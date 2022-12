Central Minnesota Wrestling Update

1390 GRANITE CITY SPORTS 2022-2023 WRESTLING UPCOMING SCHEDULE (Update Ratings/Upcoming Schedule)

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Crush and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Foley Falcons and Little Falls Flyers, Becker Bulldogs from the Mississippi 8 Conference and Annandale/Maple Lake Lightning from the Wright County Conference. From the Central Minnesota Conference the Belgrade-Brooten Elrosa Jaguars, Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs, Holdingford Huskers, Paynesville Bulldogs and Royalton/Upsala Royals. Will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all sixteen teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at my BLOG SITE: MEDIA CENTRAL MINNESOTA MAT RATS By Roger Mischke listed under resources in the Guillotine for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars had two big wins over Central Mn. Conference rivals and Section 5A rival Paynesville Area 35-32 (7-7) and Kimball Area 48-27 (9-5). Aiden Mueller (113), Ryan Jensen (138), Wyatt Engen (145), Tanner Viessman (152), Max Hanson (170), Carson Gilbert (182) and Ethan Spanier (220) all went 2-0.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 35 PAYNESVILLE AREA 32 106 Roman Roberg (PAY) Dec. Noah Welte (BBE) 11-5 113 Aiden Mueller (BBE) Dec. Devon Schmidt (PAY) 12-7 120 Aiden Piechel (PAY) Fall Elliot Spanier (BBE) 1:25 126 Mason McNab (PAY) Tech. Fall Louie Tensen (BBE) 6:00 132 Preston Welling (PAY) Won by Forfeit 138 Ryan Jensen (BBE) Fall Brandon Hess (PAY) 1:08 145 Wyatt Engen (BBE) Fall Mitchell Blonigen (PAY) 5:26 152 Tanner Viessman (BBE) Fall Jose Anaya (PAY) 3:20 160 Grant Wendlandt (PAY) Dec. Hunter Laage (BBE) 5-3 OT 170 Maximus Hanson (BBE) Tech. Fall Aaron Mages (PAY) 5:04 182 Carson Gilbert (BBE) Dec. Peyton Hemmesch (PAY) 3-2 195 Seth Vearrier (PAY) Dec. Talen Kampsen (BBE) 6-1 220 Ethan Spanier (BBE) Fall Sam Brick (PAY) 1:33 285 Spencer Eisenbraun (PAY) Fall Harley Weber (BBE) 2:38

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 48 KIMBALL AREA. 27 106 Noah Welte (BBE) Won by Forfeit 113 Aiden Mueller (BBE) Fall Ryder Schwieters (KIM) :58 120 Connor Carlson (KIM) Won by Forfeit 126 William Serbus (KIM) Fall Louie Tensen (BBE) 4:00 132 Mica Guerrero (KIM) Won by Forfeit 138 Ryan Jensen (BBE) Fall Mark Schiefelbein (KIM) 1:40 145 Wyatt Engen (BBE) Fall Blake Brutger (KIM) 1:27 152 Tanner Viessman (BBE) Fall James Schiefelbein (KIM) 1:30

160 Caden Guggisberg (KIM) Dec. Hunter Laage (BBE) 9-3 170 Maximus Hanson (BBE) Dec. Logan Kuseske (KIM) 5-2 182 Carson Gilbert (BBE) Dec. Hank Meyer (KIM) 7-1 195 Haden Rosenow (KIM) Fall Talen Kampsen (BBE) 3:55 220 Ethan Spanier (BBE) Fall Anthony Mertens (KIM) :18 285 Harley Weber (BBE) Fall Kade Gasller (KIM) 3:30

