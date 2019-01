Weekly Wrestling Wrap Up- Dec 24

Rob Mehrwerth

WEEKLY WRESTLING ROUNDUP

December 24, 2018

1390 GRANITE CITY SPORTS.COM WEEKLY WRESTLING REPORT

We will inclde from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Tigers and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Becker Bulldogs and the Foley Falcons. From the Park Region Conference the Royalton/Uspala Royals and from the Central Minnesota Conference the Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs and Holdingford Huskers.

Will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all eleven teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at www.theguillotine.com and more info on our local teams on my blog site: https://minnesotamatrats.wordpress.com for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

FOLEY FALCONS

The Falcons had a good week with a pair of wins over Lean and Mean teams at the Royalton/Upsala Royals quad, hosted by Upsala. They defeated AAA Brainerd 41-28 and the Royalton/Upsala Royals 41-28. Alex Jennison @ 106 (10-3), Evan Milejczak @ 113 (8-6), Logan Thorsten @ 132 (13-5), Southern Schmit @ 145(8-6), Mark Dierkes @ 160/152 (14-3) and Max Lefebvre @ 182 (14-4) all went 2-0 at the Royals quad. Those having very good individual record prior to the break are: Levi Jacobson @ 113 (8-1), Conner Thorsten @ 160 (16-2), Isaiah Fitch @ 138 (12-3), Ethan Oswald @ 120 (13-5) and Carter Svihla @ 220 (11-6). The Falcons have a 12-1 dual meet record prior to the holiday break.

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs had a good week, as they went 3-0 at their home quadrangular. They defeated Section 2A United South Central Rebels 65-6, Section 5AAA Buffalo Bison 57-15 and Section 8AAA foe the Moorhead Spuds 69-6. Kaden Rish @ 106, Ethan Duncombe @ 113, Ethan Anderson @ 120, Mason Doucette @ 126, Jake Nelson @ 132, Lukas Paulson @ 138, Kylen Rish @ 170 and Brayden Weber @ 220 all went 3-0 and Kevin Andres @ 145, Nick Goth @ 195 and Kolbe Braun @ 285 all went 2-1 at the Bulldog quad. The Bulldogs have a 9-0 dual meet mark prior to the holiday break.

SARTELL/ST. STEPHEN SABRES

The Sabres had good week, they went 2-1 at the Sauk Rapids/Rice “Storm” Quadrangular with two big wins over Section 8AAA teams. They defeated their cross town rivals the Sauk Rapids/Rice Storm in a very close dual, 39-35 and the Moorhead Spuds 47-30. They dropped a close one to AAA Lean and Mean, Section and Conference Brainerd Warriors 38-31. Dylan Enriquez, Jackson Penk, Nick Pelach, Jack Engle and Cole Fibranz all went 3-0 and Andy Heckman, Tim Stephens and Sam Fernholz all went 2-1 at the Storm quad. The Sabres had a very good tournament performance with 148.5 points to earn second place at the 30 team event at the Redwood “River Riot” Invitational. The Sabres earned six place winners, including one championship by Cole Fibranz @ 220 (14-0), Nick Pelach @ 138 (12-1) earned second place, Jackson Penk @ 132 (13-1) earned third place and Dylan Enriquez @ 106 (13-1) earned third. Sam Fernholz @ 145 (13-4) earned fifth Place and Jack Engle @ 182 (11-6) took eighth place. Tim Stephens @ 120 went 2-2 (7-6), Avery Kouba @ 152 went 3-2 and Austin Frauenholtz @ 182 went 2-2 but neither earned a place. The Sabres have a 2-2 dual meet record prior to the holiday break.

SAUK RAPIDS/RICE STORM

The Storm defeated their Section 8AAA rivals the Little Falls Flyers 41-33 for their second big win over a Section 8AAA team of the week. The Storm hosted a quad, where they went 1-2, with a big win over their Section 8AAA rivals the Moorhead Spuds 48-24. They dropped a pair of close one to cross town and Section 8AAA and Central Lakes conferences rivals the Sartell/St. Stephen Sabres 39-35. The Storm were defeated by AAA Lean and Mean Section 8AAA and Central Lakes conference rivals the Brainerd Warriors 45-24. Dante Haywood @ 113 (11-6), Jared Spohn @ 126 (16-1) and Hunter Farnick @ 285 (8-9) all went 3-0 and Ben Gilbertson @ 145 (10-8) and Marcus Santillana @ 182 (11-7) went 2-1 at the quad. Individual leaders also include: Jacob Ackerman @ 170 (14-4), Cole Ackerman @ 152 (11-7) and Andrew Wollak @ 138 (10-4) The Storm have a 7-4 dual meet record prior to the holiday break.

CLOUD TECH TIGERS COOP

The Tigers had a good week as they went 2-0 at the Annandale/Maple Lake Lightning triangular. They defeated Section 6AA AN/ML 40-33 and Section 2AA foe the Glencoe-Silver Lake/Lester Prairie Panthers 54-24. Carlos Agee @ 285, Taylor Hugg @ 170, Logan Hanson @ 182, Jack Latterall @ 152, Mason Thompson @ 138 and Jaxon Kenning @ 106 all went 2-0 at the AN/ML triangular.

