Prep Wrestling Rankings – January 17th, 2023

GRANITE CITY SPORTS AREA WRESTLING RATINGS

BECKER BULLDOGS NO. 3AA

Kaden Nicolas 126 LBS 2AA

Landen Kujawa 132 LBS 2AA

Adam Jurek 160 LBS 6AA

Tyson Ricker 182 LBS 4AA

Dylan Kolby 220 LBS 7AA

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTING NO. 12AA

Noah Gindele 132 LBS 4AA

Mitchell Koss 145 LBS 5AA

ROCORI SPARTANS

Evan Moscho 152 LBS 9AA

Grady Minnerath 220 LBS 3AA

FOLEY LEAN AND MEAN AA

Cole Rudnitski 145 LBS 9AA

Alex Jennissen 160 LBS 10AA

SAUK RAPIDS-RICE STORM

Vance Barz 126 LBS 5AA

ROYALTON-UPSALA ROYALS NO. 3A

Alex Diederich 132 LBS No. 1A

Will Gorecki 145 LBS No. 7A

Sawyer Simmons 152 LBS No. 9A

Bryce Holm 220 LBS No. 7A

HOLDINGFORD HUSKERS NO. 4A

Wyatt Pilarski 113 LBS No. 2A

Wyatt Novitzki 120 LBS No. 3A

Masyn Patrick 132 LBS No. 7A

William Pilarski 152 LBS No. 5A

Drew Lange 160 LBS No. 4A

Luke Bieniek 170 LBS No. 10A

Jaxon Bartkowicz 182 LBS No. 8A

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS NO. 5A

Ryan Jensen 132 LBS No. 2A

Maximus Hanson 170 LBS No. 1A

Carson Gilbert 182 LBS No. 7A

Ethan Spanier 220 LBS No. 5A

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS LEAN AND MEAN A

Peyton Hemmesch 182 LBS 5A

Spencer Eisenbruan 285 LBS 4A

ST. CLOUD CRUSH

Sutton Kenning 195 LBS 9AAA

Tucker Hugg 285 LBS 3AAA