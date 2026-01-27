2026 MNGWL Region 7 Qualifier Results

2026 MNGWL Region 7 Qualifier

Saturday January 24th

9th, 8th and 7th Graders State Qualifier

SARTELL SABRES 2nd At MNGWL REGION

 

BECKER BULLDOGS (184.5)

(1st) Evan Mueller (107)

(1st) Ryan Kujawa (133)

(2nd) Mathias Febres Jimenez (139)

(2nd) Ben Anderson (145)

(2nd) Wyatt Johnson (160)

(3rd) Mason Reller (100)

(3rd) Kegan Becker (172)

(5th) Griffin Baldry (94)

(6th) Mason Lumley (189)

(7th) Elliot Johnson (121)

(8th) Kellan Colford (127)

 

SARTELL SABRES (188)

(1st) Aidan Enriquez (94)

(1st) Owen Wiger (114)

(1st) Jack Seezs (189)

(1st) Otto Long (285)

(2nd) Owen Willis (182)

(2nd) Ashby Kouba (172)

(3rd) Jack McGrew (121)

(4th) Tysen Schaefer (88)

 

KIMBALL CUBS (146)

(1st) Miles Lohman (127)

(2nd) Max Schiefelbein (121)

(2nd) Teagan VanNurden (133)

(3rd) Rule Keagan (107)

(4th) Kellen Landwehr (88)

(4th) Bo Meyer (139)

(6th) Jack Schiefelbein (94)

(6th) Lance Schiefelbein (121)

(8th) Beckett Foster (152)

 

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS (121)

(2nd) Ben Nething (114)

(3rd) Luke Roberg (94)

(3rd) Brooks Miller (152)

(3rd) Easton Braun (189)

(4th) Easton Hemmesch (107)

(7th) Erik Arteaga (145)

 

HOLDINGFORD HUSKERS (104.5)

(1st) Garrett Christen (88)

(4th) Jase Lesetmoe (94)

(4th) Zerl Lyon (127)

(4th) John Nelson (189)

(5th) Will Urbanski (121)

(5th) Braxton Bemboom (285)

(7th) Jake Gerards (114)

(7th) Jack Harlander (160)

 

ROYALTON-UPSALA ROYALS (68)

(3rd) Tucker Nielsen (160)

(5th) Max Crowder (107)

(5th) Ian Ratke (114)

(5th) Declan Greer (1450

(7th) Levi Popp (120)

 

FOLEY FALCONS (68)

(1st) Bobby Gutormson (139)

(2nd) Joseph Udermann (94)

(4th) Luke Udermann (100)

(4th) Eric Ryan (133)

(7th) Ethan Swenra (107)

 

BELGRADE-ELROSA JAGUARS (56)

(3rd) Jude Oeltjenbruns (133)

(4th) McCoy Detloff (145)

(5th) Levi Engen (139)

(6th) Caleb Ritter (172)

 

PIERZ PIONEERS (56)

(2nd) Brecken Gruber (127)

(5th) Braxton Bemboom (285)

(6th) Aidan Medek (133)

 

SAUK RAPIDS-RICE STORM (39)

(4th) Cordell Terrell (152)

(5th) Kyler Jackson (160)

(6th) Evan Beirman (114)

(8th) Noah Czeck (172)

 

ST. CLOUD CRUSH (31.5)

(2nd) Kayne Doering (107)

(8th) Vaughan Hennen (114)

(8th) Owen Ressemann (133)

