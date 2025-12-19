Wrestling: Foley Triangular Results – December 18th, 2025
FOLEY “FALCONS” TRIANGULAR
THURSDAY DECEMBER 18th
5:00
FOLEY FALCONS (4-0) vs. PERHAM YELLOW JACKETS (2-0)
6:30
LITTLE FALLS FLYERS (4-0) vs. PERHAM YELLOW JACKETS (2-0)
8:00
LITTLE FALLS FLYERS (4-0) vs. FOLEY FALCONS (4-0)
PERHAM YELLOW JACKETS 36 FOLEY FALCONS 29
107 Halo Roth (PER) Tech. Fall Joe Undermann (FOL) 2:26
114 Eli Molitor (PER) FallJaxon Pazdernik (PER) 1:23
121 Beckham Bunkowski (PER) Fall Levi Ruhoff (PER) :53
127 Dresden Wegscheid (PER) Tech. Fall Zane Moulzolf (FOL) 5:38
133 Bo Bush (PER) Dec. Parker Kipka (FOL) 3-2
139 Peyton Trout (PER) Fall Bobby Gutormson (FOL) 4:52
145 Wyatt Wall (FOL) Fall Zayn Wacker (PER) :45
152 Jacob DeMarais (FOL) Tech. Fall Brody Wacker (PER) 3:15
160 Wyatt Britz (FOL) Dec. Carsen Zeise (PER) 9-8
172 Tieman Detloff (PER) Tech. Fall Teddy Rasmussen (FOL) 5:07
189 Dominic Rudnitski (FOL) Dec. Trystan (PER) 5-3
215 William Gutormson (FOL) Fall John Steeke (PER) 2:36
285 Lucien Harms (PER) Fall Messiah Vizenor (PER) 4:30
LITTLE FALLS FLYERS 59 PERHAM 11
107 Ethan Brinkman (LF) Fall Halo Roth (PER) 1:35
114 Dalton Northway (LF) Tech Fall Jaxon Pazdernik (PER) 4:25
121 Sam Strack (LF) Fall Weston Spabory (PER) 1:22
127 Seth Ramsdell (LF) Fall Beckham Bunkowski (PER) 1:22
133 Hayden Ramsdell (LF) Fall Hunter Hahn (PER) 1:33
139 Peyton Trout (PER) Fall Lucas Schleif (LF) :58
145 Axel Posterick (LF) fall Zayn Wacker (PER) :58
152 Noah Lattimer (LF) Fall Brody Wacker (PER) 1:46
160 Kobi Cameron (LF) Maj. Dec. Carsen Zeise (PER) 12-0
172 Tiegan Detloff (LF) Tech. Fall Colby Twardowski (PER)
189 Chaz Gwost (LF) Fall John Steeke (PER) 4:14
215 Ivan Petrich (LF) Dec. Eli Roiko (PER) 4-1
285 Landan Cashinski (LF) Fall. Jaden Gorentz (PER) 5:32
LITTLE FALLS FLYERS 32 FOLEY FALCONS 29
107 Joe Edermann (LF) Fall Ethan Brinkman (FOL) 1:21
114 Eli Molitor (FOL) Dec. Dalton Northway (LF) 7-6
121 Sam Strack (LF) Fall Levi Ruhoff (FOL) :41
127 Seth Ramsdell (LF) Tech. Fall Zane Moulzolf (FOL) 4:09
133 Hayden Ramsdell (LF) Tech. Fall Parker Kipka (FOL) 3:43
139 Bobby Gutormson (FOL) Dec. Lucas Schleif (LF) 16-11
145 Wyatt Wall (FOL) Maj. Dec. Axel Posterick (LF) 11-2
152 Noah Lattimer (LF) Maj. Dec. Jacob DeMarais (FOL) 14-3
160 Hunter Wilhelmi (FOL) Default Kobi Cameron (LF)
172 Teddy Rasmussen (FOL) Fall Colby Twardowski (LF) :58
189 William Gutormson (FOL) Tech. Fall Chaz Gwost (LF) 3:24
215 Ivan Petrich (LF) Fall Dominic Rudnitski (FOL) :28
285 Miessiah Vizenor (FOL) Dec. Landan Lashinski (LF) 6-3