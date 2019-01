Weekly Wrestling Report- January 14th

WEEKLY WRESTLING ROUNDUP

January 6, 2019

1390 GRANITECITY SPORTS.COM WEEKLY WRESTLING REPORT

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Tigers and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Becker Bulldogs and the Foley Falcons. From the Park Region Conference the Royalton/Uspala Royals and from the Central Minnesota Conference the Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs and Holdingford Huskers.

Will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all eleven teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at www.theguillotine.com and more info on our local teams on my blog site: https://minnesotamatrats.wordpress.com for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season

FOLEY FALCONS

The Falcons went 2-0 at the Falcon triangular, with a big win over their Section 6AA and Granite Ridge Conference rivals the Albany Huskies 45-18. They defeated the Section 5AA No. 8AA ranked Totino Grace 40-24. Michael Moulzolf, Connor Thorsten, Max Lefevre, Carter Svihla and Elijah Novak all went 2-0 at the Falcon triangular.The Falcons went 1-2 with a big win over Sauk Rapids 52-6 at the St. Cloud Tech Kiffmeyer duals. They dropped a pair of duals to AAA Lean and Mean Albert Lea Tigers 38-27 and to the AAA Lean and Mean Hastings Raiders 38-17. Connor Thorsten, Levi Jacobson and Elijah Novak all went 3-0 and Max Lefebvre and Max Henne both went 2-1 at the Kiffmeyer duals.

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres went 2-0 at the Little Falls Flyers triangular, they defeated their big rivals, the Section 8AAA Little Falls Flyers 53-16 and the Section 7AA Milaca Wolves 57-13. Dylan Enriquez, Andy Heckman, Tim Stephens, Ashton Lipinski, Jackson Penk, Nick Pelach, Sam Fernholz and Cole Fibranz all went 2-0 at the Flyers triangular. The Sabres had a very good tournament performance with 192.5 points and eleven place winners to earn second place at the Paynesville “Bulldog” Invitational. They finished behind the No. 9A ranked Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguars. The Sabres earned four championships by Cole Fibranz @ 220 (20-1), Jackson Penk @ 132 (20-1), Dylan Enriquez @ 106 (20-1) and Nick Pelach @ 138 (19-1). Sam Fernholz @ 145 (14-5) earned second place and Cody Neitzke @ 182 (8-5) and Ashton Lipinski @ 126 (9-6) both earned third place. Andy Heckman @ 113 (15-6) and Matthew Lundstrom (195) both earned fourth place, Alex Moritz @ 170 earned fifth place and Austin Frauenholtz @ 160 took sixth place.

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs had an awesome performance at their Bulldog Quadrangular, they defeated two AA Lean and Mean rivals and over a big Section 6AA rival. They defeated their Granite Ridge Conference rivals the Mora Mustangs 46-27, Section 6AA rivals the Dassel Cokato Chargers 37-27 and Section 2AA Lean and Mean the Delano Tigers 40-26. Logan Jurek, Kylen Rish and Caden Dewall all went 3-0, Ethan Anderson, Lukas Paulson, Nicholas Goth and Brayden Weber all went 2-1 and Jake Nelson went 2-0 at the Bulldog quadrangular.

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm went 1-2 at the East Ridge Raptors quadrangular, with a win over the Park High School Wolfpack 40-30. They were defeated by No. 12AAA ranked East Ridge 55-16 and the Woodbury Royals 55-9. Ben Gilbertson and Jake Ackerman both went 2-1 at the quad. The Storm went 1-2 at the St. Cloud Tech Kiffmeyer Duals with a win over their cross town rivals the St. Cloud Tech Tigers 36-30. They were defeated by Lean and Mean AAA the Albert Lea Tigers 37-34 and to the No. 6AA Foley Falcons 52-6. They were defeated in three over time matches and a one point match, so the score might be a little deceiving. Jared Spohn went 3-0 and Dante Haywood, Andrew Wollack and Joey Hoeschen all went 2-1 at the Kiffmeyer duals. Special Note: Benjamin Gilbertson won his 50 th career match.

CLOUD TECH TIGERS COOP

The Tigers split that dual at the Tigers triangular, they defeated their Central Lakes Conference rivals the Fergus Falls Otters 66-4 and they were defeated by Lean and Mean Section 8AAA and Central Lakes Conference rivals the Brainerd Warriors 49-30. Jaxon Kenning, Taylor Hugg, Nick Hamak, Logan Hanson and Carlos Agee all went 2-0 at the Tigers triangular.

The Tigers went 0-3 at the Kiffmeyer duals, they were defeated by the No. 3AAA Apple Valley Eagles 51-18, the AAA Lean and Mean Hasting Raiders 56-14 and b their cross town-rivals the Sauk Rapids-Rice Storm 36-34. Jaxon Kenning, Taylor Hugg and Logan Hanson all went 3-0 and Carlos Agee went 2-1 at the Kiffmeyer duals.

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals had a great tournament performance, they went 4-0 at their Royals Dual Invitational. They had three big wins over their Section 7A rivals, they defeated Rush City/Braham Tigers 59-15, Ogilvie Lions 63-16 and WHAN Wolfs 55-5 in a very dominate performance. They defeated AAA Irondale 56-18. Sammy Costanzo, Jacob Leibold, Brady Conrad, Jackson Held and Austinn Wensmann all went 4-0, Wyatt Lahr and Justin Howdahl both went 3-0.

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs were defeated in a big Section 4A and Central Minnesota Conference dual by the Howard Lake/Waverly/Winsted Lakers 39-37. The Cubs went 2-1 at the Osakis Silverstreaks duals with big wins over the Section 5A foe Osakis Silverstreaks 59-12 and the Section 8AA United Clay Becker 49-29 and they dropped a dual to the Section 3A Canby Lancers 53-19. Alex Nelson and Ashton Hanan both went 3-0, Carter Holtz, Nick Bowen, Brando Guggisberg, Lucas Jurek and Jack Bollman all went 2-1 a the Silverstreaks duals.

ALBANY HUSKIES

The Huskies earned 91 points with five place winners to take eighth place at the Elk River Elks Invitational. This was a field of fifteen teams; Wyatt Mergen @ 285 (15-11) earned their lone championship and Gabe Zierden both led the way, he earned second place at 195 (25-4). Peyton Linn @ 170 (18-10) earned third place, Riley Rakotz @ 182 (14-12) earned fifth place and Cole Moulzolf @ 145 took sixth place.

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles had two big Section 4A wins at the Norwood Young America Raiders triangular. They defeated Section 4A rivals the Sibley East Wolverines 54-25 and the Norwood Young America Raiders 48-28. Gavin Caron, Sam Nistler, Zach Nistler, Armando Walker, Carter Mathies and Austin Schlangen all went 2-0 at the Raiders triangular. The Eagles earned 77 points and they had seven place winners to finish eight in a field of ten teams at the Paynesville Bulldogs Invitational. Zach Nistler @ 152 (18-7) led the way, he earned second and they had a trio that earned fourth place. Ethan Kay @ 220 (15-11), Taylor Ludwig (@ 132 (15-11 and Trevyn Ludwig @ 145 (15-11). A J Rasmussen @ 285 earned fifth place and Conner Lincoln @ 120 and Peyton Thul @ 220 both took sixth place.

