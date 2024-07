SCL All-Star Game Box Score

SCL-North-7 SCL-South-4

June 29 at Roscoe

SCL-North​001 002 220-7 12 3​

SCL-South​100 010 110-3 3 1

SCL-North

Kevin Kuefler-EL​0-2

Will Van Beck-EL​2-3 R BI

Eric Terres-SH​1-2 BI

Gavin Kampsen-EL​1-3 R BI

Brandon Holm-NM​0-1 BB

Kegan Stueve-GW​0-3

Ryan Olmscheid​0-2

Sam Frieler-GW​1-2 BI D

Owen Meyer-SH​1-2 SB

Ben Welle-SH​0-2 BI

Jamie Terres-SH​0-2

Jordan Klaphake-MG​2-2 2R

Gabe Schwieters-GW​0-2

Luke Dehmer-SH​1-2 R BI

Carter Birr-NM​1-2 R

Reagan Nelson-SH​2-2 R

Blaine Fischer-EL​0-2

Dylan Gertken-SH​0-1 BB

SCL-South

Dalton Thelen-RI​0-3

Austin Pauls-RO​0-1 HP

Isaac Nett-FM​0-1 BB HP

Jordan Schleper-RO​1-2 R BI

Tanner Arceneau-SM​0-2 BB

Brandon Pung-RO​0-1

Isaac Holthaus-FM​0-1

Brady Goebel-SM​1-2 2BI BB

Andy (Goose) Hadley-RI​0-2

Will Mergen-FM​0-2 BB SB

Robert Schleper-FM​0-1

Max Athmann-RO​0-2

Kyle Budde-RI​0-2 R

Carter Thelen-SM​0-2

Jack Boos-RI​0-2 R

Carter Wessel-LH​0-2 R

Nolan Rueter-SM​0-2

Bruce Vanderbeek-RO​0-1 BB

Grant Ludwig-LH​0-2 R

Pitching

SCL-North

Payton Van Beck-EL​I H R ER HB

Anthony Revermann-SH​2I 0H 0R 0ER 3K BB

Caden Sand-NM​2I 0H 0R 0ER K 4BB

Jordan Klaphake-MG(W) I

Reagan Nelson-SH​I H R ER K HB

Will Funk-NM​2I 1H R 0ER 1K

SCL-South

Ben Schroeder-SM​3I 3H R ER 3K BB

Tanner Arceneau-SM​2I 2K

Talen Braegelmann-RI​I 3H 2R 2ER

Tori Olmscheid-LH(L)​I 3H 2R 2ER BB

Russ Leyendecker-RO​2I 3H 2R 2ER

DP: SCL South-2

LOB: SCL-North-5, SCL South-9