Central MN Wrestling Update

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central Valley Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.

CURRENT RATINGS

CLASS A

HOLDINGFORD HUSKERS NO. 4A

Wyatt Novitzki (133) No. 4

Masyn Patrick (145) No. 1

William Pilarski (152) No. 3

Simon Boeckman (160) No. 8

Luke Bieniek (172) No. 1

Jaxon Bartkowicz (189) No. 2

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS NO. 9A

Tyson Meagher (107) No. 8

Jamison Meagher (114) No. 4

Roman Roberg (127) No. 7

Peyton Hemmesch (189) No. 3

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS NO. 10A

Ethan Mueller (172) No. 9

Hunter Laage (189) No. 5

Carson Gilbert (215) No. 1

ROYALTON-UPSALA ROYALS (LEAN AND MEAN CLASS A)

Brandon Mugg (285) No. 2

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

Nick Becker (285) No. 9

KIMBALL AREA CUBS

Mark Scheilbelbein (152) No. 6

Hank Meyer (189) No.5

CLASS AA

LITTLE FALLS FLYERS (NO. 6AA)

Noah Cameron (152) No. 6 No.

Ivan Petrich (215) No. 4

BECKER BULLDOGS NO. 7AA

Boston Kuschel (121) NO. 2

Bennett Kujawa (133) No 2

Landen Kujawa (145) No. 2

Kaden Nicolas (152) No. 1

Owen Angell (172) No. 2

PIERZ PIONEERS NO. 12AA

Kyle Stangl (107) No. 1

Carter Young (139) No. 8

Jayden Zajac (172) No. 8

Caleb Koch (189) No. 9

FOLEY FALCONS (LEAN AND MEAN CLASS AA)

Wyatt Wall (139) No. 9

ALBANY HUSKIES

Connor Plumski (189) No. 4

CLASS AAA

ST. CLOUD CRUSH

Tanner Hugg (172) No. 9