ROYALTON/UPSALA ROYALS

The Royals had a good week even thou they went 2-2 in their duals for the week. The Royals hosted a pair of triangulars. In Royalton on Thursday evening they defeated No. 10A and Park Region Conference rivals the Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie Coop 33-33 on criteria (8 to 6 in matches) and a top four section 4A team the Howard Lake/Waverly/Winsted Lakers 49-24. Sam Costanzo @ 106, Wyatt Lahr @ 132, Jacob Leibold @ 138, Chris Borash @ 145, Gabe Gorecki @ 152 and Jackson Held at 160/170 were 2-0. The Royals dropped a pair of duals to No. 6AA ranked Foley Falcons 41-28 and to the AAA Lean and Mean Brainerd 45-29. Gabe Gorecki @ 145, Jackson Held @ 160/170 and Mason Novitzki @ 285 were 2-0. The Royals have a 3-3 dual meet record prior to the holiday break.

ALBANY HUSKIES

The Huskies went 1-2 at the Holdingford “Husker” Quadrangular, with big win over their neighbors Section 7A Holdingford Huskiers 43-32. They dropped a pair of duals to Section 6AA rivals the Litchfield Dragons 43-38 and to No. 10A Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguars 54-21. Dustin Schmitt, Peyton Linn and Gabe Zierden all went 3-0 and Peyton Krumrei and Wyatt Mergen all went 2-1 at the Husker quad.

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs had a good week, they went 2-0 at their home triangular, they defeated Section 4A foe the Norwood Young America Raiders 50-25 and Section 3AA foe the New London-Spicer Wildcats 46-30. Chase Anderson, Cody Leither @ 138 (5-1), Josh Donnay, Ashton Hanan @ 170 (9-4), Carter Holtz @ 195 (14-1) and Jimmy Wicker @ 285 (9-2) all went 2-0 at the triangular. The Cubs posted a 7-2 dual meet record prior to the holiday break.

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers dropped a pair of duals at their Husker triangular. They dropped a dual to their neighbors the Albany Huskies 48-32 and to No. 10A ranked Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguars 45-24. Tate Lange and Alex Lange both went 2-0 at the Husker triangular. The Huskers posted a 4-3 dual meet record prior to the holiday break.

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles had a good week as they went 3-0 at the Ogilvie “Lions” Quadrangular with big wins over a section 7A foe Ogilvie Lions 51-16, Section 4A Spectrum Sting 60-0 and Section 5AA foe Minneapolis Roosevelt Teddies 60-15. Gavin Caron, Gavin Mathies @ 126 (9-7), Taylor Ludwig @ 132 (9-8), Zack Nistler @ 138 (12-5), Trevyn Ludwig @ 145 (10-5), Ryan Schueller, Carter Mathies and Ethan Kay @ 220 (11-6) all went 3-0 and Teagan Ludwig went 2-1 at the Lions quad. The Eagles have posted a 3-2 dual meet record prior to the holiday break.

ROCORI SPARTANS

The Spartans were defeated by the No. 5AAA ranked Section 8AAA and Central Lakes Conference rivals the Willmar Cardinals 74-5. The Spartans had two place winners at the Redwood “River Riot” Invitational. This was a field of 30 teams, Nate Evans @ 285 earned sixth place and Austin Moscho @ 132 (8-3) earned seventh place. Luke Hemmesch @ 138 went 2-2 but didn’t place.

