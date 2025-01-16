Central MN Wrestling Standings
CURRENT STANDINGS
(As of Wednesday January 15th)
CENTRAL LAKES CONFERENCE
WILLMAR CARDINALS5-0 8-1
BRAINERD WARRIORS 4-1 11-5
ROCORI SPARTANS 4-2 7-7
ALEXANDRIA CARDINALS 4-2 6-6
ST. CLOUD CRUSH 3-2 4-7
DETROIT LAKES LAKERS 2-4 3-9
SARTELL-ST. STEPHEN SABRES 1-5 3-7
SAUK RAPIDS-RICE STORM 1-5 1-13
FERGUS FALLS OTTERS 0-3 0-7
CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE
HOLDINGFORD HUSKERS 2-0 14-3
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 2-0 4-2
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 2-3 3-6
ATWATER-COSMOS-GROVE CITY FALCONS 1-1 13-6
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 1-2 6-8
ROYALTON-UPSALA ROYALS Unavailable
KIMBALL AREA CUBS Unavailable
GRANITE RIDGE CONFERENCE
LITTLE FALLS FLYERS 1-0 6-0
PIERZ PIONEERS1-014-3
FOLEY FALCONS 0-1 8-6
MILACA-FAITH CHRISTIAN WOLVES 0-1 7-3
ALBANY HUSKIES Unavailable
ZIMMERMAN THUNDER. 0-2 5-10