HOLDINGFORD HUSKIES

The Huskies defeated a pair of rivals Tuesday night; Section 7A Mille Lacs 50-19 (10-4), Conference rival Eden Valley-Watkins 51-18 (10-4) and Norwood Young America 59-22 (10-4). Special Note: Will Pilarski (152) Won his 75th Career Match and Masyn Patrick (132) Won his 75th Career Match. Masyn Patrick (138), Drew Lange (160) and Luke Bieniek (170) all went 3-0 and Lane Patrick (106/113), Casey Knettel (113/106), Blake Scegura (220) , Cyril Feia (285), Wyatt Novitzki (120/126), William Pilarski (152) and Jaxon Barkowski (182) all went 2-0 and Evan Petron (132) went 2-1

HOLDINGFORD 51 EDEN VALLEY-WATKINS 18

106 Lane Patrick (HOLD) Fall Brody Sieben (EVW) 1:22

113 Casey Knettel (HOLD) Fall John Weiss (EVW)

120 Wyatt Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

126 Jordan Erpelding (EVW) Dec. Noah Perowitz (HOLD) 10-4

132 Evan Petron (HOLD) Dec. Brayden Kramer (EVW) 7-6

138 Masyn Patrick (HOLD) Fall Ryder Schmidt (EVW) 1:24

145 Gavon Caron (EVW) Dec. Grant Welle (HOLD) 8-4

152 Maverick Novitzki (HOLD) Won by Forfeit

160 Drew Lange (HOLD) Dec. Isaac Ortiz (EVW) 9-4

170 Luke Bieniek (HOLD) Dec.Treyce Ludwig (EVW) 6-5

182 Evan Lichy (HOLD) Fall Carter Scheeler (EVW) 1:34

195 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Toby Phillip (HOLD) 2:51

220 Mitchell Lipinski (EVW) Fall Blake Scegura (HOLD) 3:23

285 Cyril Feia (HOLD) Fall Nick Becker (EVW) 5:00

HOLDINGFORD 50 MILLE LACS 19

106 Vincent Schmid (ML) Maj. Dec. Casey Knettel (ML) 13-2

113 Creedon Spengler (ML) Won by Forfeit

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Dec. Zach Remer (ML) 5-2

126 Donavon Schmid (ML) Won by Forfeit

132 Evan Petron (HOLD) Dec. Carter Adickes (ML) 10-4

138 Masyn Patrick (HOLD) Fall Cam Wilkes (ML) 2:39

145 Sam Hebeisen (ML) Dec. Grant Welle (HOLD) 6-2

152 William Pilarski (HOLD) Fall Tucker Strecker (ML) 1:56

160 Drew Lange (HOLD) Tech. Fall Landyn Remer (ML) 4:36

170 Luke Bieniek (HOLD) Fall Will Slogan (ML) 3:24

182 Evan Lichy (HOLD) Won by Forfeit

195 Jaxon Barkowicz (HOLD) Won by Forfeit

220 Blake Scegura (HOLD) Dec. Warren Minenko (ML) 5-2

285 Cyril Feia (HOLD) Fall Earl Monchamp (ML) :09

HOLDINGFORD 59 NORWOOD YOUNG AMERICA 22

106 Casey Knettel (HOLD) Fall Judd Pauly (NYA) :20

113 Lane Patrick (HOLD) Won by Forfeit

120 Noah Perowitz (HOLD) Won by Forfeit

126 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech Fall Nick Ojeda (NYA) 17-2

132 Collin Degan (NYA) Maj.Dec. Evan Petron (HOLD) 15-1

138 Masyn Patrick (HOLD) Fall Roman Holland (NYA) :16

145 Tyler Nuebarth (NYA) Fall Grant Welle (HOLD) 5:23

152 William Pilarksi (HOLD) Fall Dane Pauly (NYA) :53

160 Drew Lange (HOLD Won by Forfeit

170 Luke Bieniek (HOLD) Fall Tanner Nuebarth (NYA) 1:22

182 Jaxon Bartkaowicz (HOLD) Fall Carter Storms 2:43

195 Blake Scegura (HOLD) Won by Forfeit

220 Luke Urness (NYA) Fall Cyril Feia (HOLD :55

285 Preston Spengler (NYA) Won by Forfeit

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles went 1-2 at the Holdingford “Huskers” quadrangular; they defeated their Section 4A rivals Norwood Young America 42-39 (7-7). they were defeated by Central Mn. Conference rivals Holdingford 51-18 and Section 7A foe Mille Lacs 48-28. Gavin Caron (145) and Sonnie DeHeer (195) both went 3-0, Jordan Erpelding (120/126), Isaac Ortiz (160), Treyce Ludwig (1700 and Mitch Lipinski (220) all went 2-1 and Nick Becker (285) went 2-0.

