Central Minnesota Wrestling Roundup

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central Valley Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.

HOLDINGFORD HUSKERS

NO. 3A

133 Wyatt Novitzki No. 6A

152 William Pilarski No. 5A

160 Simon Boeckman No. 5A

172 Luke Bieniek No. 1A

189 Jaxon Bartkowicz No. 2A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

NO. 7A

107 Tyson Meagher No. 9A

114 Jamison Meagher No. 7A

127 Roman Roberg No. 6A

189 Peyton Hemmesch No. 3A

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

No. 12A

107 Noah Jensen No. 8A

160 Brett DeRoo No. 3A

172 Ethan Mueller No. 10A

189 Hunter Laage No. 8A

215 Carson Gilbert No. 1A

ROYALTON-UPSALA ROYALS

285 Brandon Mugg No. 2A

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

285 Nick Becker No. 10A

KIMBALL AREA CUBS

152 Mark Schiefelbein No. 6A

189 Hank Meyer No. 5A

CLASS AA

7AA

121 Boston Kuschel No. 2AA

133 Bennett Kajawa No. 2AA

152 Kaden Nicolas No. 1AA

LITTLE FLYERS

No. 6AA

152 Noah Cameron No. 8AA

215 Ivan Petrich No. 4AA

PIERZ PIONEERS

LEAN AND MEAN AA

107 Kyle Stangl No. 1AA

139 Carter Young No. 8AA

160 Brayden Melby No. 10AA

172 Jayden Zajac No. 8AA

FOLEY FALCONS

139 Wyatt Wall No. 10AA

ALBANY HUSKIES

189 Connor Plumski No. 5AA

CLASS AAA

ST. CLOUD CRUSH

189 Sutton Kenning No. 2AAA

SARTELL-ST. STEPHEN SABRE

SAUK RAPIDS-RICE STORM