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers earned 89 points with eight place winners to earned sixth place in the field of ten teams at the Paynesville “Bulldogs” Invitational. Alex Lange @ 170 (20-4) won their lone championship and Tate Lange @ 160 (10-9) earned second place. Drew Lange @ 106 (14-11), Sam Harren @ 195 (8-4) and Blake Sigler @ 160 (11-13) all earned third place. James Welle (152) (9-4) earned fourth place and Maxwell Secord @ 182 (9-10) and Cohl Clear @ 113 both earned fifth place.

ROCORI SPARTANS

The Spartans went 3-1 at the Royalton/Upsala Royals Dual Invitational with big wins over three Section 7A teams. They defeated the Rush City/Braham Tigers 46-27, the Ogilvie Lions 66-18 and the WHAN Wolves 42-30. They were defeated in a very close dual by AAA Irondale 32-28. Austin Moshco and Carter Thelen both went 4-0, Gavin Winter, Ryan Kunz, Ben Hansen, Ben Primus and Nate Evens all went 3-1, Mason Orth went 2-1 and Ryan Rose went 2-2 at the Royalton/Upsala Royal Duals. Special note: Austin Moscho won his 60 th Career Match.

Becker Bulldogs Quadrangular

( Granite Ridge Conference Dual)

Becker 46 Mora 27

106 Avery Nelson (MOR) Dec. Kaden RIsh (BEC) 8-3

113 Trevor Thielen (MOR)) Fall Dylan Riedinger (BEC) 1:16

120 Connor Gmahl (MOR) Dec. Ethan Anderson (BEC) 8-6 OT

126 Mason Doucette (BEC) Dec. Tucker Hass (MOR) 11-4

132 Jake Nelson (BEC) Fall Cody Haggberg (MOR) 3:52

138 Lukas Paulson (BEC) Fall Parker Voss (MOR) 1:09

145 Logan Jurek (BEC) Fall Tommy Schroeder (MOR) :34

152 Jon Smith (MOR) Dec. Alexander Berglund (BEC) 5-1

160 Kylen Rish (BEC) Won by Forfeit

170 Caden Dewall (BEC) Maj. Dec. Danny Schroeder (MOR) 10-2

182 Dom Adams (MOR) Fall Lincoln Carlson (BEC) 1:37

195 Nicholas Goth (BEC) Dec. Tanner Grangruth (MOR) 4-1

220 Brayden Weber (BEC) Won by Forfeit

285 Collin McCarthy (MOR) Fall Laken Braun (BEC) 3:07

(Section 6AA Dual)

Becker 37 Dassel-Cokato 27

106 Carson Amundson (DC) Dec. Kaden Rish (BEC) 10-3

113 Dylan Riedinger (BEC) Won by Forfeit

120 Ethan Anderson (BEC) Dec. Sam Marx (DC) 10-4

126 Jude Link (DC) Fall Mason Doucette (BEC) :55

132 Jake Nelson (BEC) all Axel Stenberg (DC) :39

138 Lukas Paulson (BEC) Dec. Noah Halonen (DC) 9-4

145 Prestin Bradley (DC) Won by Forfeit

152 Logan Jurek (BEC) Dec. Christian Johnson (DC) 11-6

160 Kylen Rish (BEC) Maj. Dec. Will O’Brien (DC) 11-1

170 Caden Dewall (BEC) Dec. Beau Nelson (DC) 10-5

182 Jacob Schmitz (DC) Won by Forfeit

195 Josh DeBoer (DC) Fall Lincoln Carlson (BEC) :58

220 Nicholas Goth (BEC) Dec. Devan Campbell (DC) 2-1

285 Brayden Weber (BEC) Fall Jace Butcher (DC) 2:41

Becker 40 Delano 25

106 Kaden Rish (BEC) Cael Olson (DEL) 8-2

113 Tyson Kroells (DEL) Tech. Fall Dylan Riedinger (BEC)

120 Ethan Anderson (BEC) Dec. Aiden Quast (DEL) 10-7

126 Wally Scherer (DEL0 Fall Mason Doucette (BEC) :33

132 Adam Jurek (BEC) Default Beier Sjomeling (DEL)

138 Carson Tschudi (DEL0 Dec. Lukas Paulson (BEC) 6-2

145 Logan Jurek (BEC) Fall Leo Vanderlinde (DEL) :55

152 Alex Berglund (BEC) Maj. Dec. Hayden Lynch (DEL) 19-6

160 John Stangler (BEC) Won by Forfeit

170 Kylen Rish (BEC) Fall Ryan Rasmussen (DEL) 3:43

182 Caden Dewall (BEC) Fall Eric Rasmussen (DEL) 3:05

195 Weston Russek (DEL0 Dec Nicholas Goth (BEC) 7-5

220 Edward Hajas (DEL) Dec. Brayden Weber (BEC) 2-1

285 Matt Baker (DEL) Fall Laken Braun (BEC) :26



FOLEY FALCONS TRIANGULAR

(Granite Ridge Conference/Section 6AA Dual)

Foley 45 Albany 1 8

106 Devin Hansen (ALB) Dec. Austin Malikowski (FOL) 7-2

113 Evan Milejczak (FOL) Fall Carson Holthaus (ALB) 1:57

120 Dustin Schmitt (ALB) Dec. Ethan Oswald (FOL) 4-2

126 Caden Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Connor Winkels (ALB) 11-1

132 William Mergen (ALB) Dec. Logan Thorsten (FOL) 6-4

138 Michael Moulzolf (FOL) Fall Tate Hoffarth (ALB) 3:01

145: Sutherlin Schmit (FOL) Fall Cole Moulzolf (ALB) 4:00

152 Noah Keller (FOL) Fall Logan Harren (ALB) 4:00

160 Connor Thorsten (FOL) Fall Andrew Huckenpohler (ALB) 1:55

170 Peyton Linn (ALB) Dec. Max Henne (FOL) 4-2

182 Max Lefebvre (FOL) Maj. Dec. Riley Rakotz (ALB) 12-3

195 Gabe Zierden (ALB) Fall Hunter Gorecki (FOL) 2:14

220 Carter Svihla (FOL) Won by Forfeit

285 Elijah Novak (FOL) Dec. Wyatt Mergen (ALB) 2-0

Foley 40 Totino-Grace 24 P

106 Rameses Peterson (TG) Dec. Alex Jennissen (FOL) 19-17 OT

113 Levi Jacobson (FOL) Dec. Michael Loger (TG) 7-2

120 Joey Thompson (TG) Tech. Fall Caden Ruhoff (FOL)

126 Bryce Erkenbrack (TG) Dec. Ethan Oswald (FOL) 8-4

132 Jake Svihel (TG) Tech. Fall Logan Thorsten (FOL)

138 Michael Moulzolf (FOL) Fall Eric Spaeth (TG) :28

145 William Jaeger (TG) Dec. Isaiah Fitch (FOL) 5-2

152 Mark Dierkes (FOL) Fall Anthony Arens (TG) 1:06

160 Connor Thorsten (FOL) Fall Adam Sylvester (TG) 5:43

170 Max Lefebvre (FOL) Fall Mac Bouwman (TG) :59

182 Max Henne (FOL) Dec. Bear Bouwman (TG) 3-0

195 Jacob Ranning (TG) Fall Hunter Gorecki (FOL) 2:56

220 Carter Svihla (FOL) Maj. Dec. Joe Hinkle (TG) 13-4

285 Elijah Novak (FOL) Fall Manny Thomas (TG) :47

(TG unsportsmanlike at 152 -1.0)

