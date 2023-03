Central Minnesota Year-End Wrestling Recap 2022-23 Season

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING ROUNDUP

CONFERENCE STANDINGS/SEASON RECORDS/ALL CONFERENCE

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE

HOLDINGFORD HUSKERS 33-8 6-0

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 20-5 5-1

ROYALTON-UPSALA ROYALS 17-3 4-2

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS 15-7 3-3

ATWATER-COSMOS-GROVE CITY FALCONS 12-16 2-4

KIMBALL AREA CUBS 9-16 1-5

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 8-17 0-6

ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION HOLDINGFORD HOLDINGFORD

145 Masyn Patrick (9) Evan Petron (11)

152 Will Pilarski. (10) Simon Boeckman. (9)

160 Drew Lange (11) Jaxon Bartkowicz. (9)

182 Luke Bieniek (10)

BBE

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA Tanner Viesssman (11) 132 Ryan Jensen (11) Carson Gilbert (10)

138 Wyatt Engen (12)

170 Maximus Hanson (11) ATWATER-COSMOS-GROVE CITY

220 Ethan Spanier (12) Jevon Williams (12)

Isaiah Renne (11)

ROYALTON-UPSALA

ROYALTON-UPSALA

126 Lane Olson (10)

Alex Diederich (12)

PAYNESVILLE AREA Will Gorecki (12) 285 Spencer Eisenbraun (12) Bryce Holm (12)

Brandon Mugg (10)

KIMBALL AREA

195 Hayden Rosenow (11)

GRANITE RIDGE CONFERENCE

MORA MUSTANGS 24-2 6-0

PIERZ PIONEERS 19-4 4-2

FOLEY FALCONS 18-13 4-2

LITTLE FALLS FLYERS 17-9 3-3

MILACA-FAITH CHRISTIAN WOLVES 14-7 3-3

ALBANY HUSKIES 12-17 1-5

ZIMMERMAN THUNDER ???? 0-6

ALL CONFERENCE

MORA

120 Mason Nelson (11)

132 Nathan Nelson (11)

152 Carter Gmahl (10)

152 Avery Nelson (12)

160 Connor Gmahl (12)

220 Dylan Adams (12)

285 Ben Everson (11)

120 Anthony Nelson (12)

PIERZ

106 Kyle Stangl (10)

113 Carter Young (9)

113 Link Toops (8)

138 Chase Becker (11)

FOLEY

106 Jacob DeMarais (7)

113 Hunter Wilhelmi (9)

120 Cyler Ruhoff (11)

145 Cole Rudnitski (12)

152 Alex Jennissen (11)

170 Aden Micholski (12)

LITTLE FALLS

126 Mason Rausch (10)

138 Noah Cameron (9)

170 Ryan Kloecki (12)

182 Ivan Petrich (10)

195 Hank LeClair (11)

285 Aiden Nordlie (10)

MILACA-FAITH CRISTIAN

170 Clay Anderson (12)

285 Logan Ash (12)

195 Jack Hanson (11)

182 Jack Nord (12)

145 Jack Schoenborn (12)

220 Colbee Zens (12)

120 Austin Linder (12)

113 Lincoln Starr (9)

ALBANY

145 Owen Carlson (11)

126 Jimmy Carlisle (12)

160 Joseph Schmidt (11)

ZIMMERMAN

195 Brooks Howard (12)

113 Beau Dipprey (11)

CENTRAL LAKES CONFERENCE

WILLMAR CARDINALS 25-8 7-0

ALEXANDRIA AREA CARDINALS 24-11 5-2

ROCORI SPARTANS 16-12 5-2

BRAINERD WARRIORS 13-16 5-2

ST. CLOUD CRUSH 9-19 2-5

SARTELL-ST. STEPHEN SABERS 6-11 2-5

FERGUS FALLS OTTERS 4-19 2-5

SAUK RAPDIS-RICE STORM 1-21 0-7

ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION

WILLMAR WILLMAR

170 Braeden Erickson (12) 106 Wyatt Cruze (8)

138 Conlan Carlson (10)

120 Cavin Carlson (9) BRAINERD

126 Ivan Mares (11) 106 Jackson Berhow (8)

132 Sulley Anez (10) 152 Gabe Jukish (12)

113 Lawson Anez (8)

220 Romero Trevino (11) ROCORI

160 Mattix Swanson (12) 160 Anthony Brown (10)

145 Cameron Champagne (9) 132 Ryder Kremers. (8)

285 Daunte Castellano (11)

195 Zander Miska (12) ST. CLOUD

160 Aidian Orth (12)

ALEXANDRIA AREA 220 Derrick Cox-Payton (12)

