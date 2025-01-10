Central Minnesota Wrestling Roundup
GRANITE CITY SPORTS WRESTLING
Weekly roundup on the results and new ratings for the following, Belgrade-Brooten-Elrosa, Holdingford, Paynesville Area, Royalton-Upsala, Kimball Area, Eden Valley-Watkins from the Central Valley Conference. St. Cloud Crush, Sartell-St. Stephen, Sauk Rapids and Rocori from the Central Lakes Conference. Little Falls, Pierz, Foley and Albany from the Granite Ridge Conference and Becker from the Mississippi 8 Conference.
HOLDINGFORD HUSKERS
NO. 3A
133 Wyatt Novitzki No. 6A
152 William Pilarski No. 5A
160 Simon Boeckman No. 5A
172 Luke Bieniek No. 1A
189 Jaxon Bartkowicz No. 2A
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS
NO. 7A
107 Tyson Meagher No. 9A
114 Jamison Meagher No. 7A
127 Roman Roberg No. 6A
189 Peyton Hemmesch No. 3A
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS
No. 12A
107 Noah Jensen No. 8A
160 Brett DeRoo No. 3A
172 Ethan Mueller No. 10A
189 Hunter Laage No. 8A
215 Carson Gilbert No. 1A
ROYALTON-UPSALA ROYALS
285 Brandon Mugg No. 2A
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES
285 Nick Becker No. 10A
KIMBALL AREA CUBS
152 Mark Schiefelbein No. 6A
189 Hank Meyer No. 5A
CLASS AA
7AA
121 Boston Kuschel No. 2AA
133 Bennett Kajawa No. 2AA
152 Kaden Nicolas No. 1AA
LITTLE FLYERS
No. 6AA
152 Noah Cameron No. 8AA
215 Ivan Petrich No. 4AA
PIERZ PIONEERS
LEAN AND MEAN AA
107 Kyle Stangl No. 1AA
139 Carter Young No. 8AA
160 Brayden Melby No. 10AA
172 Jayden Zajac No. 8AA
FOLEY FALCONS
139 Wyatt Wall No. 10AA
ALBANY HUSKIES
189 Connor Plumski No. 5AA
CLASS AAA
ST. CLOUD CRUSH
189 Sutton Kenning No. 2AAA
SARTELL-ST. STEPHEN SABRE
SAUK RAPIDS-RICE STORM