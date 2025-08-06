Minnesota Amateur Baseball Playoff Schedule August 7-10, 2025
MINNESOTA BASEBALL ASSOCIATION
SECTION 8A
(Sartell)
MONTICELLO POLECATS vs. HBBING MINERS
(Thursday 8/7 7:00)
MOORHEAD BREWERS vs. BEMIDJI BUCKS
(Friday 8/8 7:00)
ELK RIVER LUMBERJACKS vs. Winner of MONTICELLO/HIBBING
(Saturday 8/09 10:00)
ALEXANDRIA BLACK SOX vs. Winner of MOORHEAD BREWERS/BEMIDJI BUCKS
(Saturday 8/09 1:00)
MOORHEAD MUDCATS vs. SARTELL MUSKIES
Saturday 8/9 7:00
REGION 1C
(Clearwater)
QUAMBA CUBS vs. MORA BLUE DEVILS
(August 9th 1:00)
CLEARWATER RIVER CATS vs. BRAHAM
(August 9th 11:00)
DISTRICT 6B
(Watkins)
WATKINS CLIPPERS vs. HUTCHINSON
(August 9th 7:00)
KIMBALL EXPRESS vs. ST. MARTIN MARTINS
(August 9th 12:00
REGION 6C
(Litchfield)
Pearl Lake Lakers vs. Dassel Cokato
(August 7th Thursday 7:30)
St. Nicolas Nicks vs. Litchfield Blues
(August 8th Friday 7:30)
LUXEMBURG BREWERS vs. HOWARD LAKE ORPHANS
(AUGUST 9TH 5:00)
SECTION 1B
(Hinckley)
St. Joesph Joes vs. Isanti Red Birds
(August 9th Saturday)
Cold Spring Springers vs Hinkley Knights
(August 9th Saturday 7:30)
DISTRICT 4B
(Pierz)
Avon Lakers vs.
Saturday August 9th 12:00
Sobieski vs.
Saturday August 9th 2:30
DISTRICT 6B
(Litchfield)
KIMBALL EXPRESS vs. ST. MARTIN MARTINS
(Saturday August 9th 12:00)
Winner vs. Maple Lake Lakers/ Maple Plain
(Saturday August 9th 5:00)
REGION 6C
(Litchfield)
)
DC vs. Pearl Lake Lakers
Thursday August 7th 7:30)
St. Nicolas Nicks vs. Litchfield Blues
(Friday August 8th 7:30)
Howard Lake Orphans vs. Luxemburg Brewers
(Saturday August 9th 5:00)
REGION 8C
(Spring Hill)
Paynesville Pirates vs. Farming Flames
(Saturday August 9th 4:00)
Regal Eagles vs. Roscoe Rangers
(Saturday August 9th 11:00
Elrosa Saints vs. Starbuck Stars
(Saturday August 9th 1:30)
Sunday August 10th 11:00
Winners of the last two games