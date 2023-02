Boys Basketball:

Alexandria 82, Sartell-St. Stephen 50

Willmar 73, Apollo 55

Rocori 75, Becker 53

Sauk Centre 79, Holdingford 54

Kaleidoscope Charter 54, St. John's Prep 49

Paynesville 97, Maple Lake 22

Tuesday's Schedule:

Boys Basketball:

Sauk Rapids-Rice at Rocori

Tech at Brainerd

Apollo at Sartell-St. Stephen

Cathedral at Pierz