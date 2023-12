Central MN Wrestling Update

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

ALL SEASON LONG RESULTS OF DUALS AND TOURNAMENTS. UPCOMING SCHEDULES OF EVENTS AND STATE RATINGS

CLASS AA TEAMS

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs defeated three Section 6AA rivals at the Annandale/Maple Lake “Lightning” quadrangular. They defeated AA lean and mean Annandale/Maple Lake 40-26, Delano 51-21 and DC/Litch 59-12. Boston Kuschel (107), Bennett Kujawa (114), Brayden Boots (139), KadenNicolas (145) and Drew May (152/160) all went 3-0. Nolan Jurek (127) and Landen Kujawa (152/160) both went 2-1 and Tyler Hall (133) went 2-0.

BECKER 40 ANNANDALE-MAPLE LAKE 26

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Brayden Fobbe (ANML) 1:13

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Abby Gindele (ANML) :40

121 Porter Pribyl (ANML) Fall Blayne Kuschel (BEC) 3:09

127 Cassen Brumm (ANML) Dec. Nolan Jurek (BEC) 8-3

133 Tyler Hall (BEC) Dec. Tavin Long (ANML) 7-2

139 Brayden Boots (BEC) Dec. Ayden Fitzgerald (ANML) 2-0

145 Kaden Nicolas (BEC) Fall Shay McClory (ANML) 3:03

152 Landen Kujawa (BEC) Won by Forfeit

160 Drew May (BEC) Maj. Dec. Cole LaFave (ANML) 10-1

172 Owen Angell (BEC) over Jack Nilson (ANML) 2:37

189 Carter Courtright (ANML) over Aiden Golley (Becker) 2:41

215 Nathan Klatt (ANML) Won by Forfeit

285 Adam Klatt (ANML) Won by Forfeit

Annandale-Maple Lake lost a team point for Unsportsmanlike Conduct during the 121 match.

BECKER 59 DASSEL COKOTO/LITCHFIELD 12

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Xander Horwath (DCL) :42

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Sullivan Decker (DCL) 3:29

121 Blayne Kuschel (BEC) Fall Maliki Jimenez (DCL) 2:05

127 Nolan Jurek (BEC) Fall Evan Block (DCL) 3:31

133 Tyler Hall (BEC) Fall Felix Franco (DCL) 1:31

139 Brayden Boots (BEC) Tech. Fall Owen Culbertson (DCL)

145 Kaden Nicolas (BEC) Fall Lucas Miller (DCL) 1:34

152 Drew May (BEC) Fall Branden Aho (DCL) 1:24

160 Landen Kujawa (BEC) Fall Jake Decker (DCL) :22

172 Jake Rosenow (BEC) Fall Mick Gallagher (DCL) :40

189 Johnny Berg (DCL) Dec. Gus Baldry (BEC) 5-1

215 OJ Winston (DCL) Dec. Aiden Golley (BEC) 8-6

285 Luis Serrato (DCL) Won by Forfeit

BECKER 51 DELANO 21

107 Boston Kuschel (BEC) Won by Forfeit

114 Bennett Kujawa (BEC) Won by Forfeit

121 Gavin Ratz, Gavin (BEC) Won by Forfeit

127 Nolan Jurek (BEC) Dec. Isaiah Depa (DEL) 7-0

133 Jackson Fischer (BEC) Cristian Matsuda (DEL) 3:31

139 Brayden Boots (BEC) Fall Tate Olson (DEL) 2:06

145 Kaden Nicolas (BEC) Won by Forfeit

152 Drew May (BEC) Fall Laken Triplett. (DEL) 3:28

160 Cael Olson (DEL) Fall Jake Rosenow (BEC) 4:12

172 Jeff Ritter (DEL) Dec. Logan Jarvis (BEC) 4-2

189 Aiden Golley (DEL) Fall Grant Horeis (DEL) 3:25

215 Lincoln Hamm (DEL) Fall Gus Baldry (BEC) 1:07

285 Peter Depa (DEL) Won by Forfeit

ROCORI SPARTANS

The Spartans defeated a pair of foes at the Glencoe-Silver Lake “Panthers” triangalar. They defeated Tri-City United 42-21 and GLS 48-18. Kameron Moscho (133), Evan Moscho (160), Mason Orth (189), and Grady Minnerath (285) all went 2-0.