106 Nolan Fettig (9)

126 Mason McGrane (11) SARTELL-ST. STEPHEN

170 Kelly Johnson (12) 195 Peyton Allen (9)

113 Alex Hendrickson (9)

ROCORI

113 Kameron Moscho (9) ALEXANDRIA AREA

152 Evan Moscho (11) 145 Blaze Nelson (12)

195 Mason Orth (11) 182 Landon Seward (12)

220 Grady Minnerath (11) 195 Cody Vatnsdal (12)

285 Luke Maanum (10)

BRAINERD

132 Easton Dircks (9) SAUK RAPIDS-RICE

138 Isaiah Germann (12) 138 Jack Barz (9)

145 Isaiah Jillson (12)

182 Shane Carlson (10) FERGUS FALLS

220 Eli Wiskow (12) 132 Caleb Fronning (8)

ST. CLOUD

106 Kendall Booker (10)

285 Tucker Hugg (12)

138 Jaden Dombrovski (11)

160 Sam Long (11)

FERGUS FALLS

126 Kass Hartwell (10)

170 Jacob Widness (12)

195 Sebastian Holding Eagle (11)

SAUK RAPIDS-RICE

126 Vance Barz (11)

152 Kieran Hixson (12)

MISSISSIPPI 8 CONFERENCE

BECKER BULLDOGS 7-0

ST. FRANCIS FIGHTING SAINTS 6-1

PRINCETON TIGERS 5-2

CAMBRIDGE-ISANIT BLUEJACKETS 4-3 21-13

BIG LAKE HORNETS 3-4

MONTICELLO MAGIC 2-5

CHISAGO LAKES WILDCATS 1-6

NORTH BRANCH VIKINGS 0-7

ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION

BECKER BECKER

106 Bennett Kujawa (8) 120 Nolan Jurek

126 Kaden Nicolas (10) 138 Drew May

132 Landon Kujawa (10)

152 Ethan Duncomb (12) ST. FRANCIS

160 Adam Jurek (12) 145 Kyle Haltstense

182 Dylan Weber (12) 182 Brady Peltier

195 Tyson Ricker (12)

220 Dylan Kolby (12) PRINCETON

152 Ethan Ballweber

ST. FRANCIS 220 Riley Paetznick-Huhtala

113 Caden Borgen (9)

120 Tegan Sherk (11) CAMBRIDGE-ISANTI

132 Gunner Hostetter (10) 152 Keith Hout

138 Tyson Charmoli (11) 160 Jacob Henderson

160 Aydan Carlson (11) 195 Darren Spencer

195 Bo Flagstad (12)

PRINCETON BIG LAKE

113 Levi Thompson 132 Dallas Sibbet

138 Tyler Wells 138 Zachary Smith

170 Parker Adkins 170 Carson Gellerman

182 Bryce Haubenschild

195 Will Schultz III

MONTICELLO

CAMBRIDGE-ISANTI 138 Mason Brown

106 Wyatt Wald (9) 182 Mason Smith

113 Leo Edblad (11) 220 Chris Perez

120 Blaine Wald (12)

145 Maverick Henderson (11)

170 Treytin Byers (12)

BIG LAKE

106 Kale Westgaard (9)

120 Cash Stortz (10)

145 Nolan Reiter (12)

285 Kane LaPointe (12)

MONTICELLO

160 Griffen Fiedlseth (12)

195 Mason Bauer (12)

285 Ben Bauer (11)

CHISAGO LAKES

285 Chuck Gilman (10)

NORTH BRANCH

106 Jack Baker (10)

WRIGHT COUNTY CONFERENCE

WATERTOWN-MAYER ROYALS 23-3 9-0

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTNING 27-6 8-1

HUTCHINSON TIGERS 18-6 7-2

HOWARD LAKE/WAVERLY-WINSTED LAKERS 27-8 6-3

NEW LONDON-SPICER WILDCATS 13-8 4-4

GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS 11-11 4-5

MOUND WESTONKA KNIGHT HAWKS 8-11 3-6

DASSEL-COKATO/LITCHFIELD 3-14 2-7

DELANO TIGERS 4-17 1-7

ROCKFORD ROCKETS 2-18 0-9

ALL CONFERENCE

106 152

Joel Friederichs (WMML) (9) Luke Hoag (HUT) (10)

Cassen Brumm (AN/ML) (8) Cael Olson (DEL) (11)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Andrew Sandau (NLS) (9) Mitchell Mallak (HLWW) (12)

113 160

Titan Friederichs (WM/ML) (9) Isaac Cain (HLWW) (12)

Logan Schwanz (HUT) (10) Patrick Duske (WMML) (12)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Isaiah Nelson (NLS) (10) Carson Cooper (AN/ML) (12)

120 170

Cole Munsterteiger (MWT) (10) Bryce Burkett (WMML) (10)

Raydon Graham (HLWW) (9) Jace Cacka (GSL) (12)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Kaleb Mead (WTML) (8) Jay Rickertsen (HUT) (12)

126 182

Gabe Nelson (DC/L) (12) Tate Link (DC/L) (12)

Parker Jackson (WM/ML) (10) Collin Boese (HLWW) (12)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Raydon Bipes (HUT) (10) Brady Anderson (HUT) (12)

132 195

Jack Nelson (MWT) (11) Hayden Vandervoot (HUT) (12)

Noah Gindele (AN/ML) (12) Kyler Burmeister (WMML) (10)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Eli Hamberger (WMML) (11) Matthew Busse (HLWW) (10)

138 220

Jonah Hamberger (WMML) (12) Nathan Klatt (ANML) (10)

Jack Nilson (AN/ML) (11) Aaron Higgins (GSL) (12)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Miguel Arandia (GSL) (11) Colton Long (HLWW) (11)

145 285

Treyton Card (HUT) (12) Sam Dioszeghy (MWT) (12)

Cooper Rowe (MWT) (9) Ian Burau (WMML) (12)

HONORABLE MENTION HONORABLE MENTION

Mason Schilling (GSL) (10) Adam Klatt (AN/ML) (8)