Totino Grace 51 Albany 27

106 Devin Hansen (ALB) Tech. Fall Rameses Peterson (TG)

113 Michael Loger (TG) Fall Carson Holthaus (ALB) 1:36

120 Joey Thompson (TG) Tech. Fall Dustin Schmitt (ALB)

126 Bryce Erkenbrack (TG) Fall Connor Winkels (ALB) 1:47

132 Jake Svihel (TG) Won by Forfeit

138 Eric Spaeth (TG) Fall Tate Hoffarth (ALB) 1:16

145 William Jaeger (TG) Fall Cole Moulzolf (ALB) 1:40

152 Anthony Arens (TG) over Logan Harren (ALB) (MD 11-0)

160 Adam Sylvester (TG) Fall Andrew Huckenpohler (ALB) 1:29

170 Peyton Linn (ALB) Fall Charles Baker (TG) :42

182 Riley Rakotz (ALB) Fall Bear Bouwman (TG) 3:30

195 Gabe Zierden (ALB) Maj. Dec. Jacob Ranning (TG) 13-2

220 Joe Hinkle (TG) Won by Forfeit

285 Wyatt Mergen (ALB) Fall Manny Thomas (TG) 2:56

LITTLE FALLS FLYERS TRIANGULAR

(Section 8AAA Dual)

