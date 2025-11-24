WRESTLING PREVIEW: Defender Invite, Melrose High School
DEFENDER INVITE 2025
Girls and Boys
MELROSE AREA HIGH SCHOOL
Wednesday, November 26, 2025
Boys and Girls Varsity will begin at 11:00 AM
PARTICIPATING TEAMS:
BOYS: Albany, Belgrade-Brooten-Elrosa, BHVPP, Eden Valley-Watkins, Mille Lacs, Mora, Ortonville, Osakis, Paynesville, Sartell, Sauk Rapids, Wabasso, Willmar and Sauk Centre/Melrose
GIRLS: BOLD, Belgrade-Brooten-Elrosa, BHVPP, Foley, LPGE, Ortonville, Osakis, Pillager, Mora, New York Mills, Paynesville, Sartell, Sauk Rapids, Wabasso, Willmar and Sauk Centre/Melrose
Rated Individuals
107
(3rd A) Adam Grabow, Bertha-Hewitt/Verndale/PP
(107 AAA) Landen Kassel, Willmar
114
(4th A) Tyson Meagher, Paynesville
(2nd AAA) Cain Kassel, Willmar
121
(2nd A) Noah Jensen, Belgrade-Brooten-Elrosa
(4th A) Vincent Schmid, Mille Lacs
127
(2nd A) Jamison Meagher, Paynesville
(8th A) Blake Fischer, Osakis
133
(5th A) Roman Roberg, Paynesville
(4th A) Ashton Pastian, Osakis
(9th A) Zack Skoblik, Wabasso
139
(10th A) Braydon Kierstead-Hahn, Paynesville
145
(3rd A) Carter Adickes, Mille Lacs
(2nd AAA) Conlan Carlson, Willmar
160
(4th A) Mark Schiefelbein
189
(4th A) Jake Leners, Royalton-Upsala
(1st AA) Connor Plumski, Albany
215
(10th A) Ezekiel Olson, Wabasso
285
(2nd A) Nick Becker, Eden Valley-Watkins
(10th A) Grady Roberts, New York Mills
