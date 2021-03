High School Scores 3-6-21

Saturday's high school sports results from around central Minnesota:

Boys Basketball:

Alexandria 73, Sartell-St. Stephen 36

Bemidji 89, Tech 84

Rocori 59, Sauk Rapids-Rice 51

Apollo 54, Willmar 50

Girls Basketball:

Rocori 73, Sauk Rapids-Rice 70

Alexandria 57, Sartell-St. Stephen 44

Bemidji 66, Tech 63

Boys Hockey:

Becker/Big Lake 6, Prairie Centre 2

Sartell-St. Stephen 7, Morris/Benson 0

Bemidji 7, Sauk Rapids-Rice 1

Warroad 6, Cathedral 1

Girls Hockey:

Bemidji 3, Sartell/Sauk Rapids 1

Brainerd/Little Falls 3, Buffalo/Maple Lake 0

Chisago Lakes 5, St. Cloud 4

Willmar 3, River Lakes 1