ROCORI 42 TRI-CITY UNITED 21

107 Gage Factor (TCU) Fall Connor Faber (ROC) 1:42

114 Tucker Skluzacek (TCU) Fall Davey Maldonado (ROC) 1:40

121 Easton Rossman (ROC) Fall Trista Gessler (TCU) 2:44

127 Eli Viskocil (TCU) Dec. Mason Moscho (ROC) 10-8 OT

133 Kameron Moscho (ROC) Dec. Keegan O`Meara (TCU) 9-8

139 Beau Lindell (ROCO) Won by Forfeit

145 Nathan Blaschko (TCU) Dec. Ryder Kremers (ROC) 10-8

152 Jack Major (ROC) Maj. Dec Gavin Sherman (TCU) 10-2

160 Evan Moscho (ROC) Fall Alex Block (TCU) 1:56

172 Lucas Filter (TCU) Dec. Zander Bitker (ROC) 5-0

189 Mason Orth (ROC) Fall Kaden Malecha (TCU) 2:57

215 Christian Rodriguez (ROC) Fall Kolton Duff (TCU) 1:44

285 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

ROCORI 48 GLENCOE-SILVER LAKE 18

107 Conner Faber (ROC) Dec. Dresden Voigt (GLP) 6-4

114 Zac Humbert (ROC) Fall Wyatt Guennigsmann (GLP) 4:32

121 Davey Maldonado (ROC) Won by Forfeit

127 Mason Mascho (ROC) Tech. Fall Jaden Rok (GLP)

133 Kameron Mascho (ROC) Won by Forfeit

139 Brayden Linsmeier (GLP) Dec. Beau Lindell (ROC) 6-3

145 Miguel Arandia (GLP) Fall Ryder Kramers (ROC) 4:11

152 Mason Schilling (GLP) Dec. Jack Major (ROC) 3-1 OT

160 Evan Mascho (ROC) Maj. Dec. Dylan Bargmann (GLP) 10-2

172 Connor Meyer (GLP) Fall Zander Bitker (ROC) 1:58

189 Marson Orth (ROC) Won by Forfeit

215 Christian Rodriguez, (ROC) Fall Xander Plath (GLP) 6:00

285 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers defeated a pair of foes including Section 7AA foe Mora 48-22 and HLWW 48-19 at the Flyers home triangular. Ryan Vogt (114), Cayden Neisen (121), Hayden Ramsdell (127), Joe Wilczek (139, Beau Robinson (160) and Ivan Petrich (215) all went 2-0.

