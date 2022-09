Getting hungry? Seems like food is always on the top of my list. Deciding where to go is the hard part. Well, have no fear. I've got a list of all of the restaurants in central Minnesota that I could find that either deliver food or offer take-out options. Take a look at our list, and if something is missing, please email me at kelly@minnesotasnewcountry.com and I'll add your favorite locations. Happy Eating!

A & W of Richmond

780 1st Street SE

Richmond, MN

320.597.7668

Anejos Take Out/ Delivery

1722 Pine Cone Rd

Sartell MN

320.252.1000

All Stars Sports Bar & Grill- Curbside Pickup

29001 County Road 17

Freeport, MN

320.836.2154

Anton's Restaurant Dine in/ Take Out/ Curbside Pick Up

2001 Frontage Road N

Waite Park, MN

320.253.3611

Applebee's Dine in/ Take Out/ Delivery

4190 W Division St.

St. Cloud MN

320.251.8686

Get our free mobile app

Avon Cabin Cafe

105 Avon Avenue S

Avon, MN

320.356.7198

Becks Pub Dine-in/ Take Out

13974 1st St

Becker MN

763.261.9921

Bello Cucina Dine In/Take Out

15 Minnesota St. E Ste101

St. Joe, MN

320.363.4534

BestBurgerEver

16 2 Ave. N

Waite Park, MN

320.281.3139

Blue Line Sports Bar & Grill Take Out/Delivery

1004 Sun Ridge Dr

St Cloud MN

281.3911

Photo by nikldn on Unsplash Photo by nikldn on Unsplash loading...

Blue Line Sports Bar & Grill Take Out/Delivery

1101 2nd St

Sartell MN

320.253.7825

Bo Diddley's Deli Take Out/Delivery

19 N College Ave

St. Joe, MN

320.363.7200

Bonanaza Family Restaurant Curbside Pick Up

3440 W Division St

St Cloud MN

320.253.5872

Boulder Tap House Take Out/Delivery

3950 2nd St. S

St Cloud MN

320.230.0100

Bravo Burritos Mexicatessen Take Out/Delivery

68 33rd Ave S

St Cloud MN

320.252.5441

Brickyard Bar & Grill Dine in/Take Out

8475 Center

Clear Lake MN

320.743.5540

Photo by Anh Nguyen on Unsplash Photo by Anh Nguyen on Unsplash loading...

Brigitte's Cafe Take Out/Delivery

42 32nd Ave S

St Cloud MN

320.252.0955

Buffalo Wild Wings

Burger King Take Out/Delivery

108 9th Ave Circle

Princeton MN

763.389.5180

Burger King Take Out/Delivery

3310 Division St W

St Cloud MN

253.4140

Burger King Take Out/Delivery

945 Ash St

Clearwater MN

558.9227

Burger King Take Out/Delivery

4325 Clearwater Rd

St. Cloud MN

774.6657

Burger Time TAKE OUT

410 Division St

Waite Park MN

320.654.0912

Cafe Renaissance TAKE OUT

2140 Frontage Rd N

Waite Park, MN

320.253.9300

Charlie's Cafe TAKE OUT

115 Main St E

Freeport MN

320.836.2105

Charlie's Sports Bar & Grill TAKE OUT

12287 Hankcock St SE

Becker MN

763.262.4000

Photo by Alexander Grey on Unsplash Photo by Alexander Grey on Unsplash loading...

