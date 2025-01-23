Central MN Wrestling Ratings

Central MN Wrestling Ratings

Becker Wrestling (photo - Roger Mischke)

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central Valley Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.

CLASS AA

BECKER BULLDOGS

No. 6AA

107 Jacob Williams No. 10A

121 Boston Kuschel No. 2AA

127 Bennett Kujawa No. 2AA

145 Landen Kujawa No. 2AA

152 Kaden Nicolas No. 1AA

LITTLE FALLS FLYERS

No. 8AA

145 Noah Cameron No. 10AA

160 Beau Robinson No. 7AA

215 Ivan Petrich No. 4AA

PIERZ PIONEERS

No. 9AA

114 Kyle Stangl No 5AA

139 Carter Young No. 8AA

172 Jayden Zajac No. 10AA

FOELY FALCONS

139 Wyatt Wall No. 10AA

ALBANY HUSKIES

189 Connor Plumski No. 4AA

HOLDINGFORD HUSKIES

No. 3A

127 Wyatt Novitzki No. 5A

145 Masyn Patrick No. 1A

152 William Pilarski No. 5A

160 Simon Boeckman No. 6A

172 Luke Bieniek No. 1A

189 Jaxon Bartkowicz No. 2A

215 Kolton Harren No. 6A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

No. 6A

107 Tyson Meagher No. 9A

114 Jamison Meagher No. 8A

127 Roman Roberg No. 6A

189 Peyton Hemmesch No. 3A

ROYALTON-UPSALA ROYALS

152 Lane Olson No. 10A

285 Brandon Mugg No. 2A

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

285 Nick Becker No. 8A

KIMBALL AREA CUBS

152 Mark Schiefelbein No. 6A

189 Hank Meyer No. 5A

ST. CLOUD CRUSH

189 Sutton Kenning No. 2AAA

 

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Filed Under: Wrestling
Categories: high school sports, Sports

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