LITTLE FALLS 48 MORA 22

107 Seth Ramsdell (LF) Won by Forfeit

114 Ryan Vogt (LF) Fall Bentley Hill (MORA) 2:52

121 Cayden Neisen (LF) Tech. Fall Braydin Eakmen (MORA) 4:42

127 Hayden Ramsdell (LF) Fall Gage Gobel (MORA) 4:54

133 Mason Nelson (MORA) Dec. Dec. Mason Rausch (LF) 12-4

139 Joey Wilczek (LF) Fall Stratton Nelson (MORA) 2:40

145 Nathan Nelson (MORA) Fall Noah Cameron (LF) 4:44

152 Brock Folkema (MORA) Fall Kobi Cameron (LF) 4:47

160 Beau Robinson (LF) Fall Mason Harer-Rogers (MORA) :42

172 Hunter Ramsdell (LF) Maj. Dec. Josh Yates (MORA)13-3

189 Hank LeClair (LF) Fall Jared Yates (MORA) 1:09

215 Ivan Petrich (LF) Dec. Brock Peterson (MORA) 10-4

285 Curtis Maegi (MORA) Fall Aiden Nordlie (LF) 1:50

LITTLE FALLS 45 HLWW 19

107 Ryker Clobes (HLWW) Dec. Seth Ramsdell (LF) 4-0

114 Ryan Vogt (LF) Fall Max Schlagel (HLWW) 3:27

121 Cayden Neisen (LF) Fall Alex Ogle (HLWW) 2:44

127 Hayden Ramsdell (LF) Dec. Gabriel Michels (HLWW) 6-4 OT

133 Raydon Graham (HLWW) Fall Cassidy Okerman (LF) 1:56

139 Joey Wilczek (LF) Won by Forfeit

145 Noah Cameron (LF) Won by Forfeit

152 Kobi Cameron (LF) Dec. Caleb Michels (HLWW) 6-4

160 Beau Robinson (LF) Won by Forfeit

172 William Kutz (HLWW) Maj. Dec. Hunter Ramsdell (LF) 10-2

189 Hank LeClair (LF) Dec. Tyler Graczyk (HLWW) 9-4

215 Ivan Petrich (LF) Fall Matthew Busse (HLWW) 3:54

285 Colton Long (HLWW) Fall Aiden Nordlie (LF) 3:13

FOLEY FALCONS

The Falcons defeated three foes at the home triangular, they defeated Granite Conference foe Albany, Sauk Rapids-Rice 58-15 and the No. 4A ranked Holdingford 37-30. Cyler Ruhoff (127) and Josiah Peterson (215/285) both went 3-0, Jake Drexler (107), Wyatt Wall (133) and William Gutormson (160) all went 2-1. Tyler Wilhelmi (139), Alex Jennissen (180/172 and Keagon Frisbie (189) all went 2-0. The Falcons defeated Class A Lean and Mean Goodhue 41-24 and AAA White Bear Lake 43-21.

FOLEY 37 HOLDINGFORD 30

107 Jake Drexler (FOL) Won by Forfeit

114 Bryce Leabch (FOL) Maj. Dec. Carson Reis (HOLD) 8-0)

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Zane Moulzolf (FOL) 1:41

127 Cyler Ruhoff (FOL) Won by Forfeit

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Dec. Wyatt Wall (FOL) 5-1

139 Tyler Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

145 Noah Brunn (FOL) Fall Teddy Auer (HOLD) 3:48

152 William Pilarski (HOLD) Fall Cayden Hansmeier (FOL) :41

160 Luke Bieniek (HOLD) Dec. William Gutormson (FOL) 7-1

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Alex Jennissen (FOL) Dec. Kolton Harren (HOLD) 8-2

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Josiah Peterson (FOL) Fall Toby Phillipp (HOLD) 1:57

