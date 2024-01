Central MN Wrestling Update

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

ALL SEASON LONG RESULTS OF DUALS AND TOURNAMENTS UPCOMING SCHEDULES OF EVENTS AND STATE RATINGS

CLASS AA TEAMS

BECKER BULLDOGS

No. 6AA

No. 3AA 107 LBS Boston Kuschel

No. 3AA 121 LBS Bennett Kujawa

No. 7AA 133 LBS Brayden Boots

No. 2AA 139 LBS Kaden Nicolas

No. 3AA 145 LBS Landen Kujawa

No. 6AA 152 LBS Drew May

No. 7AA 172 LBS Owen Angell

The Bulldogs defeated Section 6AA foe and AA Lean and Mean Rocori 40-18. They defeated AAA Lean and Mean Forest Lake 41-22 and Section 6AA rivals HLWW 47-21. Boston Kuschel, Bennett Kujawa, Brayden Boots, Kaden Niciolas, Drew May, Logan Jarvis and Aiden Golley all went 2-0.

BECKER 40 ROCORI 18

107 Jacob Williams (BEC) Maj. Dec. Zac Humbert (ROC) 10-2

114 Davey Maldonado (ROC) Dec. Boston Kuschel (BEC) 6-1

121 Bennett Kujawa (BEC) Tech. Fall Mason Moscho (ROC) 5:00

127 Tyler Hall (BEC) Dec. Kameron Moscho (ROC) 10-5

133 Jackson Fischer (BEC) Dec. Ronin Vettleson (ROC) 7-2

139 Kaden Nicolas (BEC) Fall Beau Lindell (ROC) :19

145 Landen Kujawa (BEC) Dec. Jack Major (ROC) 3-1

152 Drew May (BEC) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 3:51

160 Evan Moscho (ROC) Dec. Logan Jarvis (BEC) 8-5

172 Owen Angell (BEC) Maj. Dec. Nathan Soldner (ROC) 18-4

189 Aiden Golley (BEC) Fall Gavin Reinhardt (ROC) 1:36

215 Mason Orth (ROC) Won by Forfeit

285 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

BECKER 47 HLWW 21

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Ryker Clobes (HLWW) 4:50

114 Owen Ochs (BEC) Won by Forfeit

121 Bennett Kujawa (BEC) Maj. Dec. Gabriel Michels (HLWW) 14-4

127 Raydon Graham (HLWW) Fall Nolan Jurek (BEC) :40

133 Jackson Fischer (BEC) Won by Forfeit

139 Brayden Boots (BEC) Dec. Caleb Michels (HLWW) 4-3

145 Kaden Nicolas (BEC) Maj. Dec. Tony Baumann (HLWW) 13-5

152 Drew May (BEC) Won by Forfeit

160 Logan Jarvis (BEC) Won by Forfeit

172 Gus Baldry (BEC) Won by Forfeit

189 Tyler Graczyk (HLWW) Dec. Aiden Golley (BEC) 8-3

215 Colton Long (HLWW) Fall Lance Lysdal (BEC) 1:58

285 Matthew Busse (HLWW) Won by Forfeit

BECKER 41 FOREST LAKE 22

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Reid Mold (FL) 3:17

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Kaden Clark (FL) 1:56

121 Andrew Fischer (BEC) Won by Forfeit

127 Grant Marr (FL) Tech. Fall Jackson Fischer (BEC)

133 Brayden Boots (BEC) Maj. Dec. Kody Kohoutek (FL) 14-5

139 Kaden Nicolas (BEC) Dec. Parker Lyden (FL) 2-0

145 Drew May (BEC) Dec. Jackson Marr (FL) 4-2

152 Landen Kujawa (BEC) Fall Dayton Dale (FL) 2:22

160 Cullen Christenson (FL) Tech. Fall Jake Rosenow (BEC)

172 Logan Jarvis (BEC) Dec. Hunter Harms (FL) 5-1

189 Aiden Golley (BEC) Maj. Dec. Tommy Cubus (FL) 10-1

215 Hunter Gruba (FL) Won by Forfeit

285 Mark Rendl (FL) Won by Forfeit

LITTLE FALLS FLYERS

No. 9AA

No. 9AA 121 LBS Cayden Neisen

No. 8AA 189 LBS Hank LeClair

No. 5AA 215 LBS Ivan Petrich

The Flyers defeated AA Lean and Mean Foley 38-15 to earn the Granite Ridge Conference championship. They defeated AAA Brainerd 46-16, both at their home triangular. Ryan Vogt (114), Noah Cameron (145), Beau Robinson (160), Hank LeClair (172) and Chaston Gwost (189) all went 2-0. The Flyers had a very good team performance, as they earned fourteen medals for 224 points to win the tournament championship at the North Branch “Vikings” Invitational. Hayden Ramsdell (127), Joey Wilczek (139), Noah Cameron (145), Hank Le Clair (172) and Ivan Petrich (215) all earned championship medals. Mason Rausch (133), Beau Robinson (160) and Alex Schmitz (285) all earned second place medals. Ryan Vogt (114) and Chaston Gwost (189) both earned third place medals, Caden Peacock (152) and Aiden Nordlie (285) both earned fourth place and Leighton Odegard (121) and Alex Anez (145) both earned fifth place.

