Tuesday Another Day with Highs in the 90s in Central Minnesota

ST. CLOUD -- Tuesday was another warm one.

We officially got up to 94 degrees in St. Cloud. The heat index was 106 degrees.

We've now had seven days with highs over 90 degrees this summer.

June 14th - 95

June 19th - 99

June 20th - 101

June 23rd - 94

July 18th - 96

July 22nd - 92

August 2nd - 94

We average just over 11 each year. Last year we had 20 days with highs in the 90s.

...MAXIMUM HEAT INDEX REPORTS TUESDAY...

Location Heat Idx. Time/Date Provider

Hutchinson AP 115 F 0455 PM 08/02 AWOS

Rockford 113 F 0630 PM 08/02 MESOWEST

Madison AP 113 F 0615 PM 08/02 AWOS

Redwood Falls AP 113 F 0653 PM 08/02 ASOS

Glencoe AP 112 F 0535 PM 08/02 AWOS

Buffalo AP 111 F 0655 PM 08/02 AWOS

Granite Falls AP 111 F 0655 PM 08/02 AWOS

1 W Becker 110 F 0655 PM 08/02 NDAWN

Hanover 110 F 0650 PM 08/02 MESOWEST

Saint Bonifacius 110 F 0639 PM 08/02 MESOWEST

Falcon Heights 110 F 0711 PM 08/02 MESOWEST

Blaine 110 F 0710 PM 08/02 MESOWEST

Princeton AP 110 F 0735 PM 08/02 AWOS

Santiago 3E 109 F 0520 PM 08/02 RAWS

Chanhassen NWS 109 F 0650 PM 08/02 MESOWEST

Msp Airport 109 F 0710 PM 08/02 MESOWEST

Minnetonka 109 F 0630 PM 08/02 MESOWEST

Dayton 109 F 0639 PM 08/02 MESOWEST

Cambridge AP 109 F 0435 PM 08/02 AWOS

Medina 108 F 0650 PM 08/02 MESOWEST

Minnetrista 108 F 0700 PM 08/02 MESOWEST

Fridley 108 F 0710 PM 08/02 MESOWEST

Edina 108 F 0700 PM 08/02 MESOWEST

Bloomington 108 F 0640 PM 08/02 MESOWEST

Corcoran 108 F 0700 PM 08/02 MESOWEST

Fairmont AP 108 F 0356 PM 08/02 AWOS

Mankato AP 108 F 0456 PM 08/02 AWOS

2 SE Royalton 107 F 0530 PM 08/02 NDAWN

Plymouth 107 F 0710 PM 08/02 MESOWEST

Hopkins 107 F 0640 PM 08/02 MESOWEST

Blaine AP 107 F 0650 PM 08/02 AWOS

Eden Prairie AP 107 F 0653 PM 08/02 ASOS

Litchfield AP 107 F 0515 PM 08/02 AWOS

Crystal AP 107 F 0653 PM 08/02 ASOS

Montevideo AP 107 F 0415 PM 08/02 AWOS

Osceola AP 107 F 0655 PM 08/02 AWOS

New Ulm AP 107 F 0515 PM 08/02 AWOS

Litchfield 3S 107 F 0511 PM 08/02 RAWS

Olivia AP 106 F 0715 PM 08/02 AWOS

St. Cloud AP 106 F 0453 PM 08/02 ASOS

Carver 3S 106 F 0649 PM 08/02 RAWS

5 WSW Genola 105 F 0545 PM 08/02 NDAWN

Maple Grove 105 F 0740 PM 08/02 MESOWEST

Orono 105 F 0650 PM 08/02 MESOWEST

Greenfield 105 F 0700 PM 08/02 MESOWEST

Rosemount 105 F 0630 PM 08/02 MESOWEST

Willmar AP 105 F 0715 PM 08/02 AWOS

St. James AP 105 F 0415 PM 08/02 AWOS

Maple Lake AP 105 F 0542 PM 08/02 ASOS

St. Paul Dwtn AP 105 F 0653 PM 08/02 ASOS

7 SE Onamia Mns No. 1 105 F 0636 PM 08/02 RAWS

Wyoming 6WSW 104 F 0506 PM 08/02 RAWS

Appleton AP 104 F 0513 PM 08/02 AWOS

Albert Lea AP 103 F 0535 PM 08/02 AWOS

Canby AP 103 F 0302 PM 08/02 AWOS

Glenwood AP 103 F 0535 PM 08/02 AWOS

Mora AP 103 F 0655 PM 08/02 AWOS

Owatonna AP 103 F 0453 PM 08/02 AWOS

Paynesville AP 103 F 0255 PM 08/02 AWOS

Little Falls 2SSE 103 F 0507 PM 08/02 RAWS

Benson AP 102 F 0617 PM 08/02 AWOS

Sauk Centre AP 102 F 0515 PM 08/02 AWOS

Faribault AP 102 F 0535 PM 08/02 AWOS

Little Falls AP 102 F 0535 PM 08/02 AWOS

South St. Paul AP 102 F 0535 PM 08/02 AWOS

Stanton AP 102 F 0535 PM 08/02 AWOS

2 NW Browerville 101 F 0515 PM 08/02 NDAWN

Westport 100 F 0500 PM 08/02 NDAWN

Mora 1ENE 100 F 0808 PM 08/02 RAWS

Long Prairie AP 100 F 0435 PM 08/02 AWOS

Waseca AP 100 F 0635 PM 08/02 AWOS

Alexandria MN ASOS 100 F 0453 PM 08/02 ASOS

Lakeville AP 100 F 0615 PM 08/02 AWOS