Sartell-Stephen 53 Little Falls 16

106 Dylan Enriquez (SSS) Maj. Dec. Austin Litke (LF) 15-5

113 Andy Heckman (SSS) Fall Bryce Udy (LF) :22

120 Tim Stephens (SSS) Dec. Calvin Sherwood (LF) 10-7

126 Ashton Lipinski (SSS) Maj. Dec. Kole Kern (LF) 12-3

132 Jackson Penk (SSS) Won by Forfeit

138 Brendan Schwartz (SSS) Won by Forfeit

145 Nick Pelach (SSS) Tech. Fall Nathaniel Kludt (LF) 5:54

152 Sam Fernholz (SSS) Fall Aiden St. Onge (LF) 1:29

160 Avery Kouba (SSS) Maj. Dec. Charles Steadman (LF) 14-

170 Gabe Nagel (LF) Fall Austin Frauenholtz (SSS) :33

182 Grant Litke (Little Falls) Fall Theron Dohm (SSS) :52

195 Sam Nagel (LF) Maj. Dec. Cody Neitzke (SSS) 16-3

220 Matthew Lindstrom (SSS) Dec. Eli VanRisseghem (LF) 10-6

285 Cole Fibranz (SSS) Fall Luke Venske (LF) 1:29

Sartell-Stephen 52 Milaca 23

106 Dylan Enriquez (SSS) Fall Jack Schoenborn (MFC) :26

113 Andy Heckman (SSS) Fall Gibson Kragt (MFC) :47

120 Tim Stephens (SSS) Fall Jack Nord (MFC) 1:17

126 Ashton Lipinski (SSS) Fall David Goebel (MFC) 1:08

132 Jackson Penk (SSS) Fall Fall Leyton Black (MFC) :18

138 Nick Pelach (SSS) Maj. Dec. William Danilyuk (MFC) 11-3

145 Sam Fernholz (SSS) Fall Owen VanderPlaats (MFC) 1:15

152 Garrett Hall (MFC) Maj. Dec. Avery Kouba (SSS) 18-9

160 Austin Mollet (MFC) Fall Austin Frauenholtz (SSS) 1:48

170 Ian Hanson (MFC) Maj. Dec. Alex Moritz (SSS) 13-2

182 Ben Hanson (MFC) Dec. Theron Dohm (SSS) 5-2

195 Cody Neitzke (SSS) Won by Forfeit

220 Bodee Zens (MFC) Fall Matthew Lindstrom (SSS) ) 2:55

285 Cole Fibranz (SSS) Fall Brody Ash (MFC) :22

St. Cloud Tech Kiffmeyer Duals

Albert Lea 38 Foley 27

106 Caleb Miller (AL) Maj. Dec. Alex Jennissen (FOL) 10-4

113 Levi Jacobson (FOL) Won by Forfeit

120 Cole Glazier (AL) Fall Caden Ruhoff (FOL) 2:37

126 Cameron Davis (AL) Tech. Fall Ethan Oswald (FOL)

132 Nic Cantu (AL) Maj.Dec. Logan Thorsen (FOL) 17-7

138 Derrick McMillian (AL) Dec. Isiah Fitch (FOL) 10—5

145 Caleb Talamantes (AL) Dec. Mark Dierkes (FOL) 10-8

152 Griffin Studier (AL) Fall Sutherlin Schmit (FOL) 5:27

160 Conner Thorsten (FOL) Fall Ethan Judee (AL) 4:22

170 Max Lefebvre (FOL) Dec. Josiah Hedensten (AL) 7-6

182 Max Henne (FOL) Fall Unknown (AL) 2:54

195 Zach Glazier (AL) Tech. Fall Hunter Gorecki (FOL) 5:43

220 Brady Nielsen (AL) Dec. Carter Svihla (FOL) 4-3

285 Elijah Novak (FOL) Won by Forfeit

Apple Valley 51 St. Cloud Tech Coop 18

106 Jaxon Kenning (SCT) Dec. Austin Laudenbach (AV) 6-0

113 Marcell Booth (AV) Dec. Nick Homak (SCT) 3-2

120 Trey Toenjes (SCT) Won by Forfeit

126 Martin Stewart (AP) Maj. Dec. Aiden Orth (SCT) 23-5

132 Max Harvey (AV) Maj. Dec. Mahamat Hissein (SCT) 10-0

138 Hiem Montogomery (AV) Fall Mason Thompson (SCT) 1:00

145 Sebas Swiggum (AV) Maj. Dec. Tyler Zachman (SCT) 11-3

152 Brady Gross (AV) Fall Jack Latterell (SCT) 2:50

160 Dylan Anderson (AV) Won by Forfeit

170 Taylor Hugg (SCT) Dec. Michael Mathison (AV) 3-1

182 Logan Hanson (SCT) Fall Hunter Aceret (AV) 1:41

195 Joey Anderson (AV) Fall Tucker Hugg (SCT) 1:22

220 Tony Anger (AV) Fall Hunter Haupet (SCT) :07

285 Tyler Kim (AV) Maj. Dec. Carlos Agee (SCT) 12-3

Sauk Rapids/Rice 36 St. Cloud Tech 30

106 Jaxon Kenning (SCT) Fall Zander Pelton (SRR) 2:19

113 Dante Haywood (SRR) Fall Nick Homak (SCT) 5:45

120 Sawyer Simmons (SRR) Dec. Trey Toenjes (SCT) 4-2

126 Jared Spohn (SRR) Fall Aiden Orth (SCT) 3:01

132 Andrew Wollak (SRR) Fall Mahamat Hissein (SCT) 1:05

138 Benjamin Gilbertson (SRR) Dec. Mason Thompson (SCT) 10-4

145 Tyler Zachman (SCT) Fall Tyson Lamb (SRR) 1:27

152 Cole Ackerman (SRR) Dec. Jack Latterell (SCT) 12-6

160 Matt Krepp (SRR) Won by Forfeit

170 Taylor Hugg (SCT) Dec. Jacob Ackerman (SRR) 2-0

182 Logan Hanson (SCT) Dec. Marcus Santillana (SRR) 5-2

195 Joey Hoeschen (SSR) Dec. Tucker Hugg (SCT) 3-1

220 Hunter Haupet (SCT) Fall Aden Rollins (SRR) :32

285 Carlos Agee (SCT) Fall Hunter Farnick (SRR) 2:15

Foley 52 Sauk Rapids-Rice 6

106 Alex Jennissen (FOL) Fall Zander Pelton (SRR) 3:26

113 Levi Jacobson (FOL) Dec. Dante Haywood (SRR) 10-3

120 Ethan Oswald (FOL) Dec. Sawyer Simmons (SRR) 6-4 OT

126 Jared Spohn (SRR) Fall Caden Ruhoff (FOL) 3:08

132 Logan Thorsten (FOL) Dec. Andrew Wollak (SRR) 6-4 OT

138 Isaiah Fitch (FOL) Dec. Benjamin Gilbertson (SRR) 9-7 OT

145 Double Forfeit

152 Sutherlin Schmit (FOL) Maj. Dec. Cole Ackerman (SRR) 8-0

160 Connor Thorsten (FOL) Fall Jacob Ackerman (SRR) 3:22

170 Max Lefebvre (FOL) Dec. Marcus Santillana (SRR) 5-0

182 Max Henne (FOL) Dec. Joey Hoeschen (SRR) 3-2

195 Hunter Gorecki (FOL) Fall Aden Rollins (SRR) 2:25

220 Carter Svihla (FOL) Fall Ben Konz (SRR) 2:41

285 Elijah Novak (FOL) Fall Hunter Farnick (SRR) 5:19

Albert Lea 37 Sauk Rapids-Rice 34

106 Caleb Miller (AL) Fall Zander Pelton (SRR) 1:46

113 Dante Haywood (SRR) Won by Forfeit

120 Cole Glaizer (AL) Fall Sawyer Simmons (SSR) 3:50

126 Jared Spohn (SRR) Fall Nick Cantu (AL) 4:59

132 Andrew Wollak (SRR) Dec. Cameron Davis (AL) 5-2

138 Derrick McMillian (AL) Maj. Dec. Benjamin Gilbertson (SRR) 12-2

145 Kadin Indrelie (AL) Won by Forfeit

152 Caleb Talamentes (AL) Dec. Cole Ackerman (SRR) 12-5

160 Jacob Ackerman (SRR) Maj. Dec. Griffin Studier (AL) 10-0

170 Marcus Santillana (SRR) Dec. Josiah Hedensten (AL) 11-7

182 Joey Hoeschen (SRR) Fall Conner Barney (AL) 3:04

195 Brady Nielsen (AL) Fall Aden Rollins (SRR) 1:20

220 Zach Glazier (AL) Fall Ben Konz (SRR) 1:19

228 Hunter Farnick (SRR) Won by Forfeit

Hastings 38 Foley 17

106 Josh Route (HAS) Dec. Alex Jennissen (FOL) 8-5

113 Levi Jacobson (FOL) Dec. Aiden Erickson (HAS) 11-3

120 Matt Myers (HAS) Maj. Dec. Caden Ruhoff (FOL) 12-1

126 John Kendall (HAS) Dec. Ethan Oswald (FOL) 8-3

132 Lyden Wilson (HAS) Dec. Logan Thorsten (FOL) 6-4

138 Paul Kendall (HAS) Fall Mitchell (FOL)

145 Nolan Myers (HAS) Maj. Dec. Mark Dierkes (FOL) 11-3

152 Mac Wilson (HAS) Maj. Dec. Sutherlin Schmit (FOL) 10-0

160 Conner Thorsten (FOL) Dec. Devon McSorley (HAS) 8-2

170 Corbin Leflay (HAS) Dec. Max Lefebvre (FOL) 1-0

182 Alex o’Connor (HAS) Dec. Max Henne (FOL) 5-1

195 Ali Mukhtar (HAS) Fall Hunter Gorecki (FOL) 5:28

220 Godswill Peppel (HAS) Dec. Carter Svihla (FOL) 14-8

285 Elijah Novak (FOL) Fall Brandon Klym (HAS) 1:50

Hastings 56 St. Cloud Tech 14

106 Jaxon Kenning (SCT) Maj. Dec. Josh Route (HAS) 11-0

113 Aiden Erickson (HAS) Fall Nick Hamak (SCT) 3:27

120 Matt Myers (HAS) Fall Trey Toenjes (SCT) 1:52

126 John Kendall (HAS) Maj. Dec. Aiden Orth (SCT) 9-0

132 Landen Wilson (HAS) Fall Mahamat Hissein (SCT) 3:02

138 Nolan Myers (HAS) Fall Mason Thompson (SCT) 3:28

145 Paul Kendall (HAS) Maj. Dec.Tyler Zachman (SCT) 10-1

152 Mac Wilson (HAS) Fall Jack Latterell (SCT) 1:48

160 Devon McSorley (HAS) Won by Forfeit

170 Taylor Hugg (SCT) Dec. Corbin Leflay (HAS) 7-2

182 Logan Hanson (SCT) Dec. Alex O’Connor (HAS) 5-3

195 Godswell Peppel (HAS) all Tucker Hugg (SCT) 4:45

220 Brandon Klym (HAS) Fall Hunter Haupert (SCT) :41

285 Carlos Agee (SCT) Maj. Dec. Luke Chamberlain (HAS) 10-2

ROYALTON/UPSALA DUALS

(Section 7A Dual)