FOLEY ALBANY

107 Colton Carlson (ALB) Fall Jake Drexler (FOL) 2:51

113 Simon Brenny (FOL) Won by Forfeit

121 Nathan Kollman (ALB) Fall Zane Moulzolf (FOL) 5:16

127 Cyler Ruhoff (FOL) Fall Blake Werson (ALB) 3:17

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Albert Sinute (ALB) 1:01

139 Tyler Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

145 Dylan Hoffarth (ALB) Dec. Noah Brunn (FOL) 9-3

152 Owen Carlson (ALB) Maj. Dec. Blake Herbst (FOL) 8-0

160 William Gutormson (FOL) Won by Forfeit

172 Alex Jennissen (FOL) Dec. Mason Plumski (ALB) 13-7

189 Connor Plumski (ALB) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 5-4

215 Josiah Peterson (FOL) Won by Forfeit

285 DeClan John (FOL) Won by Forfeit

FOLEY 58 SAUK RAPIDS-RICE 15

107 Jake Drexler (FOL) Fall McKenzie Wagner-Kelly (SRR) 1:31

113 Bryce Ness (SRR) Fall Bryce Leabch (FOL) :54

121 Zane Moulzolf (FOL) Fall Dylan Gapinski (SRR) 5:34

127 Cyler Ruhoff (FOL) Fall Conner Pesta (SRR) 5:19

133 Wyatt Wall (FOL) fall Alex Walden (SRR) :40

139 Vance Barz (SRR) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 9-2

145 Jack Barz (SRR) Fall Hunter Wilhelmi (FOL) 2:22

152 Caiden Hasnsimeir (FOL) Falll Hunter Maile (SRR) 1:50

160 Brody Kipka (FOL) Won by Forfeit

172 William Gutormson (FOL) Maj. Dec. Christian. Nelson (SRR) 14-0

189 Keagon Frisbie (FOL) Won by Forfeit

215 Josiah Peterson (FOL) Fall Canner Hausaner (SRR) 5:00

285 Trey Burgard (FOL) Won by Forfeit

FOLEY 41 GOODHUE 24

107 Jake Drexler (FOL) Fall Arlyn Knobelsdorff (G) Fall 01:52

114 Lucas Erickson (G) Fall Bryce Leabch (FOL) 1:37

121 Zane Moulzolf (FOL) Dec. Tim Strauss (G) Decision 9-3

127 Cyler Ruhoff (FOL) Won by Forfeit

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Jack O’Reilly (G) :51

139 Jeremiah Bien (G) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 10-6

145 Noah Brunn (FOL) Won by Forfeit

152 Cayden Hansmeier (FOL) Won by Forfeit

160 William Gutormson (FOL) Dec. Nathan Beck, (G) 6-0

172 Alex Jennissen (FOL) Tech. Fall Carson O’Reilly, (G)

189 Grant Reed (G) Maj. Dec. Keegan Frisbie (FOL) 9-1

215 Caleb Kurtti (G) Fall Josiah Peterson (FOL) 2:17

285 Jack Carlson (G) Fall Trey Burgardt (FOL) :20

FOLEY 43 WHITE BEAR LAKE 21

107 Jake Drexler (FOL) Fall Asher Ludwig (WBL) 2:30

114 Dalton Klamerus (WBL) Fall Simon Brenny (FOL) 1:20

121 Galvin Nathanson (WBL) Fall Zane Moulzolf (FOL) 4:05

127 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Logan Arends (WBL)

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Christian Carlson (WBL) 3:13

139 Tyler Wilhelmi (FOL) Dec. Gabriel Kessel (WBL) 11-8

145 Noah Braun (FOL) Dec. Sam Mortensen (WBL) 3-1

152 Kesean Woods-Libscomb (WBL) Dec. Cayden Hansmeier (FOL) 8-3

160 William Gutormson (FOL) Fall Porter Cleary (WBL) 4:49

172 Alex Jennissen (FOL) Fall Peter Gorga (WBL) 1:31

189 Keagan Frisbie (FOL) Dec. Charle Woodcock (WBL) 11-8

215 Josiah Peterson (FOL) Tech Fall Joseph Volk (WBL)

285 Zachary Garnes (WBL) Fall Troy Burgeardt (FOL)

PIERZ PIONEERS

The Pioneers defeated three Section 7AA foes at the Rock Ridge quadrangular. They defeated Rock Ridge 59-15, Aitkin 51-10 and Pine City/Hinckley-Finlayson 62-9. Link Toops (121), Carter Young (133), Chase Becker (152), Brayden Melby (172), Caleb Koch (182), Wyatt Dingmann (215) and Jack Byker (285) all went 3-0.

