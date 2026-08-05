Town Ball Playoff Schedule

Town Ball Playoff Schedule

Andrew Ritter

CLASS A PLAYOFFS

SECTION 3

SATURDAY AUGUST 8th

MOORHEAD BREWERS vs. DILWORTH vs. SABIN winner 10:30

MOORHEAD MUDCATS vs. ALEXANDRIA/BEMIDJI winner 1:30

SARTELL MUSKIES vs. SARTELL STONE PONEYS 4:30

CLASS B

SECTION 1

FRIDAY AUGUST 7th

COLD SPRING SPRINGERS vs. PRINCETON 7:30

SATURDAY AUGUST 8th

ST. JOSEPH JOES vs. CHISAGO LAKES 10:30

SAUK RAPIDS CYCLONES vs. NORTH BRANCH 1:30

ALBERTVILLE ANGLERS vs. ISANTI 4:30

SECTION 4

FRIDAY AUGUST 7th

AVON LAKERS vs. ST. STEPHEN STEVES 6:00

FOLEY LUMBERJACKS vs FORT RIBLEY 8:30

SATURDAY AUGUST 8th

SOBIESKI SKIS vs. NISSWA 1:00

SECTION 6

SATURDAY AUGUST 8th

KIMBALL EXPRESS vs. BUFFALO

ST. MARTIN MARTINS vs. HAMEL/LORETTO winner 7:00

CLASS C

REGION 1

FRIDAY AUGUST 7th

CLEARWATER RIVERCATS vs. MORA BLUE DEVILS

SATURDAY AUGUST 8th

BECKER BANDITS vs. ST. FRANCIS 11:00

REGION 6

THURSDAY AUGUST 6th

PEARL LAKE LAKERS vs. LITCHFIELD 7:30

FRIDAY AUGUST 7th

LUXEMBURG BREWERS vs,. ROCKFORD 7:00

SATURDAY AUGUST 8th

ST. NICKOLAS NICKS vs. HOWARD LAKE 12:00

COLD SPRING ROCKIES vs. DASSEL-COKATO 3:00

REGION 8

FRIDAY AUGUST 7th

NEW LONDON-SPICER TWINS vs. ATWATER CHUCKERS 6:00

NEW MUNICH SILVERSTREAKS vs. FARMING FLAMES 8:30

SATURDAY AUGUST 8th

RICHMOND ROYALS vs, SPRING HILL CHARGERS 1:00

ELROSA SAINTS vs. STARBUCK 3:00

NLS/ATWATER winner vs. NEW MUNICH/FARMING winner 6:00

REGION 9

FRIDAY AUGST 7th

ST. WENDEL SAINTS vs. RANDALL CUBS 8:30

SATURDAY AUGUST 8th

CLEAR LAKE LAKERS vs. FREEPORT BLACK SOX 10:30

OPOLE BEARS vs. AITKIN 3:30

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Categories: St. Cloud News

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