Royalton-Upsala 59 Rush City/Braham 15

106 Sam Costanzo (R-U) Fall Isaak Coolidge (RC/B) 2:42

113 Will Gorecki (R-U) Fall Nate Fiedler (RC/B) :38

120 Landon Umbreit (RC/B) Fall Nick Leibold (R-U) 1:52

126 Hunter Novitzki (R-U) Won by Forfeit

132 Jacob Leibold (R-U) Won by Forfeit

138 Brady Conrad (R-U) Tech. Fall Kyle Bestick (RC/B)

145 Double Forfeit

152 Anthony Hermanson (RC/B) Fall Chris Borash (R-U) 2:31

160 Jackson Held (R-U) Fall Daniel Mielke (RC/B) 3:02

170 Aiden Olson (R-U) Fall Wessel Isaih (RC/B) 1:53

182 Masyn Longren (RC/B) Dec. Austin Wensmann (R-U) 3-1 OT

195 Gage Louden (R-U) Fall Samson Hageman (RC/B) 3:20

220 Justin Howdahl (R-U) Won by Forfeit

285 Mason Novitzki (R-U) Fall Devin Shelito (RC/B) 3:05

(Section 7A Dual)

Royalton-Upsala 55 WHAN 6

106 Sam Costanzo (R-U) Fall Dawson McGee (WHAN) :28

113 Will Gorecki (R-U) Fall Dylan Johnson (WHAN) :35

120 Nick Leibold (R-U) Dec. Gavin Damar (WHAN) 9-4

126 Wyatt Lahr (R-U) Fall Alex Hein (WHAN) 3:56

132 Jacob Leibold (R-U) Maj. Dec. Carter Reittier (WHAN) 12-1

138 Brady Conrad (R-U) Fall Zack Stevensen (WHAN) 3:57

145 Chris Borash (R-U) Won by Forfeit

152 Double Forfeit

160 Jackson Held (R-U) Fall Colton Jacob (WHAN) 1:01

170 Aiden Olson (R-U) Won by Forfeit

182 Austin Smith (WHAN) Fall Austin Wensmann (R-U) 1:11

195 Gage Louden (R-U) Won by Forfeit

220 Double Forfeit

285 Double Forfeit

(Section 7A Dual)