CherryBerry

Chick-fil-A Take Out/Delivery

4185 W Division St

St Cloud MN

320.251.1669

China King TAKE OUT

700 Norway Dr E

Annandale MN

320.274.2333

China One TAKE OUT

710 Co Rd 75 E

St. Joe, MN

320.557.0388

China Panda TAKE OUT

131 W 1st St

Milaca, MN

982.1888

China Star Buffet ����TAKE OUT

1004 W Division St

Waite Park, MN

320.255.5588

Chinese Phoenix Express

4143 Division St

St Cloud MN

320.255.1103

Chipotle Mexican Grill

3959 2nd St, Ste 205

St Cloud MN

320.253.7014

Chipotle Mexican Grill

211 5th Ave S, Ste 100

St. Cloud, MN

320.203.4430

Chuck E Cheese

3330 W Division St

St. Cloud, MN

320.252.6880

Clearwater Legion Club TAKE OUT

505 Pine St

Clearwater MN

320.558.6627

Clutch Pizza TAKE OUT

1001 2nd St S

Sartell MN

251.1079

Cold Spring Phoenix Too

216 Red River Ave

Cold Spring, MN

686.7988

Cold Stone Creamery

Copper Lantern TAKE OUT

15 Hwy 10 S

St. Cloud, MN

320.252.0672

Country Manor Subway

520 1st St NE

Sartell MN

258.8952

Coyote Moon Grille

480 55th Ave SE

St. Cloud MN

257.6500

Crooked Pint Ale House

58 Division St

Waite Park MN

774.3929

Culver's Family Restaurant

901 Hwy 10 S

St Cloud MN

252.4800

Culver's Family Restaurant

1101 2nd St S

Waite Park MN

259.4500

D & K Express

3616 W Division St

St. Cloud MN

253.2633

Danny’s Dugout

Sauk Rapids

Dolsie’s

Dong Khanh Select Buffet

266 33rd Ave S. Ste 8

St. Cloud MN

774.1412

Drakes Fine Food & Spirits TAKE OUT ONLY

520 1st St NE

Sartell MN

774.1910

El Loro Mexican Restaurant

1001 Division St

Waite Park MN

774.2111

El Loro Mexican Restaurant

Benton Drive

Sauk Rapids MN

774.1363

Erbert & Gerberts

516 St. Germain St W

St Cloud MN

253.9963

Erbert & Gerberts

1001 7th St N

Sartell MN

253.5939

Famous Daves BBQ

Firehouse Subs

335 5th Ave S

St Cloud MN

259.7889

$5 Pizza

Five Guys Burgers & Fries

4144 2nd St. S

St Cloud MN

217.8413

Food Dudes

St Cloud MN

281.6689

Food Ecstasy & Catering Services

619 W. St Germain

St Cloud MN

259.5613

Four Seasons Clubhouse TAKE OUT

301 Golf Course Rd

Princeton MN

763.389.2006

Freddy’s Steakburgers

4110 Division St

St Cloud MN

774.1649

Friends Bar TAKE OUT

236 2nd Ave

Waite Park MN

774.3000

Fuji Japanese Steakhouse

148 2nd St S

Waite Park MN

252.3838

G Allens Sports Bar

116 Evergreen Drive

Sartell MN

230.9006

Garden Wok

1090 2nd St S

Sartell MN

251.8888

Garys Pizza

17 College Ave N

St Joe MN

363.7261

Garys Pizza

50 14th Ave E

Sartell MN

203.9669

Garys Pizza

2848 2nd St S

St Cloud MN 251.0115

Gilbertos Mexican Taco Shop

2301 W Division St

St Cloud MN

253.5729

Godfather's Pizza of Albany

310 8th St S

Albany MN

845.4663

Granite City

101 10th Ave N

St Cloud, MN

252.4126

Granite City Food & Brewery

3945 2nd St S

St. Cloud MN 203.9000

Granite Edge Café CALL FOR TAKE OUT ONLY

244 Broadway St W

Rockville MN

253.7331

Great Dragon Buffet TAKE OUT

208 6th Ave. S

St Cloud MN

202.1888

Green Mill

100 4th Ave. S

St Cloud MN

258.8406 Delivery: 259.6455

Greek Cravings

Grilled Cravings & Quality Ice Cream Drive Thru/Take Out

118 1st Ave NW

St Joseph MN

363.4776

Grizzly’s

Waite Park MN

Grub & Pub TAKE OUT

34783 Nature Road

Foley MN

355.9692

Giliberto’s (The Patagonia & Giliberto’s)

2301 W. Division St.

St. Cloud, MN

320.253.5729

Gyros Express

2930 Divison St

St Cloud MN

342.2216

Hideaway Bar TAKE OUT

201 Broadway St E

Rockville MN

253.1285

HR Pestys CURBSIDE/TAKE OUT

258 4th Ave N

St Cloud MN

251.9774

Photo by Mahmoud Fawzy on Unsplash Photo by Mahmoud Fawzy on Unsplash loading...

Hajime Asian Bistro

4170 W Division St

St Cloud MN

217.8909

Hardee's TAKE OUT

200 3rd St. S

Cold Spring MN

685.8980

Hardee's TAKE OUT

151 Co. Rd. 120

St Cloud MN

281.5577

Hasty 183 Diner TAKE OUT

4101 148th St NW

Clearwater, MN

763.878.4005

Hi-Way Inn TAKE OUT

7231 Hwy 95

Princeton MN

612.389.9938

HillCrest Family Restaurant & Stubby's Tavern TAKE OUT

1004 Shamrock Lane

Albany MN

845.2168

Homestyle Country Café TAKE OUT

95 Elm St E

Annandale MN

274.1404

House of Pizza

St Cloud MN

252.9300

House of Pizza

Sartell, MN

258.9300

Howie's Corner Bar & Grill TAKE OUT

1 E Main St

St Stephen MN

253.0821 or 251.9518

Photo by Sultan Abdulrazzaq on Unsplash Photo by Sultan Abdulrazzaq on Unsplash loading...