PIERZ 57 AITKIN 10

107 Weston Kyllonen (AITK) Dec. Brecken Gruber (PIER) 7-2

114 Kyle Stangl (PIER) Won by Forfeit

121 Link Toops (PIER) Fall Andrew Hudrlick (AITK) 1:36

127 Gauge Johnson (PIER) Won by Forfeit

133 Carter Young (PIER) Fall Noah Roettger (AITK) 1:02

139 Jackson Cline (AITK) Dec. Cash Fussy (PIER) 10-3

145 Garrett Trotter (AITK) Maj. Dec. Connor Hennessy (PIER) 11-2

152 Chase Becker (PIER) Dec. Kenny Erickson (AITK) 8-6

160 Brayden Melby (PIER) Won by Forfeit

172 Jayden Zajac (PIER) Fall Cole Spolarich (AITK) :42

189 Caleb Koch (PIER) Won by Forfeit

215 Wyatt Dingmann (PIER) Won by Forfeit

285 Jack Byker (PIER) Won by Forfeit

PIERZ 62 PINE CITY/HINCKLEY-FINLAYSON 9

107 Matthew Mead (PCHF) Fall Brecken Gruber (PIER) 4:48

114 Roman McKinney (PCHF) Dec. Kyle Stangl (PIER) 2-1 OT

121 Gauge Johnson (PIER) Dec. Braxton Peetz (PCHF) 6-5

127 Link Toops (PIER) Won by Forfeit

133 Carter Young (PIER) Won by Forfeit

139 Cash Fussy (PIER) Won by Forfeit

145 Connor Hennessy (PIER) Fall Ryan Goulet (PCHF) 1:02

152 Chase Becker (PIER) Won by Forfeit

160 Brayden Melby (PIER) Fall Nicholas Blaiser (PCHF) 1:55

172 Jayden Zajac (PIER) Tech. Fall Jace Preston (PCHF) 6:00

189 Caleb Koch (PIER) Fall Trevor Hazelton (PCHF) :35

215 Wyatt Dingmann (PIER) Fall Logan Kolecki (PCHF) 5:25

285 Jack Byker (PIER) Fall Leonardo LeTourneau (PCHF) :41

PIERZ 57 ROCK RIDGE 15

107 Gage Benz (ROCR) Fall Brecken Gruber (PIER) 1:38

114 Kyle Stangl (PIER) Won by Forfier

121 Gauge Johnson (PIER) Fall Brennan Bruemmer (ROCR) 1:17

127 Link Toops (PIER) Fall Asher Fox (ROCR) 1:10

133 Carter Young (PIER) Maj. Dec. Dutch Hedblom (ROCR) 12-2

139 Cash Fussy (PIER) Fall Jake Neari (ROCR) 4:24

145 Jackson Kendall (ROCR) Fall Lucas Fish (PIER) 3:29

152 Chase Becker (PIER) Won by Forfeit

160 Brayden Melby (PIER) Tech. Fall Colton Gallus (ROCR) 6:00

172 Damion Tapio (ROCR) Dec. Jayden Zajac (PIER) 8-5

189 Caleb Koch (PIER) Fall Gavin Flannigan (ROCR) 3:59

215 Wyatt Dingmann (PIER) Fall Ian Luecken (ROCR) 2:18

285 Jack Byker (PIER) Fall Charles Ahlstand (ROCR) 1:04

ALBANY HUSKIES

SAUK RAPIDS-RICE STORM

CLASS A TEAMS

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars defeated two Central Mn. Conference rivals at the Kimball Area “Cubs” triangular. They defeated No. 5A Paynesville Area 42-19 and Kimball 72-6. Aiden Mueller (121), Tanner Viessman (139/145), Ryan Jensen (139/145), Brett DeRoo (152) Ethan Mueller (160), Maximus Hanson (172), Carson Gilbert (215) and Harley Weber (285). Special note: Garson Gilbert Won his 100th Career Match.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 72 KIMBALL AREA CUBS 6