Royalton/Upsala 63 Ogilvie 15

106 Sam Costanzo (R-U) Won by Forfeit

113 Will Gorecki (R-U) Dec. Rhett Hudoba (OG) 3-2

120 Nick Leibold (R-U) Won by Forfeit

126 Wyatt Lahr (R-U) Won by Forfeit

132 Jacob Leibold (R-U) Won by Forfeit

138 Brady Conrad (R-U) Won by Forfeit

145 Gabe Gorecki (R-U) all Ethan Warren (OG) 2:55

152 Hunter Anderson (OG) Dec. Chris Borash (R-U) 12-7

160 Aiden Olson (R-U) Won by Forfeit

170 Jackson Held (R-U) Won by Forfeit

182 Austin Wensmann (R-U) Fall Aydan Peterson (OG) 3:22

195 Gavin McLevis (OG) Fall Gage Louden (R-U) :48

220 Justin Howdahl (R-U) Fall Riley Lambert (OG) 1:09

285 Gabe Hoffman (OG) Won by Forfeit

Royalton-Upsala 56 Irondale 18

106 Sam Costanzo (R-U) Fall John Bendix (IRON) 1:56

113 Charlie Dojan (IRON) D.C. Will Gorecki (R-U) 6-2

120 Nick Leibold (R-U) Default Carson Bockenhauer (IRON)

126 Wyatt Lahr (R-U) Dec. Michael Buffington (IRON) 13-6

132 Jacob Leibold (R-U) Fall Christopher Zuniga (IRON) 1:55

138 Brady Conrad (R-U) Fall Antonio Jensen (R-U) 5:37

145 Ashton Signer (IRON) Tech. Fall Chris Borash (R-U)

152 Gabe Gorecki (R-U) Tech. Fall Chris Curtis (IRON)

160 Jackson Held (R-U) Fall Zaid Alwaisi (IRON) 3:35

170 Aiden Olson (R-U) Fall Jaco McLellen (IRON) 2:14

182 John Labelle (IRON) Maj. Dec. Austin Wensmann (R-U) 11-3

195 Gage Louden (R-U) Fall Eric Bratsch (IRON) 1:02

220 Justin Howdahl (R-U) Won by Forfeit

285 Marvin Lamin (IRON) Fall Mason Novitzki (R-U) 4:56

Rocori 46 Rush City/Braham 46-27

106 Isaak Coolidge (RC/B) Fall Jack Major (ROC) :16

113 Gavin WInter (ROC) Fall Nate Fiedler (RC/B) :45

120 Carter Thelen (ROC) Won by Forfeit

126 Austin Mascho (ROC) Fall Landon Umbreit (RC/B) 2:29

132 Logan Niessen (RC/B) Dec. Luke Hemmesch (ROC) 8-2

138 Ryan Kunz (ROC) Fall Kyle Bestick (RC/B) 3:11

145 Mason Orth (ROC) Won by Forfeit

152 Anthony Hermanson (RC/B) Fall Ben Hansen (ROC) 3:35

160 Ryan Rose (ROC) Fall Isaiah Wessel (RC/B) 3:07

170 Daniel Mielke (RC/B) Won by Forfeit

182 Ben Primus (ROC) Fall Masyn Lundgren (RC/B) :42

195 Samson Hageman (RC/B) Won by Forfeit

220 Double Forfeit

285 Nate Evens (ROC) Fall Devin Shelito (RC/B) 3:06

Rocori 66 Ogilvie 18

106 Jack Major (ROC) Fall Hayden Bolling (RC/B) 4:25

113 Gavin Winter (ROC) Tech. Fall Rhett Hudoba (OG)

120 Chad Bauman (OG) Fall Carter Thelen (ROC) :18

126 Austin Mascho (ROC) Won by Forfeit

132 Luke Hemmesch (ROC) Won by Forfeit

138 Matthew Goebel (ROC) Won by Forfeit

145 Ryan Kunz (ROC) Won by Forfeit

152 Ben Hansen (ROC) Fall Hunter Anderson (OG) 3:59

160 Ryan Rose (ROC) Won by Forfeit

170 Zach Peterson (OG) Won by Forfeit

182 Bryce McLevis (OG) Won by Forfeit

195 Ben Primus (ROC) Fall Gavin McLevis (OG) 3:26

220 Nate Evens (ROC) Fall Riley Lambert (OG) :30

285 Gabe Hofman (OG) Won by Forfeit

Rocori 42 WHAN 30

106 Dawson McGee (WHAN) Dec. Jack Major (ROC) 5-0

113 Gavin Winter (ROC) Fall Dylan Johnson (WHAN) :41

120 Carter Thelen (ROC) Fall Gavin Damar (WHAN) 4:53

126 Austin Moscho (ROC) Fall Alex Hein (WHAN) 3:17

132 Zack Stevenson (WHAN) Fall Luke Hemmesch (ROC) 5:05

138 Carter Rettke (WHAN) Dec. Ryan Kunz (ROC) 8-2

145 Ben Hansen (ROC) Fall Drew Erickson (WHAN) 4:42

152 Mason Orth (ROC) Fall Nate Keiser (WHAN) 3:41

160 Colton Jacob (WHAN) Fall Ryan Rose (ROC) 4:56

170 Brock Humbert (ROC) Won by Forfeit

182 Austin Smith (WHAN) Fall Ben Primus (ROC) 1:41

195 Connor Andress (WHAN) Won by Forfeit

220 Nate Evens (ROC) Fall Kolby Hamblin (WHAN) 3:04

285 Double Forfeit

Irondale 32 Rocori 28

106 John Bendix (IRON) Dec. Jack Major (ROC) 9-4

113 Charlie Dojan (IRON) Maj. Dec. Gavin Winter (ROC) 9-0

120 Carter Thelen (ROC) Won by Forfeit

126 Austin Moscho (ROC) Maj. Dec. Michael Buffington (IRON) 11-1

132 Chris Zuniga (IRON) Dec. Luke Hemmesch (ROC) 5-1

138 Ryan Kunz (ROC) Fall Antonio Jensen (IRON) 4:45

145 Ben Hansen (ROC) Fall Ashton Signer (IRON) 5:13

152 Chris Curtis (IRON) Maj. Dec. Mason Orth (ROC) 12-0

160 Eric Bratsch (IRON) Dec. Ryan Rose (ROC) 7-6

170 Jacob McLellen (IRON) Won by Forfeit

182 Ben Primus (ROC) Fall Marion Prowell (IRON) :30

195 John Labelle (IRON) Won by Forfeit

220 Double Forfeit

285 Marvin Lamin (IRON) Dec. Nate Evens (ROC) 8-5

EAST RIGE RAPTORS QUADRANGULAR

Sauk Rapids/Rice 40 Park High School 30

106 Zander Pelton (SRR) Fall Braden Lettner (PARK) :36

113 Zachary Silvis (PARK) Maj. Dec. Dante Haywood (SRR) 12-0

120 Owen Scheeler (SRR) Won by Forfeit

126 Sawyer Simmons (SRR) Won by Forfeit

132 Andrew Wollak (SRR) Fall Nick Affolter (PARK) 2:25

138 Benjamin Gilbertson (SRR) Fall Tyler Tourville (PARK) 2:56

145 Solmon Lankow (PARK0 Fall Jacob Kruger (SRR) 3:25

152 Cole Ackerman (SRR) Maj. Dec. Andrew Diaz (PARK) 13-2

160 Jacob Ackerman (SRR) Fall Sam Ruiz (PARK) 3:43

170 Eric Waindim (PARK) Maj. Dec Marcus Santillana (SRR) 14-2

182 Noah Johnson (PARK) Fall Joey Hoeschen (SRR) 2:50

195 Alex Keiser (PARK) Dec. Aden Rollins (SRR) 7-1

220 Krystiyan Mullen (PARK) Dec. Ben Konz (SRR) 8-6

285 Antonio Davis (PARK) Maj. Dec. Hunter Farnick (SSR) 10-2

East Ridge 55 Sauk Rapids/Rice 16

106 Matt Hogue (ER) Fall Zander Pelton (SRR) 2:43

113 Johnny LaCore (ER) Dec. Dante Haywood (SRR) 14-0

120 Vito Massa (ER) Dec. Sawyer Simmons (SRR) 9-5

126 Jared Spohn (SRR) Maj. Dec. Tanner Holt (ER) 13-0

132 Ryder Rogotzke (ER) Dec. Andrew Wollak (SRR) 10-7

138 Hunter Lyden (ER) Fall Ben Gilbertson (SSR) 1:03

145 Royce Hogue (ER) Fall Jacob Kruger (SRR) 3:18

152 Roman Rogotzke (ER) Fall Cole Ackermann (SRR) 2:35

160 Jacob Ackermann (SRR) Fall Ethan Pittman (ER) :57

170 Sam Tomlinson (ER) Ma. Dec. Marcus Santillana (SRR) 14-1

182 Parker Muth (ER) Fall Joey Hoeschen (SRR) 5:04

195 Guy Bruflodt (ER) Fall Aden Rollins (SRR) 5:49

220 Ben Konz (SRR) Won by Forfeit

285 Marco Cavallero (ER) Fall Hunter Farnick (SR) 1:15

Woodbury 5 Sauk Rapids/Rice 9

106 Alex Braun (WB) Fall Zander Pelton (SRR) :55

113 Dante Haywood (SSR) Dec. Antonio Rizzo (WB) 9-6

120 Cade Johnson (WB) Dec. Sawyer Simmons (SSR) 2-0

126 Cole West (WB) Won by Forfeit

132 Will Bents (WB) DEC. Andrew Wollok (SRR) 5-3

138 Benjamin Gilbertson (SRR) Dec. Brady Moesenthin (WB) 8=3

145 Nick Howe (WB) Won by Forfeit

152 Nick Howe (WB) Dec. Cole Ackerman (SRR) 7-1

160 Brock Reinhart (WB) Fall Jacob Ackerman (SRR) 3:23

170 Marcus Santillana (SRR) Dec. Omar Abdelal (WB) 17-4

182 Donal Nde (WB) Maj. Dec. Joey Hoeschen (SRR) 17-4

195 Ahmed Abdelal (WB) Fall Aden Rollins (SRR) 1:39

220 Tre Hockenberger (WB) Fall Ben Konz (SRR) 4:56

285 Mason Barrows (WB) Fall Hunter Farnick (SRR) 4:04

CLOUD TECH TIGERS COOP TRIANGULAR

(Central Lakes Conference Dual)

St. Cloud Tech 66 Fergus Falls 4

106 Jaxon Kenning (SCT) Fall Damon Britten (FF) 3:44

113 Nick Hamak (SCT) Dec. Jacob Widness (FF) 6-1

120 Trey Toenjes (SCT) Maj. Dec. Caden Olsen (FF) 12-4

126 Aiden Orth (SCT) Fall Ethan Leopold (FF) :45

132 Justin Boyd (FF) Maj. Dec. Cody Brott (SCT) 12-1

138 Mason Thompson (SCT) Tech. Fall Joey Graff (FF) 5:10

145 Tyler Zachman (SCT) Fall Sam Sorum (FF) 3:41

152 Tyler Cup (SCT) Won by Forfeit

160 Jack Latterell (SCT) Dec. Cole Fronning (FF) 6-4

170 Taylor Hugg (SCT) Lucas Oliphant (FF) :55

182 Logan Hanson (SCT) Dec. Eli Sorum (FF) 8-2

195 Tucker Hugg (SCT) Fall Braedon Wagner (FF) 2:49

220 Hunter Haupert (SCT) Fall Jay Rodriquez (FF) :45

285 Carlos Agee (SCT) Won by Forfeit

Section 8AAA/Central Lakes Conference Dual)

