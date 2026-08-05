Town Ball Playoff Schedule
CLASS A PLAYOFFS
SECTION 3
SATURDAY AUGUST 8th
MOORHEAD BREWERS vs. DILWORTH vs. SABIN winner 10:30
MOORHEAD MUDCATS vs. ALEXANDRIA/BEMIDJI winner 1:30
SARTELL MUSKIES vs. SARTELL STONE PONEYS 4:30
CLASS B
SECTION 1
FRIDAY AUGUST 7th
COLD SPRING SPRINGERS vs. PRINCETON 7:30
SATURDAY AUGUST 8th
ST. JOSEPH JOES vs. CHISAGO LAKES 10:30
SAUK RAPIDS CYCLONES vs. NORTH BRANCH 1:30
ALBERTVILLE ANGLERS vs. ISANTI 4:30
SECTION 4
FRIDAY AUGUST 7th
AVON LAKERS vs. ST. STEPHEN STEVES 6:00
FOLEY LUMBERJACKS vs FORT RIBLEY 8:30
SATURDAY AUGUST 8th
SOBIESKI SKIS vs. NISSWA 1:00
SECTION 6
SATURDAY AUGUST 8th
KIMBALL EXPRESS vs. BUFFALO
ST. MARTIN MARTINS vs. HAMEL/LORETTO winner 7:00
CLASS C
REGION 1
FRIDAY AUGUST 7th
CLEARWATER RIVERCATS vs. MORA BLUE DEVILS
SATURDAY AUGUST 8th
BECKER BANDITS vs. ST. FRANCIS 11:00
REGION 6
THURSDAY AUGUST 6th
PEARL LAKE LAKERS vs. LITCHFIELD 7:30
FRIDAY AUGUST 7th
LUXEMBURG BREWERS vs,. ROCKFORD 7:00
SATURDAY AUGUST 8th
ST. NICKOLAS NICKS vs. HOWARD LAKE 12:00
COLD SPRING ROCKIES vs. DASSEL-COKATO 3:00
REGION 8
FRIDAY AUGUST 7th
NEW LONDON-SPICER TWINS vs. ATWATER CHUCKERS 6:00
NEW MUNICH SILVERSTREAKS vs. FARMING FLAMES 8:30
SATURDAY AUGUST 8th
RICHMOND ROYALS vs, SPRING HILL CHARGERS 1:00
ELROSA SAINTS vs. STARBUCK 3:00
NLS/ATWATER winner vs. NEW MUNICH/FARMING winner 6:00
REGION 9
FRIDAY AUGST 7th
ST. WENDEL SAINTS vs. RANDALL CUBS 8:30
SATURDAY AUGUST 8th
CLEAR LAKE LAKERS vs. FREEPORT BLACK SOX 10:30
OPOLE BEARS vs. AITKIN 3:30