Area Prep Wrestling Rankings – January 23rd, 2026
GRANITE CITY SPORTS WRESTLING UPDATE
AREA STATE RANKED WRESTLERS
JANUARY 23rd
HOLDINGFORD HUSKERS No.3A
107 LBS Joel Theis No. 7A
133 LBS Wyatt Pilarski No. 4A
145 LBS Lane Patrick No.6A
160 LBS Masyn Patrick No. 2A
172 LBS Simon Boeckman No. 2A
189 LBS Kolton Harren No. 4A
215 LBS Jaxon Bartkowicz Non 1A
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS No. 6A
107 LBS Tyson Meagher No. 3A
121 LBS Jamison Meagher No. 3A
127 LBS Roman Roberg No. 10A
BELGRADE-BROOTEN-ELOSA. JAGUARS
114 LBS Noah Jensen No. 2A
KIMBALL AREA CUBS
160 LBS Mark Schiefelbein No. 3A
EDEN VALLEY-WATKINS
285 LBS Nick Becker No. 1A
ROYALTON-UPSALA ROYALS
189 LBS Jake Leners No. 5A
BECKER BULLDOGS NO. 3AA
107 LBS Harper Hamacher No. 7AA
127 LBS Jacob Williams No. 6AA
133 LBS Boston Kuschel No. 8AA
139 LBS Bennett Kujuwa No. 2AA
145 LBS Levi Thompson No. 8AA
160 LBS Brayden Boots No. 5AA
PIERZ PIONEERS No. 8AA
114 LBS Rylan Gruber No. 6AA
127 LBS Gauge Johnson No. 10AA
139 LBS Link Toops No. 9AA
145 LBS Carter Young No. 5AA
172 LBS Jayden Zajac No. 6AA
LITTLE FALLS FLYERS No. 10AA
121 LBS Hayden Ramsdell No. 9AA
152 LBS Noah Cameron No. 4AA
215 LBS Ivan Petrich No. 1AA
FOLEY FALCONS No. 11AA
139 LBS Wyatt Wall No. 6AA
160 LBS Hunter Wilhelmi No. 7AA
189 LBS William Gutormson No. 4
ROCORI SPARTANS AA LEAN AND MEAN
107 LBS Trey Kraemer No. 1
ALBANY HUSKIES
189 LBS Connor Plumski No. 1AA
ST. CLOUD CRUSH
215 LBS Sutton Kenning No. 1AAA
SARTELL SABRES
285 LBS Peyton Allen No. 4AAA