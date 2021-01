Friday's high school sports results from around central Minnesota:

Boy's Basketball:

Alexandria 71, Sartell-St. Stephen 50

Osakis 78, St. John’s Prep 42

Apollo 50, Willmar 40

Bemidji 60, Tech 43

Sauk Rapids-Rice 57, Rocori 54

Girl's Basketball:

Foley 79, Mora 39

Cathedral 67, Zimmerman 52

Girl's Hockey:

River Lakes 2, St. Cloud 1