Foley 41 Brainerd 28

106 Alex Jennison (FOL) Dec. Isaiah Jillson (BR) 2-1 OT

113 Evan Milejczak (FOL) Fall Tommy Daniels (BR) :40

120 Atlie Danielson (BR) Maj. Dec. Levi Jacobson (FOL) 10-1

126 Kyle Eschenbacher (BR) Fall Ethan Oswald (FOL) 3:52

132 Logan Thorsten (FOL) Dec. Denny Busbey (BR) 3-2

138 Isaiah Fitch (FOL) Dec. Gabe Wagner (BR) 8-7

145 Sutherlin Schmit (FOL) Tech. Fall Mark Boran (BR) 5:36

152 Mark Dierkes (FOL) Dec. Brad Patnode (BR) 10-3

160 Conner Thorsten (FOL) Fall John Nelson (BR) 1:49

170 Max Lefebvre (FOL) FallTucker Peterson (BR) 5:13

182 Forrest Gibson (BR) Fall Max Hennen (FOL) 1:27

195 Morgan Gibson (BR) Fall Hunter Gorecki (FOL) 1:28

220 Cade Barrett (BR) Fall Carter Svihla (FOL) 1:30

285 Elijah Novak (BR) Won by Forfeit

BECKER “BULLDOGS” QUADRANGULAR

Becker 65 United South Central 6

106 Kaden Rish (BEC) Won by Forfeit

113 Ethan Duncombe (BEC) Won by Forfeit

120 Ethan Anderson (BEC) Maj. Dec. Bryce Sonnek (USC) 14-1

126 Mason Doucette (BEC) Dec. Ethan Elvebak (USC) 7-3

132 Jake Nelson (BEC) Won by Forfeit

138 Lukas Paulson (BEC) Fall Konner Harpestad (USC) 1:27

145 Blake Legred (USC) Dec. Kevin Andres (BEC) 7-0

152 Micah Hanson (USC) Dec. Logan Jurek (BEC) 9-6

160 Alexander Berglund (BEC) Fall Matt Beyer (USC) 1:32

170 Kylen Rish (BEC) Fall Jacob Cory (USC) 3:26

182 Caden Dewall (BEC) Fall Jacob Billings (USC) 10-0

195 Nicholas Goth (BEC) Won by Forfeit

220 Brayden Weber (BEC) Won by Forfeit

285 Kolbe Braun (BEC) Fall Conner Ehlert (USC) 2:35

Becker 57 Buffalo 15

106 Kaden Rish (BEC) Won by Forfeit

113 Ethan Duncombe (Becker) Won by Forfeit

120 Ethan Anderson (BEC) Fall Cage Bruce (BUF) 1:19

126 Mason Doucette (Becker) Won by Forfeit

132 Jake Nelson (BEC) Dec. Ryan Scherber (BUF) 5-4

138 Lukas Paulson (BEC) Won by Forfeit

145 Kevin Andres, Kevin (Becker) Won by Forfeit

152 Owen Herbst (BUF) Maj. Dec. Alexander Berglund (BEC) 16-4

160 Kylen Kish (BEC) Fall Erin Bersie (BUF) 3:13

170 Caden Dewall (BEC) Fall Nick Breuer (BUF) 1:18

182 Riley Habisch (BUF) Won by Forfeit

195 Nicholas Goth (BEC) Dec. Nathan DesMarais (BUF) 6-3

*220 Brayden Weber (BEC) Dec. Hunter Hendricks (BUF) 3-1

285 Jacob Metz (BUF) Fall Kolbe Braun (BEC) 1:02

*Buffalo was deducted 1 team point for flagrant misconduct

Becker 69 Moorhead 6

106 Kaden Rish (BEC) Fall Lee Ellingsberg (MHD) 2:26

113 Ethan Duncombe (BEC) Dec. Griffin Quade (MHD) 4-3

120 Ethan Anderson (BEC) Evan Fankhanel (MHD) 1:28

126 Mason Doucette (BEC) Fall Zach Fankhanel (MHD) :32

132 Jake Nelson (BEC) Fall Ian Mohler (MHD) :56

138 Lukas Paulson (BEC). Dec. Ryan Luthi (MHD) 6-3

145 Kevin Andres (BEC) Won by Forfeit

152 Logan Jurek (BEC) Won by Forfeit

160 Kylen Rish (BEC) Won b Forfeit

170 Caden Dewall (BEC) Dec. Hayden Netland (MHD) 12-6

182 Dylan Kolby (BEC) Won by Forfeit

195 Riley Schock (MHD) Fall Nichols Goth (BEC) 1:11

220 Brayden Weber (BEC) Fall Landon Berry (MHD) 1:55

285 Kolbe Braun (BEC) Fall Cody Logo (MHD) 1:10

Sauk Rapids-Rice 41 Little Falls 33

106 Austin Litke (LF) Fall Luke Scheeler (SRR) 5:57

113 Dante Haywood (SRR) Fall Bryce Udy (LF) 3:46

120 Sawyer Simmons (SRR) Fall Calvin Sherwood (LF) 1:04

126 Annabel Kelly (SRR) Won by Forfeit

132 Jared Spohn (SRR) Won by Forfeit

138 Andrew Wollak (SRR) Dec. Kole Kern (LF) 7-1

145 Simon Pantzke (LF) Fall Benjamin Gilbertson (SRR) 2:24

152 Cole Ackerman (SRR) Maj. Dec. Aiden St. Onge (LF) 13-0

160 Gabe Nagel (LF) Won by Forfeit

170 Jacob Ackerman (SRR) Fall Peyton Carll (LF) 1:12

182 Grant Litke (LF) Fall Marcus Santillana (SRR) 1:45

195 Joey Hoeschen (SRR) Fall Kelly Kern (LF) 13-4

220 Sam Nagel (LF) Fall Ben Konz (SRR) 9-3

285 Luke Venske (LF) Fall Hunter Farnick (SRR) 2:24

SAUK RAPIDS/RICE STORM QUADRANGULAR

(Section 8AAA Dual)

Sauk Rapids/Rice 48 Moorhead 24

106 Zander Pelton (SRR) Fall Griffin Quade (MHD) :33

113 Dante Haywood (SRR) Dec. Evan Fankhanel (MHD) 6-0

120 Sawyer Simmons (SRR) Fall Evan Fankhanel (BR) :37

126 Jared Spohn (SRR) Fall Ian Mohler (MHD) :56

132 Andrew Wollak (SRR) Fall Tyler Gobernatz (MHD) 1:37

138 Ben Gilbertson (SRR) Dec. Ryan Luthi (MHD) 7-4 OT

145 Jacob Kruger (SRR) Won by Forfeit

152 Brady Behrens (MHD) Cole Ackerman (SRR) 1:34

160 Jacob Larson (MHD) Dec. Jacob Ackerman (SRR) 10-5

170 Hayden Netland (MHD) Dec. Marcus Santillana (SRR) 11-5

182 Muhamed Avdil (MHD) Won by Forfeit

195 Riley Schock (MHD) Fall 1:20

220 Ben Konz (SRR) Fall Landon Berry (MHD) 3:39

285 Hunter Farnick (SRR) Fall Cody Hugo (MHD) 1:24

Brainerd 38 Sartell-St. Stephen 31

(Section 8AAA/Central Lakes Conference Dual)