LITTLE FALLS 38 FOLEY 15

107 Jake Drexler (FOL) Dec. Lucas Schleif (LF) 3-0

114 Ryan Vogt (LF) Fall Zane Moulzolf (FOL) 5:03

121 Cyler Ruhoff (FOL) Dec. Cayden Neisen (LF) 9-2

127 Cayden Hansmeier (FOL) Dec. Hayden Ramsdell (LF) 9-8

133 Wyatt Wall (FOL) Dec. Mason Rausch (LF) 6-2

139 Joey Wilczek (LF) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 6-1

145 Noah Cameron (LF) Maj. Dec. Noah Brunn (FOL) 17-5

152 Brody Kipka (FL) Dec. Caden Peacock (LF) 8-5

160 Beau Robinson (LF) Fall Wyatt Lueck (FOL) :26

172 Hank LeClair (LF) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 6-4

189 Chaston Gwost (LF) Fall Walker Harris (FOL) 3:08

215 Ivan Petrich (LF) Maj. Dec. Josiah Peterson (FOL) 10-1

285 Aiden Nordlie (LF) Fall Declan John (FOL) :39

ROCORI SPARTANS

AA LEAN and MEAN

No. 9AA 160 LBS Evan Moscho

No. 4AA 180 LBS Mason Orth

No. 1AA 285 LBS Grady Minnerath

The Spartans split a pair of duals at the Becker “Bulldogs” triangular. They defeated Elk River 51-19 and they were defeated by No. 7AA AA ranked and Section 6AA rivals Becker 40-18. Davey Maldonado, Evan Moscho, Mason Orth and Grady Minnerath all went 2-0. The Spartans defeated Central Lakes Conference rivals Brainerd 41-22 and Conference and Section 6AA rivals Sauk Rapids-Rice 63-11. Zach Humbert (106), Davey Maldonado (114), Mason Moscho (121), Kameron Moscho (127), Evan Moscho (160), Nathan Soldner (172), Mason Orth (189/215) and Grady Minnerath (285) all went 2-0. The Spartans defeated Section 6AA rivals Big Lake 45-16. Special Note: Evan Moscho 160 LBS Won His 150 Career Match/Kameron Moscho 1275 LBS Won His 75th Career Match

ROCORI 51 ELK RIVER 19

107 Zac Humbert (ROC) Fall Jackson Carlson (ER) 4:51

114 Davey Maldonado (ROC) Won by Forfeit

121 Mason Moscho (ROC) Fall Jackson Ebner (ER) 1:10

127 Kameron Moscho (ROC) Fall Walker Gaulrapp (ER) 1:39

133 Mason Freeman (ER) Fall Ronin Vettleson (ROC) 1:42

139 Dylan Peters (ER) Dec. Ryder Kremers (ROC) 9-6

145 Jack Major (ROC) Fall Bjorn Svendsen (ER) 2:42

152 Lars Nelson (ER) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 9-1

160 Evan Moscho (ROC) Fall Wyatt Lease (ER) 1:23

172 Daunte Sasse-Doering (ER) Fall Zander Bitker (ROC) :43

189 Nathan Soldner (ROC) Fall Will Johnson (ER) 1:12

215 Mason Orth (ROC) Dec. Paul Greenberg (ER) 6-1

285 Grady Minnerath (ROC) Fall Samuel Kirton (ER) 1:32

ROCORI 41 BRAINERD 22

107 Zac Humbert (ROC) Tech. Fall Edgar Engholm (BRA) 6:00

114 Davey Maldonado (ROC) Dec. Ben Rodriguez (BRA) 3-7

121 Mason Moscho (ROC) Fall Dossidy Fleischhacker (BRA) 3:38

127 Kameron Moscho (ROC) Dec. Nolan Jukish (BRA) 11-6

133 Jaxson Derosier (BRA) Maj. Dec. Ronin Vettleson (ROC) 10-0

139 Cade Ostrowski (BRA) Fall Ryder Kremers (ROC) 3:41

145 Easton Dircks (BRA) Maj. Dec. Jack Major (ROC) 11-3

152 Lukas Lind (BRA) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 11-2

160 Evan Moscho (ROC) Fall Tyce Faber (BRA) 1:22

172 Nathan Soldner (ROC) Fall Gabe Jukish (BRA) 2:36

189 Mason Orth (ROC) Fall Mason Maske (BRA) 1:36

215 Ethan Kosloski (BRA) Maj. Dec. Christian Rodriguez (ROC) 9-1

285 Grady Minnerath (ROC) Fall Carson Faehnrich (BRA) 2:54

ROCORI 63 SAUK RAPIDS-RICE 11

107 Zac Humbert (ROC) Fall McKenzie Wagman-Kelley (SRR) :41

114 Davey Maldonado (ROC) Dec. Bryce Ness (SRR) 12-5

121 Mason Moscho (ROC) Fall Dylan Gapinski (SRR) 3:33

127 Kameron Moscho (ROC) Fll John (Carter) Pesta (SRR) 3:06

133 Vance Barz (SRR) Tech. Fall Ronin Vettleson (ROC)

139 Jack Barz (SRR) Fall Beau Lindell (ROC) 1:24

145 Ryder Kremers (ROC) Won by Forfeit

152 Jack Major (ROC) Won by Forfeit

160 Evan Moscho (ROC) Won by Forfeit

172 Nathan Soldner (ROC) Fall Christian Nelson (SRR) 3:21

189 Mason Orth (ROC) Won by Forfeit

215 Christian Rodriguez (ROC) over Trenton Minars (SRR) 3:40

285 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

ROCORI 45 BIG LAKE 16

107 Kale Westgaard (BL) Maj.Dec. Zac Humbert (ROC) 9-0

114 Davey Maldonado (ROC) Fall Grant Volk (BL) :51

121 Ronin Vettleson (ROC) Dec. Landon Bagne (BL) 5-3

127 Cash Stortz (BL) FallKameron Moscho (ROC) 1:12

133 Kameron Moscho (ROC) Tech. Fall Elijah Schaller (BL)

139 Dallas Sibbet (BL) Fall Beau Lindell (ROC) 1:08

145 Jack Major (ROC) Dec. Zach Smith (BL) 6-2

152 Sawyer Minnerath (ROC) Dec. Zachary Dehmer (BL) 4-1

160 Evan Moscho (ROC) Fall Jack Christensen (BL) 1:48

172 Nathan Soldner (ROC) Maj. Dec. Charles Mikely (BL) 18-9

189 Mason Orth (ROC) Dec. Carson Gellerman (BL) 5-1

215 Christian Rodriguez (ROC) Fall Mason Krebs (BL) 1:54

285 Grady Minnerath (ROC) Fall Trajan Mussehl (BL) :37

PIERZ PIONEERS

AA LEAN and MEAN

No. 6AA 107 LBS Kyle Stangl

No. 10AA 133 LBS Carter Young

No. 4AA 152 LBS Chase Becker

The Pioneers were defeated by No. 11A ranked Paynesville 33-24 and Eden Valley-Watkins 40-33. Kyle Stangle, Gauge Johnson, Link Toops and Carter Yong all went 2-0.

