ramsdell No. 9AA

152 LBS Noah Cameron No. 4AA

215 LBS Ivan Petrich No. 1AA

 

FOLEY FALCONS No. 11AA

139 LBS Wyatt Wall No. 6AA

160 LBS Hunter Wilhelmi No. 7AA

189 LBS William Gutormson No. 4

 

ROCORI SPARTANS AA LEAN AND MEAN

107 LBS Trey Kraemer No. 1

 

ALBANY HUSKIES

189 LBS Connor Plumski No. 1AA

 

ST. CLOUD CRUSH

215 LBS Sutton Kenning No. 1AAA

 

SARTELL SABRES

285 LBS Peyton Allen No. 4AAA

 

SAUK RAPIDS-RICE STORM
152 LBS Carter Pesta No. 10AA
Categories: high school sports

More From 1390 Granite City Sports