IHOP

327 2nd St S

Waite Park MN

259.4467

Jack & Jim's Bar TAKE OUT

11025 Duelm Rd NE

Foley MN

968.3999

Jet’s Pizza

Saint Cloud, MN 56301

Jersey Mikes Subs

3959 2nd St.

St Cloud MN

774.2060

Jill's Cafe TAKE OUT

388 4th St SW

Richmond MN

597.3838

Jimmy Johns

14 5th Ave S

St Cloud MN

257.0611

Jimmy's Pizza

206 Red River Ave S

Cold Spring MN

685.3151

Jimmy's Pour House TAKE OUT

22 2nd Ave N

Sauk Rapids MN

253.0208

JJ Garden TAKE OUT

2104 8th St

St Cloud MN

774.3638

Jule's Bistro

921 W St. Germain

St Cloud MN

252.7125

Kay’s Midtown Cafe

Kay's Kitchen

303 College Ave N

St Joseph Mn

557.0030

The Kettle

710 Nelson Drive

Clearwater MN

558.6326

Kinitski's

4181 105th Ave

Clear Lake MN

743.2147

Kohinoor Bar & Grill

17 7th Ave S

St Cloud MN

774.1988

Krewe Restaurant

24 College Ave N

St. Joseph MN

612.385.9661

Kwik Trip

Photo by Herson Rodriguez on Unsplash Photo by Herson Rodriguez on Unsplash loading...

Lacasita Mexican Restaurant

314 Division St

Waite Park MN

230.8688

The Landing

18527 Cty Rd 154

Avon MN

845.4666

Leeann Chin Chinese Cuisine

Rivertown Village

3959 2nd St S

St Cloud MN

654.9083

Letnes Restaurant Group

137 2nd Ave S

Waite Park MN

259.0589

Lily's Wings, Burgers & Things

1501 Northway Drive

St Cloud MN

229.3811

Lincoln Depot

629 Lincoln Ave. SE

St. Cloud MN

251.9211

Little Caesars Pizza

135 2nd Street South

Sartell MN

25-PIZZA

Little Caesars Pizza

St. Cloud MN

21-PIZZA

The Local Blend

Sauk Rapids MN

Los Ortizes Mexican Restaurant

14068 Bank St

Becker MN

763.275.0270

Lynn’s Diner

185 Central Ave N

Watkins MN

764.3900

MT’s On 8th TAKE OUT

2022 Veterans Drive

St. Cloud MN

252.0800

Madre Loca

301 21st Ave N

Princeton MN

763.631.5622

Photo by Brett Jordan on Unsplash Photo by Brett Jordan on Unsplash loading...

McDonalds

12945 Rolling Ridge Road SE

763.261.2069

McDonald’s

211 Elm St W

Annandale MN

274.5958

McDonald’s

1180 Elm St E

St. Joe MN

363.4223

MC’s Dugout

Merlins Family Restaurant

509 19th Ave N

Princeton MN

763.389.5170

Mexican Village Restaurant

509 W St. Germain St

St Cloud MN

252.7134

Mr. Jim’s

840 Highway 23

Foley MN

968.7543

Mixin’ It Up Gluten Free Bakery

Molitors Quarry Grill & Bar

3571 5th Ae NE

Sauk Rapids MN

253.1672

Moms Place

500 Custer St

South Haven MN

236.7559

Mongo’s Grill

3701 W Division St

St. Cloud MN 253.2695

Monty Tropical Hideout

16496 SE 149th St

Big Lake MN

763.262.6508

Moonshine Bar & Grill

2752 7th Ave

Princeton MN

763.389.2153

My Dinner Connection

318 Main St

Cold Spring MN

685.8649

Neighbors On The Rum

509 5th N

Princeton MN

763.389.5800

Nelson Brothers Restaurant

I-94 & HWY 24

Clearwater MN

558.2261

Photo by Skyler Smith on Unsplash Photo by Skyler Smith on Unsplash loading...