PIERZ 39 GRAND RAPIDS 22

107 Evan Kraska (PIE) Fall Dalton Hutchinson (GR) 1:59

114 Kyle Stangl (PIE) Fall Holden Brink (GR) 3:50

121 Link Toops (PIE) Dec. Joey Seeley (GR) 7-6

127 Asher Brenden (GR) Dec. Hunter Przybilla (PIE) 7-4

133 Christian Jelle (GR) Tech. Fall Cash Fussy (PIE) 2:33

139 Carter Young (PIE) Dec. Jack Wolf (GR) 5-0

145 Justin Jobe (GR) Tech. Fall Connor Hennessy (PIE) 3:43

152 Chase Becker (PIE) Fall Warren Ritter (GRR) 2:37

160 Tanner Morlan (GR) Fall Brecken Andres (PIE) 1:28

172 Brayden Melby (PIE) Fall Weston Danielson (GRR) 3:45

189 Bradly Tanner (PIE) Won by Forfeit

215 Caleb Koch (PIE) Dec. Jaxon Thompson (GR) 11-10

285 Joe Berg (GR) Dec. Wyatt Dingmann (PIE) 12-8

PIERZ 53 HIBBING 13

107 Evan Kraska (PIE) Maj. Dec. Clayton Horst (HIB) 8-0

114 Kyle Stangl (PIE) Fall Nick Stahlboerger (HIB) 4:27

121 Link Toops (PIE) Fall Lennon Nelson (HIB) 2:14

127 Nehimia Figueroa (HIB) Dec. Gauge Johnson (PIE) 4-2

133 Carter Young (PIE) Won by Forfeit

139 Cash Fussy (PIE) Won by Forfeit

145 Connor Hennessy (PIE) Maj. Dec. Aaron Rolf (HIB) 14-3

152 Chase Becker (PIE) Fall Evan Hanson (HIB) 1:04

160 Brayden Melby (PIE) Dec. Preston Thronson (HIB) 9-2

172 Cooper Hendrickson (HIB) Maj. Dec. Bradly Tanner (PIE) 18-9

189 Caleb Koch (PIE) Fall Braxton Kintner (HIB) :34

215 Wyatt Dingmann (PIE) Fall Jayden Perry-Mattson (HIB) 2:32

285 Ian Larrabee (HIB) Fall Jack Byker (PIE) :52

FOLEY FALCONS

AA LEAN and MEAN

No. 10AA 160 LBS Alex Jennissen

No. 6AA 121 LBS Cyler Ruhoff

The Falcons split their duals at the Little Falls “Flyers” Triangular, they defeated AAA Brainerd 32-30. They were defeated by No. 10AA ranked and Granite Ridge Conference rivals Little Falls 38-15. Cyler Ruhoff and Brody Kipka both went 2-0. Cyler Ruhoff 121 LBS Won His 150 Career Match.

FOLEY 32 BRAINERD 30

107 Crewe Dahlheimer (BRA) Dec. Gavin Schieman (FOL) 7-2

114 Ben Rodriguez (BRA) Dec. Thor Stachowski (FOL) 5-1

121 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Jackson Berhow (BRA) 10-0

127 Cade Ostrowski (BRA) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 8-2

133 Jackson Loreno (BRA) Fall Wyatt Wall (FOL) 3:10

139 Easton Dircks (BRA) Tech. Fall Tyler Wilhelmi (FOL) 6:00

145 Noah Brunn (FOL) Maj. Dec. Nicodemus Young (BRA) 12-4

152 Elijah Germann (BRA) Maj. Dec. Wyatt Lueck (FOL) 19-7

160 Brody Kipka (FOL) Fall Tyce Faber (BRA) 3:55

172 Walker Harris (FOL) Fall Owen Cash (BRA) 3:43

189 Keagon Frisbie (FOL) Fall Mason Maske (BRA) 1:58

215 Ethan Kosloski (BRA) Won by Forfeit

285 Josiah Peterson (FOL) Fall Titus Thompson (BRA) 1:00

ALBANY HUSKIES

The Huskies were defeated by Granite Ridge Conference rivals Mora 43-20.

Mora 43 ALBANY 20

107 Colton Carlson (ALB) Won by Forfeit

114 Braydin Eakmen (MOR) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) Fall Allen Cruz-Batista (MOR) 2:59

127 Mason Nelson (MOR) Won by Forfeit

133 Stratton Nelson (MOR) Maj. Dec. Blake Iverson (ALB) 12-4

139 Nathan Nelson (MOR) Won by Forfeit

145 Brock Folkema (MOR) Fall Dylan Hoffarth (ALB) 4:19

152 Double Forfeit

160 Mason Plumski (ALB) Tech. FallJosh Yates (MOR)

172 Connor Plumski (ALB) Dec. Carter Gmahl Jr (MOR) 10-6

189 Jared Yates (MOR) Dec. Zach Gruber (ALB) 5-0

215 Brock Peterson (MOR) Won by Forfeit

285 Curtis Maegi (MOR) Won by Forfeit

SAUK RAPIDS-RICE STORM

No 2AA 133 LBS Vance Barz

The Storm were defeated by two Central Lakes Conference rivals at their home triangular, No. 10AAA ranked Willmar 63-12 and Alexandria 66-9.