EDEN VALLEY-WATKINS 42 NORWOOD YOUNG AMERICA 39

106 Parker Honl (NYA) Fall Brody Sieben(EVW) 1:32

113 John Weiss (EVW) Fall Judd Pauly(NYA) 1:36

120 Jordan Erpelding (EVW) Fall Brock Neubarth(NYA) 1:06

126 Ojeda, Nick (NYA) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 1:51

132 Collin Degan (NYA) Dec. Brayden Kramer (EVW) 9-4

138 Roman Holland (NYA) Fall Ryder Schmidt (EVW) 2:57

145 Gavin Caron (EVW) Fall Tyler Neubarth (NYA) 1:43

152 Reese Lentsch (NYA) Fall Thomas Thompson (EVW) :52

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Dane Pauly (NYA) :52

170 Treyce Ludwig (EVW) Fall Tanner Nuebarth (NYA) 3:13

182 Carter Storms (NYA) Won by Forfeit

195 Sonnie DeHeer (EVW) Won by Forfeit

220 Lukas Urness (NYA) Fall Mitchell Lipinski (EVW) 2:09

285 Nick Becker (EVW) Fall Preston Sorengler (NYA) :40

MILLE LACS 48 EDEN VALLEY-WATKINS 28

106 Vincent Schmid (ML) Fall John Weiss (EVW) 1:51

113 Creedon Spengler (ML) Won by Forfeit

120 Zach Remer (ML) Won by Forfeit

126 Donavan Schmid (ML) Won by Forfeit

132 Carter Adickes (ML) Fall Ryder Schmidt (EVW) 1:35

138 Cam Wilkes (ML) Fall Brayden Kramer (EVW) :34

145 Gavin Caron (EVW) Fall Chase Calander (ML)

152 Tucker Strecker (ML) Fall Tommy Thompson (EVW)

160 Issac Ortiz (EVW) Fall Landyn Remer (ML) :55

170 Treyce Ludwig (EVW) Maj. Dec. Bailey Geist (ML) 12-4

182 Chris Ecker (ML) Fall Carter Scheeler (EVW) 2:54

195 Sonnie DeHeer (EVW) Won by Forfeit

220 Mitchell Lipinski (EVW) Won by Forfeit

285 Nick Becker (EVW) Fall Warren Minenko (ML) :04

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs split a pair of duals with their Central Mn. Conference rivals, they defeated Kimball Area 44-22 (9-5). They were defeated by the No. 4A ranked Belgrade-Brooten-Elrosa 35-32 (7-7). Roman Roberg (106), Aiden Peichel (120/126), Mason McNab (120/126), Preston Welling (132-138), Grant Wendlandt (160), Seth Vearrier (195/220) and Spencer Eisenbraun (285) all went 2-0.

PAYNESVILLE AREA 44 KIMBALL AREA 22 106 Roman Roberg (PAY) Fall Ryder Schwieters (KIM) :51 113 Connor Carlson (KIM) Fall Devon Schmidt (PAY) 2:20 120 Mason McNab (PAY) Dec. William Serbus (KIM) 7-3 126 Aiden Piechel (PAY) Fall Mica Guerrero (KIM) :31 132 Mark Schiefelbein (KIM) Maj. Dec. Preston Welling (PAY) 11-1 138 Brandon Hess (PAY) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 4:30 145 Blake Brutger (KIM) Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 9-3 152 Jose Anaya (PAY) Maj. Dec. James Schiefelbein (KIM) 11-2 160 Grant Wendlandt (PAY) Dec. Caden Guggisberg (KIM) 13-12 170 Logan Kuseske (KIM) Dec. Aaron Mages (PAAR) 4-2 182 Peyton Hemmesch (PAY) Maj. Dec. Hank Meyer (KIM) 11-3 195 Haden Rosenow (KIM) Won by Forfeit 220 Seth Vearrier (PAY) Fall Anthony Mertens (KIM) 1:01 285 Spencer Eisenbraun (PAY) Fall Kade Gasller (KIM) 1:31

