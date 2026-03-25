Prep Wrestling Season Recap and All-Conference Teams

Roger Mischke

CENTRAL LAKES CONFERENCE

BRAINERD WARRIORS 7-1 17-4

WILLMAR CARDINALS 7-1 13-5

ROCORI SPARTANS 6-2 20-7

SARTELL SABRES 5-3 11-6

ALEXANDRIA CARDINALS 4-4 10-11

DETROIT LAKES LAKERS 3-5 6-9

ST. CLOUD CRUSH 3-5 5-14

FERGUS FALLS OTTERS 1-7 2-15

SAUK RAPIDS STORM 0-8 0-14

SPORTSMANSHIP AWARD: ST. CLOUD CRUSH

 

SARTELL SABRES ALL CONFERENCE

Noah Bartkowicz

Jayce Gruber

Bodyn Molitor

Barett LeBlanc

Carter Allen

Peyton Allen

Sartell All-Conference Honorable Mention:

Tyler Plumski

Michael Hamak

 

ST. CLOUD CRUSH ALL-CONFERENCE:

Jack Hamak

Tanner Hugg

Sutton Kenning

Noah Neuman

Noah Orth

 

ROCORI ALL-CONFERENCE:

Trey Kraemer

Connor Faber

Carter Kremer

Kameron Moscho

Zander Bitker

ROCORI ALL-CONFERENCE Honorable Mention: Mason Molitor, Sawyer Minnerath & Cooper Notch

 

ALEXANDRIA CARDINALS ALL-CONFERENCE:

Logan Becker

Connor Zirbes

Nolan Fettig

Ty Larson

ALEXANDRIA ALL-CONFERENCE HONORABLE MENTION:

Luke Kelly

Grayson Zierbes

Hudson Marti

 

DETROIT LAKES LAKERS ALL CONFERENCE:

Anthony Chilton

Gage Weber

Ryan Francis

DETROIT LAKES ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION:

Talan Baker

 

BRAINERD WARRIORS ALL-CONFERENCE:

William Dircks

Cole Berhow

Crewe Dahlheimer

Jackson Berhow

Ben Rodriguez

Easton Dircks

Lukas Lind

Tyce Faber

SAUK RAPIDS-RICE STORM ALL CONFERENCE:

Carter Pesta

Jack Barz

 

WILLMAR CARDINALS- ALL CONFERENCE:

Cavin Carlson

Chase Hyatt

Landen Kassel

Levi Swanson

Lawson Anez

Cameren Champagne

Logan Fagerlie

WILLMAR ALL CONFERENCE HONORABLE MENTION:

Isaac Cayler

Caiden Kassel

 

FERGUS FALLS OTTERS ALL-CONFERENCE:

Nolan Field

FERGUS FALLS ALL-CONFERENCE HONORABLE MENTION:

Levi Bundke

 

GRANITE RIDGE CONFERENCE

PIERZ PIONEERS 4-0 30-5

LITTLE FALLS FLYERS. 4-1 17-4

FOLEY FALCONS 2-3 21-9

ALBANY HUSKIES 2-3 4-15

MILACA WOLVES 1-3 12-8

 

ALL CONFERENCE

FOLEY FALCONS

Teddy Rasmussen

Hayden Ramsdell

Wyatt Wall

Hunter Wilhelmi

Will Gutormson

 

PIERZ PIONEERS

Rylan Gruber

Gauge Johnson

Grady Young

Link Toops

Easton Stangl-McCnn

Carder Young

Brayden Melby

Henry Hoffman

Jayden Zajac

Bradly Tanner

 

LITTLE FALLS FLYERS

Ivan Petrich

Noah Cameron

Sam Strack

Ethan Brinkman

 

ALBANY HUSKIES

Colton Carlson

Braden Geise

Connor Plumski

 

MILACA WOLVES

Sawyer Schendel

Kaysen Van Der Zwaag

 

WRIGHT COUNTY CONFERENCE

WEST DIVISION

HOWARD LAKE/WAVERLY LAKERS 4-1

NEW LONDON-SPICER WILDCATS 4-1

ANNANDALE/MAPLE LAKE LIGHTING 3-2

DASSEL-COKATO/LITCHFIELD CHARGERS2-3

HUTCHINSON TIGERS 1-4

NORWOOD YOUNG AMERICA 1-4

 

107 LBS

Harrison Seidl (AN/ML)

Tyson Halverson (DC/L)

Javean Centeno (HUTCH)

Jesus Riza (NLS)

Travis Neubarth (NYA)

 

114 LBS

Bryden Hardin (AN/ML)

Paxton Peterson (DC/L)

Clayton Birkholz (HLWW)

Mason Carlson (HUTCH)

Jack Tuschen (NLS)

 

121 LBS

Dominic Franco (DC/L)

Jack Kutz (HLWW)

Gavin Henning (HUTCH)

Kellon Hanson (NLS)

Cody Bratz (NYA)

 

127 LBS

Brayden Fobbe (AN/ML)