107 Noah Jensen (BBE) Fall Karson Schmidt (KIM) 4:23

114 Noah Welte (BBE) Won by Forfeit

121 Aiden Mueller (BBE) Fall Ryder Schwieters (KIM) 1:14

127 Jace Mueller (BBE) Won by Forfeit

133 William Serbus (KIM) Fall Elliot Spanier (BBE) :44

139: Ryan Jensen (BBE) Fall Mark Schiefelbein (KIM) 1:55

145 Tanner Viessman (BBE) Fall James Schiefelbein (KIM) 1:51

152 Brett DeRoo (BBE) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 1:12

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Jon Serbus (KIM) 1:33

172 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

189 Hunter Laage (BBE) Won by Forfeit

215 Carson Gilbert (BBE) Won by Forfeit

285 Harley Weber (BBE) Won by Forfeit

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 42 PAYNESVILLE BULLDOGS 19

107 Jamison Meagher (PAY) Dec. Noah Jensen (BBE) 8-2

114 Roman Roberg (PAY) Maj. Dec. Noah Welte (BBE) 13-0

121 Aiden Mueller (BBE) Fall Devon Schmidt (PAY) 2:57

127 Mason McNab (PAY) Fall Noah DeRoo (BBE) 3:03

133 Brayden Kierstead (PAY) Fall Jace Mueller (BBE) 1:27

139 Ryan Jensen (BBE) Tech Fall Mason Hansen (PAY) 5:05

145 Tanner Viessman (BBE) Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 15-9

152 Brett DeRoo (BBE) Maj. Dec. Jose Anaya (PAY) 11-3

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Grant Wendlandt (PAY) 3:39

172 Maximus Hanson (BBE) Fall Brandon Hess (PAY) :39

189 Hunter Laage (BBE) Dec. Seth Vearrier (PAY) 5-2

215 Garson Gilbert (BBE) Won by Forfeit

285 Harley Weber (BBE) Dec. Kevin Raya Botello (PAY) 3-2

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers went 2-1 at the Foley “Falcons” triangular, with a pair of big wins over AA Albany 43-18 and Sauk Rapids-Rice 48-21. They were defeated by Foley 37-30. Wyatt Pilarski (121/127) and Jaxon Barktowicz (215/285) both went 3-0, Wyatt Novitzki (133), Drew Lange (172) and Lane Patrick (121/127) all went 2-0.

HOLDINGFORD 48 SAUK RAPIDS-RICE 24

107 Carson Reis (HOLD) Fall McKenzie Wagman-Kelley (SRR) 1:29

114 Bryce Ness (SRR) Won by Forfeit

121 Lane Patrick (HOLD) Fall Dylan Gapinski (SRR) :49

127 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 5:11

133 Alex Walden (SRR) Dec. Toby Welle (HOLD) 7-3

139 Vance Barz (SRR) Won by Forfeit

145 Jack Barz (SRR) Dec. Teddy Auer (HOLD) 2-0

152 Maverick Novitzki (HOLD) Fall Hunter Maile (SRR) 3:29

160 Grant Welle (HOLD) Won by Forfeit

172 Evan Lichy (HOLD) Fall Christian Nelson (SRR) 3:39

189 Kolton Harren (HOLD) Won by Forfeit

215 Carter Koltes (SRR) Fall Toby Phillipp (HOLD) 5:23

285 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 43 ALBANY 18

107 Colton Carlson (ALB) Won by Forfeit

114 Carson Reis (HOLD) Won by Forfeit

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Nathan Kollmann (ALB) 14-0

127 Lane Patrick (HOLD) Dec. Blake Iverson (ALB) 6-2

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Bert Schulte (ALB) 1:16

139 Noah Perowitz (HOLD) Won by Forfeit

145 Dylan Hoffarth (ALB) Dec. Teddy Auer (HOLD) 7-5

152 Double Forfeit

160 Owen Carlson (ALB) Fall Grant Welle (HOLD) 3:14

172 Drew Lange (HOLD) Fall Mason Plumski (ALB) 4:41

189 Connor Plumski (ALB) Dec. Kolton Harren (HOLD) 7-4

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals defeated the No. 5A and Central Mn. Conference rivals Paynesville 36-15 with a 9-4 match split.

