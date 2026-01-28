Paynesville Area Bulldog Triangular Results

Brayden Kierstead-Hahn Paynesville11th 50 Career Falls

TUESDAY JANUARY 27th

HOLDINGFORD HUSKERS No. 3A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS No. 6A

CANBY LANCERS No. 7A

Masyn Patrick Holdingford- 12th- 200 Career Wins
Jaxon Bartkowicz Holdingford- 12th- 97 Career Falls
Masyn Patrick Holdingford- 12th- 200 Career Wins; Roger Mischke
Jaxon Bartkowicz Holdingford- 12th- 97 Career Falls; Roger Mischke
CANBY 31 PAYNESVILLE 30

107 LBS Adrian Anaya (PAY) Dec. Logan Stoks (CAN) 11-4

114 LBS Tyson Meagher (PAY) Fall Ryder Rybinski (CAN) :38

121 LBS Nolan Roberg (PAY) Dec. Cash Anthony (CAN) 8-4

127 LBS Jamison Meagher (PAY) Fall Maddox Kockelman (CAN) 3:13

133 LBS Devon Schmidt (PAY) Dec. Ben Drietz (CaN) 12-5

139 LBS Braydon Kierstead Hahn (PAY) Fall Jaxon Ramberg (CAN) 1:14

145 LBS Daven VanEngen (CAN) Fall Abraham Nething (PAY) 5:08

152 LBS Tallen Merritt (CAN) Dec. Nicholas Utsch (PAY) 11-6

160 LBS Tagen Hoffman (CAN) Dec. Alex Weber (PAY) 14-7

172 LBS Brennen Giese (CAN) Fall Lathen Rein (PAY) 3:30

189 LBS Daniel Flint (PAY) Dec. Quintin McLain (CAN) 1-0

215 LBS Wesley Verhelst (CAN) Tech. Fall Sam Brick (PAY) 5:30

285 LBS Jordan DePestal (CAN) Fall Brice Messer (PAY) 5:56

 

HOLDINGFORD 47 CANBY 20

107 LBS Joel Theis (HOLD) Fall Logan Stoks (CAN) 2:45

114 LBS Cash Anthony (CAN) Tech. Fall Riley Hagerty (HOLD) 5:31

121 LBS Maddox Kockelman (CAN) Fall Easton Lange (HOLD) 3:57

127 LBS Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Dayron Yanez Orellana (CAN) 2:38

133 LBS Carson Reis (HOLD) Maj. Dec. Ben Drietz (CAN) 15-5

139 LBS Daven VanEngen (CAN) Maj. Dec. Noah Perowitz (HOLD) 15-4

145 LBS Lane Partick (HOLD) Fall Brett Stoks (CAN) 1:08

152 LBS Casey Knettel (HOLD) Dec. Tallen Merritt (CAN) 10-6

160 LBS Masyn Patrick (HOLD) Fall Talen Hoffman (CAN) 1:12

172 LBS Simon Boeckman (HOLD) Fall Quintin McLain (CAN) 3:57

189 LBS Brennen Giese (CAN) Tech. Fall Kolton Harren (HOLD) 5:20

215 LBS Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Wesley Verhelst (CAN) 1:17

285 LBS Mason Lichy (HOLD) Dec. Jordan DePestal (CAN) 7-3

 

HOLDINGFORD 35 PAYNESVILLE 23

107 LBS Joel Theis (HOLD) Fall Adrian Anaya (PAY) :50

114 LBS Tyson Meagher (PAY)Tech Fall Riley Hagerty (HOLD) 2:58

121 LBS Nolan Roberg (PAY) Fall Easton Lange (HOLD) 3:30

127 LBS Wyatt Pilarski (HOLD) Dec, Jamison Meagher (PAY) 4-1

133 LBS Devon Schmidt (PAY) Maj. Dec. Carson Reis (HOLD) 8-0

139 LBS Brayden Kierstead Hahn (PAY) Tech. Fall Noah Perowitz (HOLD) 3:50

145 LBS Lane Patrick (HOLD) Dec. Abraham Nething (PAY) 21-17

152 LBS Casey Knettel (HOLD) Dec. Nicholas Utsch (PAY) 5-0

160 LBS Masyn Patrick (HOLD) Tech. Fall Alex Weber (PAY) 3:45

172 LBS Simon Boeckman (HOLD) Fall Lathan Rain (PAY) :16

189 LBS Teddy Auer (HOLD) Dec., Daniel Flint (PAY) 6-5

215 LBS Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Colin Wendlandt (PAY) 1:56

285 LBS Brice Messer (PAY) Dec. Mason Litchy (HOLD) 9-5