106 Dylan Enriquez (SSS) Dec. Isaiah Jillson (BR) 7-2

113 Andy Heckman (SSS) Tommy Daniels (BR) :37

120 Atlie Danielson (BR) Fall Tim Stephens (SSS) 1:04

126 Kyle Eschenbacher (BR) Fall Ashton Lipinski (SSS) 4:44

132 Jackson Penk (SSS) Dec. Denny Busbey (BR) 9-6

138 Nick Pelach (SSS) Maj. Dec. Gabe Wagner (BR) 17-9

145 Kyle Patnode (BR) Dec. Sam Fernholz (SSS) 7-4

152 Brad Patnode (BR) Tech. Fall Avery Kouba (SSS) 4:00

160 Tucker Peterson (BR) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 1:34

170 Braden Kramer (BR) Fall Theron Dohm (SSS) 1:21

182 Jack Engle (SSS) Dec. Forrest Gibson (BR) 9-7

195 Morgan Gibson (BR) Fall Matt Lindstrom (SSS) 1:17

220 Cole Fibranz (SSS) Fall Cade Barrett (BR) 1:35

285 Bret Thayer (SSS) Won by Forfeit

Brainerd 45 Sauk Rapids/Rice 24

(Section 8AAA/Central Lakes Conference Dual)

106 Isaiah Jillson (BR) Fall Zander Pelton (SRR) 2:51

113 Dante Haywood (SRR) Maj. Dec. Tommy Daniels (BR) 13-0

120 Atlie Danielson (BR) Maj. Dec. Sawyer Simmons (SRR) 10-0

126 Jared Spohn (SRR) Tech. Fall Kyle Eschenbacher (BR) 3:55

132 Denny Busbey (BR) Dec. Andrew Wollak (SRR) 8-5

138 Kyle Patnode (BR) Tech. Fall Jacob Krüger (SRR) 3:38

145 Ben Gilbertson (SrR) Fall Mark Boran (BR) 2:46

152 Brad Patnode (BR) Dec. Cole Ackerman (SRR) 13-6

160 Tucker Peterson (BR) Fall Jacob Ackerman (SRR) 5:04

170 Braden Kramer (BR) Fall Matt Krepp (SRR) 2:28

182 Marcus Santillana (SRR) Dec. Forrest Gibson (BR) 7-4

195 Morgen Gibson (BR) Fall Joey Hoeschen (SRR) :40

220 Cade Barrett (BR) Fall Ben Konz (SRR) 1:07

285 Hunter Farnick (SRR) Won by Forfeit

Sartell/St. Stephen 47 Moorhead 30

(Section 8AAA Dual)

106 Dylan Enriquez (SSS) Fall Griffin Quade (MHD) 2:39

113 Andy Heckman (SSS) Fall Evan Fankhanel (MHD) 1:20

120 Tim Stephens (SSS) Fall Zack Fankhanel (MHD) :20

126 Ashton Lipinski (SSS) Fall Ian Mohler (MHD) 3:02

132 Jackson Penk (SSS) Maj. Dec. Tyler Gobernatz (MHD) 13-0

138 Nick Pelach (SSS) Dec. Ryan Luthi (MHD) 5-2

145 Sam Fernholz (SSS) Won by Forfeit

152 Brady Behrens (MHD) Fall Avery Kouba (SSS) 3:10

160 Jacob Larson (MHD) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 2:54

170 Hayden Netland (MHD) Fall Theron Dohm (SSS) 3:36

182 Jack Engle (SSS) Maj. Dec. Muhamed Avdil (MHD) 12-0

195 Riley Schock (MHD) Fall Matt Lindstrom (SSS) :23

220 Cole Fibranz (SSS) Fall Landon Berry (MHD) :22

285 Cody Hugo (MHD) Fall Bret Thayer (SSS) :57

Sartell/St. Stephen 39 Sauk Rapids/Rice 35

(Section 8AAA/Central Lakes Conference Dual)