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs were defeated by a pair of Central Mn. Conference rivals: No. 4A Belgrade-Brooten-Elrosa 48-27 (5-9) and to Lean and Mean Paynesville Area 44-22 (5-9). Haden Rosenow (195) and Connor Carlson (113/120) both went 2-0.

ANNANDALE/MAPLE LAKE LIGHTNING

The Lightning went 2-1 at their quadrangular with a win over their AAA neighbors Elk River 39-31 (7-7) and Buffalo 56-15 (11-3). They were defeated by No. 10AA Mora 49-23 (9-5). Cassen Brumm (113), Xavier Jones (132), Mitchell Koss (145) and Nathan Klatt (220) all went 3-0. Parker Pribyl (106) and Shay McClory (195) went 2-1.

ANNANDALE/MAPLE LAKE 39 ELK RIVER 31

106 Porter Pribyl (AN/ML) Won by Forfeit

113 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Jackson Ebner (ER) 1:44

120 Carter Lessard (ER) Maj. Dec. Tavin Long (AN/ML) 12-1

126 Alex Ahtmann (ER) Dec. Ayden Fitzgerald (AN/ML) 3-0

132 Xavier Jones (AN/ML) Fall Brecken Keoraj (ER) 3:56

138 Dylan Peters (ER) Fall Davis Vrolson (AN/ML) 1:03

145 Mitchell Koss (AN/ML) Fall Lars Nelson (ER) 1:20

152 Brayden Hilyar (ER) Dec. Jack Nilson (AN/ML) 6-3

160 Daunte Sasse-Doering (ER) Fall Nick Olson (AN/ML) 5:59

170 Wyatt Lease (ER) Dec. Carson Cooper (AN/ML) 5-2

182 Shay McClory (AN/ML) Dec. Daniel Greenberg (ER) 8-5

195 Carter Courtright (AN/ML) Fall Will Johnson (ER) 5:51

220 Nathan Klatt (AN/ML) Fall Connor Newhouse (ER) :48

285 Samuel Kirton (ER) Fall Adam Klatt (AN/ML) 1:54

ANNANDALE/MAPLE LAKE 56 Buffalo 15

106 Dylan Keeler (BUF) Dec. Abby Gindele (AN/ML) 3-0

113 Cassen Brumm (AN/ML) Maj. Dec. Gabe Roehl (BUF) 9-1

120 Tavin Long (AN/ML) Won by Forfeit

126 Riley Hill-Forbes (AN/ML) Won by Forfeit

132 Xavier Jones (AN/ML) Fall Leon Gael (BUF) 2:23

138 David Vrolson (AN/ML) Fall Ryder Revolinski (BUF) 1:50

