Friday's high school sports results from around central Minnesota:

Boys Basketball:

Melrose 55, Montevideo 28

Albany 70, Cathedral 40

Foley 59, Pierz 57

Milaca 101, Zimmerman 70

Girls Basketball:

Belgrade/Brooten/Elrosa 44, Sauk Centre 43

Benson 41, Melrose 36

Boys Hockey:

Brainerd 3, Sartell-St. Stephen 2

Girls Hockey:

Northern Lakes 5, Prairie Centre 1