BRAINERD 58 SAUK RAPIDS-RICE 12

107 Edgar Engholm (BRA) Maj. Dec. McKenzie Wagman-Kelley (SRR) 13-5

114 Ben Rodriguez (BRA) Dec. Bryce Ness (SRR) 13-7

121 Dossidy Fleischhacker (BRA) Fall Dylan Gapinski (SRR) :57

127 Nolan Jukish (BRA) Dec. John (Carter) Pesta (SRR) 7-4

133 Vance Barz (SRR) Fall Cade Ostrowski (BRA) 3:28

139 Easton Dircks (BRA) Fall Jack Barz (SRR) 3:15

145 Carson Mankowski (BRA) Won by Forfeit

152 Lukas Lind (BRA) Won by Forfeit

160 Tyce Faber (BRA) Won by Forfeit

172 Christian Nelson (SRR) Fall Gabe Jukish (BRA) 3:48

189 Mason Maske (BRA) Won by Forfeit

215 Ethan Kosloski (BRA) Won by Forfeit

285 Carson Faehnrich (BRA) Won by Forfeit

ALEXADNRIA 66 SAUK RAPIDS-RICE 9

107 Shane Timm (ALEX) Fall McKenzie Wagman-Kelley (SRR) 5:02

114 Tegan Doering (ALEX) Fall Brett Blomquist (SRR) 1:19

121 Nolan Fettig (ALEX) Fall Dylan Gapinski (SRR) :42

127 Mason Mcgrane (ALEX) Fall Brody Schraut (SRR) 1:34

133 Vance Barz (SRR) Fall Mason Evjen (ALEX) 2:36

139 Zachary Richards (ALEX) Won by Forfeit

145 Karl Franson (ALEX) Won by Forfeit

152 Landon Day (ALEX) Won by Forfeit

160 Carter Athey (ALEX) Won by Forfeit

172 Christian Nelson (SRR) Dec. Gavin Engelbrecht (ALEX) 10-8

189 Pablo Garcia (ALEX) Fall Chris Smith (SRR) 4:35

215 Jaxon Werder (ALEX) Fall Carter Koltes (SRR) 7:40

285 Luke Maanum (ALEX) Won by Forfeit

WILLMAR 63 SAUK RAPIDS-RICE 12

107 McKenzie Wagman-Kelley (SRR) Won by Forfeit

114 Logan Fagerlie (WILL) Fall Bryce Ness (SRR) 2:28

121 Wyatt Cruze (WILL) Fall Dylan Gapinski (SRR) 1:09

127 Ivan Mares (WILL) Tech. Fall Brody Schraut (SRR) 4:19

133 Cavin Carlson (WILL) Maj. Dec. Vance Barz (SRR) 11-1

139 Conlan Carlson (WILL) Won by Forfeit

145 Sulley Anez (WILL) Won by Forfeit

152 Isaac Zelaya-Velasquez (WILL) Won by Forfeit

160 Cameren Champagne (WILL) Won by Forfeit

172 Steven Cruze (WILL) Fall Christian Nelson (SRR) :59

189 Chris Smith (SRR) Fall Levi Swanson (WILL) 1:00

215 James Dickman (WILL) Fall Carter Koltes (SRR) 1:13

285 Finley Donelan (WILL) Won by Forfeit

CLASS A TEAMS

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

No. 2A

No. 2A 139 LBS Ryan Jensen

No. 9A 145 LBS Tanner Viesmann

No. 8A 152 LBS Brett DeRoo

No. 1A 172 LBS Maximus Hanson

No. 5A 215 LBS Carson Gilbert

The Jaguars split their duals at the Canby “Lancers” triangular, they defeated No. 10A ranked Minneota and section 5A rivals 34-36. They were defeated by Section 5A foe Canby 38-29. Ryan Jensen (139), Tanner Viessman (152), Ethan Mueller (172) Maximus Hanson (189) and Harley Weber all went 2-0.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 34 MINNNEOTA 26

