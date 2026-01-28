Paynesville Area Bulldog Triangular Results
TUESDAY JANUARY 27th
HOLDINGFORD HUSKERS No. 3A
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS No. 6A
CANBY LANCERS No. 7A
CANBY 31 PAYNESVILLE 30
107 LBS Adrian Anaya (PAY) Dec. Logan Stoks (CAN) 11-4
114 LBS Tyson Meagher (PAY) Fall Ryder Rybinski (CAN) :38
121 LBS Nolan Roberg (PAY) Dec. Cash Anthony (CAN) 8-4
127 LBS Jamison Meagher (PAY) Fall Maddox Kockelman (CAN) 3:13
133 LBS Devon Schmidt (PAY) Dec. Ben Drietz (CaN) 12-5
139 LBS Braydon Kierstead Hahn (PAY) Fall Jaxon Ramberg (CAN) 1:14
145 LBS Daven VanEngen (CAN) Fall Abraham Nething (PAY) 5:08
152 LBS Tallen Merritt (CAN) Dec. Nicholas Utsch (PAY) 11-6
160 LBS Tagen Hoffman (CAN) Dec. Alex Weber (PAY) 14-7
172 LBS Brennen Giese (CAN) Fall Lathen Rein (PAY) 3:30
189 LBS Daniel Flint (PAY) Dec. Quintin McLain (CAN) 1-0
215 LBS Wesley Verhelst (CAN) Tech. Fall Sam Brick (PAY) 5:30
285 LBS Jordan DePestal (CAN) Fall Brice Messer (PAY) 5:56
HOLDINGFORD 47 CANBY 20
107 LBS Joel Theis (HOLD) Fall Logan Stoks (CAN) 2:45
114 LBS Cash Anthony (CAN) Tech. Fall Riley Hagerty (HOLD) 5:31
121 LBS Maddox Kockelman (CAN) Fall Easton Lange (HOLD) 3:57
127 LBS Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Dayron Yanez Orellana (CAN) 2:38
133 LBS Carson Reis (HOLD) Maj. Dec. Ben Drietz (CAN) 15-5
139 LBS Daven VanEngen (CAN) Maj. Dec. Noah Perowitz (HOLD) 15-4
145 LBS Lane Partick (HOLD) Fall Brett Stoks (CAN) 1:08
152 LBS Casey Knettel (HOLD) Dec. Tallen Merritt (CAN) 10-6
160 LBS Masyn Patrick (HOLD) Fall Talen Hoffman (CAN) 1:12
172 LBS Simon Boeckman (HOLD) Fall Quintin McLain (CAN) 3:57
189 LBS Brennen Giese (CAN) Tech. Fall Kolton Harren (HOLD) 5:20
215 LBS Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Wesley Verhelst (CAN) 1:17
285 LBS Mason Lichy (HOLD) Dec. Jordan DePestal (CAN) 7-3
HOLDINGFORD 35 PAYNESVILLE 23
107 LBS Joel Theis (HOLD) Fall Adrian Anaya (PAY) :50
114 LBS Tyson Meagher (PAY)Tech Fall Riley Hagerty (HOLD) 2:58
121 LBS Nolan Roberg (PAY) Fall Easton Lange (HOLD) 3:30
127 LBS Wyatt Pilarski (HOLD) Dec, Jamison Meagher (PAY) 4-1
133 LBS Devon Schmidt (PAY) Maj. Dec. Carson Reis (HOLD) 8-0
139 LBS Brayden Kierstead Hahn (PAY) Tech. Fall Noah Perowitz (HOLD) 3:50
145 LBS Lane Patrick (HOLD) Dec. Abraham Nething (PAY) 21-17
152 LBS Casey Knettel (HOLD) Dec. Nicholas Utsch (PAY) 5-0
160 LBS Masyn Patrick (HOLD) Tech. Fall Alex Weber (PAY) 3:45
172 LBS Simon Boeckman (HOLD) Fall Lathan Rain (PAY) :16
189 LBS Teddy Auer (HOLD) Dec., Daniel Flint (PAY) 6-5
215 LBS Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Colin Wendlandt (PAY) 1:56
285 LBS Brice Messer (PAY) Dec. Mason Litchy (HOLD) 9-5