106 Dylan Enriquez (SSS) Fall Zander Pelton (SRR) :56

113 Dante Haywood (SRR) Fall Andy Heckman (SSS) 3:51

120 Tim Stephens (SSS) Dec. Sawyer Simmons (SRR) 2-1

126 Jared Spohn (SRR) Tech. Fall Ashton Lipinski (SSS) 2:42

132 Jackson Penk (SSS) Won by Forfeit

138 Nick Pelach (SSS) Tech. Fall Jacob Kruger (SSR) 5:03

145 Sam Fernholz (SSS) Dec. Ben Gilbertson (SRR) 3-0

152 Cole Ackerman (SRR) Fall Avery Kouba (SSS) 4:24

160 Jacob Ackerman (SRR) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 1:39

170 Marcus Santillana (SRR) Fall Theron Dohm (SSS) :32

182 Joey Engle (SSS) Maj. Dec. Joey Hoeschen (SRR) 10-1

195 Cody Neitzke (SSS) Fall Aden Rollins (SRR) :54

220 Cole Fibranz (SSS) Fall Ben Konz (SRR) 1:53

285 Hunter Farnick (SRR) Won by Forfeit

ANNANDALE/MAPLE LAKE “LIGHTNING” TRIANGULAR

St. Cloud Tech Tigers Coop 54 Glencoe-Silver Laker/Lester Prairie 24

106 Jaxon Kenning (SCT) Won by Forfeit

113 Sam Long (SCT) Won by Forfeit

120 Jace Cacka (GSL/LP) Fall Trey Toenjes (SCT) 5:48

126 Carter Ruschmeier (GSL/LP) Tech. Fall Jordan Fretty (SCT)

132 Sawyer Varpness (GSL/LP) Dec. Aiden Orth (SCT) 10-8

138 Mason Thompson (SCT) Fall Joseph Knudten (GSL/LP) :59

145 Zachary Voelz (GSL/LP) Dec. Tyler Zachman (SCT) 7-2

152 Jack Latterell (SCT) Fall Carter Ziegler (GSL/LP) 2:59

160 Brent Lipke (GSL/LP) Fall Jackson Poetz (SCT) 5:34

170 Taylor Hugg (SCT) Fall Cody Rae (GSL/LP) 2:21

182 Logan Hanson (SCT) Won by Forfeit

195 Tucker Hugg (SCT) Dec. Riley Butcher (GSL/LP) 5-3

220 Hunter Haupert (SCT) Fall Zach Wanous (GSL/LP) :24

285 Carlos Agee (SCT) Won by Forfeit

St. Cloud Tech Tigers Coop 40 Annandale/Maple Lake 33

106 Jaxon Kenning (SCT) Dec. Zach Pribyl (AN/ML) 7-4

113 Jackson Bunde (AN/ML) Fall Sam Long (STC) 1:24

120 Zayne Brown (AN/ML) Dec. Trey Toenjes (SCT) 5-3

126 Jed Wester (AN/ML) Fall Jordan Fretty (SCT) 1:31

132 Aiden Orth (SCT) Dec. Zach Schmidt (AN/ML) 9-4

138 Mason Thompson (SCT) Won by Forfeit

145 Tyler Zachman (SCT) Fall Ben Schuldt (AN/ML) 3:10

152 Jack Latterell (SCT) Fall Jake Vassar (AN/ML) 1:58

160 Jack Klug (AN/ML) fall Jackson Poetz (SCT) :14

170 Taylor Hugg (SCT) Maj. Dec. Adam Neumann (AN/ML) 19-6

182 Logan Hanson (SCT) Fall Linus Brown (AN/ML) 2:28

195 Daniel Luna (AN/ML) Fall Tucker Hugg (SCT) 1:52

220 Kessler Kenning (AN/ML) Fall Hunter Haupert (SCT) 1: 27

285 Carlos Agee (SCT) Fall Cole Patch (AN/ML) 2:36

HOLDINGFORD “HUSKERS” QUADRANGULAR

Albany 48 Holdingford 32

106 Devin Hansen (ALB) Won by Forfeit

113 Drew Lange (HOLD) Tech. Fall Joseph Schmitt (ALB)

120 Dustin Schmitt (ALB) Won by Forfeit

126 Declan Crumley (ALB) Won by Forfeit

132 Petyon Krumrei (ALB) Won by Forfeit

138 William Mergen (ALB) Won by Forfeit

145 Blake Sigler (HOLD) Won by Forfeit

152 James Welle (HOLD) Maj. Dec. Hunter Tate (ALB) 14-6

160 Tate Lange (HOLD) Fall Logan Harren (ALB) 3:05

170 Peyton Linn (ALB) Fall Chase Boeckman (HOLD) 3:09

182 Alex Lange (HOLD) Tech. Fall Riley Rakotz (ALB)

195 Sam Harren (HOLD) Fall Thomas Blattner (ALB) 4:24

220 Gabe Zierden (ALB) Won by Forfeit

285 Wyatt Mergen (ALB) Fall Brandon Doll (HOLD) :55

Litchfield 43 Albany 33

(Section 6AA Dual)