107 Blake Mead (MIN) Fall Noah Jensen (BBE) 3:31

114 Kaden Lasnetski (MIN) Fall Noah DeRoo (BBE) 1:33

121 Noah Welte (BBE) Dec. Quinton Anderson (MIN) 5-2

127 Randy Sorensen (MIN) Maj. Dec. Jace Mueller (BBE) 14-1

133 Adam Devlaeminck (MIN) Maj. Dec. Louie Tensen (BBE) 12-2

139 Ryan Jensen (BBE) Fall Mason Javers (MIN) :33

145 Brock Fier (MIN) Dec. Andrew Spanier (BBE) 2-1

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Browdy Lozinski (MIN) 1:25

160 Destin Fier (MIN) Dec. Brett DeRoo (BBE) 2-1

172 Ethan Mueller (BBE) Maj. Dec. Alex Depestel (MIN) 13-3

189 Maximus Hanson (BBE) Fall Noah Gorecki (MIN) 1:22

215 Carson Gilbert (BBE) Fall Ryan Meagher (MIN) :44

285 Harley Weber (BBE) Dec. Kyler Lozinski (MIN) 6-4

CANBY 38 BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 29

107 Cash Antony (CAN) Dec. Noah Jensen (BBE) 11-7

114 Daven VanEngen (CAN) Fall Noah Welte (BBE) 5:33

121 Eli Greenman (CAN) Fall Noah DeRoo (BBE) 1:19

127 Brennan Giese (CAN) Fall Jace Mueller (BBE) 3:06

133 Issac Guzman (CAN) Fall Louie Tensen (BBE) 3:22

139 Ryan Jensen (BBE) Fall Tallen Merritt (CAN) 3:55

145 Blake Giese (CAN) Tech. Fall Andrew Spanier (BBE) 4:38

152 Tanner Viessman (BBE) Maj. Dec. Sam Dritez (CAN) 9-1

160 Brett DeRoo (BBE) Dec. Brodyrck Gravdal (CAN) 5-4

172 Ethan Mueller (BBE) Maj. Dec. Sawyer Verhelst (CAN) 12-4

189 Maximus Hanson (BBE) Fall Wesley Verhels (CAN) :30

215 Nick Wagner (CAN) Fall Carson Gilbert (BBE) 2:31

285 Harley Weber (BBE) Won by Forfeit

HOLDINGFORD HUSKERS

No. 3A

No. 6A 121 LBS Wyatt Pilarski

No. 3A 127 LBS Wyatt Novitzki

No. 6A 145 LBS William Pilarski

No. 7A 152 LBS Simon Boeckman

No. 9A 160 LBS Luke Bieniek

No. 2A 172 LBS Drew Lange

No. 3A 215 LBS Jaxon Barkowicz

The Huskers had a big night with three big wins at the Crosby-Ironton quadrangular. They defeated Section 7A foes Ogilvie 58-15 and Crosby-Ironton 69-0 and AA Procter Hermantown 58-3. Wyatt Pilarski, Wyatt Novitzki, Masyn Patrick, Simon Boeckman, Luke Bieniek, Drew Lange and Evan Litchy all went 3-0. Lane Patrick, Noah Perowitz and Jaxon Bartkowicz all went 2-1 and Casey Knettel, William Pilarski and Toby Phillip all went 2-0. Masyn Patrick 139 LBS Earned his 50th Career Fall.

HOLDINGFORD 58 OGILVIE 15

107 Casey Knettel (HOLD) Fall Tanner Heald (OGIL) :52

114 Beau Hudoba (OGIL) Dec. Lane Patrick (HOLD) 6-0

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Tech. Fall Lucas Fradette (OGIL) 3:55

127 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech. Fall Brody Smith (OGIL) 3:13

133 Deegan Birkaker (OGIL) Fall Noah Perowitz (HOLD) 4:14

139 Masyn Patrick (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

152 Simon Boeckman (HOLD) Won by Forfeit

160 Luke Bieniek (HOLD) Won by Forfeit

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Evan Lichy (HOLD) Fall Ian Hansmeier (OGIL) :25

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Dylan Smith (OGIL) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 69 CROSBY-IRONTON 0

107 Casey Knettel (HOLD) Fall Ezra Jacobson (CI) 1:37

114 Lane Patrick (HOLD) Won by Forfeit

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

127 Wyatt Novitzki (HOLD) Won by Forfeit

133 Noah Perowitz (HOLD) Dec. Deacon Larson (CRIR) 12-6

139 Masyn Patrick (HOLD) Won by Forfeit

145 Double Forfeit

152 Simon Boeckman (HOLD) Won by Forfeit

160 Luke Bieniek (HOLD) Fall Weston McKay (CI) 4:54

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Evan Lichy (HOLD) Fall Martin Strom (CI) 1:48

215 Toby Phillipp (HOLD) Fall Darren Portz (CI) 2:45

285 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 64 PRHE 3

107 Double Forfeit

114 Lane Patrick (HOLD) Fall Jack London (PRHE) 1:24

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Cooper Lucarelli (PRHE) 5:23

127 Noah Perowitz (HOLD) Won by Forfeit

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech. Fall Reece Williams (PRHE) 2:30

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Noah DeLuca (PRHE) 1:07

145 William Pilarski (HOLD) Fall Jake Follet (PRHE) :09

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Ethan Golden (PRHE) :36

160 Luke Bieniek (HOLD) Won by Forfeit

172 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

189 Evan Lichy (HOLD) Won by Forfeit

215 Zak McPhee (PRHE) Dec. Jaxon Bartkowicz (HOLD) 2-0

285 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA ROYALS

No. 7A

No. 10A 133 LBS John Bzdok

No. 5A 152 LBS Sawyer Simmons

No. 10A 189 LBS Jake Leners

No. 10A 215 LBS Kaden Holm

No. 4A 285 LBS Brandon Mugg

The Royals had a very good team performance with three big wins over Section 7A rivals at their home triangular. They defeated Mille Lacs 36-27, they did come into the dual with a 27-0 dual meet mark. Sawyer Simmons (152), Nick Leibold (172), Kaden Holm (215) and Brandon Mugg (285) all went 3-0. Marcus Hayes (114), Branden Mack (145), Spencer Novitzki (127), John Bzdok (133) and Lane Olson all went 2-1. Parker Dietman (145), Bryce Binek (160) and Jake Leners (189) all went 2-0.

ROYALTON-UPSALA 36 MILLE LACS 27

107 Vincent Schmid (ML) Fall Andrew Hayes (R/U) 3:30

114 Kruz Kresal (ML) Fall Marcus Hayes (R/U) 5:03

121 Evan Remer (ML) Fall Brenden Mack (R/U) 3:33

127 Zach Remer (ML) Fall Spencer Novitzki (R/U) :49

133 Donovan Schmid (ML) Dec. John Bzdok (R/U) 7-1

139 Lane Olson (R/U) Dec. Carter Adickes (ML) 5-0

145 Parker Dietman (R/U) Dec. Creedon Spengler (ML) 7-2

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall Justus Spengler (ML) 2:28