ROYALTON-UPSALA 36 PAYNESVILLE AREA 15

107 Jamison Meagher (PAY) Dec. Andrew Hayes (R/U) 6-0

113 Roman Roberg (PAY) Won by Forfeit

121 Devon Schmidt (PAY) Dec. Marcus Hayes (R/U) 5-2

127 Spencer Novitzki (R/U) Dec. Mason McNab (PAY) 3-1 OT

133 John Bzdok (R/U) Dec. Brayden Kierstead Hahn (PAY) 7-5

139 Lane Olson (R/U) Dec. Mason Hansen (PAY) 6-4

145 Parker Dietman (R/U) Dec. Mitchell Blonigan (PAY) 7-4

152 Sawyer Simmons (R/U) Default Jose Anaya (PAY)

160 Bryce Binek (R/U) Dec. Grant Wendlandt (PAY) 7-3

172 Nick Leibold (R/U) Dec. Brandon Hess (PAY) 6-1

189 Jake Leners (R/U) Fall Peyton Hemmesch (PAY) 4:39

215 Seth Vearrier (PAY) Dec. Kaden Holm (R/U) 1-0

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Kevin Rays Botello (PAY) :47

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs split their duals at the Kimball Area “Cubs” Triangular, they defeated Central Mn. Conference rivals Kimball 61-9 and were defeated by conference rivals and No. 3A ranked Belgrade-Brooten-Elrosa 42-19. Jamison Meagher (107), Roman Roberg (114) and Mason NcNab (127) all went 2-0. Special Note: Mason McNab Won his 75th Career Match. The Bulldogs were defeated by the No. 8A ranked and Central Mn. Conference rivals Royalton-Upsala 36-15.

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 61 KIMBALL AREA CUBS 9

107 Jamison Meagher (PAY) Fall Karson Schmidt (KIM) 3:48

114 Roman Roberg (PAY) Won by Forfeit

121 Devon Schmidt (PAY) Dec. Ryder Schwieters (KIM) 13-8

127 Mason McNab (PAY) Won by Forfeit

133 William Serbus (KIM) Dec.Brayden Kierstead (PAY) 12-9

139 Mark Schiefelbein (KIM) Fall Mason Hansen (PAY) 3:14

145 Mitch Blonigen (PAY) Maj. Dec. James Schieflebein (KIM) 10-0

152 Jose Anaya (PAY) Frank Schiefelbein (KIM) 3:30

160 Brandon Hess (PAY) Fall Jon Serbus (KIM) 2:29

172 Grant Wendlandt (PAY) Won by Forfeit

189 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

215 Colin Wendlandt (PAY Won by Forfeit

285 Grant Miller (PAY) Won by Forfeit

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles split their duals at the home triangular, with a big win over Section 4A rivals Sibley East 34-27. They were defeated by Section 4A rivals Norwood Young America 47-21. Carter Scheeler (160), Sonnie DeHeer (215) and Treyce Ludwig (189) all went 2-0. Special Note: Sonnie DeHeer won his 100th career match.

