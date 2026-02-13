Section 6AA Wrestling Recap

Section 6AA Wrestling Recap

SECTION 6AA

Brenden Marstein Princeton 139 LBS 50th Career Win Thursday February 12th

SECTION DUALS

Thursday February 12th

PRINCETON 48 ALBANY 29

ZIMMERMAN 61 SAUK RAPIDS-RICE 12

ANNANDALE-MAPLE LAKE 48 BIG LAKE 28

DASSEL-COKATO/LITCHFIELD 60 SPECTRUM 6

 

QUARTER FINALS

FOLEY 59 PRINCETON 4

ROCORI 59 ZIMMERMAN 5

HOWARD LAKE-WINSTED-WAVERLY 40 DASSEL-COKATO 24

BECKER 64 ANNANDALE/MAPLE LAKE 11

 

SEMIFINALS and CHAMPIONSHIP

Tonight 6:00 Annandale High School

SEMIFINALS

FOLEY ROCORI

BECKER HOWARD LAKE/WAVERLY-WINSTED