160 Bryce Binek (R/U) Dec. Tucker Haggburg (ML) 5-2

172 Nicholas Leibold (R/U) Fall Landon Remer (ML) 1:02

189 Jake Leners (R/U) Fall Cade Tramm (ML) 1:13

215 Kaden Holm (R/U) Fall Nathan Olson (ML) 3:46

285 Brandon Mugg (R/U) Dec. Brodie Kuhlman (ML) 6-3

ROYALTON-UPSALA 59 AITKIN 6

107 Weston Kyllonan (AIT) Dec. Andrew Hayes (R/U) 7-0

114 Marcus Hayes (R/U) Won by Forfeit

121 Brenden Mack (R/U) Dec. Andrew Hedrick (AIT) 6-4

127 Spencer Novitzki (R/U) Fall Easton McDougall (AIT) :27

133 John Bzdok (R/U) Fall Noah Roettger (AIT) 1:14

139 Nathan Trotter (AIT) Dec. Lane Olson (R/U) 8-6

145 Parker Dietman (R/U) Maj. Dec. Garrett Trotter (AIT) 9-1

152 Brady Yourczek (R/U) Maj. Dec. Jackson Cline (AIT) 9-0

160 Sawyer Simmons (R/U) Won by Forfeit

172 Nick Leibold (R/U) Fall Cole Spolarich (AIT) 1:28

189 Jake Leners (R/U) Won by Forfeit

215 Kaden Holm (R/U) Won by Forfeit

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA 60 BLACKDUCK-CASS-LAKE-BENA 9

107 Andrew Hayes (R/U) Won by Forfeit

114 Marcus Hayes (R/U) Fall. Terrance Robinson (BDCLB) :27

121 Brenden Mack (R/U) Won by Forfeit

127 Spencer Novitzki (R/U) Dec. Aiden Homlberg (AIT) 6-4p

133 John Bzdok (R/U) Won by Forfeit

139 Lane Olson (R/U) Fall Mikey Wuori (BDCLB) :45

145 Noah Holmberg (BDCLB) Fall Logan Nundahl (R/U) 3:07

152 Sawyer Simmons (R/U) Won by Forfeit

160 Bryce Bienek (R/U) Won by Fofeit

172 Nicolas Leibold (R/U) Dec. Carter Pater (BDCLB) 5-0

189 Derek Nason (BDCLB) Dec. Brady Pekarek (R/U) 3-2

215 Kaden Holm (R/U) Won by forfeit

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

No. 11A

No. 5A 114 LBS Roman Roberg

No. 3A 189 LBS Peyton Hemmesch

The Bulldogs had a very good night at the Eden Valley-Watkins “Eagles” Quadrangular. They defeated AA Lean and Mean Pierz 33-24, Albany 52-17 and conference rivals Eden Valley-Watkins 42-19. Mason McNab (127), Peyton Hemmesch (189/215), Seth Vearrier (189/215) and Mitch Blonigen (145/152) all went 3-0. Jamison Meagher (107), Roman Roberg (114) and Grant Wendlandt (172) all went 2-1 and Mason Hansen (139) went 2-0. Special Note: Grant Wendlandt 172 LBS Won His 50th Career Match.

PAYNESVILLE AREA 33 PIERZ 24

107 Kyle Stangl (PIE) Dec. Jamison Meagher (PAY) 8-1

114 Gauge Johnson (PIE) Dec. Roman Roberg (PAY) 5-3

121 Link Toops (PIE) Fall Devon Schmidt (PAY)

127 Mason McNab (PAY) Maj. Dec. Hunter Przybilla (PIE) 9-1

133 Carter Young (PIE) Dec. Braydon Kierstead-Hahn (PAY) 10-5

139 Mason Hansen (PAY) Won by Forfeit

145 Mitchell Blonigen (PAY) Maj. Dec. Connor Hennessy (PIE) 12-1

152 Lucas Fish (PIE) Dec. Sesario Briseno (PAY) 4-3

160 Daniel Flint (PAY) Dec. Brayden Melby (PIE) 6-1

172 Grant Wendlandt (PAY) Maj. Dec. Bradly Tanner (PIE) 12-3

189 Seth Vearrier (PAY) Fall Jeffery Korte (PIE)

215 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

285 Wyatt Dingmann (PIER) Fall Grant Miller (PAY)

PAYNESVILLE AREA 52 ALBANY 17

107 Jamison Meagher (PAY) over Colton Carlson (ALB)

114 Roman Roberg (PAY) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) over Devon Schmidt (PAY) 7-2

127 Mason McNab (PAY) over Bert Schulte (ALB)

133 Braydon Kierstead-Hahn (PAY) over Blake Iverson (ALB)

139 Dylan Hoffarth (ALB) over Preston Welling (PAY) 8-6

145 Mitchell Blonigen (PAY) Won by Forfeit

152 Owen Carlson (ALB) Fall Sesario Briseno (PAY)

160 Mason Plumski (ALB) Tech. Fall Daniel Flint (PAY)

172 Grant Wendlandt (PAY) Maj. Dec. Maverick Kotschevar (ALB) 14-0

189 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Zach Gruber (ALB)

215 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

285 Grant Miller (PAY) Won by Forfeit

PAYNESVILLE AREA 42 EDEN VALLEY-WATKINS 19

107 Jamison Meagher (PAY) Maj. Dec. Cason DeMarais (EVW) 10-0

114 Roman Roberg (PAY) Won by Forfeit

121 Devon Schmidt (PAY) Won by Forfeit

127 Mason McNab (PAY) Tech. Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW)

133 Brayden Kramer (EVW) Maj. Dec. Braydon Kierstead-Hahn (PAY) 10-0

139 Mason Hansen (PAY) Dec. Ryder Schmidt (EVW) 5-3

145 Preston Welling (PAY) Won by Forfeit

152 Mitchell Blonigen (PAY) Dec. Carter Scheeler (EVW) 9-6

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Daniel Flint (PAAR)