106 Alex Joedeman (LIT) Fall Devin Hansen (ALB) 3:36

113 Devin Steinhaus (LIT) Fall Joseph Schmitt (ALB) :53

120 Dustin Schmitt (ALB) Dec. Aryan Payne (LIT) 6-0

126 Eddie Simes (LIT) Fall Declan Crumley (ALB) :50

132 Petyon Krumrei (ALB) Fall Bradley Larson (LIT) :31

138 Jerry Simes (LIT) Fall William Mergen (ALB) 3:29

145 Sergio Martinez (LIT) Maj. Dec. Tate Hoffarth (ALB) 14-5

152 Hunter Tate (ALB) Fall Kole Bartlett (LIT) 1:39

160 Bryce Penk (LIT) Maj. Dec. Logan Harren (ALB) 13-5

170 Peyton Linn (ALB) Fall Carter Block (LIT) 3:13

182 Logan Nelson (LIT) Fall Thomas Blattner (ALB) :27

195 Riley Rakotz (ALB) Fall Mason St. Pierre (LIT) :27

220 Gabe Zierden (ALB) Won by Forfeit

285 Chase Liestman (LIT) Fall Wyatt Mergen (ALB) 1:24

Litchfield 36 Belgrade-Brooten-Elrosa 36

106 Walker Bents (BBE) Fall Alex Joedeman (LIT) 1:38

113 Devin Steinhaus (LIT) Fall Ryan Jensen (BBE) 1:43

120 Aryan Payne (LIT) Dec. Maximus Hanson (BBE) 4-2

126 Eddie Simes (LIT) over Blaine Fischer (BBE) (Dec 3-1)

132 Canon Swanson (BBE) Fall Bradley Larson (LIT) :28

138 Jerry Simes (LIT) Dec. Tyler Jensen (BBE) 5-2

145 Sergio Martinez (LIT) Dec. Taiton Linder (BBE) 7-4

152 Dylan T. Kampsen (BBE) Fall Kole Bartlett (LIT) 2:47

160 Tyler Bents (BBE) Won by Forfeit

170 Bryce Penk (LIT) Fall Isaac Kampsen (BBE) 1:10

182 Logan Nelson (LIT) Fall Cooper Wold (BBE) :31

195 Michael Doubek (BBE) Fall Mason St. Pierre (LIT) 1:05

220: Jebadia Jones (BBE) Won by Forfeit

285: Chase Liestman (LIT) Fall Bryce Feuerhake (BBE) 1:20

Belgrade-Brooten-Elrosa 45 Holdingford 24

106 Walker Bents (BBE) Won by Forfeit

113 Ryan Jensen (BBE) Maj. Dec. Drew Lange (HOLD) 8-0

120 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

126 Blaine Fischer (BBE) Won by Forfeit

132 Canon Swanson (BBE) Won by Forfeit

138 Evan Young (BBE) Won by Forfeit

145 Tyler Jensen (BBE) Dec. Blake Sigler (HOLD) 6-3

152 Tyler Bents (BBE) Maj. Dec. James Welle (HOLD) 11-1

160 Tate Lange (HOLD) Dec. Dylan T. Kampsen (BBE) 7-1

170 Chase Boeckman (HOLD) Fall Isaac Kampsen (BBE) 2:00

182 Michael Doubek (BBE) Maj. Dec. Maxwell Secord (HOLD) 16-4

195 Alex Lange (HOLD) Dec. Mark Jenniges (BBE) 8-2

220 Sam Harren (HOLD) Fall Jebadia Jones (BBE)

285 Brandon Doll (HOLD) Fall Bryce Feuerhake (BBE) 4:00

Belgrade-Brooten-Elrosa 54 Albany 21

106 Walker Bents (BBE) Fall Devin Hansen (ALBA)

113 Ryan Jensen (BBE) Fall Joseph Schmitt (ALB)

120 Dustin Schmitt (ALB) Dec. Maximus Hanson (BBE) 10-4

126 Blaine Fischer (BBE) Fall Declan Crumley (ALB) 2:00

132 Canon Swanson (BBE) Fall Petyon Krumrei (ALB) 2:00

138 Tyler Jensen (BBE) Dec. William Mergen (ALB) 9-6

145 Taiton Linder (BBE) Fall Tate Hoffarth (ALB)

152 Tyler Bents (BBE) Fall Hunter Tate (ALB) 2:00

160 Dylan T. Kampsen (BBE) Fall Logan Harren (ALB)

170 Peyton Linn (ALBA) Fall Isaac Kampsen (BBE)

182 Michael Doubek (BBE) Dec. Riley Rakotz (ALB) 5-3

195 Gabe Zierden (ALB) Fall Jebadia Jones (BBE)

220 Mark Jenniges (BBE) Won by Forfeit

285 Wyatt Mergen (ALB) Fall Bryce Feuerhake (BBE)

ROYATLON/UPSALA ROYALS TRIANGULAR

Royalton/Upsala 33 Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie 33

(Park Region Conference Dual) (Criteria Royalton 8 matches won)