145 Mitchell Koss (AN/ML) Fall Matthew Carlson (BUF) 1:50

152 Jack Nilson (AN/ML) Dec. Aiden Herbst (BUF) 10-9

160 Nathan Zander (AN/ML) Dec. Matthew Scherber (BUF) 6-0

170 Jacobee (BUF) Fall Carson Cooper (AN/ML) 5:42

182 Shay McClory (AN/ML) Maj. Dec. Jonah Anderson (BUF) 11-3

195 Jacob Cremers (BUF) Fall Carter Courtright (AN/ML) 1:35

220 Nathan Klatt (AN/ML) Fall August Kaiser (BUF) 1:06

285 Adam Klatt (AN/ML) Fall Carter Walker (BUF) 2:24

MORA 49 ANNANDALE/MAPLE LAKE 23

106 Porter Pribyl (AN/ML) Fall Natalie Olson (MOR) 1:02

113 Cassen Brumm (AN/ML) Tech. Fall Stratton Nelson (MOR) No Time Given

120 Mason Nelson (MOR) Fall Riley Forbes (AN/ML) 1:35

126 Anthony Nelson (MOR) Fall Ayden Fitzgerald (AN/ML) 3:28

132 Xavier Jones (AN/ML) Dec. Cooper Sjodin (MOR) 7-0

138 Nathan Nelson (MOR) Fall Simon Gades (AN/ML) 2:16

145 Mitchell Koss (AN/ML) Dec. Brock Folkema (MOR) 5-2

152 Avery Nelson (MOR) Maj. Dec. Jack Nilson (AN/ML) 12-2

160 Avery Nelson (MOR) Dec. Nick Olson (AN/ML) 6-3

170 Connor Gmahl (MOR) Fall Nathan Zander (AN/ML) :19

182 Tucker Hass (MOR) Fall Alex Sundberg (AN/ML) 5:37

195 Brock Peterson (MOR) Fall Shay McClory (AN/ML) 2:24

220 Nathan Klatt (AN/ML) Fall Nolan Mcgaw (MOR) 2:48

285 Dillon Adams (MOR) Fall Adam Klatt (AN/ML) 1:41

FOLEY FALCONS

The Falcons split a pair of duals at the Albany “Huskies” triangular; they defeated Section 6AA rival Albany 54-9 (12-2) with five falls and they were defeated by No. 12A ranked LPGE/BR 29-24 (6-8). Jacob DeMarais (113), Cole Rudnitski (152) and Joe Prom (285) all went 2-0.

FOLEY 54 ALBANY 9

106 Wyatt Britz (FOL) Dec. Blake Iverson (ALB) 3-0

113 Jacob DeMarais (FOL) Dec. Nathan Kollman (ALB) 2-0

120 Hunter Wilhelmi (FOL) Fall Bert Schulte (ALB) 1:45

126 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Jimmy Carlisle (ALB) 17-4

