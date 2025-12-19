Wrestling: Foley Triangular Results &#8211; December 18th, 2025

Wrestling: Foley Triangular Results – December 18th, 2025

Roger Mischke

FOLEY “FALCONS” TRIANGULAR

THURSDAY DECEMBER 18th

5:00

FOLEY FALCONS (4-0) vs. PERHAM YELLOW JACKETS (2-0)

6:30

LITTLE FALLS FLYERS (4-0) vs. PERHAM YELLOW JACKETS (2-0)

8:00

LITTLE FALLS FLYERS (4-0) vs. FOLEY FALCONS (4-0)

PERHAM YELLOW JACKETS 36 FOLEY FALCONS 29

107 Halo Roth (PER) Tech. Fall Joe Undermann (FOL) 2:26

114 Eli Molitor (PER) FallJaxon Pazdernik (PER) 1:23

121 Beckham Bunkowski (PER) Fall Levi Ruhoff (PER) :53

127 Dresden Wegscheid (PER) Tech. Fall Zane Moulzolf (FOL) 5:38

133 Bo Bush (PER) Dec. Parker Kipka (FOL) 3-2

139 Peyton Trout (PER) Fall Bobby Gutormson (FOL) 4:52

145 Wyatt Wall (FOL) Fall Zayn Wacker (PER) :45

152 Jacob DeMarais (FOL) Tech. Fall Brody Wacker (PER) 3:15

160 Wyatt Britz (FOL) Dec. Carsen Zeise (PER) 9-8

172 Tieman Detloff (PER) Tech. Fall Teddy Rasmussen (FOL) 5:07

189 Dominic Rudnitski (FOL) Dec. Trystan (PER) 5-3

215 William Gutormson (FOL) Fall John Steeke (PER) 2:36

285 Lucien Harms (PER) Fall Messiah Vizenor (PER) 4:30

LITTLE FALLS FLYERS 59 PERHAM 11

107 Ethan Brinkman (LF) Fall Halo Roth (PER) 1:35

114 Dalton Northway (LF) Tech Fall Jaxon Pazdernik (PER) 4:25

121 Sam Strack (LF) Fall Weston Spabory (PER) 1:22

127 Seth Ramsdell (LF) Fall Beckham Bunkowski (PER) 1:22

133 Hayden Ramsdell (LF) Fall Hunter Hahn (PER) 1:33

139 Peyton Trout (PER) Fall Lucas Schleif (LF) :58

145 Axel Posterick (LF) fall Zayn Wacker (PER) :58

152 Noah Lattimer (LF) Fall Brody Wacker (PER) 1:46

160 Kobi Cameron (LF) Maj. Dec. Carsen Zeise (PER) 12-0

172 Tiegan Detloff (LF) Tech. Fall Colby Twardowski (PER)

189 Chaz Gwost (LF) Fall John Steeke (PER) 4:14

215 Ivan Petrich (LF) Dec. Eli Roiko (PER) 4-1

285 Landan Cashinski (LF) Fall. Jaden Gorentz (PER) 5:32

 

LITTLE FALLS FLYERS 32 FOLEY FALCONS 29

107 Joe Edermann (LF) Fall Ethan Brinkman (FOL) 1:21

114 Eli Molitor (FOL) Dec. Dalton Northway (LF) 7-6

121 Sam Strack (LF) Fall Levi Ruhoff (FOL) :41

127 Seth Ramsdell (LF) Tech. Fall Zane Moulzolf (FOL) 4:09

133 Hayden Ramsdell (LF) Tech. Fall Parker Kipka (FOL) 3:43

139 Bobby Gutormson (FOL) Dec. Lucas Schleif (LF) 16-11

145 Wyatt Wall (FOL) Maj. Dec. Axel Posterick (LF) 11-2

152 Noah Lattimer (LF) Maj. Dec. Jacob DeMarais (FOL) 14-3

160 Hunter Wilhelmi (FOL) Default Kobi Cameron (LF)

172 Teddy Rasmussen (FOL) Fall Colby Twardowski (LF) :58

189 William Gutormson (FOL) Tech. Fall Chaz Gwost (LF) 3:24

215 Ivan Petrich (LF) Fall Dominic Rudnitski (FOL) :28

285 Miessiah Vizenor (FOL) Dec. Landan Lashinski (LF) 6-3

Categories: St. Cloud News