New York Gyro

850 University Drive S

St Cloud MN

281.5533

Noodles & Co

211 5th Ave S

St Cloud MN

253.5153

Noodles & Co

4011 Division St

St Cloud MN

251.0216

Olde Brick House

102 6th Ave S

St Cloud MN 774.3770

Olive Garden Italian Restaurant

12 Division St

St Cloud MN

656.1320

PJ’s on the Lake

421 Stratford Street W

Avon MN

356.7269

Pacific Wok

616 2nd Street South

St Cloud MN

257.5200

Pacific Wok

1733 Pine Cone Road S

Sartell MN

258.7200

Panda Express

4011 W Division St

Ste 2

St Cloud MN

259.7782

Papa Murphys

714 Rum River Drive

Princeton MN

763.631.7272

Papa Murphys

Benton Drive

Sauk Rapids MN

Park Diner

1531 Division St

Waite Park MN

252.0080

Paula’s Café & Ice Cream

101 7th St N

Sartell MN

230.2233

Pease Café

212 Central Ave S

Pease MN

369.4431

Pioneer Inn

123 Main Street E

Freeport MN

836.2695

Pizza Barn

128 N Rum River Drive

Princeton MN

763.389.4671

Pizza Pub

202 N Rum River Drive

Princeton MN

763.220.5355

Pizza Ranch

110 2nd St S

Waite Park MN

203.8646

Pizza Wholesale of Lexington

1265 Kuhn Drive

St Cloud MN

217.5691

Bloomberg via Getty Images Bloomberg via Getty Images loading...

Popeyes

2304 Division St.

St Cloud MN

Politos Pizza

515 W St Germain

St Cloud MN

281.5703

PretzelMaker Pretzels

Crossroads Mall

St. Cloud MN

Pompeii Pizzeria

315 Jackson Avenue NW

Elk River MN

763.633.1222

Qdoba Mexican Restaurant

4112 Division St

St Cloud MN

281.5854

RJ’s American Grill

4221 Clearwater Road

St Cloud MN

257.7757

Red Goat Bar & Grill

170 Central Avenue N

Watkins MN

764.4628

Photo by Kamala Bright on Unsplash Photo by Kamala Bright on Unsplash loading...

Red Lobster

2920 W Division St

St. Cloud MN

253.6682

Red Robin

3945 W Division St

St Cloud MN

281.4716

Rough Cuts Grill & Bar

19034 US Hwy 169

Milaca MN

983.2727

Rumors Bar & Grill

9530 Hemlock Rd NW

Rice MN

393.9196

Sawatdee

800 W St Germain

St. Cloud MN

240.1454

Photo by Alex Wong/Getty Images Photo by Alex Wong/Getty Images loading...

Sbarro

4101 West Division

Waite Park MN

Searles on Fifth Ave.

ST. Cloud MN

Slide In Mart & Grill

7 West Taphouse

28 5th Ave S

St. Cloud MN

774.2936

Somali Café

119 E St Germain St

St. Cloud MN

259.0413

Son of a Butcher Bar & Grill

51 Main St. S

398.2222

Southbrook Grille

511 Morrison Ave S

Annandale MN

274.6181

Star Market

3425 3rd St N

St. Cloud MN

281.3271

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash loading...

Star of India

2812 W Division St

St. Cloud MN

281.3388

Subway

21 Co Rd 120

Sartell MN

259.8200

Subway

217 Co Rd 75 W

St. Joe MN

363.7777

Subway

2378 Pine Rd NW

Rice MN

393.7111

Subway

1301 2nd St S

Waite Park MN

258.2100

Subway

1091 2nd St S

Sartell MN

230.7827

Subway

30 5th Ave S

St Cloud MN

257.7002

Subway

401 N Benton Drive

Sauk Rapids MN

252.7002

SOPA Images / Contributor SOPA Images / Contributor loading...

Subway

905 County Rd 4

St. Cloud MN

217.5664

Super Buffet Chinese

1022 4 St SE

St Cloud MN

253.3583

Taco Bell|

3311 S 2nd St S

St. Cloud MN

251.4744

Taco Bell

10 8th Ave SE

253.2901

Taco Gringo

800 Nelson Drive

Clearwater MN

558.4016

Photo by Mary West on Unsplash Photo by Mary West on Unsplash loading...

Taco Johns

301 S Rum River Drive

Princeton MN

763.389.5478

Taqueria La Campechana

Texas Roadhouse TAKE OUT

345 2nd St S

Waite Park MN

253.7427

The Old Creamery Café TAKE OUT

405 E Main St

Rice MN

393.4100

Triple R Grill & Bar TAKE OUT

37 Maus Drive

Kimball MN

398.7778

True’s Pizza

Twin Pines Family Restaurant TAKE OUT

1490 110th St NW

Rice MN

393.7125

Val’s Rapid Serv TAKE OUT

628 E St Germain

St Cloud MN

251.5775

Waterfront Lakeside Grille TAKE OUT

13195 Bayview Rd

South Haven MN

274.9988

Wendy’s (10 Highway 10N)

Winners Sports Bar & Grill

311 2nd St S

Sartell MN

252.3343

The White Horse

Winners Sports Bar & Grill TAKE OUT

200 Main St

Cold Spring MN

685.3343

Wonton Chinese Restaurant TAKE OUT

135 Highway 23 W

Foley MN

968.8886

Zaffiro’s Pizzeria Bar

8 Field Trips All Central Minnesota Kids Went On

Bits O Bacon Chocolate Chip Cookies