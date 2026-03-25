Prep Wrestling Season Recap and All-Conference Teams
CENTRAL LAKES CONFERENCE
BRAINERD WARRIORS 7-1 17-4
WILLMAR CARDINALS 7-1 13-5
ROCORI SPARTANS 6-2 20-7
SARTELL SABRES 5-3 11-6
ALEXANDRIA CARDINALS 4-4 10-11
DETROIT LAKES LAKERS 3-5 6-9
ST. CLOUD CRUSH 3-5 5-14
FERGUS FALLS OTTERS 1-7 2-15
SAUK RAPIDS STORM 0-8 0-14
SPORTSMANSHIP AWARD: ST. CLOUD CRUSH
SARTELL SABRES ALL CONFERENCE
Noah Bartkowicz
Jayce Gruber
Bodyn Molitor
Barett LeBlanc
Carter Allen
Peyton Allen
Sartell All-Conference Honorable Mention:
Tyler Plumski
Michael Hamak
ST. CLOUD CRUSH ALL-CONFERENCE:
Jack Hamak
Tanner Hugg
Sutton Kenning
Noah Neuman
Noah Orth
ROCORI ALL-CONFERENCE:
Trey Kraemer
Connor Faber
Carter Kremer
Kameron Moscho
Zander Bitker
ROCORI ALL-CONFERENCE Honorable Mention: Mason Molitor, Sawyer Minnerath & Cooper Notch
ALEXANDRIA CARDINALS ALL-CONFERENCE:
Logan Becker
Connor Zirbes
Nolan Fettig
Ty Larson
ALEXANDRIA ALL-CONFERENCE HONORABLE MENTION:
Luke Kelly
Grayson Zierbes
Hudson Marti
DETROIT LAKES LAKERS ALL CONFERENCE:
Anthony Chilton
Gage Weber
Ryan Francis
DETROIT LAKES ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION:
Talan Baker
BRAINERD WARRIORS ALL-CONFERENCE:
William Dircks
Cole Berhow
Crewe Dahlheimer
Jackson Berhow
Ben Rodriguez
Easton Dircks
Lukas Lind
Tyce Faber
SAUK RAPIDS-RICE STORM ALL CONFERENCE:
Carter Pesta
Jack Barz
WILLMAR CARDINALS- ALL CONFERENCE:
Cavin Carlson
Chase Hyatt
Landen Kassel
Levi Swanson
Lawson Anez
Cameren Champagne
Logan Fagerlie
WILLMAR ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION:
Isaac Cayler
Caiden Kassel
FERGUS FALLS OTTERS ALL-CONFERENCE:
Nolan Field
FERGUS FALLS ALL-CONFERENCE HONORABLE MENTION:
Levi Bundke
GRANITE RIDGE CONFERENCE
PIERZ PIONEERS 4-0 30-5
LITTLE FALLS FLYERS. 4-1 17-4
FOLEY FALCONS 2-3 21-9
ALBANY HUSKIES 2-3 4-15
MILACA WOLVES 1-3 12-8
ALL CONFERENCE
FOLEY FALCONS
Teddy Rasmussen
Hayden Ramsdell
Wyatt Wall
Hunter Wilhelmi
Will Gutormson
PIERZ PIONEERS
Rylan Gruber
Gauge Johnson
Grady Young
Link Toops
Easton Stangl-McCnn
Carder Young
Brayden Melby
Henry Hoffman
Jayden Zajac
Bradly Tanner
LITTLE FALLS FLYERS
Ivan Petrich
Noah Cameron
Sam Strack
Ethan Brinkman
ALBANY HUSKIES
Colton Carlson
Braden Geise
Connor Plumski
MILACA WOLVES
Sawyer Schendel
Kaysen Van Der Zwaag
WRIGHT COUNTY CONFERENCE
WEST DIVISION
HOWARD LAKE/WAVERLY LAKERS 4-1
NEW LONDON-SPICER WILDCATS 4-1
ANNANDALE/MAPLE LAKE LIGHTING 3-2
DASSEL-COKATO/LITCHFIELD CHARGERS2-3
HUTCHINSON TIGERS 1-4
NORWOOD YOUNG AMERICA 1-4
107 LBS
Harrison Seidl (AN/ML)
Tyson Halverson (DC/L)
Javean Centeno (HUTCH)
Jesus Riza (NLS)
Travis Neubarth (NYA)
114 LBS
Bryden Hardin (AN/ML)
Paxton Peterson (DC/L)
Clayton Birkholz (HLWW)
Mason Carlson (HUTCH)
Jack Tuschen (NLS)
121 LBS
Dominic Franco (DC/L)
Jack Kutz (HLWW)
Gavin Henning (HUTCH)
Kellon Hanson (NLS)
Cody Bratz (NYA)
127 LBS
Brayden Fobbe (AN/ML)