132 Carson Holthaus (ALB) Dec. Wyatt Wall (FOL) 13-6

138 Wyatt Lüeck (FOL) Maj. Dec. Reed Moulzolf (ALB) 11-1

145 Owen Carlson (ALB) Fall Cayden Hansmeier (FOL) 3:37

152 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Mason Plumski (ALB) 6-5

160 Alex Jennissen (FOL) Maj. Dec. Joseph Schmidt (ALB) 12-1

170 Keagon Frisbie (FOL) Dec. Connor Plumski (ALB) 9-8

182 Aiden Micholski (FOL) Fall Cooper Brinkman (ALB) 3:37

195 Gavin Owen (FOL) Won by Forfeit

220 Garett Schuler (FOL) Won by Forfeit

285 Joe Prom (FOL) Won by Forfeit

LPGE/BR 29 FOLEY 24

106 Brodie Pachan (LPGE/BR) Tech. Fall Britz (FOL) No Time Given

113 Jacob DeMarais (FOL) Dec. Logan Thom (LPGE/BR) 3-2

120 Colby Twardowski (LPGE/BR) Dec. Hunter Wilhelmi (FOL) 6-1

126 Gavin Albers (LPGE/BR) Dec. Cyler Ruhoff (FOL) 4-3

132 Wyatt Wall (FOL) Fall Ryan Browen (LPGE/BR) 1:13

138 Connor Flan (LPGE/BR) Dec. Wyatt Lueck (FOL) 3-1

145 Noah Brunn (FOL) Dec. Nathan Browen (LPGE/BR) 9-6

152 Cole Rudnitski (FOL) Tech. Fall Nathan Bitz (LPGE/BR) No Time Given

160 Alex Jennissen (FOL) Maj. Dec. Paul Stacey (LPGE/BR) 14-2

170 Tucker Zigan (LPGE/BR) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 5-0

182 Tate Twardowski (LPGE/BR) Dec. Aiden Micholski (FOL) 8-1

195 Andre Recknor (LPGE/BR) Dec. Gavin Owen (FOL) 9-5

220 Alex Line (LPGE/BR) Fall Garett Schuler (FOL) 1:50

285 Joe Prom (FOL) Dec. Ethan Meyer (LPGE/BR) 6-0

LPGE/BR 48 ALBANY 21

106 Brodie Pachan (LPGE/BR) Maj. Dec. Blake Iverson (ALB) 10-2

113 Logan Thom (LPGE/BR) Dec. Nathan Kollmann (ALB) 3-2

120 Colby Twardowski (LPGE/BR) Won by Forfeit

126 Gavin Albers (LPGE/BR) Maj. Dec. Jimmy Carlisle (ALB) 17-4

132 Carson Holthaus (ALB) Fall Ryan Browen (LPGE/BR) :25

138 Connor Flan (LPGE/BR) Maj. Dec. Reed Moulzolf (ALB) 14-0

145 Owen Carlson (ALB) Fall Nathan Browen (LPGE/BR) :56

152 Mason Plumski (ALB) Fall Nathan Bitz (LPGE/BR) 4:51

160 Tucker Zigan (LPGE/BR) Dec. Joseph Schmitt (ALB) 7-1

170 Connor Plumski (ALB) Dec. Paul Stacey (LPGE/BR) 9-5

182 Tate Twardowski (LPGE/BR) Fall Cooper Brinkman (ALB) 1:37

195 Andrew Recknor (LPGE/BR) Won by Forfeit

220 Ethan Meyer (LPGE/BR) Won by Forfeit

285 Grady Tomford (LPGE/BR) Won by Forfeit

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers split a pair of Granite Ridge Conference duals at the Milaca “Wolves” triangular. They defeated AA Lean and Mean Princeton 38-33 (7-7) and were defeated in a very close match by Milaca-Faith Christina 37-36 (6-8). Ethan Zeller (106), Mason Rauch (126), Noah Cameron (138), Beau Robinson (152) and Hank LeClair (195) all went 2-0.

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres earned one medal at the Redwood Valley “River Riot” tournament; Tucker Mugg (285) took eighth place.

UPDATED RATINGS

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS (No. 4A)

Ryan Jensen 138 LBS No. 2A

Wyatt Engen 145 LBS No. 10A

Maximus Hanson 170 LBS No. 1A

Carson Gilbert 182 LBS No. 5A

Ethan Spanier 220 LBS No. 5A

ROYALTON-UPSALA ROYALS (No. 5A)

Tucker Simmons 113 LBS No. 10A

Alex Diederich 132 LBS No. 1A

Will Gorecki 145 LBS No. 6A

Sawyer Simmons 152 LBS No. 10A

Bryce Holm 220 LBS No. 4A

Brandon Mugg 285 LBS No. 10A

HOLDINGFORD HUSKIES (No. 6A)

Wyatt Pilarski 113 LBS No. 3A

Wyatt Novitzki 120 LBS No. 5A

Mason Patrick 132 LBS No. 6A

William Pilarski 152 LBS No. 5A

Drew Lange 160 LBS No. 7A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS (CLASS A LEAN AND MEAN)

