Central MN Wrestling Ratings
GRANITE CITY SPORTS WRESTLING
Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central Valley Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.
CLASS AA
BECKER BULLDOGS
No. 6AA
107 Jacob Williams No. 10A
121 Boston Kuschel No. 2AA
127 Bennett Kujawa No. 2AA
145 Landen Kujawa No. 2AA
152 Kaden Nicolas No. 1AA
LITTLE FALLS FLYERS
No. 8AA
145 Noah Cameron No. 10AA
160 Beau Robinson No. 7AA
215 Ivan Petrich No. 4AA
PIERZ PIONEERS
No. 9AA
114 Kyle Stangl No 5AA
139 Carter Young No. 8AA
172 Jayden Zajac No. 10AA
FOELY FALCONS
139 Wyatt Wall No. 10AA
ALBANY HUSKIES
189 Connor Plumski No. 4AA
HOLDINGFORD HUSKIES
No. 3A
127 Wyatt Novitzki No. 5A
145 Masyn Patrick No. 1A
152 William Pilarski No. 5A
160 Simon Boeckman No. 6A
172 Luke Bieniek No. 1A
189 Jaxon Bartkowicz No. 2A
215 Kolton Harren No. 6A
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS
No. 6A
107 Tyson Meagher No. 9A
114 Jamison Meagher No. 8A
127 Roman Roberg No. 6A
189 Peyton Hemmesch No. 3A
ROYALTON-UPSALA ROYALS
152 Lane Olson No. 10A
285 Brandon Mugg No. 2A
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES
285 Nick Becker No. 8A
KIMBALL AREA CUBS
152 Mark Schiefelbein No. 6A
189 Hank Meyer No. 5A
ST. CLOUD CRUSH
189 Sutton Kenning No. 2AAA