106 Sam Costanzo (R/U) Dec. David Revering (BHV/PP) 13-10

113 Deagen Captain (BHV/PP) Dec. Will Gorecki (R/U) 5-2

120 Reese Thompson (BHV/PP) Won by Forfeit

126 Brock Costanzo (R/U) Unknown (BHV/PP) 3:38

132 Wyatt Lahr (R/U) Dec. Quinn Kern (BHV/PP) 4-1

138 Jacob Leibold (R/U) Dec. Trever Arceneau (BHV/PP) 8-6

145 Chris Borash (R/U) Dec. Abby Ervasti (BHV/PP) 7-0

152 Gabe Gorecki (R/U) Fall Brock Peterson (BHV/PP) 1:40

160 Aiden Olson (R/U) Dec. Travis Sakry (BHV/PP) 9-5

170 Jackson Held (R/U) Fall Carter Rokes (BHV/PP) 1:11

182 Mason Schroeder (BHV/PP) Fall Austin Wensmann (R/U) 2:54

195 Zavier Grefe (BHV/PP) Fall Gage Louden (R/U) :33

220 Tyler Eggert (BHV/PP) Fall Justin Howdahl (R/U) 1:41

285 Craig Orlando (BHV/PP) Fall Mason Novitzki (R/U) 1:11

Royalton-Upsala 49 Howard Lake-Waverly-Winsted 24

106 Sam Costanzo (R/U) Fall Steve Heber (HLWW) 1:08

113 Wiley Wiegert (HLWW) Dec. Will Gorecki (R/U) 6-2

120 Mitchell Mallak (HLWW) Won by Forfeit

126 Casey Diers (HLWW) Fall Brock Costanzo (R/U) 2:41

132 Wyatt Lahr (R/U) Fall Eric Williams (HLWW) 4-2

138 Jacob Leibold (R/U) Fall Jonathan Gil (HLWW) 1:35

145 Christopher Borash (R/U) Maj. Dec. Remington Albright (HLWW) 10-0

152 Gabe Gorecki (R/U) Fall Isaac Busse (HLWW) 5:03

160 Jackson Held (R/U) Fall Liam Eberhard (HLWW) 1:20

170 Ryan Tuchtenhagen (HLWW) Fall Aidan Olson (R/U) 1:55

182 Joseph Schanus (HLWW) Dec. Austin Wensmann (R/U) 4-2

195 Gage Louden (R/U) Fall Colton Long (HLWW) 5:27

220 Tim Lloyd-Fleck (R/U) Fall Daniel Hoffman (HLWW) 2:55

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Quinn Mathisen (HLWW) :38

ROYALTON/UPSALA “ROYALS” TRIANGULAR

Brainerd 45 Royalton/Upsala 29

106 Isaiah Jillson (BR) Fall Bryce Binek (R/U) 1:57

113 Will Gorecki (R/U) Fall Tommy Daniels (BR) 2:38

120 Atlie Danielson (BR) Won by Forfeit

126 Kyle Eschenbacher (BR) Won by Forfeit

132 Denny Busbey (BR) Dec. Wyatt Lahr (R/U) 6-2

138 Kyle Patnode (BR) Dec. Jacob Leibold (R/U) 6-2

145 Gabe Gorecki (R/U) Fall Mark Boran (BR) 3:57

152 Brad Patnode (BR) Won by Forfeit

160 Jackson Held (R/U) Fall Tucker Peterson (BR) 3:41

170 Aiden Olson (R/U) Fall John Nelson (BR) 5:46

182 Forrest Gibson (BR) Dec. Austin Wensman (R/U) 9-6

195 Morgan Gibson (BR) Fall Gage Louden (R/U) :36

220 Cade Barrett (BR) Won by Forfeit

285 Mason Novitzki (R/U) Won by Forfeit

Foley 33 Royalton/Upsala 13

106 Alex Jennison (FOL) Fall Bryce Binek (R/U) 2:37

113 Evan Milejczak (FOL) Dec. Will Gorecki (R/U) 6-4

120 Levi Jacobson (FOL) Won by Forfeit

126 Ethan Oswald (FOL) Won by Forfeit

132 Logan Thorsten (FOL) Dec. Wyatt Lahr (R/U) 5-2 OT

138 Double Forfeit

145 Sutherlin Schmit (FOL) Dec. Jacob Leibold (R/U) 8-4

152 Gabe Gorecki (R/U) Dec. Alex Vait (FOL) 11-7

160 Mark Dierkes (FOL) Fall Aiden Olson (R/U) :44

170 Jackson Held (R/U) Dec. Conner Thorsten (FOL) 13-5

182 Max Lefebvre (FOL) Maj. Dec. Austin Wensman (R/U) 12-3

195 Hunter Gorecki (FOL) Fall Gage Louden (R/U) 5:20

220 Carter Svihla (FOL) Won by Forfeit

285 Mason Novitzki (R/U) Fall Elijah Novak (FOL) :48

KIMBALL AREA CUBS TRIANGULAR

Kimball 46 New London-Spicer 30

106 Luke Knudsen (NLS) Won by Forfeit

113 Ty Bisek (NLS) Fall Chase Anderson (KIM) 1:37

120 Luke Ruter (NLS) Maj. Dec Brett Schiefelbein (KIM) 18-10

126 Alex Nelson (KIM) Fall Jace Neal (NLS) 1:33

132 Blake Vagle (NLS) Fall Caden Guggisberg (KIM) 1:43

138 Cody Leither (KIM) Maj. Dec. Grant Hubbard (NLS) 12-2

145 Kayden Wenninger (NLS) Dec. Brandon Guggisberg (KIM)

152 Evan Nienaber (KIM) Fall Tim Thein (NLS) 3:27

160 Josh Donnay (KIM) Fall Isioel Halvorson (NLS) 1:02

170 Ashton Hanan (KIM) Won by Forfeit

182 Nicholas Bowen (KIM) Won by Forfeit

195 Carter Holtz (KIM) Won by Forfeit

220 Nick McKenzie (NLS) Fall Marcellus Jensen (KIM) :57

285 Jimmy Wicker (KIM) Won by Forfeit

Kimball 50 Norwood Young America 25

(Section 4A Dual)

106 Gabriel Michels (NYA) Fall Jack Bollman (KIM) 2:38

113 Chase Anderson (KIM) Fall Reese Lentsch (NYA) 2:03

120 Brett Schiefelbein (KIM) Fall Tristan Wirtz (NYA) 1:24

126 Wyatt Lemke (NYA) Fall Alex Nelson (KIM) 3:07

132 Cody Leither (KIM) Tech. Fall Riley Lentsch (NYA)

138 Blake Kippling (NYA) Fall Hayden Rosenow (KIM) 4:52

145 Joash Lord (NYA) Dec. Brandon Guggisberg (KIM) 4-0

152 Jared Kleindl (NYA) Maj. Dec. Evan Nienaber (KIM) 11-2

160 Josh Donnay (KIM) Won by Forfeit

170 Ashton Hanan (KIM) Fall Lucas Urness (NYA) :43

182 Nicholas Bowen (KIM) Fall Nick Christianson (NYA) 2:26

195 Carter Holtz (KIM) Dec. Sam Meeker (NYA) 8-3

220 Marcellus Jensen (KIM) Won by Forfeit

285 Jimmy Wicker (KIM) Fall Sean Frack (NYA) 1:45

OGILVIE “LIONS” QUADRANGULAR

Eden Valley-Watkins 60 Spectrum 0

(Section 4A Dual)