Payton Hemmesch 182 LBS No. 6A

Spencer Eisenbraun 285 LBS No. 6A

KIMBALL AREA CUBS

Hank Meyer 160 LBS No. 10A

Logan Kuseske 170 LBS No.. 9A

Hayden Rosenow 220 LBS No. 3A

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

Isaac Ortiz 170 LBS No. 10A

BECKER BULLDOGS No. 2AA

Kaden Nicolas 126 LBS No. 2AA

Landen Kujawa 132 LBS No. 2AA

Adam Jurek 160 LBS No. 6AA

Tyson Ricker 170 LBS No. 6AA

Dylan Kolby 220 LBS No. 6AA

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTNING No. 11AA

Cassen Brumm 113 LBS No. 10AA

Noah Gindele 132 LBS No. 4AA

Mitchell Koss 145 LBS No. 5AA

ROCORI SPARTANS

Evan Moscho 160 LBS No. 9AA

Grady Minnerath 220 LBS No. 2AA

FOLEY FALCONS AA LEAN AND MEAN

Cole Rudnitski 152 LBS No. 8AA

Alex Jennissen 160 LBS No. 10AA

ALBANY HUSKIES

Owen Carlson 145 LBS No. 10AA

SAUK RAPIDS-RICE STORM

Vance Barz 126 LBS No. 5AA

ST. CLOUD CRUSH

Jack Hamak 113 LBS No. 10AAA

Jaxon Kenning 152 LBS No. 9AAA

Sutton Kenning 195 LBS No. 10AAA

Tucker Hugg 285 LBS No. 3AAA

UPCOMING SCHEDULE:

TUESDAY JANUARY 3rd

OSAKIS “SILVERSTREAK” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: BOLD, QUAD COUNTY, PAYNESVILLE AREA, OSAKIS

THURSDAY JANUARY 5th

ROYALTON-UPSALA ROYALS @ PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

Start Time: 6:00

ALBANY “HUSKIES” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS, HOLDINGFORD HUSKERS, ALBANY HUSKIES

ANNANDALE/MAPLE LAKE “LIGHTING” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS, KIMBALL AREA CUBS, ANML LIGHTNING

DELANO “TIGERS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams NEW LONDON-SPICER WILDCATS, ROCORI SPARTANS, DELANO TIGERS

ZIMMMERMAN “THUNDER” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: LITTLE FALLS FLYERS, SARTELL-ST. STEPHEN SABRES, ZIMMERMAN THUNDER

FRIDAY JANUARY 6th

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA “JAGUAR” TOURNAMENT

Start Time: 2:30

Teams: DILWORTH-GLYNDON-FELTON, EDEN VALLEY-WATKINS, MILACA-FAITH CHRISTIAN, ORTONVILLE, OTTERTAIL CENTRAL, STAPLES-MOTLEY, THIEF RIVER FALLS, BELGRADE-BROOTEN-ELROSA.

BRAINERD “WARRIORS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

LITTLE FALLS FLYERS, AIKTIN GOBBLERS, BRAINERD WARRIORS

SATURDAY JANUARY 7th

ROYALTON-UPSALA “ROYALS” DUALS

Start Time: 9:30

Teams: DEER RIVER, HIBBING, FOSSTON-BAGLEY, IRONDALE, KIMBALL AREA,

ROYALTON-UPSALA

FOLEY “FALCONS” TOURNAMENT

Start Time: 9:30

Teams: CANBY, DASSEL-COKATO/LITCHFIELD, DETROIT LAKES, FOREST LAKE, MILACA-FAITH CHRISTIAN, PRINCETON, SAUK RAPIDS-RICE, TOTINO GRACE, FOLEY

MORA MUSTANGS TOURNAMENT

Start Time: 10:00

Teams: AIKTIN, ALBANY, ANDOVER, MILLE LACS, NASWAUK-KEWATIN, RUSH CITY-BRAHAM, SARTELL-ST. STEPHEN, SPECTRUM, MORA

NORWOOD YOUNG AMERICA “RAIDERS” TOURNAMENT

Start Time: 9:00

Teams: ARMSTRONG, EAST RIDGE, MADELIA-TRUMAN, MAPLE RIVER/USC, NEW CENTURY ACADEMY, PIPESTONE AREA, ST. CLAIR, WASECA, WEM, NORWOOD YOUNG AMERICA

EDEN PRAIRIE “EAGLES” TOURNAMENT

Start Time: 9:00

Teams: ALBERT LEA, ANOKA, BIG LAKE, BLAINE, BLUE EARTH, MINNEAPOLIS NORTH, MOUND-WESTONKA, PERHAM, SCOTT WEST, WACONA, WILLMAR, EDEN PRAIRIE