Presley Havermeier (DC/L)
Shane Kramer (HUTCH)
Andrew Sandau (NLS)
Nate Venske (NYA)
133 LBS
Avery Becker (AN/ML)
Nolan Meisch (DC/L)
Raydon Graham (HLWW)
Carsten Rath (HUTCH)
Connor Hauptil-Pomplan (NLS)
Ryan Neubarth (NYA)
139 LBS
Cassen Brumm (AN/ML)
Felix Franco (DC/L
Judah Perrault (HUTCH)
Josh Lucas (NLS)
Parker Honl (NYA)
145 LBS
Evan Block (DC/L)
Alex Ogle (HLWW)
Dominick Panitzke (HUTCH)
Jeremiah Nelson (NLS)
Judd Pauly (NYA)
152 LBS
Gavin Terning (DC/L)
Jason Rodriguez (HUTCH)
Holton Hanson (NLS)
160 LBS
Bogtzki (AN/ML)
Owen Culbertson (DC/L)
Matt Gnita (HLWW)
Blake Stancek (HUTCH)
Rylan Plumley-Champagne (NLS)
Waylon Kloempken (NYA)
172 LBS
Jack Jarvis (AN/ML)
Adrian Miller (DC/L)
Caleb Nelson (NLS)
189 LBS
Robby Halverson (AN/ML)
Cal Rannow (DC/L)
Will Kutz (HLWW)
Tony Espinoza (HUTCH)
Luke Hanning (NLS)
Jack Kloempken (NYA)
215 LBS
Mason Corbin (DC/L)
Michael Mumford (HLWW)
Michael Markgraf (HUTCH)
Mathew Gehrke (NLS)
285 LBS
Adam Klatt (AN/ML)
Johnny Berg (DC/L)
Logan Diers (HLWW)
Ty Jones (HUTCH)
Garrett Leensta (NLS)
EAST DIVISION
WATERTOWN-MAYER ROYALS 5-0
SCOTT WEST PANTHERS 4-1
MANKATO WEST SCARLETS 2-3
GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS 1-4
ROCKFORD ROCKETS 1-4
107 LBS
Cole Seeger (DEL)
Isaac Staggemeyer (ROCK)
Bredan Bresnahan (SW)
Michael Donahue (WT/M)
114 LBS
Grady Pitzenberger (DEL)
Jacob Lehman (SW)
Blake Brose (WT/M)
121 LBS
Gage Olson (DEL)
Deacon Ramthun (WEST)
Logan Leiter (WT/M)
127 LBS
Oliver Berg (DL)
Joel Friederichs (WT/M)
133 LBS
Carson Rock (DEL)
Jesse Broen (ROCK)
Luke Schultz (SW)
Titan Friederichs (WT/M)
139 LBS
Gus Becker (DEL)
Roman Morgan (ROCK)
Cam Tousignant (SW)
Sully Marx (WM/M)
145 LBS
Isaiah Depa (DEL)
Mason Breeggemann (SW)
Lewis Foley (WT/M)
152 LBS
Brayden Linsmeier (GLS)
Brady Kirkpatrick (WEST)
Carson Hartman (SW)
Kaleb Mead (WT/M)
160 LBS
Tate Olson (DEL)
Dylan Bragmann (G/SL)
Cooper Rowe (WEST)
River Freshour (ROCK)
Parker Judge (SW)
Carsen Palmer (WT/M)
172 LBS
Zane Kestner (DEL)
Jackson Wischnack (G/SL)
Isaac Williams (SW)
Karson Tufte (WTM)
189 LBS
Blake Nemiec (DEL)
Bennett Balk (SW)
Oliver Larson (WT/M)
215 LBS
Jeff Ritter (DEL)
Xander Plath (GSL)
Bradley Graunke (ROCK)
Matthew Gallus (WT/M)
285 LBS
Phillip Pisarchuk (WEST)
Thomas Olson (SW)
Vince Haliday (WT/M)
CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE
HOLDINGFORD HUSKERS 6-0 21-5
PAYNESVILLE BULLDOGS 5-1 15-7
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 2-4 5-19
KIMBALL AREA CUBS 3-3 6-10
ROYALTON-UPSALA ROYALS 1-5
BBE JAGUARS 0-6 2-19
CMC IND: CONFERENCE WINNERS
107- Tyson Meagher (Paynesville)
114- Noah Jensen (BBE)
121- Jamison Meagher (Paynesville)
127- Wyatt Pilarski (Holdingford)
133- Brayden Kierstead-Hahn (Paynesville)
139- Luke Garvick (ACGC)
145- Jace Mueller (BBE)
152- Masyn Patrick (Holdingford)
160- Mark Schiefelbein (Kimball)
172- Simon Boeckman (Holdingford)
189- Jake Leners (R/U)
215- Jaxon Bartkowicz (Holdingford)
285- Nicholas Becker (EVW)