172 Treyce Ludwig (EVW) Fall Grant Wendlandt (PAAR)

189 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

215 Peyton Hemmesch (PAY) Dec. Sonnie DeHeer (EVW) 3-2

285 Nick Becker (EVW) Dec. Grant Miller (PAY) 1-0

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

No. 7A 189 LBS Sonnie DeSheer

The Eagles had a good team performance at their home quadrangular, they defeated AA Lean and Mean Pierz 33-24 and AA Albany 34-33. They were defeated by No. 11A ranked and conference rivals Paynesville Area 42-19. Brayden Kramer (139), Treyce Ludwig (172/189), Isaac Ortiz (160/172) and Nick Becker (285) all went 3-0 and Sonnie DeHeer (215) went 2-1. The Eagles earned five medals at the Highwater Ethanol Invite for 86 points for seventh place. Treyce Ludwig (172) and Sonnie DeHeer (215) both earned championship medals. Isaac Ortiz (160) earned a second place medal, Brayden Kramer (133) earned fifth place and Nick Becker (285) took sixth place. Special Note: Isaac Ortiz 160 LBS Won His 100th Career Match, Brayden Kramer 132 LBS Won His 75th Career Match and Ryder Schmidt 139 LBS Won HIs 50 Career Match.

EDEN VALLEY-WATKINS 33 PIERZ 24

107 Kyle Stangl (PIE) Fall Cason DeMarais (EVW) 2:40

114 Gauge Johnson (PIE) Dec. Brody Sieben (EVW) 10-5

121 Link Toops (PIE) Won by Forfeit

127 Cash Fussy (PIE) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 3:50

133 Carter Young (PIE) Won by Forfeit

139 Brayden Kramer (EVW) Won by Forfeit

145 Ryder Schmidt (EVW) Maj. Dec. Connor Hennessy (PIE) 11-0

152 Carter Scheeler (EVW) Fall Lucas Fish (PIE) 4:03

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Brayden Melby (PIE) 5:36

172 Bradly Tanner (PIE) Fall Thomas Thompson (EVW) 2:15

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Jeffery Korte (PIE) :45

215 Sonnie DeHeer (EVW) Won by Forfeit

285 Nick Becker (EVW) Fall Wyatt Dingmann (PIE) 5:07

EDEN VALLEY-WATKINS 34 ALBANY 33

107 Colton Carlson (ALB) Dec. Brody Sieben (EVW) 3-2

114 Cason DeMarais (EVW) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) Won by Forfeit

127 Bert Schulte (ALB) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 3:45

133 Brayden Kramer (EVW) Fall Blake Iverson (ALB) 1:29

139 Dylan Hoffarth (ALB) Fall Ryder Schmidt (EVW) 1:34

145 Double Forfeit

152 Owen Carlson (ALB) Fall Carter Scheeler (EVW) 1:30

160 Mason Plumski (ALB) Fall Thomas Thompson (EVW) 1:36

172 Isaac Ortiz (EVW) Maj. Dec. Maverick Kotschevar (ALB) 16-2

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Zach Gruber (ALB) 5:23

215 Sonnie DeHeer (EVW) Won by Forfeit

285 Nick Becker (EVW) Won by Forfeit

KIMBALL AREA CUBS

No. 9A 189 LBS Hank Meyer

CLASS AAA TEAMS

ST. CLOUD CRUSH

No. 10 160 LBS Tanner Hugg

The Crush were defeated by two of their Section 8AAA rivals, No. 10AAA ranked Willmar 53-12 and Brainerd 54-18 at the Willmar triangular. Sutton Kenning (189) went 2-0.

