Field Set For Minnesota State Football Tournament
The regular season ended a couple of weeks ago for Minnesota high school football teams and, over the weekend, the section tournaments came to a close. Here's a look at the teams that punched their ticket to the state tournament.
The opening rounds will be played across the state at neutral sites and the semifinal and final rounds will be played at US Bank Stadium.
NINE MAN (THURSDAY, NOVEMBER 7 UNLESS NOTED)
MOUNTAIN IRON-BUHL vs STEPHEN ARGYLE CENTRAL
7 PM @ GRAND RAPIDS HIGH SCHOOL
FERTILE-BELTRAMI vs CROMWELL-WRIGHT AREA
7 PM @ MOORHEAD HIGH SCHOOL
LeROY-OSTRANDER-LYLE-PACELLI vs RENVILLE COUNTY WEST
(FRIDAY, NOVEMBER 8th) 7 PM @ KASSON-MANTORVILLE HIGH SCHOOL
HILLS-BEAVER CREEK vs BORDER WEST
7 PM @ BUFFALO HIGH SCHOOL
CLASS A
UPSALA/SWANVILLE vs PARKER'S PRAIRIE
THURSDAY, NOVEMBER 7th 6 PM @ ROCK RIDGE HIGH SCHOOL
MAHNOMEN/WAUBUN vs DEER RIVER
FRIDAY, NOVEMBER 8th 7 PM @ BECKER HIGH SCHOOL
MINNEOTA vs LESTER PRAIRIE
FRIDAY, NOVEMBER 8th 5:30 PM @ JORDAN HIGH SCHOOL
GOODHUE vs SPRINGFIELD
THURSDAY, NOVEMBER 7th @ ROCHESTER MAYO HIGH SCHOOL
CLASS AA
KIMBALL vs MOOSE LAKE-WILLOW RIVER
FRIDAY, NOVEMBER 8th 7 PM @ BRAINERD HIGH SCHOOL
BARNESVILLE vs STAPLES-MOTLEY
THURSDAY, NOVEMBER 7th 7 PM @ ST CLOUD TECH HIGH SCHOOL
CHATFIELD vs TRITON
THURSDAY, NOVEMBER 7th 7 PM @ HASTINGS HIGH SCHOOL
JACKSON COUNTY CENTRAL vs CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
FRIDAY, NOVEMBER 8th 7 PM @ ORONO HIGH SCHOOL
CLASS AAA
FERGUS FALLS vs ALBANY
FRIDAY, NOVEMBER 8th 6 PM @ ALEXANDRIA HIGH SCHOOL
PEQUOT LAKES @ ANNANDALE
SATURDAY, NOVEMBER 9th 7 PM @ ROCORI HIGH SCHOOL
STEWARTVILLE @ HOLY FAMILY CATHOLIC
SATURDAY, NOVEMBER 9th 12 PM @ TOTINO-GRACE HIGH SCHOOL
DASSEL-COKATO vs FAIRMONT
SATURDAY, NOVEMBER 9th 3 PM @ MPLS WASHBURN HIGH SCHOOL
CLASS AAAA
BECKER vs ACADEMY OF HOLY ANGELS
THURSDAY, NOVEMBER 7th 7 PM @ BRAINERD HIGH SCHOOL
HERMANTOWN vs ORONO
THURSDAY, NOVEMBER 7th 6 PM @ ALEXANDRIA HIGH SCHOOL
TOTINO-GRACE vs HILL-MURRAY SCHOOL
THURSDAY, NOVEMBER 7th 5:30 PM @ BLAINE HIGH SCHOOL
BYRON vs MARSHALL
THURSDAY, NOVEMBER 7th 6 PM @ EAST RIDGE HIGH SCHOOL
CLASS AAAAA
ELK RIVER vs MONTICELLO
SATURDAY, NOVEMBER 9th 4 PM @ FOREST LAKE HIGH SCHOOL
ROBBINSDALE ARMSTRONG vs ALEXANDRIA
SATURDAY, NOVEMBER 9th 11 AM @ MONTICELLO HIGH SCHOOL
OWATONNA vs CRETIN-DERHAM HALL
SATURDAY, NOVEMBER 9th @ EASTVIEW HIGH SCHOOL
CHANHASSEN @ ST. THOMAS ACADEMY
SATURDAY, NOVEMBER 9th 12 PM @ OSSEO HIGH SCHOOL
CLASS AAAAAA
LAKEVILLE NORTH vs ANOKA
FRIDAY, NOVEMBER 8th 7 PM @ FARMINGTON HIGH SCHOOL
MINNETONKA vs BLAINE
THURSDAY, NOVEMBER 7th 6 PM @ OSSEO HIGH SCHOOL
MOUNDS VIEW vs SHAKOPEE
FRIDAY, NOVEMBER 8th 7 PM @ SPRING LAKE PARK HIGH SCHOOL
MAPLE GROVE vs EDINA
THURSDAY, NOVEMBER 7th 7 PM @ PARK CENTER HIGH SCHOOL