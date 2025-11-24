WRESTLING PREVIEW: Defender Invite, Melrose High School

WRESTLING PREVIEW: Defender Invite, Melrose High School

Getty Images

DEFENDER INVITE 2025

Girls and Boys

MELROSE AREA HIGH SCHOOL

Wednesday, November 26, 2025

Boys and Girls Varsity will begin at 11:00 AM

PARTICIPATING TEAMS:

BOYS: Albany, Belgrade-Brooten-Elrosa, BHVPP, Eden Valley-Watkins, Mille Lacs, Mora, Ortonville, Osakis, Paynesville, Sartell, Sauk Rapids, Wabasso, Willmar and Sauk Centre/Melrose

GIRLS: BOLD, Belgrade-Brooten-Elrosa, BHVPP, Foley, LPGE, Ortonville, Osakis, Pillager, Mora, New York Mills, Paynesville, Sartell, Sauk Rapids, Wabasso, Willmar and Sauk Centre/Melrose

Rated Individuals

107

(3rd A) Adam Grabow, Bertha-Hewitt/Verndale/PP

(107 AAA) Landen Kassel, Willmar

114

(4th A) Tyson Meagher, Paynesville

(2nd AAA) Cain Kassel, Willmar

121

(2nd A) Noah Jensen, Belgrade-Brooten-Elrosa

(4th A) Vincent Schmid, Mille Lacs

127

(2nd A) Jamison Meagher, Paynesville

(8th A) Blake Fischer, Osakis

133

(5th A) Roman Roberg, Paynesville

(4th A) Ashton Pastian, Osakis

(9th A) Zack Skoblik, Wabasso

139

(10th A) Braydon Kierstead-Hahn, Paynesville

145

(3rd A) Carter Adickes, Mille Lacs

(2nd AAA) Conlan Carlson, Willmar

160

(4th A) Mark Schiefelbein

189

(4th A) Jake Leners, Royalton-Upsala

(1st AA) Connor Plumski, Albany

215

(10th A) Ezekiel Olson, Wabasso

285 

(2nd A) Nick Becker, Eden Valley-Watkins

(10th A) Grady Roberts, New York Mills

30 famous people you might not know were college athletes

Stacker dug deep to find 30 celebrities who were previously college athletes. There are musicians, politicians, actors, writers, and reality TV stars. For some, an athletic career was a real, promising possibility that ultimately faded away due to injury or an alternate calling. Others scrapped their way onto a team and simply played for fun and the love of the sport. Read on to find out if your favorite actor, singer, or politician once sported a university jersey.

Gallery Credit: Sophia Crisafulli

Categories: St. Cloud News

More From 1390 Granite City Sports