Brainerd 49 St. Cloud Tech 30

106 Jaxon Kenning (SCT) Fall Isaiah Jillson (BR) :44

113 Nick Hamak (SCT) Fall Tommy Daniels (BR) 3:55

120 Atlie Danielson (BR) Fall Trey Toenjes (SCT) 2:49

126 Kyle Eschenbacher (BR) Fall Aiden Orth (SCT) 5:35

132 Denny Busbey (BR) Maj. Dec. Cody Brott (SCT) 13-0

138 Kyle Patnode (BR) Fall Mason Thompson (SCT) 1:13

145 Brad Patnode (BR) Dec. Tyler Zachman (SCT) 7-

152 Blake Wgeishofski (BR) Fall Jack Latterell (SCT) 5:11

160 Braden Kramer (BR) Won by Forfeit

170 Taylor Hugg (SCT) Default Tucker Peterson (BR)

182 Logan Hanson (SCT) Fall Forrest Gibson (BR) 1:20

195 Morgan Gibson (BR) Fall Tucker Hugg (SCT) :41

220 Cade Barrett (BR) Fall Jay Rodriguez (SCT) :20

285 Carlos Agee (SCT) Won by Forfeit

Howard Lake-Waverly-Winsted 39 Kimball Area 37

106 Steve Heber (HLWW) Fall William Serbus (KA) 4:32

113 Wiley Wiegert (HLWW) Fall Chase Anderson (KA) :28

120 Lucas Jurek (KA) Dec. Casey Diers (HLWW) 8-2

126 Alex Nelson (KA) Maj. Dec. Mitchel Mallak (HLWW) 16-3

132 Cody Leither (KA) Fall Fall Isaac Cain (HLWW) 1:42

138 Brandon Guggisberg (KA) Fall Hunter Decker (HLWW) 5:02

145 Isaac Busse (HLWW) over Josh Donnay (Kimball Area) (Dec 4-1)

152 Collin Boese (HLWW) Fall Evan Nienaber (KA) 4:28

160 Zack Holtz (KA) Fall Liam Eberhard (HLWW) :57

170 Ashton Hanan (KA) Fall Ryan Tuchtenhagen (HLWW) 2:25

182 Joseph Schanus (HLWW) Fall Nicholas Bowen (KA) 3:36

195 Carter Holt (KA) Fall Daniel Hoffman (HLWW) :51

220 Danny Mosford (HLWW) Fall Ace Meyer (KA) :54

285 Quinn Mathisen (HLWW) Fall Marcellus Jensen (KA) 1:14

NORWOOD YOUNG AMERICA RAIDERS TRIANGULAR

(Section 4A Dual)

Eden Valley-Watkins 48 Norwood Young America 28

106 Teagyn Ludwig (EVW) Fall Gabriel Michels (NYA) 1:41

113 Rees Lentsch (NYA) Won by Forfeit

120 Gavin Caron (EVW) Fall Tristan Wirtz (NYA) 3:31

126 Wyatt Lemke (NYA) Fall Conner Lincoln (EVW) 2:09

132 Sam Nistler (EVW) Fall Riley Lentsch (NYA) 1:14

138 Joash Lord (NYA) Dec. Taylor Ludwig (EVW) 8-6

145 Trevyn Ludwig (EVW) Fall Blake Kimpling (NYA) :58

152 Zach Nistler (EVW) Fall Jared Kleindl (NYA) 1:37

160 Sean Weckman (NYA) Dec. Rylan Schueller (EVW) 4-2

170 Armando Walker (EVW) Fall Lucas Urness (NYA) :52

182 Carter Mathies (EVW) Won by Forfeit

195 Nick Christianson (NYA) Won by Forfeit

220 Sam Meeker (NYA) Maj. Dec. Ethan Kay (EVW) 10-1

285 Austin Schlangen (EVW) Fall Sean Franck (NYA) 4:41

(Section 4A Dual)