HUTCHINSON 64 ST. CLOUD CRUSH 9

107 Reese Korson (HUTH) Fall (SCC) :46

107 Mason Carlson (HUTH) Fall Kayne Doering (SCC) 2:46

114 Samuel Reasbeck (HUTH) Fall Gerardo Rubio (SCC) 3:46

121 Dominik Lee (HUTH) Fall Gerardo Rubio (SCC) :54

145 Jason Rodriguez (HUTH) Fall Daniel Hughes (SCC) 2:52

152 Hunter Korson (HUTH) Fall John Hughes (SCC) 1:18

172 Peter Stancek (HUTH) Maj. dec. Diego Hennes (SCC) 12-4

189 Parker Orth (SCC) Fall Gilberto Silva (HUTH) 4:49

189 Damian Ross (HUTH) Fall Diego Hennes (SCC) 3:27

215 Michael Markgraf (HUTH) Fall Michael Bueckers (SCC) 2:34

215 Michael Markgraf (HUTH) Fall Gavin Kulkay (SCC) 3:02

285 Chase Reed (SCC) Maj. Dec. Ty`rique Jones (HUTH) 8-1

285 Ty`rique Jones (HUTH) Fall Thor West (SCC) 1:36

WILLMAR 51 ST. CLOUD CRUSH 8

107 Double Forfeit

114 Logan Fagerlie (WILL) Maj. Dec. Grady Doering (SCC) 11-1

121 Jax Vorachit (SCC) Dec. Wyatt Cruze (WILL) 8-3

127 Ivan Mares (WILL) Fall Mustafa Abshir (SCC) 2:31

133 Cavin Carlson (WILL) Won by Forfeit

139 Conlan Carlson (WILL) Won by Forfeit

145 Sulley Anez (WILL) Tech. Fall Noah Neuman (SCC) 3:37

152 Isaac Zelaya-Velasquez (WILL) Won by Forfeit

160 Cameren Champagne (WILL) Dec. Tami Lawal (SCC) 7-6

172 Mario Serrano (WILL) Won by Forfeit

189 Sutton Kenning (SCC) Tech. Fall Steven Cruze (WILL) 5:01

215 Ramero Trevino (WIL) Fall Batuo Teboh (SCC) 2:00

285 Finley Donelan (WIL) Dec. Noah Orth (SCC) 4-2 (OT)

BEMIDJI 45 ST. CLOUD CRUSH 16

107 Grady Doering (SCC) Maj. Dec. Oscar Hanks (BEM) 11-2)

114 Casey Sisneros (BEM) Won by Forfeit

121 Gabriel Morin (BEM) Dec. Jack Hamak (SCC) 3-1

127 Gavin Osborn (BEM) Fall Mustafa Abshir (SCC) 1:12

133 Ty Marrow (BEM) Won by Forfeit

139 Nick Strand (BEM) Won by Forfeit

145 Noah Neuman (SCC) Dec. Ty White (BEM) 12-9

152 Alec Newby (BEM) Tech. Fall Ethan Brott (SCC) 4:00

160 Tanner Hugg (SCC) Dec. Talen Fairbanks (BEM) 10-4

172 Ricky Wuori Jr. (BEM) Won by Forfeit

189 Sutton Kenning (SCC) Fall Kallen Littler (BEM) 3:22

215 Kohen Donat (BEM) Dec. Batuo Teboh (SCC) 5-2

285 Parker Orvik (BEM) Fall Noah Orth (SCC) 1:40

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres were defeated by a pair of foes, Section 8AAA Moorhead 45-24 and Monticello 42-24. Aiden Halverson and Peyton Allen both went 2-0. The Sabres earned five medals at the North Branch “Vikings” Invitational. Peyton Allen (215) earned a second place medal, Jack Pesta (127), Mike Hamak (160) and Cyrus Post (189) all earned fifth place and Theo Brown (172) took sixth place.

MOORHEAD 45 SARTELL-ST. STEPHEN 24

107 Landon Rinke (MHD) Dec. Jayce Gruber (SSS) 6-2

114 Dane Ellingsberg (MHD) Won by Forfeit

121 Michael Jenkins (MHD) Fall Gage Klasen (SSS) 1:49

127 Croix Mongeau (MHD) Fall Jack Pesta (SSS) 1:53

133 Dalton Humeniuk (MHD) Fall Jeremiah Miller (SSS) 1:17

139 Nathan Tangen (SSS) Fall Micayah Garcia-Ortiz (MHD) 1:32

145 Bridger Mongeau (MHD) Fall Barett Leblanc (SSS) 1:46

152 Aidan Halvorson (SSS) Won by Forfeit

160 Lee Ellingsberg (MHD) Dec. Michael Hamak (SSS) 7-3

172 Ron Addo (MHD) Dec. Theo Brown (SSS) 8-3

189 Cyrus Post (SSS) Fall Yousef Arif (MHD) 2:55

215 Peyton Allen (SSS) Fall Genesis Kamara (MHD) 4:50

285 Jake Erdmann (MHD) Won by Forfeit

MONTICELLO 42 SARTELL-ST. STEPHEN 24

107 Jayce Gruber (SSS) Fall Michael Boe (MONT) :50

114 Chloe Wehry (SSS) Fall Myles Stachowski (MONT) 1:54

121 Peyton Ruzicka (MONT) Fall Gage Klasen (SSS) 1:49

127 Jack Pesta (SSS) Dec. Caleb Kalnbach (MONT) 6-3

133 Keegan Elfstrom (MONT) Fall Jeremiah Miller (SSS) 1:35

139 Nicholas Friedrichs (MONT) Fall Nathan Tangen (SSS) 1:58

145 Rafe Brown (MONT) Fall Barett Leblanc (SSS) 3:22

152 Aidan Halvorson (SSS) Dec. Mason Brown (MONT) 6-4 OT

160 Michael Hamak (SSS) Dec. Joseph Gleason (MONT) 5-3 OT

172 Vinny Alm (MONT) Fall Theo Brown (SSS) 2:23

189 Cale Holthaus (MONT) Fall Cyrus Post (SSS) 2:17

215 Peyton Allen (SSS) Dec. Cristopher Perez (MONT) 5-2

285 Ben Bauer (MONT) Won by Forfeit

TUESDAY JANUARY 30

HOLDINGFORD “HUSKERS: TRIANGULAR (5:00)

Teams: ACGC FALCONS, DEER RIVER, HOLDINGFORD

NEW LONDON-SPICER “WILDCATS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Eden Valley-Watkins, Minnewaska Area, New London-Spicer

THURSDAY FEBRUARY 1st

EDEN VALLEY-WATKINS “EAGLES” QUADRANGULAR (5:00)

Teams; Eden Valley-Watkins, New Ulm, Border West,

PIERZ “PIONEERS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: Albany, Dassel-Cokato/Litchfield, Ogilvie

ROYALTON-UPSALA “ROYALS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: ACGC, BBE, WCA, ROYALTON-UPSALA

ROCORI “SPARTANS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Bemidji, Sartell-St. Stephen, Rocori

FRIDAY FEBRUARY 2nd

BECKER “BULLDOGS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: BIg Lake, Zimmerman, Becker

ST. CLOUD “CRUSH” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Brainerd, Fergus Falls, St.Cloud Crush

ROYALTON-UPSALA ROYALS @ KIMBALL AREA CUBS (7:00)

MOORHEAD “SPUDS”. TRIANGULAR (5:00)

Teams: Alexandria, Little Falls, Moorhead

PAYNESVILLE AREA “BULLDOGS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Dassel-Cokato/Litchfield, Hutchinson, Minnewaska Area

YELLOW MEDICINE EAST “STING” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Belgrade-Brooten-Elrosa, Bertha-Hewitt, Yellow Medicine East

SATURDAY FEBRUARY 3rd

ANNANDALE/MAPLE LAKE “LIGHTNING” INVITATIONAL

Teams: New London-Spicer, Holdingford, Perham, Rocori, Saint Michael-Albertville, Shakopee, Willmar

BLAINE “BENGALS” INVITATIONAL (8:00)

Teams: Cambridge-Isanti, Coon Rapids, Elk River, Foley, Forest Lake, Rosemount, Totino-Grace