Minnesota Amateur Baseball Playoff Schedule August 7-10, 2025

MINNESOTA BASEBALL ASSOCIATION

SECTION 8A

(Sartell)

MONTICELLO POLECATS vs. HBBING MINERS

(Thursday 8/7 7:00)

MOORHEAD BREWERS vs. BEMIDJI BUCKS

(Friday 8/8 7:00)

ELK RIVER LUMBERJACKS vs. Winner of MONTICELLO/HIBBING

(Saturday 8/09 10:00)

ALEXANDRIA BLACK SOX vs. Winner of MOORHEAD BREWERS/BEMIDJI BUCKS

(Saturday 8/09 1:00)

MOORHEAD MUDCATS vs. SARTELL MUSKIES

Saturday 8/9 7:00

REGION 1C

(Clearwater)

QUAMBA CUBS vs. MORA BLUE DEVILS

(August 9th 1:00)

CLEARWATER RIVER CATS vs. BRAHAM

(August 9th 11:00)

DISTRICT 6B

(Watkins)

WATKINS CLIPPERS vs. HUTCHINSON

(August 9th 7:00)

KIMBALL EXPRESS vs. ST. MARTIN MARTINS

(August 9th 12:00

REGION 6C

(Litchfield)

Pearl Lake Lakers vs. Dassel Cokato

(August 7th Thursday 7:30)

St. Nicolas Nicks vs. Litchfield Blues

(August 8th Friday 7:30)

LUXEMBURG BREWERS vs. HOWARD LAKE ORPHANS

(AUGUST 9TH 5:00)

SECTION 1B

(Hinckley)

St. Joesph Joes vs. Isanti Red Birds

(August 9th Saturday)

Cold Spring Springers vs Hinkley Knights

(August 9th Saturday 7:30)

DISTRICT 4B

(Pierz)

Avon Lakers vs.

Saturday August 9th 12:00

Sobieski vs.

Saturday August 9th 2:30

DISTRICT 6B

(Litchfield)

KIMBALL EXPRESS vs. ST. MARTIN MARTINS

(Saturday August 9th 12:00)

Winner vs. Maple Lake Lakers/ Maple Plain

(Saturday August 9th 5:00)

REGION 6C

(Litchfield)

DC vs. Pearl Lake Lakers

Thursday August 7th 7:30)

St. Nicolas Nicks vs. Litchfield Blues

(Friday August 8th 7:30)

Howard Lake Orphans vs. Luxemburg Brewers

(Saturday August 9th 5:00)

REGION 8C

(Spring Hill)

Paynesville Pirates vs. Farming Flames

(Saturday August 9th 4:00)

Regal Eagles vs. Roscoe Rangers

(Saturday August 9th 11:00

Elrosa Saints vs. Starbuck Stars

(Saturday August 9th 1:30)

Sunday August 10th 11:00

Winners of the last two games