Eden Valley-Watkins 54 Sibley East Wolverines 25

106 Drayden Morton (SE) Won by Forfeit

113 Derek Steele (SE) Fall Teagyn Ludwig (EVW) 1:30

120 Gavin Caron (EVW) Fall Wyatt Taylor (SE) 1:32

126 Josh Sotelo (SE) Dec. Conner Lincoln (EVW) 6-4

132 Taylor Ludwig (EVW) Fall Mario Hernandez (SE) 1:39

138 Sam Nistler (EVW) Fall Bryce Klancke (SE) :19

145 Lincoln Carpenter (SE) Maj. Dec. Trevyn Ludwig (EVW) 13-0

152 Zach Nistler (EVW) Fall Jathan Mendoza (SE) 2:15

160 Rylan Schueller (EVW) Fall Aaron Elseth (SE) 1:49

170 Armando Walker (EVW) Won by Forfeit

182 Carter Mathies (EVW) Fall Miguel Mares (SE) 3:29

195 Miguel Mares (SE) Won by Forfeit

220 Ethan Kay (EVW) Fall Ben Quast (SE) 3:09

285 Austin Schlangen (EVW) Won by Forfeit

OSAKIS SILVERSTREAK DUALS

Kimball Area 59 Osakis 12

106 Jack Bollman (KA) Fall Gaven Cimbura (OSK) 6:21 OT

113 Logan Grove (OSK) Dec. John Doe (KA) 4-3

120 Lucas Jurek (KA) Won by Forfeit

126 Alex Nelson (KA) Tech. Fall Kale Drevlow (OSK)

132 Nathan Kulzer (OSK) Dec. Cody Leither (KA) 1-0

138 Brandon Guggisberg (KA) Fall Carsten Jacobson (OSK) 5:42

145 Mitchel Loehrer (KA) Dec. Tyson Hagedon (KA) 4-0

152 Josh Donnay (KA) Dec. Hunter Harlow (OSK) 10-4

160 Ashton Hanan (KA) Fall Benjamin Duchene (OSK) 3:24

170 Triston Stoetzel (OSK) Fall Adam Frilstad (KA) 1:21

182 Nicholas Bowen (KA) Fall Ryan Milhausen (OSK) 3:31

195 Carter Holtz (KA) Fall Dominic Strom (OSK) 5:19

220 Marcellus Jensen (KA) Won by Forfeit

285 Ace Meyer (KA) Won by Forfeit

Kimball 40 United Clay Becker 29

106 Jack Bollman (KA) Fall Jackson Mickellsen (UCB) 2:38

113 Chase Anderson (KA) Fall Zack Cole (UCB) 5:44

120 Alex Nelson (KA) all Nathan Sperr (UCB) 1:49

126 Sam Helgeson (UCB) Dec. Lucas Jurek (KA). 8-3

132 Garret Peterson (UCB) Dec. Cody Leither (KA) 2-0

138 Brandon Guggisberg (KA) Dec. Sanden O’Connel (UCB) 12-6

145 Andrew Wetli (UCB) Fall Mitchel Loehrer (KA) 5:25

152 Hunter Magnusson (UCB) Tech. Fall Josh Donnay (KA)

160 Ashton Hanan (KA) Fall Tanner Weyer (UCB) 1:27

170 Adam Frilstad (KA) Dec. Jacob Beaudne-Schlick (UCB) 14-12

182 Nicholas Bowen (KA) Maj. Landon Bürgern (UCB) 17-5

195 Carter Holtz (KA) Fall Bailey Johnson (UCB) :54

220 Joey Stuhaug (UCB) Fall Marcellus Jensen (KA) 1:34

285 Wyatt Dunham (UCB) Fall Ace Meyer (KA) :31

Canby 53 Kimball 19

106 Lane Fink (CAN) Fall Jack Bollman (KA) 3:32

113 Lincoln Fink (CAN) Fall Chase Anderson (KA) 4:39

120 Lucas Jurek (KA) Dec. Jake Wagner (CAN) 5-0

126 Alex Nelson (KA) Won by Forfeit

132 Cody Leither (KA) Fall Tanner Dietz (CAN0 :23

138 Parker Viessman (CAN) Fall Brandon Guggisberg (KA) 5:20

145 Colton Drietz (CAN) Fall Mitchel Loehrer (KA) 2:22

152 Kaleb Greenman (CAN) Maj. Dec. Josh Donnay (KA) 15-1

160 Ashton Hanan (KA) Fall Alex Full (CAN) :37

170 Noah Steffen (CAN) Fall Adam Frilstad (KA) :39

182 Evan Stoks (CAN) Fall Nicholas Bowen (KA) :25

195 Jaden Kindopp (CAN) Maj. Dec. Carter Holtz (KA) 12-4

220 Josh Steffen (CAN) Maj. Dec. Marcellus Jensen (KA) 10-0

285 Denver Noyes (CAN) Fall Ace Meyer (KA) :34

CURRENT RATINGS:

Dylan Enriquez SSS 106 No. 10AAA

Jackson Penk SSS 132 No. 4AAA

Nick Pelach SSS 138 No. 3AAA

Cole Fibranz SSS 220 No. 2AAA

Jared Spohn Sauk Rapids/Rice 120 No. 7AAA

Jacob Ackerman Sauk Rapids/Rice 160 No. 9AAA

Foley Falcons No.6AA

Levi Jacobson Foley 106 No. 7AA

Logan Thorsten Foley 126 No. 6AA

Mark Dierkes Foley 145 No. 8AA

Connor Thorsten Foley 152 No. 7AA

Hunter Gorecki Foley 195 No. 9AA

Jake Nelson Becker 132 No. 8AA

Lukas Paulson Becker 138 No. 9AA

Gabe Zierden Albany 194 No. 5AA

Sam Costanzo Royalton/Upsala 106 No. 8A

Jacob Leibold Royalton/Upsala 132 No. 9A

Jackson Held Royalton/Upsala 160 No. 3A

Zach Holtz Kimball Area 152 No. 5A

Carter Holtz Kimball Area 195 No. 9A

Alex Lange, Holdingford 170 No. 8A

CONFERENCE STANDINGS

CENTRAL LAKES CONFERENCE

Willmar Cardinals 5-0 7-2

Brainerd Warriors 5-0 12-5

Sartell-St. Stephen Sabers 3-1 6-2

St. Cloud Tech Tigers Coop 2-3 4-5

Alexandria Cardinals 1-2 3-5

Sauk Rapids-Rice Storm 1-3 9-7

Rocori Spartans 1-3 7-8

Fergus Falls Otters 0-4 1-5

GRANITE RIDGE CONFERENCE

Foley Falcons 2-0 15-3

Becker Bulldogs 2-0 13-1

Little Falls Flyers 2-0 11-9

Mora Mustangs 0-1 6-4

Albany Huskies 0-2 4-10

Milaca Wolves Unknown

Zimmerman Thunder 0-2 4-8

CENTRAL MINNESOTA CONFERENCE

Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguar 3-0 4-1

Pierz Pioneers 1-0 10-6

Paynesville Bulldogs Unknown

Howard Lake/Waverly/Winsted 1-1 5-5

Eden Valley-Watkins Eagles 0-0 6-4

Holdingford Huskers 0-1 4-3

UPCOMING EVENTS:

Tuesday January 15

Foley Falcons @ Bertha Hewitt/Verndale/Parkers Prairie @ Bertha (5:00)

Teams: BHV/PP Coop, Aitkin Gobblers, Foley Falcons

Ogilvie Lions Triangular (5:00)

Teams: Cloquet Lumberjacks, Ogilvie Lions, Holdingford Huskiers

Thursday January 17

Becker Bulldogs @ Little Falls Flyers Triangular (5:00)

Teams: Brainerd Warriors, Little Falls Flyers, Becker Bulldogs

Albany Huskies Triangular (5:00)

Teams: Paynesville Bulldogs, Milaca Wolves, Albany Huskies

Willmar Cardinals @ Sartell Sabres (6:15 JV/7:15 Varsity)

St. Cloud Tech Tigers Coop @ Alexandria Cardinals (6:15 JV/7:30 Varsity)

Aitkin Gobblers Triangular. (5:00)

Teams: Mille Lacs Raiders, Aitkin Gobbers, Royalton/Upsala Royals

Big Lake Hornets @ Rocori Spartans (6:15 JV/7:30 Varsity)

Friday January 18 th

New London-Spicer Wildcats Invitational (3:30)

Teams: Albany Huskies, Belgrade-Brooten-Elrosa Jaguars, Eden Valley-Watkins Eagles, Glencoe-Silver Lake Panters, Hibbing Bluejackets, Kimball Area Cubs, New York Mills Eagles, Ortonville Trojans, Pierz Pioneers, Sauk Centre/Melrose, New London-Spicer Wildcats.

Chisago Lakes “Wildcats” Invitational: (10:00)

Teams: Anoka Tornadoes, Becker Bulldogs, Cloquet Lumberjacks, Henry Sibley Spartans, Richfield Spartans, Chisago Lakes Wildcats

Foley Falcons Triangular (5:00)

Teams: Mora Mustangs, Rocori Spartans, Foley Falcons

Saturday January 19 th

Eastview Lightning Invitational (10:00)

Teams: Apple Valley Eagles, Blaine Bengals, Burnsville Blaze, Chaska/Chanhassen Storm Hawks, Cretin-Derham Hall, Eagan, East Ridge, Ellsworth, Mahtomedi, Menomonie, Orono Spartans, Park, Rochester Century, Roseville, St. Croix Central, St. Michael-Albertville Knights, St. Paul Harding, St. Thomas Academy, Somerset, South St. Paul, Tri-City United, Unity, Waconia Wildcats

Howard Lake/Waverly/Winsted Lakers Invitational (9:30)

Teams: Alexandria Cardinals, Annandale/Maple Lake Lightning, Armstrong, Bold Warriors, Dassel-Cokato Chargers, Dilworth-Glyndon-Felton Rebels, Holdingford Huskers, Howard Lake-Waverly-Winsted Lakers, Minneapolis Edison, Minneapolis Washburn, Monticello Magic, Mound-Westonka, Royalton/Upsala Royals, St. Agnes Aggies, Spectrum Sting, Zimmerman Thunder