Central MN Wrestling Standings

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Becker Wrestling (photo - Roger Mischke)

CURRENT STANDINGS

(As of Wednesday January 15th)

CENTRAL LAKES CONFERENCE

WILLMAR CARDINALS5-0  8-1

BRAINERD WARRIORS 4-1 11-5

ROCORI SPARTANS 4-2   7-7

ALEXANDRIA CARDINALS  4-2   6-6

ST. CLOUD CRUSH   3-2   4-7

DETROIT LAKES LAKERS  2-4   3-9

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES   1-5   3-7

SAUK RAPIDS-RICE STORM 1-5   1-13

FERGUS FALLS OTTERS   0-3   0-7

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE

HOLDINGFORD HUSKERS             2-0   14-3

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS        2-0    4-2

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 2-3     3-6

ATWATER-COSMOS-GROVE CITY FALCONS 1-1   13-6

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES   1-2     6-8

ROYALTON-UPSALA ROYALS Unavailable

KIMBALL AREA CUBS         Unavailable

GRANITE RIDGE CONFERENCE

LITTLE FALLS FLYERS 1-0   6-0

PIERZ PIONEERS1-014-3

FOLEY FALCONS 0-1   8-6

MILACA-FAITH CHRISTIAN WOLVES 0-1   7-3

ALBANY HUSKIES Unavailable

ZIMMERMAN THUNDER.                  0-2   5-10

 

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Filed Under: high school wrestling
Categories: high school sports, Sports

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