106 Teagyn Ludwig (EVW) Dec. Gavin Gould (SPEC) 9-6

113 Double Forfeit

120 Gavin Caron (EVW) Fall Elijah Orton (SPEC) 2:37

126 Gavin Mathies (EVW) Dec. Wyatt Ward (SPEC) 7-2

132 Taylor Ludwig (EVW) Fall Adam Devine (MR) 1:03

138 Sam Nistler (EVW) Fall Thomas DeBoer (MR) 3:13

145 Trevyn Ludwig (EVW) Jarius Sorenson (MR) 1:00

152 Zach Nistler (EVW) Fall Tim Erickson (MR) 1:08

160 Rylan Schueller (EVW) Won by Forfeit

170 Carter Mathies (EVW) Won by Forfeit

182 Double Forfeit

195 Double Forfeit

220 Ethan Kay (EVW) Fall Andrew DeBoer (MR) 2:52

285 Austin Schlangen (EVW) Fall Jacob Kettlhodt (MR) 3:25

Eden Valley-Watkins 51 Ogilvie 16

106 Rhett Hudoba (OG) Maj. Dec. Teagyn Ludwig (EVW) 12-4

113 Double Forfeit

120 Gavin Caron (EVW) Fall Chad Bäumen (OG) :54

126 Gavin Mathies (EVW) Fall Alivia Sandborn (OG) :11

132 Taylor Ludwig (EVW) Won by Forfeit

138 Sam Nistler (EVW) Fall Colby Milbradt (OG) :29

145 Trevyn Ludwig (EVW) Won by Forfeit

152 Zach Nistler (EVW) Dec. Ethan Warren (OG) 5-1

160 Rylan Schueller (EVW) Fall Hunter Anderson (OG) 2:46

170 Carter Mathies (EVW) Fall Zach Peterson (OG) 1:37

182 Baylee McLevis (OG) Won by Forfeit

195 Double Forfeit

220 Ethan Kay (EVW) Fall Gavin McLevis (OG) 1:47

285 Alex Chidester (OG) Fall Austin Schlangen (EVW) :54

Eden Valley-Watkins 60 Minneapolis Roosevelt 15

106 Teagyn Ludwig (EVW) Fall Lily Balk (MR) 1:25

113 Lucy Cano (MR) Won by Forfeit

120 Gavin Caron (EVW) Fall Noah Smith (MR) 5:32

126 Gavin Mathies (EVW) Fall Benji Huff (MR) :58

132 Taylor Ludwig (EVW) Won by Forfeit

138 Sam Nistler (EVW) Fall Alan Hernandez (MR) 1:41

145 Trevyn Ludwig (EVW) Fall Neil Grube (MR) :07

152 Zach Nistler (EVW) Fall Joseph Gonzalez (MR) 1:37

160 Rylan Schueller (EVW) Won by Forfeit

170 Carter Mathies (EVW) Fall Paul Escoto (MR) 1:21

182 Owen Kimmes (MR) Won by Forfeit

195 Double Forfeit

220 Ethan Kay (EVW) Fall Isaac Ruby (MR) 3:56

285 Ferank Ruker (MR) Dec. Austin Schlangen (EVW) 8-2

Willmar 74 Rocori 5

106 Max Gatewood (WILL) Dec. Jack Major (ROC) 4-1

113 Braeden Erickson (WILL) Won by Forfeit

120 Caden Carlson (WILL) Won by Forfeit

126 Harley Anez (WILL) Fall Carter Thelen (ROC) 1:27

132 Austin Moscho (ROC) Fall Jack Roehl (WILL) 4:20

138 Josh Miley (WILL) Fall Luke Hemmesch (ROC) 3:23

145 Alex Backes (WILL) Fall Ryan Kunz (ROC) 1:24

152 Cael Carlson (WILL) Fall Ryan Rose (ROC) 1:37

160 Grant Deegan (WILL) Won by Forfeit

170 Ethan Roux (WILL) Won by Forfeit

182 Kaden Streed (WILL) Fall Ben Primus (ROC) :54

195 Lincoln Shinn (WILL) Won by Forfeit

220 Andrew Reigstad (WILL) Won by Forfeit

285 Charlie Farhat (WILL) Fall Nate Evens (ROC) 2:47

CURRENT RATINGS

Cole Fibranz, Sartell-St. Stephen @ 220 NO. 2AAA

Nick Pelach, Sartell-St. Stephen @ 138 No. 3AAA

Jackson Penk, Sartell-St. Stephen @ 132 No. 4AAA

Jared Spohn, Sauk Rapids-Rice @ 120 No. 7AAA

Jacob Ackerman, Sauk Rapids-Rice @ 160 No. 8AAA

FOLEY FALCONS No. 6AA

Levi Jacobson, Foley @ 113 No. 9AA

Conner Thorsten, Foley @ 160 No. 9AA

Hunter Gorecki, Foley @ 195 No. 9AA

Lukas Paulson, Becker @ 138 No. 9AA

Jake Nelson, Becker @ 132 No. 8AA

Gabe Zierden, Albany @ 195 NO. 7AA

ROYALTON-UPSALA ROYALS CLASS A LEAN AND MEAN

Jackson Held #160 No. 3A

Zack Holtz Kimball Area @ 152 No. 7A

Carter Holtz, Kimball Area @ 195 No. 10A

Michael Donnay, Kimball Area @ 170 No. 10A

UP COMING EVENTS

FARGO “RUMBLE ON THE RED”

Friday December 28th/Saturday December 29th (10:00)/(9:00)

Teams: 60 Plus Teams in the Field

Albany Huskies, Foley Falcons, Sartell-Stephen Sabres, St. Cloud Tech Tigers Coop

ROGERS “ROYAL HOLIDAY MATNESS

Friday December 28 th (9:00)

Teams: Teams: Becker Bulldogs, Belgrade-Brooten Jaguars, Champlin Park Rebels, Chaska/Chanhassen Storm Hawks, Chisago Lakes Wildcats, Holdingford Huskers, Kimball Area Cubs, Minneapolis Patrick Henry Patriots, Minneapolis Roosevelt Teddies, Monticello Magic, Osseo Orioles, Park Center Pirates, Princeton Tigers, Proctor, Richfield Spartans, Rogers Rogers, St. Thomas Academy Cadets, Wabasha-Kellogg, Falcons, Zimmerman Thunder