Presley Havermeier (DC/L)

Shane Kramer (HUTCH)

Andrew Sandau (NLS)

Nate Venske (NYA)

 

133 LBS

Avery Becker (AN/ML)

Nolan Meisch (DC/L)

Raydon Graham (HLWW)

Carsten Rath (HUTCH)

Connor Hauptil-Pomplan (NLS)

Ryan Neubarth (NYA)

 

139 LBS

Cassen Brumm (AN/ML)

Felix Franco (DC/L

Judah Perrault (HUTCH)

Josh Lucas (NLS)

Parker Honl (NYA)

 

145 LBS

Evan Block (DC/L)

Alex Ogle (HLWW)

Dominick Panitzke (HUTCH)

Jeremiah Nelson (NLS)

Judd Pauly (NYA)

 

152 LBS

Gavin Terning (DC/L)

Jason Rodriguez (HUTCH)

Holton Hanson (NLS)

 

160 LBS

Bogtzki (AN/ML)

Owen Culbertson (DC/L)

Matt Gnita (HLWW)

Blake Stancek (HUTCH)

Rylan Plumley-Champagne (NLS)

Waylon Kloempken (NYA)

 

172 LBS

Jack Jarvis (AN/ML)

Adrian Miller (DC/L)

Caleb Nelson (NLS)

 

189 LBS

Robby Halverson (AN/ML)

Cal Rannow (DC/L)

Will Kutz (HLWW)

Tony Espinoza (HUTCH)

Luke Hanning (NLS)

Jack Kloempken (NYA)

 

215 LBS

Mason Corbin (DC/L)

Michael Mumford (HLWW)

Michael Markgraf (HUTCH)

Mathew Gehrke (NLS)

 

285 LBS

Adam Klatt (AN/ML)

Johnny Berg (DC/L)

Logan Diers (HLWW)

Ty Jones (HUTCH)

Garrett Leensta (NLS)

 

EAST DIVISION

WATERTOWN-MAYER ROYALS 5-0

SCOTT WEST PANTHERS 4-1

MANKATO WEST SCARLETS 2-3

GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS 1-4

ROCKFORD ROCKETS 1-4

 

107 LBS

Cole Seeger (DEL)

Isaac Staggemeyer (ROCK)

Bredan Bresnahan (SW)

Michael Donahue (WT/M)

 

114 LBS

Grady Pitzenberger (DEL)

Jacob Lehman (SW)

Blake Brose (WT/M)

 

121 LBS

Gage Olson (DEL)

Deacon Ramthun (WEST)

Logan Leiter (WT/M)

 

127 LBS

Oliver Berg (DL)

Joel Friederichs (WT/M)

 

133 LBS

Carson Rock (DEL)

Jesse Broen (ROCK)

Luke Schultz (SW)

Titan Friederichs (WT/M)

 

139 LBS

Gus Becker (DEL)

Roman Morgan (ROCK)

Cam Tousignant (SW)

Sully Marx (WM/M)

 

145 LBS

Isaiah Depa (DEL)

Mason Breeggemann (SW)

Lewis Foley (WT/M)

 

152 LBS

Brayden Linsmeier (GLS)

Brady Kirkpatrick (WEST)

Carson Hartman (SW)

Kaleb Mead (WT/M)

 

160 LBS

Tate Olson (DEL)

Dylan Bragmann (G/SL)

Cooper Rowe (WEST)

River Freshour (ROCK)

Parker Judge (SW)

Carsen Palmer (WT/M)

 

172 LBS

Zane Kestner (DEL)

Jackson Wischnack (G/SL)

Isaac Williams (SW)

Karson Tufte (WTM)

 

189 LBS

Blake Nemiec (DEL)

Bennett Balk (SW)

Oliver Larson (WT/M)

 

215 LBS

Jeff Ritter (DEL)

Xander Plath (GSL)

Bradley Graunke (ROCK)

Matthew Gallus (WT/M)

 

285 LBS

Phillip Pisarchuk (WEST)

Thomas Olson (SW)

Vince Haliday (WT/M)

 

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE

HOLDINGFORD HUSKERS 6-0 21-5

PAYNESVILLE BULLDOGS 5-1 15-7

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES 2-4 5-19

KIMBALL AREA CUBS 3-3 6-10

ROYALTON-UPSALA ROYALS 1-5

BBE JAGUARS 0-6 2-19

 

CMC IND: CONFERENCE WINNERS

107- Tyson Meagher (Paynesville)

114- Noah Jensen (BBE)

121- Jamison Meagher (Paynesville)

127- Wyatt Pilarski (Holdingford)

133- Brayden Kierstead-Hahn (Paynesville)

139- Luke Garvick (ACGC)

145- Jace Mueller (BBE)

152- Masyn Patrick (Holdingford)

160- Mark Schiefelbein (Kimball)

172- Simon Boeckman (Holdingford)

189- Jake Leners (R/U)

215- Jaxon Bartkowicz (Holdingford)

285- Nicholas Becker (EVW)