EDEN VALLEY-WATKINS 34 SIBLEY EAST 27

107 Carson DeMarais (EVW) Won by Forfeit

114 Brody Sieben (EVW) Dec. Gage Horstman (SE) 6-0

121 Tanner Johnson (SE) Won by Forfeit

127 Josh Miranda (SE) Dec. John Weiss (EVW) 6-4

133 Brody Stinson (SE) Won by Forfeit

139 Benito Diaz (SE) Fall Brayden Kramer (EVW) 2:40

145 Christian Sotelo (SE) Won by Forfeit

152 Lucas Coulter (EVW) Won by Forfeit

160 Scheeler Scheeler (EVW) Dec. Atley Strack (SE)

172 Thomas Thompson (EVW) Dec. Asa Betancourt (SE) 16-9

189 Treyce Ludwig (EVW) Maj. Dec. Gianna Lopez (SE) 12-0

215 Sonnie Sonnie (EVW) Won by Forfeit

285 Nick Becker, (EVW) Dec. Gabriel Godinez (SE) 6-3

NORWOOD YOUNG AMERICA 47 EDEN VALLEY-WATKINS 21

107 Nate Venske (NYA) over DeMarais, Cason (EVW) Fall 1:28 0-6

114 Parker Honl (NYA) over Sieben, Brody (EVW) Maj Dec 9-0 0-10

121 Judd Pauly (NYA) over Weiss, John (EVW) Maj Dec 10-0 0-14

127 Brock Neubarth (NYA) over Forfeit, , (EVW) FORFEIT 0-20

133 Nick Ojeda (NYA) over Forfeit, , (EVW) FORFEIT 0-26

139 Kramer, Brayden (EVW) over Ryan Nuebarth (NYA) Fall 1:28 6-26

145 Reese Lentsch (NYA) over Forfeit, , (EVW) FORFEIT 6-32

152 Nuebarth, Tyler (NYA) over Forfeit, , (EVW) FORFEIT 6-38

160 Scheeler, Carter (EVW) over Lucas Conser (NYA) Fall 5:35 12-38

172 Conner Hansen (NYA) over Thompson, Thomas (EVW) Fall 2:34 12-44

189 Ludwig, Treyce (EVW) over Preston Sprengler (NYA) Fall 3:02 18-44

215 DeHeer, Sonnie (EVW) over Carter Storms (NYA) Decision 6-2 21-44

285 Grant Erickson (NYA) over Becker, Nick (EVW) Decision 5-4 21-47

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs were defeated by a pair of Central Mn. Conference rivals at their home triangular. They were defeated by No. 3A Belgrade-Brooten-Elrosa 72-6 and by No. 5A Paynesville Area 6-19. William Serbus (133) went 2-0 for the Cubs. The Cubs were defeated by Section 4A and Central Mn. Conference rivals ACGC 51-18.

CLASS AAA

ST. CLOUD CRUSH

NO Events

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

No Events

THURSDAY DECEMBER 28th

ROGERS “ROYALS” INVITATIONAL. (11:00/9:30)

Teams: Andover, Apple Valley, Austin, Becker, Big Lake, Blaine, Chaska-Chanhassen, Dover-Eyota, Eagan, Farmington, Foley, Holdingford, Kimball Area, Lakeville South, Mankato East, Minneapolis Edison, Minneapolis Patrick Henry, Minneapolis North Polars, Minneota, Osseo, Princeton, Prior Lake, Richfield, Rosemount, Scott West, St. Cloud Crush, STMA, Trinity, Two Rivers, Wabasha-Kellogg, White Bear Lake, Zimmerman, Rogers

UW-EAU CLAIR MCPHEE CENTER (9:00)

Teams:Eau Claire Memorial High School, Blooming Prairie, Park, Plainview-Elgin-Millville, Cambridge-Isanti, Anoka, Coon Rapids, Kenyon-Wanamingo, Simley, Mahtomedi, MarshfieldDurand-Arkansaw, Wisconsin Rapids Lincoln, Superior, Saint Thomas Academy, Mondovi, Colby/Abbotsford (Coop Team), Maple Grove, Independence, Rocori, Whitehall, Eau Claire North

FRIDAY DECEMBER 29th

BENSON “BRAVES” INVITATIONAL

Teams: Albany, Alexandria Area, Crosby-IRONTON, Fergus Falls, Hibbing, Hopkins, KMS, Pipestone Area, Tracy-Milroy-Balaton, Wabasso

SAUK CENTRE/MELROSE “DEFENDER” INVITATIONAL (10:00)

Teams: Mille Lacs Raiders, Rockford, Sartell-St. Stephen, Spectrum,Springfield

SATURDAY DECEMBER 30th

UW-EAU CLAIR MCPHEE CENTER (9:00)

Teams:Eau Claire Memorial High Schooln, Blooming Prairie, Park, Plainview-Elgin-Millville, Cambridge-Isanti, Anoka, Coon Rapids, Kenyon-Wanamingo, Simley, Mahtomedi, MarshfieldDurand-Arkansaw, Wisconsin Rapids Lincoln, Superior, Saint Thomas Academy, Mondovi, Colby/Abbotsford (Coop Team), Maple Grove, Independence, Whitehall, Eau Claire North